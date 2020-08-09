Ситуация с господином Жванией, который почти ежедневно требует привлечь его к ответственности за участие в государственном перевороте, становится комичной - на что и рассчитывают организаторы «заговора молчания» вокруг важных признаний украинского политика

Признания Жвании: кто устроил Евромайдан © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк Порошенко в Иловайском разгроме ВСУ и о многом другом.

Практически рефреном после каждого обращения господин Жвания повторяет: «Я готов дать показания по этим и другим эпизодам. Госпожа Генеральный Прокурор, я снова обращаюсь к вам — вызывайте меня на допрос, не бойтесь ничего, кроме народа Украины». Однако Генпрокурор Ирина Венедиктова молчит, как рыба об стол. Молчат и промайданные «борцы за демократию». Заткнулись и киевские СМИ, всегда готовые порассуждать на тему исконных прав «титульной нации» и нарушения «свободы слова» где-нибудь в РФ.

Суть молчания очевидна: данные Давида Жвании — одной из центральных фигур состоявшегося в феврале 2014 года государственного переворота — камня на камне не оставляют от лживой концепции «революции достоинства», сказок о ее якобы «спонтанности», о прогрессивности и демократичности постмайданного режима. Это удар по главным основам действующего режима, поэтому его максимально смягчают различными приемами: от полного умолчания до обвинений Жвании (активнейшего организатора обоих Майданов) в работе на российские спецслужбы.

В подобных условиях задачей оппозиционной прессы, напротив, является необходимость донести тезисы выступлений Жвании до каждого зрителя, читателя и слушателя, поскольку весь фундамент майданного режима зиждется, прежде всего, на фальшивой легитимности якобы «народной революции». Демонстративное игнорирование признаний Жвании и выталкивание его в информационный маргинес, тактика со стороны инфомайдана целиком ожидаемая, и воспользоваться этой ситуацией, чтобы опрокинуть в болото недоверия сами промайданные СМИ — задача привлекательная.

То, что вышеупомянутые СМИ, армии ЛОМов и ботов лишь обычные проститутки на зарплате у олигархов и иностранных посольств особым секретом никогда не являлось. Но, пользуясь «делом Жвании», можно и должно превратить это подозрение в твердокаменную уверенность общества в их абсолютной лживости. Употребление внутрь чтива, к примеру, из «Украинской правды» должно стать таким же неприличным занятием как порча воздуха за столом.

С другой точки стороны, издания разумные не должны поддаваться соблазну информационной инфляции (которая девальвирует информацию о событиях почти мгновенно) и продолжать держать Жванию в фокусе своего доброжелательного внимания. Надо полагать, при соответствующем отношении Давид Важаевич может поведать ещё много интересного — и не только в формате видеообращений, но и с помощью интервью, и различных приёмов донесения информации через социальные сети.

Молчание Генпрокуратуры должно стать приговором и самому господину Зеленскому — слабому, трусливому, случайному правителю, который сознательно не желает воспользоваться возможностью установить истину в чудовищном преступлении, которое уже обошлось Украине в тысячи жизней и миллиарды долларов. А значит специально идёт на государственное преступление — и должен за это быть покаран.

Потенциал «Дела Жвании» пока не раскрыт ни самим Давидом Важаевичем, ни оппонирующими режиму Майдана СМИ, партиями, общественностью. И это, как представляется, большая ошибка. Таких точных подач в информационном состязании бывает весьма немного, и не отрабатывать их по полной программе — недопустимое ротозейство.