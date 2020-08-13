У Лукашенко хватает силового ресурса для подавления протестов, и ни на какие компромиссы он не пойдёт, прогнозируют политэксперты. В то же время Запад, особенно Европа, может пойти на введение санкций против Минска, но точно не захочет полностью потерять Белоруссию - она важна с точки зрения экономики

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей, а за его основного конкурента Светлану Тихановскую проголосовали около 10% белорусов.

Белорусская оппозиция не согласна с объявленными итогами выборов, устраивает массовые акции протеста, вступает в столкновения с ОМОНом. Милиция для разгона протестующих применяет слезоточивый газ, водомёты и стреляет резиновыми пулями.

Проходят массовые задержания. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб. Протесты в Белоруссии: главной эмоцией стало ожесточение © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В ночь 12 на 13 августа казалось, что напряжение протестов спадает. Однако уже в субботу, после объявления официальных результатов, возможны новые всплески.

11 августа стало известно, что белорусская оппозиция создала Комитет государственного спасения и будет требовать от международного сообщества признания Светланы Тихановской президентом Белоруссии.

О настоящем и будущем Белоруссии изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

«Лукашенко учёл опыт Януковича»

Большим преувеличением было бы назвать протестное движение в Белоруссии действительно серьёзным, считает директор фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

По его словам, это были стихийные, слабо организованные акции.

«Чувствовалось, что Лукашенко учел опыт Януковича, опыт Украины и, соответственно, он сделал всё, чтобы не дать возможности организовать нечто действительно серьезное.

Народ вышел на протестные акции, но руководить и управлять ими было некому, это была неуправляемая масса людей.

План Б — всеобщая забастовка — провалился, лидеры, на которых возлагались надежды, выехали, и сейчас акции идут на спад, но это не значит, что они не могут возобновиться в ближайшем будущем. Особенно если в Белоруссии сбудутся прогнозы относительно ухудшения социально-экономической ситуации. Тогда эти акции могут получить второе дыхание», — рассказал политолог. Кость Бондаренко: Нравится Лукашенко России или не нравится, но другого кандидата в президенты у нее нет © РИА Новости, Нина Зотина

В то же время Бондаренко пока не видит людей, кто мог бы стать новым лидером оппозиции. В целом же, считает эксперт, протесты были организованы из-за рубежа.

«Стране угрожал реальный майдан»

Ситуация изначально находилась под контролем властей, говорит белорусский политолог, главный редактор сайта IMHOclub.by Алексей Дзермант. Регионы не удалось поднять, на улицы областных центров в основном выходит молодежь, представители радикальных субкультур, футбольные фанаты и криминализированные элементы, считает политолог.

«Главным организатором, агитатором протестов выступил польский Telegram-канал «Некста». Он курируется польскими спецслужбами, это очевидно. Там звучали призывы и к насилию, и к агрессивной самоорганизации для противостояния белорусскому государству», — сообщил Дзермант.

По его мнению, действия силовиков, которые оппозиция называет неоправданной жестокостью, оправданы, потому что «там были далеко не мирные граждане, безобидные горожане: среди агрессивного кулака протестующих были люди, представляющие криминальный круг, радикальные субкультуры, футбольные ультрас, националисты и неонацисты, которые готовились к подобным столкновениям». Алексей Дзермант: Белорусская оппозиция должна выдвинуть конструктивные предложения, чтобы ее выслушала власть © Facebook, Алексей Дзермант

Дзермант добавляет, что стране угрожал реальный майдан, на который работали серьезные внешние силы.

«Мировое сообщество переходит на сторону протестующих»

В ближайшие дни наверняка пройдёт общий саммит Евросоюза, где будет обсуждаться вопрос Белоруссии и будет принято некое решение, говорит немецкий политолог Александр Рар. Судя по тому, как складывается и развивается нынешняя ситуация, выборы могут не признать.

«Я бы сказал так: Лукашенко, конечно, играл ва-банк. Он, я думаю, забыл, что у Запада тоже есть влияние на Белоруссию, хотя и меньше, чем на Украину, но есть возможности ему закрыть пути в Европу. А он надеялся, что сможет это сбалансировать между Россией и ЕС», — отметил Рар.

Политолог подчеркнул, что мировые СМИ регулярно публикуют фотографии и видео из Белоруссии, «полиция избивает протестующих белорусов: и это не может даже у нейтрального или достаточно отдаленного от белорусских дел наблюдателя не вызывать возмущения».

«Конечно, мировое и европейское общество переходит все сильнее и сильнее на сторону протестующих, народа, которого обманул вот этот последний диктатор Европы», — обрисовал ситуацию эксперт. Александр Рар: Запад закроет Лукашенко путь в Европу, но жестких санкций не будет © РИА Новости, Михаил Климентьев

Он предполагает, что Лукашенко закроют пути в ЕС, однако слишком жестких санкций ЕС вводить не будет, в том числе потому, чтобы Лукашенко «не вернулся в Россию».

«Все равно Запад понимает и боится, что слишком жесткая реакция со стороны Запада приведет к геополитическим передвижениям Белоруссии в сторону России. Поэтому в Европе пока достаточно сдержанная реакция», — заявил Рар.

«Лукашенко внёс раскол в общество»

Власти Белоруссии делают огромную ошибку, уверен директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец.

Власти переводят противостояние с оппозицией из рациональной плоскости в плоскость противостояния, когда вопросы благополучия Белоруссии не имеют никакого значения, отмечает эксперт.

«Если идёт непропорциональное применение насилия, если идет то, что в народе называют "массовое винтилово", арестовывают всех, кто оказался вечером на улице, возникает противостояние между обществом и властью, брешь между ними, которую потом очень сложно заделать.

Вместо того, чтобы организовать гражданский диалог между властью и обществом, примирение, поиск путей развития, диалог с внешними игроками, Лукашенко пошел на силовое подавление протестов и тем самым еще больше внес раскол в общество», — убеждён Зубец. Алексей Зубец: Победа Лукашенко над протестами ставит под вопрос само существование Белоруссии © Youtube / Алексей Зубец

Да, продолжает он, Лукашенко может разогнать протестующих. Но будет ли это победа? Нет, это будет поражение, «так как, чтобы управлять страной, ему нужно доверие населения, бизнес-кругов, политического сообщества».

«Победа Лукашенко в долгосрочной перспективе ставит под вопрос существование Белоруссии как таковой, как независимого государства. Диалог между властью и обществом возможен, только если есть взаимное доверие и уважение. Не понимаю, о чем люди, которых он оскорбил и унизил силовыми акциями и подтасовкой выборов, будут с ним дальше разговаривать», — заявил Зубец.

Позиция Запада

Западная Европа отлично понимает важность Белоруссии, поскольку Белоруссия стала коридором между Европой и Евразией, говорит Кость Бондаренко.

«Европа прекрасно понимает, что, потеряв маленькую Белоруссию, белорусский коридор, она просто-напросто полностью попадает в экономическую и политическую зависимость от Соединенных Штатов. Европу это явно не устраивает», — отметил политолог.

Он также полагает, что Лукашенко не пойдёт ни на какие переговоры с оппозицией и Западом. В то же время не изменится и его подход к интеграции в Союзное государство с Россией.

«Лукашенко понимает, что для него важно быть в дружеских отношениях с Россией, но не быть частью России. Концепция «нет никакой Белоруссии, есть шесть областей России» неприемлема для Лукашенко», — пояснил эксперт. Лукашенко выигрывает первый раунд. Что дальше? © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

Алексей Зубец также полагает, что Запад не пойдёт на разрыв экономических отношений с Белоруссией.

«Запад понимает, что ему выгоднее иметь дело с Лукашенко, чем назначать ему какого-то сменщика, который будет прятаться в американском посольстве», — подчеркнул эксперт.

Что касается Москвы, Зубец уверен: Россия в случае непризнания легитимности Лукашенко встанет на его сторону, «потому что силовой сценарий свержения правительства на нашей границе нам точно не нужен».