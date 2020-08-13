Во вторник, 11 августа, президент Владимир Зеленский подписал закон об игорном бизнесе, который одобрили ранее депутаты Верховной Рады. Теперь в Украине будет разрешена деятельность казино и букмекерских контор (в том числе в сети Интернет), залов игровых автоматов и организация онлайн-покера

Что предусматривает финальная версия закона о легализации?

Возможность участвовать в азартных играх появится у лиц не младше 21 года. Все участники должны будут проходить обязательную личную идентификацию (в том числе для онлайн-игр). Не смогут играть недееспособные или частично недееспособные люди, организаторы игр, лица, которые могут знать о результате игры или повлиять на него. Спортсменам и спортивному персоналу нельзя будет размещать ставки на результаты соревнований, в которых они участвуют.

Казино появятся в 5-звездочных гостиницах Киева с номерным фондом не менее 200 номеров, Одессы, Харькова, Днепра и Львова — с номерным фондом не менее 120 номеров, и в 4-звездочных гостиницах других городов с номерным фондом не менее 100 номеров. Стоимость лицензии для казино отличается. В Киеве она составит 2 млн долларов в год, в провинции — 1 млн.

Букмекерские конторы можно будет размещать в отелях категорий от трех до пяти звезд с номерным фондом от 50 номеров в Киеве и от 25 в других городах, в зданиях, где находятся такие отели, и на ипподромах. Залы игровых автоматов можно будет создавать на территории отелей категорий «три звезды», «четыре звезды» и «пять звезд» с количеством номеров не менее 50 для Киева и 25 для других городов. Стоимость лицензии — порядка 250 тысяч долларов, плюс нужно будет платить порядка 100 долларов за каждый автомат в месяц. На Украине легализовали игорный бизнес © РИА Новости, Артур Лебедев | Перейти в фотобанк

Также будут разрешены онлайн-казино и онлайн-покер, за каждый сайт нужно будет платить в бюджет около $200 тыс., но в покерных клубах игра на деньги по-прежнему под запретом, это прерогатива исключительно для казино.

Заниматься игорным бизнесом смогут компании, зарегистрированные в Украине с уставным капиталом не менее 30 млн грн, при это они не могут быть резидентами либо конечными бенефициарами «государства-агрессора» (Российской Федерации. — Ред).

Для регулирования данной сферы деятельности будет создан специальный государственный орган — Комиссия по развитию и регулированию азартных игр в составе 7 человек. Ей предоставляется возможность в режиме реального времени отслеживать ставки, выплату выигрыша, продажу фишек и поток налоговых поступлений, а также она будет следить за игроками. При этом одинаковые права на его создание получили Кабмин и профильный комитет Верховной Рады. Из-за этого возникло двойственное толкование, которое может помешать нормальной работе закона.

Так, организаторы азартных игр должны будут обеспечивать идентификацию игроков. Комиссия будет иметь неограниченный доступ к персонализированным данным игроков в системе онлайн мониторинга через сеть Интернет в режиме онлайн (исключая Реестр самоограничений игроков). В игорном заведении, в том числе и онлайн, игрока обязательно должны будут идентифицировать: в самом заведении — на основании оригинала удостоверения личности. А если онлайн — по скан-копии удостоверения личности, электронной цифровой подписи и других способов идентификации личности.

Интересно, что в игорные заведения не должны пускать тех, у кого выраженная зависимость. Граждане смогут самостоятельно ограничить себя в посещении игорных заведений и в участии в азартных играх на срок от шести месяцев до трех лет. Для этого потребуется лично представить организатору азартных игр или Уполномоченному органу письменное заявление о самоограничении и предъявить документ, удостоверяющий личность. Такое заявление может быть подано в письменном или электронном формате.

В случае если участие в азартных играх наносит вред игроку или его семье, приводит к тяжелому материальному положению, такого игрока могут ограничить в посещении игорных заведений и участии в азартных играх на срок от шести месяцев до трех лет по решению суда.

Помимо этого, организатору азартных игр нельзя давать игроку возможность играть в долг или с рассрочкой платежа.

В составе специального фонда Государственного бюджета Украины будет создан Фонд поддержки медицины, спорта и культуры, доходная часть которого формируется за счет лицензионных платежей в сфере азартных игр. Кузьмин: «Игорный бизнес легализовали, на очереди проституция и торговля оружием» © Иван Пономарев

Например, лотереи будут спонсировать культуру, букмекерские сети — спорт, азартные игры в интернете — медицину, лицензия обслуживающих игорный бизнес компаний — образование и науку. Отмечается, что 50% средств от лицензий на азартные игры в казино и залах игровых автоматов пойдут в центральный бюджет и 50% — в соответствующий местный бюджет.

Проблемы и противоречия легализации азартных игр

Стоит отметить, что игровой бизнес в стране успешно существует нелегально. Согласно неофициальной статистике МВД Украины, в целом по стране игровых залов насчитывается около 15 тысяч. Наибольшая их концентрация в Киеве — до 1000, в крупных городах-миллионниках (Одесса, Днепр, Харьков) — до 300. «Чистая» прибыль одного заведения в регионах — 300-500 тыс. гривен в месяц (10-18 тыс. долларов). В столице эта цифра увеличивается в два или три раза. Все это было бы невозможно без взяток правоохранительным органам, которые «не замечали» существования казино за 30-50 тыс. гривен. Кроме того, свою «долю» имеют и представители национал-радикальных организаций, взимающие с одной «точки» примерно такую же сумму за отсутствие «налетов».

О проблеме легализации игорнго бизнеса много говорилось еще с 2015 года, этот вопрос лоббировал министр МВД Арсен Аваков, обращавшийся с соответствующим воззванием к Верховной Раде, а также тогдашний генпрокурор Юрий Луценко. В парламенте еще в 2019 году на рассмотрении находились аж шесть законопроектов на вышеуказанную тему. Обязательства перед МВФ требовали от Украины принять соответствующие меры к концу 2018 года, но этого не произошло.

Что касается президента Зеленского, свои намерения легализовать игорный бизнес он обозначил еще во время предвыборной кампании. Уже будучи в статусе президента, в августе прошлого года он подтвердил свое намерение: «Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных гостиницах, что будет стимулировать развитие туристического кластера региона возле Черного моря».

В начале сентября 2019 года глава государства поручил разработать и внести законопроект о легализации игорного бизнеса на Украине. Через месяц Зеленский пообещал, что лицензию на открытие казино в пятизвездочных отелях будут продавать на конкурсах, и «очень дорого». В декабре МВД Украины провело масштабную спецоперацию, отчитавшись о закрытии полутора сотен игровых заведений по всей стране, но тогда циркулировали слухи, что «своих, прикормленных» силовики заранее предупредили. Поэтому ту акцию в обществе логично расценили как дешевый пиар, не подкрепленный реальным содержанием. Игорный бизнес вне игры? Как МВД борется с тем, что покрывает © РИА Новости, Иван Руднев | Перейти в фотобанк

Осенью прошлого года Верховная Рада отклонила правительственный законопроект, потом провалила в первом чтении уже доработанный депутатами вариант. В январе 2020-го законопроект все-таки приняли в первом чтении, но ко второму подали около 3,5 тыс. правок, до рассмотрения которых дошло только нынешним летом. Согласно подсчетам правительства и депутатов от провластного большинства, легализация позволит дополнительно привлечь в бюджет 7-9 млрд гривен ежегодно.

Сейчас предметом дискуссий может быть следующее: норму о размещении игровых автоматов на территории отелей могут попытаться заменить на возможность их размещения исключительно в зданиях гостиниц. Также в законе указано, что заведения могут находиться не ближе чем в 500 метрах от школ и общественных зданий, но не был указан механизм измерения. Данный фактор будет порождать значительные разногласия.

Значительно смягчена в финальной версии ответственность за незаконные азартные игры. Первоначальная версия предусматривала лишение свободы на срок от пяти до восьми лет для обычных граждан и от 7 до 10 лет для должностных лиц. Окончательная версия предусматривает лишь штраф в размере около 600 тыс $, а это — лазейка для «нелегалов».

В целом же, в условиях социально-экономической нестабильности, безнадеги, неуверенности в завтрашнем дне найдется немало желающих попробовать «срубить легкие деньги», играя как онлайн, так и в реальных казино. Только зачастую все это ведет к обратному эффекту — потере средств, нервным расстройствам и усилению тех или иных социальных проблем и для отдельного человека, и для членов его семьи. Вместо обеспечения граждан Украины рабочими местами с достойной зарплатой Зе-команда дает им возможность вдоволь насладиться «прелестями» игровой индустрии.