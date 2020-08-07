6 августа Министерство юстиции США подало два иска в окружной суд Южной Флориды относительно приобретения украинским олигархом Игорем Коломойским и его деловым партнером Геннадием Боголюбовым недвижимости в штатах Кентукки и Техас. Стоимость двух офисных зданий в Луисвилле (штат Кентукки) и Далласе (штат Техас) оценивают в $70 млн.
«В заявлениях (в суд) говорится, что Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, которые владели одним из крупнейших на Украине "ПриватБанком", похитили мошенническим путем миллиарды долларов из банка. Эти двое получали мошенническим способом займы и кредитные линии примерно с 2008 до 2016 года — до того, как эта мошенническая схема была раскрыта, и банк был национализирован Национальным банком Украины», — сообщило ведомство.
Коломойский и Боголюбов, как отметили и в Минюсте США, отмывали выведенные из «ПриватБанка» средства через подставные счета. В первую очередь через кипрское отделение «ПриватБанка».
Сообщниками Коломойского и Боголюбова назвали работавших в Майами Мордехая Корфа и Уриэлья Лабера, которые, предположительно, создали целую сеть компаний для отмывания средств.
Это уже второй за неделю шаг, предпринятый в США для давления на олигарха, которого американцы считают одной из самых больших угроз на Украине.
Даллаский клуб покупателей
Экс-нардеп и бывший журналист Сергей Лещенко после изучения американских документов у себя в Τelegram-канале рассказал, какая именно недвижимость заинтересовала Минюст США. Самого Лещенко, к слову, критики относят к «соросятам» — агентам влияния Джорджа Сороса и Демпартии на Украине. При этом экс-журналист откровенно не любит Коломойского.
«Согласно иску, с которым я ознакомился, Минюст США признал мошенничеством покупку структурами Коломойского кампуса CompuCom в Далласе, штат Техас, за конфискацию которого теперь будет судиться правительство США. История так описана Минюстом США: в 2010 году Коломойский и Боголюбовым вместе со своими американскими партнерами, живущими в Майами, Мордехаем Корфом и Ури Лейбером приобрели кампус CompuCom в Далласе, штат Техас за $47,4 млн на имя компании Optima 7171», — написал Лещенко.
Минюст США утверждает, что часть этих денег, потраченных на покупку кампуса (речь о $15 млн), напрямую связана с четырьмя кредитами, полученными от «ПриватБанка» Коломойским и Боголюбовым. Эти средства характеризуют как доход от хищений, незаконного присвоения и мошенничества.
Изначально кредиты брались для финансирования текущей деятельности украинских ферросплавных заводов, но были использованы для покупки недвижимости в Далласе.
Кампус CompuCom в Далласе, который купили Коломойский и Боголюбов, является офисным парком площадью примерно 19,5 акра. Он состоит из трех зданий, парковок и неосвоенных земель.
«Второй иск Минюста США касается схем по покупке 31-этажного здания PNC Plaza в Луисвилле, штат Кентукки, которое тоже подано на конфискацию. Стоимость активов в Далласе и Луисвилле оценивается в $70 млн.», — конкретизировал экс-нардеп.
Также Минюст США утверждает, что Коломойский и Боголюбов, приобрели сталеплавильные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, производство мобильных телефонов в Иллинойсе, коммерческую недвижимость в Техасе, офисный парк в Далласе и здание PNC Plaza в Луисвилле.
«Поданные Минюстом США иски с целью конфискации недвижимости являются официальным признанием властями Америки схем Коломойского и Боголюбова незаконными. Суд будет проходить во Флориде по месту регистрации их партнеров Корфа и Лейбера», — отметил Лещенко.
Помимо этого в документах Минюста идет речь и о недвижимости в Огайо. За несколько дней до иска Минюста эту недвижимость вспоминали в связи с обысками ФБР.
И другая проблемная недвижимость
Во вторник, 4 августа, Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в офисах американской компании Коломойского Optima Management Group. Обыски в офисах компании в Майами и Кливленде прошли в рамках дела, открытого год назад федеральной прокуратурой Огайо, сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
В ходе обыска федеральные агенты конфисковали компьютеры, но никого из сотрудников компании не задержали.
This is BIG.— TheSharpEdge (@TheSharpEdge1) August 4, 2020
The FBI just raided the Cleveland office building connected to Ukrainian oligarch, Igor Kolomoisky, who is a principal of the Privat Grouphttps://t.co/2HgTcWjqIL pic.twitter.com/jqSImv38l5
The FBI has confirmed another raid took place today in Miami, FL in connection to this case. pic.twitter.com/xLx1V4XF5I— TheSharpEdge (@TheSharpEdge1) August 4, 2020
О расследовании в отношении Коломойского в США издание The Daily Beast сообщило еще в апреле 2019 года. В комментарии этому изданию адвокат Майкл Салливан сообщил, что Коломойский отрицает правонарушения.
«Он — бизнесмен. Правительство захватило его банк, утверждая, что тот находится на грани краха. Эта информация оказалась ошибочной», — заявил Салливан.
Спустя год — в мае 2020 года — издание BuzzFeed News со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием, сообщило, что Большое жюри США изучает финансы Коломойского в рамках дела по отслеживанию денег из «ПриватБанка», поступавших через ряд офшорных компаний в США. Суммы, поступавшие в США, охарактеризовали как «сотни миллионов долларов».
Среди покупок компаний Коломойского в США были роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажное офисное здание. В том же штате Огайо Коломойскому с партнерами, как утверждали СМИ, принадлежит сталелитейный комбинат Warren. В целом же общую площадь недвижимости Коломойского в этой местности оценивали в 3 млн кв. футов. Среди прочего упоминались и четыре небоскреба в центре Кливленда.
По сообщению источника ΒuzzFeed, федеральные агенты отслеживали операции, связанные с Коломойским, в период с 2008 года.
Сам Коломойский заявил, что не знал о расследовании Большого жюри, из Минюста США с ним не связывались, а сам он никаких американских законов не нарушал. А Боголюбов отметил, что никогда незаконно не брал денег в «ПриватБанке», а американская недвижимость была куплена из законных средств.
Но, судя по действиям Минюста США, это американских правоохранителей не убедило.
Примечательно, что федеральные агенты США не раз приезжали на Украину в рамках расследования против Коломойского. Во время одного из визитов — в феврале 2020 года — они встречались с Русланом Рябошапкой и следователями НАБУ.
В общем, Коломойского обложили со всех сторон. О причинах этого издание Украина.ру уже писало. Если вкратце — Коломойский — один из тех, кто обеспечивает относительный суверенитет Украины. Его решения и действия могут быть гибельными для государства, но в то же время его влияние на политику означает, что Украина еще управляется изнутри, пускай и олигархами. Альтернативой этому в сложившихся обстоятельствах является внешнее управление. И уж оно-то точно ничего хорошего Украине не несет.
«Многие украинские медиа уже поспешили написать о выдвижении уголовных обвинений против них в США, санкцией по которым является тюремное заключение. По состоянию на сегодня об этом еще не объявлено, но в дальнейшем действительно возможно предъявление Коломойскому и Боголюбову подозрений в совершении уголовных преступлениях на территории США — с последующим объявлением в международный розыск», — утверждает Лещенко.
А это значит, что в скором будущем Коломойский опять может вернуться в Израиль, который не выдает своих граждан.