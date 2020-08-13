Протесты в Белоруссии продолжаются пятый день. Поводом к ним стали предварительные итоги выборов, согласно которым Лукашенко выигрывает с большим отрывом. Оппозиция не согласна с результатами: c 10 августа протестующие выходят на улицу, требуя пересчёта голосов. Силовики жестко зачищают протесты, задержаны около шести тысяч человек

В течение четверга, 13 августа, в ряде городов Белоруссии продолжались акции протестов оппозиции.

В ночь с 12 на 13 августа активность протестующих пошла на спад: акции завершились без того жесткого противостояния, которое продолжалось три ночи подряд после президентских выборов в Белоруссии.

Ход протестов

Днём протестные акции проходят достаточно спокойно и часто имеют символический смысл, проходят в виде флешмобов. Так, бывшие военные выбросили форму и знаки отличия из-за несогласия с насилием со стороны силовиков во время разгона протестов в республике. Видеозапись опубликовал 13 августа Telegram-канал Mash.

А накануне один милиционер записал видеообращение к коллегам, в котором признал бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую главой государства и сказал, что ждет от неё приказов по защите республики и ее граждан. Жесткий вариант в Минске. Эксперты о протестах и будущем Лукашенко © REUTERS, Vasily Fedosenko

Отметим, накануне офицерское собрание внутренних войск МВД Белоруссии обратилось к офицерам сил обеспечения национальной безопасности республики с призывом быть верными присяге, гражданскому и служебному долгу в сложных нынешних условиях.

«Именно сейчас различными деструктивными силами предпринимаются попытки неконституционной смены власти, совершения очередной «цветной» революции уже на белорусской земле», — говорится в обращении, обнародованном на сайте МВД Белоруссии.

В МВД Белоруссии сообщили, что «беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким».

Всего в результате противоправных действий граждан за последние четыре дня пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы, передаёт белорусский телеканал.

Есть попытки активизировать стачечное движение. Так, часть сотрудников Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) вышли днём 13 августа на территорию предприятия и потребовали объявить всеобщую забастовку и убрать из города ОМОН. По их настоянию на предприятие приехал председатель горисполкома Жодино Дмитрий Заболоцкий. Протесты в Белоруссии: главной эмоцией стало ожесточение © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Протестующие передали ему свои требования: отставка действующей власти и правительства, прекращение преследования, обвинения людей и насилия, освобождения политзаключенных и проведения честных выборов.

Заболоцкий сказал, что ОМОН может за полчаса покинуть Жодино, но только если будет ясно, что нет угрозы захвата госучреждений.

Также он пообещал выйти к протестующим к 20.00 на вечернюю протестную акцию. После этого работники вернулись на свои рабочие места.

Продолжают происходить загадочные события в сфере интернета (после начала протестов интернет в стране был отключён, затем доступ возобновили). По информации СМИ, в минский офис российской компании «Яндекс» 13 августа пришли вооруженные люди (эту информацию подтвердили в пресс-службе компании).

Сотрудники офисов в бизнес-центре на проспекте Победителей, 104 в Минске сообщили о том, что в офисе «Яндекса» проводятся следственные действия. Однако позднее Telegram-канала Sputnik Беларусь сообщил, что «Следственный комитет и КГБ Беларуси опровергли информацию о проведении следственных действий в минских офисах «Яндекс» и UBER».

Кстати, Минсвязи Белоруссии рекомендовало операторам снизить абонентскую плату из-за проблем с интернетом с 9 по 11 августа.

Сам же Александр Лукашенко, похоже, продолжающихся протестов просто не замечает (или делает вид) и занимается текущими вопросами. Так, президент провёл 13 августа совещание по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса, на котором, в частности, сообщил, что намерен побывать на строящейся Белорусской АЭС и принять участие в ее запуске.

Президент отметил, что от мощности и надёжности работы топливно-энергетического комплекса зависят вся экономика и национальная безопасность страны. «Они на передовой». Футбольные ультрас играют большую роль в белорусских протестах © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Украинцы в белорусских протестах

В Бресте во время протестов задержали украинца, который сейчас находится в СИЗО, сообщила пресс-служба МИД Украины в Telegram 13 августа. Сообщается, что украинские консулы в ближайшее время встретятся по этому поводу с руководством местных правоохранительных органов.

Ранее стало известно о трех задержанных в Белоруссии украинцах — Константине Реуцком, Евгении Васильеве и Оксане Алешиной. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сообщил, что сейчас ищут задержанных 12 августа в Белоруссии украинских волонтеров.

Глава МИД Украины в ходе онлайн-брифинга 13 августа отметил, что внешнеполитическое ведомство не рекомендует гражданам Украины посещать территорию Беларуси, пока там продолжаются массовые протесты.

Он также заявил, что Украина настроена на конструктивный диалог с белорусской властью, но будет жёстко защищать права украинских граждан в Белоруссии.

В разных городах Украины проходят акции в поддержку белорусской оппозиции. Очередное такое мероприятие проходит 13 августа возле посольства Белоруссии в Киеве. Как сообщает Telegram-канал Klymenko Time, там собралось около 40 человек, в основном молодежь. В руках они держат бело-красно-белые флаги, которые используют противники Лукашенко, а также плакаты с лозунгом «Жыве Беларусь». Активисты зажгли белые и красные файеры и заявили о своём намерении перекрыть дорогу.

А студенты и выпускники Киевского Национального университета им. Тараса Шевченко обратились к ректору и членам ученого совета с заявлением об отмене президенту Белоруссии звания Почётного доктора вуза «из-за его жестокости против мирных протестующих».

Реакция Запада и России

НАТО не должна вмешиваться в ситуацию в Белоруссии. Об этом 13 августа заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.

По его словам, «то, что делается в Белоруссии, — это прежде всего дело соседской поддержки», но вряд ли это хорошая тема для Североатлантического союза.

Тем временем глава украинской делегации в проводившей заседания в Минске Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью «Украинскому радио» сообщил, что если в связи с протестами условий для работы в Минске не будет, то будут искать другое место. Например, в нейтральной Швеции. Реформа политического устройства в Белоруссии неизбежна — культуролог © Facebook, Сергей Киселев

Комментарии экспертов и общественности

Директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец отметил в интервью изданию Украина.ру, что белорусская власть совершает огромную ошибку, применяя непропорциональное насилие и выводя отношения с оппозицией из рациональной плоскости в сферу силового противостояния.

«Социология, которую делал Финансовый университет перед выборами, показывает, что Лукашенко побеждал любого кандидата оппозиции на честных справедливых выборах, — сказал эксперт. — У него рейтинг реально выше, чем у любого потенциально конкурента, включая Бабарико и Цепкало. Вместо того чтобы показать реальный результат, а, по нашим оценкам, он набрал не 80%, а от 60 до 65%, он зачем-то пошел на обман собственного населения и показал завышенный результат голосования. Такая подтасовка является вызовом всему здравомыслящему взрослому населению страны».

Европа вряд ли будет действовать жестко. Запад понимает, что слишком жесткая реакция с его стороны приведет к возвращению Белоруссии к России. Поэтому в Европе пока достаточно сдержанная реакция на события в Белоруссии, считает немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, в ЕС выборы могут не признать, а Лукашенко постараются наказать, «но мягко».

По мнению немецкого эксперта, Россия тоже должна очень осторожно действовать в этом конфликте, чтобы не потерять для себя «очень большую часть протестующей молодежи Белоруссии, которая в общем-то не настроена против России». Рар считает, что «там (в Белоруссии. — Ред.) нет такого жгучего национализма, который был на Украине».

Адвокат и правозащитник Андрей Гожый считает, что «реальный переход в Союзное государство — это сейчас единственный выход для Лукашенко». Однако это не самая простая задача. Противники Лукашенко на Украине пришли с флагом ЛГБТ к посольству Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Уж теперь, я подозреваю, Путин подумает дважды, — предположил эксперт в интервью изданию Украина.ру. —Поскольку одно дело, когда ты говоришь с легитимным президентом, а совсем другое дело — говорить с человеком, под которым горит земля. Это уже другая ситуация».

Чрезмерную жесткость при подавления протестов в Белоруссии отмечает и доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его словам, в долгосрочном плане это аукнется Лукашенко, «потому что он не будет больше легитимным президентом Беларуси». Но, добавил эксперт, в краткосрочном плане это позволит сбить накал протеста.

Мирзаян также предположил, что как раз из-за жесткого подавления протестов Запад будет вынужден ввести санкции против Минска, и это «ставит Лукашенко в дипломатическую изоляцию, он больше не сможет играть какую-то внешнеполитическую многовекторность».

В то же время России надо бы общаться не только с режимом Лукашенко, но работать с народом Белоруссии, считает культуролог, специалист по российско-белорусско-украинскому пограничью Сергей Киселёв.

«Нужно наращивать культурное влияние России. Увеличивать квоты на обучение студентов, особенно в университетах приграничных русских городов, — сказал он в интервью изданию Украина.ру. — Желательно начать признавать результаты белорусского ЦТ (ЕГЭ) и принимать студентов на его основании».

Киселёв подчеркнул, что молодежь после открытия границ будет активно покидать Белоруссию, «и нужно направить её на Восток, а не в Варшаву».