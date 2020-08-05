Коммунальщики и ОМОН против. Как по всей Белоруссии срывали акции оппозиции

Начало августа стало по-настоящему горячим для Белоруссии. Около десятка сорванных пикетов оппозиционных кандидатов в президенты только за один день 4 августа. В двух городах Минской области собравшихся жестко разгонял и задерживал ОМОН

После волны массовых предвыборных пикетов Светланы Тихановской, на которые в Минске и регионах вышли десятки тысяч человек, власти Белоруссии начали повсеместно срывать акции оппозиции. Характерно, что новые тенденции совпали с заявлением Александра Лукашенко в послании народу и парламенту 4 августа о том, что страну он никому не отдаст. Эмоции Лукашенко и шанс для оппозиции. Эксперты о Белоруссии перед выборами © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Первой ласточкой стали события 3 августа в Несвиже (Витебская область). Там на место пикета Тихановской пригнали строительную технику и выгрузили на площадке сборную мебель, объявив, что устраивают спешный ремонт в здании Молодежного центра. Одновременно начали и демонтаж сцены, установленной для пикета.

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В городе Столбцы (Минская область), как сообщает Telegram-канал NEXTA Live, 4 августа «местные власти… подошли к задаче максимально топорно — подогнали технику и начали якобы выкапывать трубы возле места встречи». Люди придут на пикет на городском стадионе «Юность», а везде техника и разрытый асфальт.

Аналогичным образом, по информации того же источника (где каждое сообщение подтверждено видео и фотографиями), в городе Вилейка (Минская область) в тот же день «на месте предстоящего митинга Тихановской в Вилейке внезапно устроили облагораживание территории… рабочие под чутким присмотром чиновников роют землю, вскапывают плитку и огораживают территорию».

То же самое случилось в среду и в Солигорске (Минская область): «На въезде к стадиону «Строитель» привезли экскаваторы и роют землю. Якобы будут чинить какой-то туалет. Правда, непонятно, зачем, если на месте уже имеются биотуалеты».

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"Страна для жизни" сообщает, что вынуждены отменить пикет Светланы Тихановской сегодня в 18:00. Власти разнесли место сбора и отказываются дать разрешение на иное место проведения мероприятия.

Также сообщают, что могут в связи с этим (самовольное перемещение) быть провокации. pic.twitter.com/kwndi6UQTT — Анатоль Наўмовіч ♥️✊✌️ (@naumpag) August 3, 2020

​Срыв коммунальщиками пикета позже подтвердила Ольга Ковалькова, доверенное лицо Светланы Тихановской: «Заранее нами было подано уведомление о проведении данного мероприятия. Однако сегодня, когда наша команда приехала на площадку стадиона «Строитель», выяснилось, что там прорвало трубы, ведутся какие-то ремонтные работы, нет воды. Нас проинформировали, что проведение мероприятия невозможно». Раздвоение главной белорусской личности. Что означает обращение Лукашенко к белорусскому народу © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

В Слуцке (Минская область) чиновники решили использовать сразу несколько поводов: «К зданию (Молодежного центра. — Авт.), около которого должен проходить пикет, подогнали автокраны и чинят крышу. Зеленхоз пригнал машину и работников, которые сажают и поливают цветы на клумбах. А в Молодёжном центре решили ещё и срочно починить канализацию».

Опять-таки эту информацию позже подтвердила Королькова: «Команда приехала в Слуцк, а за Дворцом молодежи (он же Слуцкий городской молодежный центр. — Авт.), где должен проходить митинг, установлены три вышки: оказывается, у них после ливня затопило крышу, срочно нужно чинить. Перед дворцом, на площадке, коммунальники высаживают цветы. Ну, как высаживают: похоже, с утра еще ни одного не посадили. Что-то опрыскивают, подкапывают, сорняки выдергивают. А в 16 у них здесь еще и канализацию прорвало — теперь нагнали техники, чтобы копать. Какой-то прямо коммунальный коллапс в Слуцке».

Интересно, что информация о внезапно активизировавшейся деятельности городских служб начала поступать из разных городов практически одновременно — примерно в половине пятого вечера, как правило, всего за час-полтора до пикетов.

Синхронно городские службы заняли место, назначенное ранее под пикет Тихановской, в городе Березино (Минская область). Правда, на этот раз причину они не озвучили.

Точно так же без объяснения причин закрыли доступ на площадку, отведенную ранее под пикет, в городе Мядельский (Минская область).

Схожим образом срывались в то же самое время пикеты кандидата в президенты Андрея Дмитриева, который хотя и не имеет популярности Тихановской, все же жестко критикует действующую власть.

«Пока Лукашенко выступает во Дворце, я езжу по стране, мобилизуя ЖКХ на ремонт городов и канализации, — с горькой иронией написал Дмитриев вечером в среду в Twitter. — Отчитываюсь, за сегодня починили трубы в двух городах, заасфальтировали площадку в одном».

В комментарии изданию TUT.by Дмитриев уточнил ситуацию. В Лепеле (Витебская область), где с 12 до 14 часов был согласован его предвыборный пикет, чиновники заявили, что рядом внезапно прорвало канализацию: «Коммунальники подогнали машины и включили технику так, чтобы, даже стоя рядом, никто не слышал ничего. Но митинг мы все равно провели, покричали друг другу с людьми». Коммунальный коллапс для белорусской оппозиции. Как противников Лукашенко лишили улицы © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Далее в Полоцке (Витебская область), где рядом с кинотеатром «Родина» с 16:30 до 17:00 должна была проходить акция Дмитриева, коммунальщики огородили территорию и начали менять там асфальт.

Еще один способ срыва митингов независимых кандидатов — внезапное желание провластных структур провести свои мероприятия ровно на том же самом месте.

«Сегодня в 18:00 в Дзержинске на ул. Тихая, 11 был запланирован митинг в поддержку Тихановской. Однако площадку заняли представители БРСМ, устроив там какой-то «праздник» для детей, — сообщил во вторник NEXTA Live. — Кроме этого на месте работает заместитель начальника Дзержинского РОВД, который просит людей расходиться, так как митинга не будет».

Как позже выяснилось из публикаций в соцсетях, чиновники внезапно отдали огромную площадку… под картинг, где катались несколько машинок с детьми.

И, наконец, Минск, где на 6 августа намечен пикет Тихановской, на том же самом месте в Парке дружбы народов, где проходили ее встречи с избирателями 19 и 30 июля. Но после того как 30 июля на предоставленную властями площадку на самой окраине города пришло несколько тысяч человек, к этому месту испытали резкий интерес в провластном Белорусском республиканском союзе молодежи (БРСМ) и «Белой Руси».

«В Парке дружбы народов «внезапно» начался музыкальный фестиваль от БРСМ и Белой Руси, он продолжится также и в четверг. Известно, что власти собирают подрядчиков на организацию мероприятий в парке вплоть до 8 августа», — сообщил вечером 3 августа NEXTA Live.

Напомним, Конституция Белоруссии гарантирует свободу уличных собраний. А Лукашенко 4 августа обещал «никому не затыкать рты». У белорусских протестов женское лицо. Кто такие Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова, бросившие вызов Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В свою очередь белорусские силовики начали жестко разгонять граждан — причем приходящих на ранее согласованные властями (а потом резко отмененные) акции.

В Солигорске и Слуцке ОМОН провел жесткие задержания людей, пришедших на предвыборные пикеты Тихановской. По информации NEXTA Live, «для задержания высылали подкрепление из Минска».

«Почему не отбивали своих?» — задаются логичным вопросом администраторы Telegram-канала. И отвечают: «Люди были просто не готовы, что власти способны пойти на разгон в разрешённом месте».

Судя по всему, это показательная акция, призванная показать, что и 9 августа никто церемониться не будет. Впрочем, разгоны пикетов 4 августа могут иметь и обратный эффект: ранее миролюбиво настроенные люди будут уже психологически готовы 9 августа к уличным столкновениям.