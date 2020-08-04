Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил во вторник, 4 августа, с посланием белорусскому народу и Национальному собранию. Эксперты отмечают воинственный настрой Лукашенко, однако предупреждают, что он может повторить прежние ошибки президентов Украины

Мероприятие прошло во Дворце Республики, куда было приглашено более 2,5 тысячи человек со всей страны.

Напомним, на 9 августа в Белоруссии назначены президентские выборы. В выборах примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». "Мягкий" Запад и благодушный Восток. Почему белорусская оппозиция отреклась от пророссийского электората? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.

Издание Украина.ру отмечает основные политические тезисы послания Лукашенко. Также редакция обратилась к политическим экспертам с просьбой прокомментировать слова главы Белоруссии.

Начнём с выступления Лукашенко.

О сильном государстве

Президент Белоруссии отметил, что в жизни каждого государства и всего мира в целом порой происходят события, беспрецедентно влияющие на ход истории, и «2020-й год с самого его начала оказался наполненным чередой таких событий». Танцы с Западом и возможное повторение Украины. Эксперты о действиях Лукашенко перед выборами © AP, Nikolai Petrov/BelTA Pool Photo

«И сегодня они дают нам повод заявить о безальтернативной роли сильного государства в жизни нации», — подчеркнул Лукашенко.

«Посмотрите на Украину»

Спрос на продовольствие в мире растёт, по прогнозу ООН, почти миллиард человек будут в ближайшее время голодать, отметил Лукашенко. Поэтому, по его словам, крестьянский труд всегда будет востребован, и сельхозпроизводство получит дальнейшее развитие.

Он подчеркнул, что резать землю на куски и раздавать отдельным дельцам за бесценок никто не даст, и добавил: «Посмотрите на Украину с их земельным законом. Зачем нам повторять чужие ошибки, порождать нелегальный рынок земли и растить криминал?»

«Жить своим умом»

Президент обратил внимание, что живущая своим умом Белоруссия оказалась единственным спокойным звеном в центре Евразии.

«Поэтому сегодня на разрыв, — отметил Лукашенко. — И Россия боится нас потерять: ведь, кроме нас, у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес. Да и Китай всерьез рассчитывает на стабильность своего друга. Наш ответ всем известен: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность, последовательную, предсказуемую внешнюю политику».

При этом он подчеркнул, что «Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или России».

«Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то что братские отношения с нами поменяла на партнерские. Напрасно», — сказал глава государства.

Он также отметил, что высокая внешняя зависимость от одной-двух стран ставит Белоруссию в уязвимое положение.

«Из-за торговых войн, несправедливых цен, дорогих кредитов страна потеряла $9,5 млрд экономического роста за пять лет. А это пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников, поддержка семей», — рассказал президент. За всё хорошее против всего плохого. Что обещает Лукашенко перед выборами © REUTERS, Nikolai Petrov/BelTA

По его словам, выводы сделаны, уже реализуется стратегия, «чтобы к 2025 году влияние таких факторов было минимальным».

«Продавать на экспорт востребованную продукцию»

По словам президента, главная задача на ближайшую перспективу — рост благосостояния и доходов граждан. Лукашенко призвал не верить тем, кто обещает золотые горы: «Чудес не бывает. Все дается только своим трудом».

Как будет решаться эта задача?

«Будем больше производить и продавать на экспорт востребованную продукцию — вырастет и благосостояние, — рассказал Лукашенко. — Под эту цель сверстаны и наши планы, и программы, и расчеты. В будущей пятилетке средняя заработная плата в Беларуси вырастет не в пять, не в десять, а в два раза».

Об информационной (и не только) войне

Белоруссию раскачивают, и решающие сражения за национальную государственность проходят в информационном поле, где «день и ночь» против республики работает целая армия интернет-троллей и информационных провокаторов, считает Лукашенко.

По его словам, мир вошел в стадию «гибридных войн» и «цветных революций», а все решающие сражения за государство проходят в информационном пространстве.

«И если вчера мы еще наблюдали за подобными сценариями со стороны, то сегодня уже фактически втянуты в такие конфликты», — отметил Лукашенко, добавив, что «за прошедшие месяцы соцсети и Telegram-каналы наводнились чушью, грязью, бесстыжим, бессовестным враньем».

Он призвал молодёжь сохранять рассудок холодным и учиться на чужих ошибках, а не на своих собственных.

О задержанных в Белоруссии россиянах

По словам Лукашенко, «попытка организовать бойню в центре Минска уже очевидна». Дмитрий Болкунец: Россия понимает, какие настоящие рейтинги у Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Против Беларуси брошены миллиардные ресурсы, мобилизованы новейшие технологии», — заявил президент, добавив, что против республики задействуется информационное оружие, которое работает с сознанием человека, делая его объектом манипуляций.

А цель этих манипуляций — «стравить людей друг с другом, обмануть, напугать, запутать и в конечном счете спровоцировать на уголовное преступление».

Лукашенко также сообщил, что он располагает информацией, согласно которой в Белоруссию якобы переброшен «еще один отряд боевиков», который осел на юге страны.

Что касается ранее задержанных в республике россиян, то, по словам президента, они были якобы специально направлены в Белоруссию, а купленные билеты в Турцию были лишь прикрытием.

По словам президента, если удастся дестабилизировать ситуацию в Белоруссии, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело».

«Выдержит ли Белоруссия?»

Александр Лукашенко рассказал, что мир сегодня наблюдает: выстоит ли Белоруссия в гибридной войне?

«Миллионы изумленных и заинтересованных глаз народов Узбекистана и Таджикистана, Казахстана и Туркменистана, Кавказа, братских нам России и Украины воистину в эти дни обращены к нашей Родине, к многострадальной Беларуси. В их взглядах один вопрос: выдержит ли Беларусь? Сможет ли выстоять в этой гибридной схватке, в этой войне? Они понимают: если белорусы рухнут, следующими будут они», — сказал глава государства.

По словам президента, сегодня его пытаются «свалить, унизить, растоптать, уничтожить». Андрей Золотарев: Лукашенко теряет точку опоры на Востоке и давно уже потерял на Западе © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

«Помните, у нас есть и милиция, и армия, и спецслужбы. Это дети тех, кого вы хотите запрячь в телегу и погонять кнутом. Они — люди в погонах — вам этого сделать не позволят. Даже без меня. Вы опоздали ровно на четверть века», — сказал Лукашенко, обращаясь, по всей видимости, к представителям «деструктивных сил», к «альтернативщикам».

Мнения экспертов: ошибочный путь Кучмы и Януковича…

Лукашенко повторяет ту же ошибку, что до него делали второй президент Украины Леонид Кучма и четвертый президент Украины Виктор Янукович, которые считали, что их базовый электорат — русское большинство граждан Украины — никуда не денется и при любых обстоятельствах будет за них голосовать. Такое мнение у публициста и политического аналитика Анатолия Вассермана.

Кучма и Янукович пытались завоевать еще и антирусское меньшинство и начинали действовать в его интересах. И это по сути отталкивало от них русское большинство, отмечает публицист.

«Вот сейчас Лукашенко делает то же самое. Он надеется, что за него все равно проголосуют все те, кто голосовал и в прошлые разы, и пытается привлечь новых избирателей. Кроме того, понятно, что он пытается сказать Западу, что он, мол, не такой русский, как они считают, и поэтому они могут ослабить санкции против него», — сообщил Вассерман, добавив, что на самом деле на ослабят. Анатолий Вассерман о заявлениях Лукашенко: Он повторяет ошибки сразу двух президентов Украины © РИА Новости, Александр Натрускин

В выступлении Лукашенко чувствуется решимость в отстаивании своей позиции, считает белорусский политолог Алексей Дзермант. То есть страну никто сдавать не собирается, никаким майданщикам, никаким революционерам, сказал он.

«Была довольно эмоциональная реплика по поводу задержанных россиян. Он все-таки опирается на их показания и полагает, что их целью была Республика Беларусь. На этот момент тоже стоит обратить внимание, для того чтобы как-то позитивно разрешить их судьбу.

Общий эмоциональный посыл такой, что народ и элита сплочены. Никто никого в обиду не даст, ни на какие угрозы майданщиков поддаваться не будем. Страна развивается и дальше будет развивать все то хорошее, что у нас есть, используя какие-то новации. Это посыл, внушающий доверие и надежду», — заявил политолог.

…и опасность жесткой политики Лукашенко

Российский политолог Дмитрий Болкунец называет речь Лукашенко «очень воинственным выступлением». Дмитрий Болкунец: Послание Лукашенко — это речь полководца перед решающей битвой © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Я бы назвал это речью полководца перед решающей битвой. Лукашенко пытается удержать элиты и население от каких-то негативных сценариев развития выборов. Он очень опасается, что могут быть протесты. Вот это главный посыл», — подчеркнул политолог.

Эксперт признаёт, что ожидал от послания консолидации общества, но услышал очень негативную риторику в адрес населения республики: «он [Лукашенко] не сделал работу над ошибками, о которой ему говорили, и пытается стравить население между собой. Очевидно, что после президентских выборов Лукашенко запустит в республике механизм репрессий».

«Претензии в адрес России — вообще безответственные. С одной стороны, он говорит, что Россия — наш союзник, друг и партнёр, а с другой — вот эти обвинения в «боевиках» укладываются в какую-то теорию заговора, которую он сам себе придумал или ему ее подсунули.

Я считаю, что это неправильно. Это рушит доверие между странами, которое складывается десятилетиями. Сжигая мосты в отношениях с Россией, Лукашенко допускает стратегические ошибки», — убеждён Болкунец.

Он опасается, что политика Лукашенко может пойти довольно жестким путем, и Белоруссию могут ждать непредсказуемые последствия.

«Это будет большой трагедией, которая ляжет лично на Лукашенко и на его семью», — предостерёг эксперт.