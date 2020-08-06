Прифронтовой портовый Мариуполь, основанный в 1778 году причерноморскими и приазовскими греками, для украинской экономики играет особо важную роль. Отсюда Украина, фактически ставшая сырьевым придатком, экспортирует значительную часть металла и зерна

Город является крупнейшим донором бюджета страны (дает около 7% ВВП страны) и основным источником валютных поступлений (около 10%). В 2012 правительство Украины признало Мариуполь одним из самых комфортных для проживания городом страны. В 2014 году, когда здесь тоже была провозглашена ДНР, сюда бросили наиболее идеологически мотивированных неонацистов «Азова», которые с помощью террора смогли подавить сопротивление, сделав своей базой бывший аэропорт города. Северодонецк перед выборами. Дадут ли жителям Луганской области возможность голосовать? © commons.wikimedia.org, Igor606

Сам же полумиллионный город с 1990-х годов в той или иной степени находится под управлением крупнейших предприятий города «Азовсталь» и металлургического комбината «им. Ильича». Оба принадлежат Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому. Фактически Мариуполь является своеобразной короной в бизнес-империи богатейшего украинца Рината Ахметова.

До Евромайдана и декоммунизации городская власть была представлена в Мариуполе членами «Партии регионов», социалистической и коммунистической партий. Президентские и местные выборы 2014 и 2015 года большинство жителей проигнорировали — явка была 14 и 36%, соответственно.

С 2015 город фактически полностью контролирует «Оппозиционный блок», один из политических проектов Ахметова. Со временем его влияние несколько угасает, тем не менее на этих выборах Ахметова, скорее всего, сохранит контроль над городом.

На парламентских выборах прошлого года из 12 мажоритарных округов кандидаты Ахметова победили только в четырех. Нынешний мэр Вадим Бойченко до избрания на должность в 2015 году работал директором по персоналу и социальным вопросам на меткомбинате имени Ильича, который входит в состав группы «Метинвест».

На парламентских выборах Бойченко баллотировался по списку обновленного «Оппозиционного блока» (5-й номер в списке). Тогда же он активно обвинял конкурентов из ОПЗЖ в «пророссийскости». «Поддерживаю "Оппозиционный блок", потому что разделяю их позиции. Люди часто путают "Оппозиционный блок" и "Оппозиционную платформу — За жизнь". Была бы сенсация, если бы я поддержал "Оппозиционную платформу — За жизнь". Но я не могу поддерживать партию, которая откровенно пропагандирует "русский мир". "Оппозиционный блок" — это мир и развитие. Но это точно не русский мир», — говорил мэр Мариуполя.

В «ОПЗЖ» тогда обвиняли вчерашних соратников из «Оппоблока» в том, что им не разрешали вести агитацию в Мариуполе, в частности бигборды «ОПЗЖ» демонтировали без объяснения причин. Луцк перед выборами. Мэра города опять назначит Игорь Палица © commons.wikimedia.org, Jzod

На этих выборах мэр Мариуполя пойдет от своей региональной политической силы «Блок Бойченко». Руководителями новой политической силы значатся Михаил Орличенко — начальник инспекции по благоустройству города, председатель Приморской районной администрации Мариуполя. Его заместитель — Александр Вишняков, начальник Гуманитарного штаба Рината Ахметова.

Украинские олигархи почувствовали настроения избирателей, разочаровавшихся в общенациональных партиях, и стали переформатировать их в региональные проекты. Как сообщал telegram-канал «Картель», финансирует «Блок Бойченко» тоже Ринат Ахметов.

«Ахметов массово вкладывается во все крупные и мелкие партии Украины. Инвестирует по максимальному в партии, которые имеют хорошие шансы на прохождение в своих регионах. Известно, что в БЮТ Ринат Леонидович вложился хорошо, также Радикальная партия Ляшко, партия «Пропозиция» Филатова и Корбана, Партия мэра Запорожья «Единение», партия мэра Мариуполя «Блок Вадима Бойченко», — сообщает «Картель».

Украинские националисты и грантоеды встревожены тем фактом, что Мариуполь по-прежнему остается «пророссийским», хотя его и контролирует Ринат Ахметов, но контроль этот начинает ослабевать, на фоне активного развития не совсем патриотических, по их мнению, сил.

«Есть большие изменения по результатам прошлых выборов, потому что можем сказать, что монополия «Оппозиционного блока» у нас преодолена, но на смену ей пришла еще менее прогнозируемая и понятная политическая сила — это ОПЗЖ и партия Шария, которые действуют вместе, рассчитаны на разные целевые группы, чтобы охватить широкий круг людей. Если раньше было понимание, что город развивают под сине-желтым флагом, то теперь неизвестно, чего ожидать. Впрочем, ни одна из других политических сил — ни общенациональная ЕС, ни «Слуга народа» Зеленского — не создали здесь никакой силы, а эти — достаточно мощно развиваются. И к ним есть вопросы. Мы, волонтеры, патриоты, активисты, между собой общаемся и так понимаем, что это серьезная угроза реванша, потому что там безапелляционно люди демонстрируют свои взгляды, не обнадеживающие для нас… Нужно очень много работать. К сожалению, как в 2014-ом сказали: «Ну, Ахметов будет держать регион» — и фактически было отдано на откуп дальше ему, все так же продолжается, но уже даже Ахметов, как мы понимаем, не держит регион…», — комментирует предвыборную ситуацию в городе координатор НГО «Новый Мариуполь» Мария Подыбайло.

По данным июльского опроса «Рейтинга», за новую региональную политическую силу «Блок Бойченко» готовы проголосовать 29,6% жителей города, за ОПЗЖ — 21,8%, за «Слугу народа» — 8,6%, Партию Шария — 6,1% и «Оппозиционный блок» — 4,9%. Иными словами, новый региональный мэрский проект набирает намного больше его общенациональной партии.

Однако еще в апреле расклад был другим, по данным той же социологической службы. До появления «мэрского проекта» большинство готовы были проголосовать за ОПЗЖ (35%) и за «Слугу народа» (19%). Еще осенью прошлого года лидером симпатий горожан была президентская партия «Слуга народа» (31%). Децентрализация Коломойского или Ахметова: почему мэр Черкасс бегает из партии в партию © Facebook, Анатолій Бондаренко

На пост мэра подавляющее большинство горожан (77%) поддерживает Вадима Бойченко. Опрошенные горожане ставят ему в заслугу в первую очередь: обновление парков и скверов (60%), улучшение качества городского транспорта (51%), обновление тротуаров и придомовых территорий (37%), улучшение проблемы утилизации мусора (26%) и уличное освещение (22%). Среди нерешенных проблем горожане чаще всего сетуют на проблемы с водоснабжением и качество дорог. Опрошенные горожане также в большинстве своем негативно оценивают развитие ситуации в стране в целом (63%), но положительно — развитие своего города (53%).

Мариуполю активно дают безвозвратные кредиты западные фонды и институции, включая Европейский инвестиционный банк, стремясь сделать из него своеобразную витрину «европейского выбора» в противовес соседнему Донецку. По словам мэра Бойченко, Ринат Ахметов тоже периодически подбрасывает на реконструкцию города крупные суммы. На предстоящих осенних выборах Ринат Ахметов, скорее всего, удержит свой «форпост» в греческом «городе Марии», но его монополию на власть могут пошатнуть ОПЗЖ, «Слуги народа» и «Партия Шария». Что же касается откровенно националистических правых партий, то в Мариуполе у них нет практически никаких шансов даже попасть в горсовет, несмотря на многолетнюю деятельность различных НГО и давление со стороны боевиков «Азова».