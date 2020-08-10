«Надо что-нибудь выторговать». Как Украина намерена нажиться на ситуации в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский призвал белорусских политиков к диалогу. Тем временем украинские политики, политологи и журналисты призывают власть действовать максимально прагматично

Президент Украины Владимир Зеленский стал одним из первых лидеров иностранных государств, отреагировавших на выборы в Белоруссии. Однако в отличие от того же лидера Китая Си Цзиньпина он не стал поздравлять президента Белоруссии Александра Лукашенко с победой на выборах, а призвал белорусских политиков к диалогу.

«Наши соседи белорусы переживают сейчас непростые времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это очень непросто. Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия. Сомнения в таких масштабах — это прямая дорога к насилию, к конфликту, к нарастающему общественному протесту. Что мы сейчас, к большому сожалению, и наблюдаем», — написал Зеленский в Facebook утром 10 августа.

Он призвал власти страны и оппозицию к диалогу, заявив, что только взаимопонимание между сторонами способно обеспечить независимость страны.

«Белоруссия в своих действия должна максимально придерживаться общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов. И постараться обеспечить собственному народу его права и свободы в полном объеме. Только так можно сохранить надежду на выход из кризиса», — отметил Зеленский.

В конце своего заявления он отметил, что Украина заинтересована в стабильной и демократической Белоруссии, поскольку та является соседкой Украины.

Такое «половинчатое» заявление Зеленского свидетельствует о том, что Украина пытается получить максимальную выгоду из происходящего в Белоруссии.

Душой — с оппозицией

Многие украинские политики не скрывают, что их симпатии были на стороне белорусской оппозиции.

«Конечно, все мы этой ночью сердцем были с Белоруссией. Разум же говорит следующее: это были выборы без выбора. С заранее известным результатом. Спрогнозированным не только фальсификациями, а и отсутствием свободных меда, настоящей сильной оппозиции, инфантильностью общества, слабым гражданским обществом. Другие кандидаты на этих выборах мало похожи на альтернативу и не тянут на пробелорусских и проевропейских политиков», — заявила бывший вице-спикер Верховной Рады, народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко.

Она заявила, что для «многих белорусов Лукашенко — это синоним слова президента» и что они «живут с этим десятилетия и не знают, что такое право выбора, и не имеют особой альтернативы».

«Тем более восторгают те храбрецы, для которых свобода является ценностью, они наши братья по крови. Осознавая все риски и бесперспективность протеста, они выбирают движение — ведь это заявка на свободу, а не затхлую клетку», — отметила Геращенко.

В то же время она признала, что Украине не стоит желать свержения Лукашенко.

«Сердцем мы с вами. Разумом — осознаем все риски в том числе для Украины, ведь, несмотря на всё, Лукашенко не дал российским танкам зайти на Украину через свою территорию и свою границу», — отметила украинский депутат.

Завершила свою заметку Геращенко словами об ответственности белорусской власти за насилие на улицах Белоруссии.

Примечательно, что даже некоторые депутаты из «Слуги народа» продемонстрировали симпатии к белорусской оппозиции. Так, нардеп Елизавета Богуцкая матерно отреагировала на поздравление Лукашенко с победой от её коллеги по фракции «Слуга народа» Евгения Шевченко.

«П**дец, Женя», — прокомментировала она его запись.

Но пока разные политсилы по-разному оценивают результаты выборов, лидеры мнений на Украине призывают отнестись к происходящему в Белоруссии с максимальной выгодой. Победа с последствиями. Лукашенко ожидает дружба с Китаем и жесткое противостояние с США © скриншот

Выгода превыше всего

Украинский журналист Богдан Буткевич, в свое время призывавший истребить население Донбасса, призывает приглушить эмоции и действовать исходя из выгоды.

«Нужно подождать реакции ЕС и США, да и России. А потом принимать решение. И если уже признавать — то нужно что-то такое выторговать у Луки (Лукашенко. — Ред.), чтобы зашквар стоил сам себя. Ведь признать эти «выборы»- это отойти от всех демократических принципов, которые только существуют в природе. А вот если не признать, то нужно тоже понимать последствия этих действий. Например, российские войска вдоль всех границы Белоруссии. Которые Лука пустит, например, за признание «выборов» Кремлем. И за право еще на несколько лет продолжить свою агонию», — написал Буткевич в Facebook.

Он призвал выждать, а там принять взвешенное решение.

«Давайте, наконец, без розовых очков смотреть на мир и просчитывать последствия и выгоды в первую очередь для себя», — подытожил Буткевич, в то же время оговорившись, что стоит пожелать успеха «тем смелым людям, в чьих руках сейчас судьба их страны».

Похожий настрой у главреда издания «Цензор.НЕТ» Юрия Бутусова, которого некоторые на Украине называют «порохоботом». Майдан не прошел. Лукашенко удалось удержать ситуацию, но гарантий на будущее нет © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Меня беспокоит, что Украина сейчас слишком беспомощна, чтобы проводить какую-то скоординированную политику в отношении Беларуси, которая является одним из наших крупнейших соседей и обстановка в ней — предмет нашей национальной безопасности. Президент Украины должен без огласки собрать все силовые структуры. Нам необходимо срочно увеличить число наблюдателей за ситуацией из разных органов власти, а также число журналистов, готовых объективно освещать происходящее. Нам не надо вмешиваться в белорусскую политику — они сами разберутся, дай Бог. Но нам надо противодействовать российской политике, разоблачать происки российской агентуры, постараться всеми силами помешать российским провокациям и вероятному вторжению РФ».

При этом он заявил, что без силового сценария поменять власть в Белоруссии не получится.

«Надеюсь, что все ограничится драками и разоружением полиции. Не сомневаюсь, что люди, которые готовы смело идти под дубинки и водометы, так же смело будут готовы пролить кровь, и им нужна свобода, а не диктатура Путина. Украина должна быть готова прийти на помощь в случае российской агрессии теми силами и средствами, какие мы можем адекватно применить, не навредив украино-белорусским отношениям, и с уважением к народу этой страны», — подытожил Бутусов.

Впрочем, некоторые украинские эксперты отмечают, что на все заявления украинской стороны мир вряд ли обратит внимание.

«Заявление Зеленского по Беларуси — за все хорошее, против всего плохого. Притом, что не обозначено, что в нашем понимании хорошее, а что плохое. Но лучше так. Пусто и бессмысленно, но, по крайней мере, хуже от этого не будет. Все в мире понимают, что Украина производит шум, как барабан, который привлекает внимание своим смешным коррупционным грохотом, обозначающим безудержные желания сказочного обогащения. А больше ничего не производит», — отметил у себя в Facebook политолог Юрий Романенко.

Ну а пока украинские «стратеги» раздумывают, как же нажиться на конфликте в белорусском обществе. Издание Украина.ру уже писало, отчего победа тех, кого многие украинские политики «поддерживают сердцем», для самой Украины чревата весьма негативными последствиями. Но, как показывает практика, разумные доводы редко оказывают воздействие на украинских политиков.