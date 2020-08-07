В четверг, 6 августа, Минюст США потребовал конфисковать два крупных объекта недвижимости, приобретенных на, предположительно, украденные из «ПриватБанка» деньги. Крали же, как полагает американский Минюст, украинский олигарх Игорь Коломойский и его бизнес-партнер Геннадий Боголюбов

6 августа Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды относительно приобретения украинским олигархом Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Стоимость двух офисных зданий в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) оценивают в $70 млн. Минюст США требует конфисковать недвижимость Коломойского в Штатах © скриншот с видео "24 канал"

«В заявлениях (в суд) говорится, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые владели одним из крупнейших на Украине "ПриватБанком", похитили мошенническим путем миллиарды долларов из банка. Эти двое получали мошенническим способом займы и кредитные линии примерно с 2008 до 2016 года — до того, как эта мошенническая схема была раскрыта, и банк был национализирован Национальным банком Украины», — сообщило ведомство.

Коломойский и Боголюбов, как отметили и в Минюсте США, отмывали выведенные из «ПриватБанка» средства через подставные счета. В первую очередь через кипрское отделение «ПриватБанка».

Сообщниками Коломойского и Боголюбова назвали работавших в Майами Мордехая Корфа и Уриэлья Лабера, которые, предположительно, создали целую сеть компаний для отмывания средств.

Это уже второй за неделю шаг, предпринятый в США для давления на олигарха, которого американцы считают одной из самых больших угроз на Украине.

Даллаский клуб покупателей

Экс-нардеп и бывший журналист Сергей Лещенко после изучения американских документов у себя в Τelegram-канале рассказал, какая именно недвижимость заинтересовала Минюст США. Самого Лещенко, к слову, критики относят к «соросятам» — агентам влияния Джорджа Сороса и Демпартии на Украине. При этом экс-журналист откровенно не любит Коломойского.

«Согласно иску, с которым я ознакомился, Минюст США признал мошенничеством покупку структурами Коломойского кампуса CompuCom в Далласе, штат Техас, за конфискацию которого теперь будет судиться правительство США. История так описана Минюстом США: в 2010 году Коломойский и Боголюбовым вместе со своими американскими партнерами, живущими в Майами, Мордехаем Корфом и Ури Лейбером приобрели кампус CompuCom в Далласе, штат Техас за $47,4 млн на имя компании Optima 7171», — написал Лещенко.

Минюст США утверждает, что часть этих денег, потраченных на покупку кампуса (речь о $15 млн), напрямую связана с четырьмя кредитами, полученными от «ПриватБанка» Коломойским и Боголюбовым. Эти средства характеризуют как доход от хищений, незаконного присвоения и мошенничества.

Изначально кредиты брались для финансирования текущей деятельности украинских ферросплавных заводов, но были использованы для покупки недвижимости в Далласе.

Кампус CompuCom в Далласе, который купили Коломойский и Боголюбов, является офисным парком площадью примерно 19,5 акра. Он состоит из трех зданий, парковок и неосвоенных земель. США ударили по олигарху. В офисе компаний Коломойского идут обыски © скриншот с видео "24 канал"

«Второй иск Минюста США касается схем по покупке 31-этажного здания PNC Plaza в Луисвилле, штат Кентукки, которое тоже подано на конфискацию. Стоимость активов в Далласе и Луисвилле оценивается в $70 млн.», — конкретизировал экс-нардеп.

Также Минюст США утверждает, что Коломойский и Боголюбов, приобрели сталеплавильные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, производство мобильных телефонов в Иллинойсе, коммерческую недвижимость в Техасе, офисный парк в Далласе и здание PNC Plaza в Луисвилле.

«Поданные Минюстом США иски с целью конфискации недвижимости являются официальным признанием властями Америки схем Коломойского и Боголюбова незаконными. Суд будет проходить во Флориде по месту регистрации их партнеров Корфа и Лейбера», — отметил Лещенко.

Помимо этого в документах Минюста идет речь и о недвижимости в Огайо. За несколько дней до иска Минюста эту недвижимость вспоминали в связи с обысками ФБР.

И другая проблемная недвижимость

Во вторник, 4 августа, Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в офисах американской компании Коломойского Optima Management Group. Обыски в офисах компании в Майами и Кливленде прошли в рамках дела, открытого год назад федеральной прокуратурой Огайо, сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В ходе обыска федеральные агенты конфисковали компьютеры, но никого из сотрудников компании не задержали.

This is BIG.



The FBI just raided the Cleveland office building connected to Ukrainian oligarch, Igor Kolomoisky, who is a principal of the Privat Grouphttps://t.co/2HgTcWjqIL pic.twitter.com/jqSImv38l5 — TheSharpEdge (@TheSharpEdge1) August 4, 2020

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The FBI has confirmed another raid took place today in Miami, FL in connection to this case. pic.twitter.com/xLx1V4XF5I — TheSharpEdge (@TheSharpEdge1) August 4, 2020

​О расследовании в отношении Коломойского в США издание The Daily Beast сообщило еще в апреле 2019 года. В комментарии этому изданию адвокат Майкл Салливан сообщил, что Коломойский отрицает правонарушения.

«Он — бизнесмен. Правительство захватило его банк, утверждая, что тот находится на грани краха. Эта информация оказалась ошибочной», — заявил Салливан.

Спустя год — в мае 2020 года — издание BuzzFeed News со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием, сообщило, что Большое жюри США изучает финансы Коломойского в рамках дела по отслеживанию денег из «ПриватБанка», поступавших через ряд офшорных компаний в США. Суммы, поступавшие в США, охарактеризовали как «сотни миллионов долларов».

Среди покупок компаний Коломойского в США были роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание. В том же штате Огайо Коломойскому с партнерами, как утверждали СМИ, принадлежит сталелитейный комбинат Warren. В целом же общую площадь недвижимости Коломойского в этой местности оценивали в 3 млн кв. футов. Среди прочего упоминались и четыре небоскреба в центре Кливленда. Децентрализация Коломойского или Ахметова: почему мэр Черкасс бегает из партии в партию © Facebook, Анатолій Бондаренко

По сообщению источника ΒuzzFeed, федеральные агенты отслеживали операции, связанные с Коломойским, в период с 2008 года.

Сам Коломойский заявил, что не знал о расследовании Большого жюри, из Минюста США с ним не связывались, а сам он никаких американских законов не нарушал. А Боголюбов отметил, что никогда незаконно не брал денег в «ПриватБанке», а американская недвижимость была куплена из законных средств.

Но, судя по действиям Минюста США, это американских правоохранителей не убедило.

Примечательно, что федеральные агенты США не раз приезжали на Украину в рамках расследования против Коломойского. Во время одного из визитов — в феврале 2020 года — они встречались с Русланом Рябошапкой и следователями НАБУ.

В общем, Коломойского обложили со всех сторон. О причинах этого издание Украина.ру уже писало. Если вкратце — Коломойский — один из тех, кто обеспечивает относительный суверенитет Украины. Его решения и действия могут быть гибельными для государства, но в то же время его влияние на политику означает, что Украина еще управляется изнутри, пускай и олигархами. Альтернативой этому в сложившихся обстоятельствах является внешнее управление. И уж оно-то точно ничего хорошего Украине не несет.

«Многие украинские медиа уже поспешили написать о выдвижении уголовных обвинений против них в США, санкцией по которым является тюремное заключение. По состоянию на сегодня об этом еще не объявлено, но в дальнейшем действительно возможно предъявление Коломойскому и Боголюбову подозрений в совершении уголовных преступлениях на территории США — с последующим объявлением в международный розыск», — утверждает Лещенко.

А это значит, что в скором будущем Коломойский опять может вернуться в Израиль, который не выдает своих граждан.