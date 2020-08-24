В конце мая этого года на Украине появилась новая партия, «За будущее», у которой достаточно неплохие шансы на местных выборах. В частности к ней присоединились многие действующие мэры, у которых есть все шансы переизбраться на осенних местных выборах

Основой партии стала одноименная депутатская группа, а возглавил новую политическую силу Игорь Палица, один из партнеров олигарха Игоря Коломойского, а также бывший губернатор Одесской области, лидер партии «УКРОП» (тоже проект Коломойского), а затем — председатель Волынского областного совета. Хмельницкий перед выборами. «Свобода» под вопросом © Facebook, Oleksandr Symchyshyn

С начала лета в регионах стали создаваться ячейки партии «За будущее», которые, по сути, были «перелицованными» ячейками партии «УКРОП». В депутатской группе «За будущее» на момент основания партии состояли 22 депутата, ранее состоявшие в «Блоке Петра Порошенко», парламентской группе «Возрождение», «Народном фронте», группе «Воля народа», а также ряд внефракционных депутатов. Входил в «За будущее» и Виктор Балога, дважды бывший на посту губернатора Закарпатья, а ранее бывший главой Администрации президента Виктора Ющенко. Объединяла их всех связь с Игорем Коломойским, интересы которого они и лоббировали. Помимо этого, у Коломойского есть еще и своя группа в партии «Слуга народа», поскольку он был одним из спонсоров этого политического проекта.

Кроме того, 13 августа Аграрная партия Украины и «За будущее» объединили свои избирательные штабы перед местными выборами. Согласно меморандуму в депутаты областных и других местных советов и на должности сельских, поселковых, городских голов две политсилы выдвинут согласованных кандидатов. Весной этого года обе политических группы активно выступали против земельной реформы.

Недавний скандал с давлением на Центральную избирательную комиссию (ЦИК) со стороны Офиса президента связывают именно с «внутривидовой борьбой» против партии «За будущее» и группы Коломойского в «Слугах народа».

17 августа председатель ЦИК Олег Диденко сообщил украинским СМИ о давлении на него и еще четверых членов комиссии, от которых требовали «уйти по собственному желанию или хуже будет». Олега Диденко, председателя ЦИК украинские СМИ называют «человеком Андрея Богдана», бывшего главы Офиса президента, которого считают ставленником олигарха Игоря Коломойского. На предстоящих местных выборах Игорь Коломойский продвигает партию «За будущее», поэтому в Офисе президента подозревают, что Диденко может подыгрывать этой конкурирующей партии. Мукачево перед выборами. Балога анлимитед © flickr.com, Viktor Baloha

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник говорит, что, создавая эту партию, Коломойский решил принять участие в «дележе пирога», поскольку УКРОП для него — этап пройденный и он ищет новые возможности.

«Дальнейшие перспективы «За будущее» являются не до конца понятными — увидим, кто в эту партию войдет. Потенциально занять нишу между "Нашим краем" и УКРОПом эта партия может. А если партия покажет хорошие результаты на местных выборах, ее могут превратить и в парламентский проект», — считает Бортник.

На предстоящих местных выборах политическая борьба будет происходить и между разными так называемыми «мэрскими партиями», которые в той или иной степени поддерживают украинские олигархи. И если партию «За будущее» поддерживает Игорь Коломойский, то ее прямого конкурента, партию «Пропозиция», связывают с Ринатом Ахметовым. Оба проекта при этом позиционируют себя в качестве оппозиционных центральной власти.

В данном контексте интересны метания мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, который за месяц успел сменить «Батькивщину» на «Пропозицию», а затем перебежать в «За будущее». Telegram-канал «Шептун» считает, что решение Бондаренко говорит о переходе Коломойского в противостояние с президентской партией.

«Вхождение мэра Черкасс Александра Бондаренко в партию "За будущее" свидетельствует о начале перехода группы Коломойского/Боголюбова в жёсткую оппозицию к "Слуге народа"», — сообщает «Шептун».

На совместной пресс-конференции с Бондаренко лидер «За будущее» Игорь Палица заявил, что к ним в партию вступают и бывшие члены «Партии регионов». «Среди них есть специалисты, а из-за закона о люстрации уволили 90% нормальных людей, поэтому и люстрированных надо брать в команду», — заявил Палица. К Палице и Коломойскому в новую партию перебегают и из «Евросолидарности» Порошенко. Американские злоключения Игоря Коломойского © скриншот с видео "Радіо Свобода"

Сама партия не ведет пока активной предвыборной кампании. Опросы показывают, что общенациональный уровень ее поддержки не превышает уровня «статистической погрешности». Избиратели практически ничего не знают об этой партии. Однако ее руководство и не делает ставку на борьбу за сердца и умы простых граждан. Она завлекает к себе мэров и местных политиков, которые уже пользуются определенной популярностью.

Шансов на победу в борьбе за Киев у этой партии нет, но сейчас она активно привлекает в свои ряды вероятных победителей предвыборной гонки в других городах Киевской области. В партию «За будущее» на днях вступил мэр Василькова Киевской области, Владимир Сабадаш. Ранее и мэр Белой Церкви Геннадий Дикий присоединился к проекту.

На днях присоединился к проекту и экс-мэр Бердянска Валерий Баранов, бывший секретарь горкома КПУ, у которого тоже наибольшие шансы победить на местных выборах. Объясняя свое решение, Баранов говорит, что его привлекает в проекте отказ делить украинцев на левых и правых, а также концентрация на экономических проблемах.

В Кременчуге Полтавской области, где находится один из основных бизнес-активов Коломойского, Кременчугский НПЗ, «За будущее» лидирует в опросах (25,1%). К этой партии присоединился и мэр города Виталий Малецкий. В конце июля к партии присоединился и экс-мэр Полтавы Александр Мамай, наиболее вероятный победитель гонки за пост мэра этого города и на осенних выборах, судя по всем опросам.

В Луцке команда «За будущее» тоже имеет все шансы стать лидирующей политической силой, так как именно здесь находится «база» главы партии, Игоря Палицы. Подконтрольный Коломойскому анклав может сформироваться и в закарпатском Мукачево, где, по опросам, лидирует его сподвижник, Виктор Балога со своей командой.

На западе Украины политические проекты Коломойского, в частности «За будущее» будут служить своеобразным противовесом «Евросолидарности» Петра Порошенко и ультраправой «Свободе», так как у «Слуг народа» и прочих партий в этом регионе очень слабые позиции. И здесь Коломойский. Зачем Офис Зеленского начал войну с ЦИК © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В случае успеха политического проекта «За будущее» на местных выборах, Игорь Коломойский усилит свой контроль в центральной Украине (Черкасская, Полтавская, Киевская область), а также в некоторых городах западной Украины (Луцк, Мукачево). Впоследствии эта партия, которая сейчас делает акцент на местном самоуправлении, может успешно участвовать и в парламентских выборах.