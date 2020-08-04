Представительство непризнанной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) обратилось к украинской стороне. ДНР призывает возобновить оперативную связь ради недопущения провокаций и эскалации конфликта

В представительстве ДНР в понедельник, 3 августа, сообщили, что украинская сторона блокирует работу координационного механизма, созданного в рамках выполнения дополнительных мер контроля перемирия в Донбассе. Сообщается, что ранее были установлены номера для связи ради недопущения провокаций, однако второй день украинской стороной «все сообщения и звонки игнорируются». Донбасс: Националисты грозят сорвать перемирие © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Призываем украинскую сторону возобновить оперативную связь и взаимодействие, так как отсутствие таковых может привести к непоправимым последствиям, в том числе к возобновлению эскалации. Уверены, что благодаря совместным усилиям удастся сохранить устойчивый режим тишины вдоль всей линии соприкосновения», — цитирует Донецкое агентство новостей обращение представительства ДНР.

По всей видимости, связь уже восстановлена: утром 4 августа представительство ДНР сообщило о наблюдаемых двух подрывах на позициях ВСУ, а также о том, что «с целью недопущения провокаций украинская сторона в СЦКК уведомлена о данном факте в рамках координационного механизма».

В целом перемирие соблюдается. Несмотря на то что были зафиксированы отдельные нарушения, потерь нет — по крайней мере об этом накануне сообщили в штабе Операции объединённых сил (ООС).

Возникает вопрос: что дальше? По логике Минских соглашений после прекращения огня должен последовать отвод сил и средств (тогда и инцидентов будет меньше). Однако в Киеве пока не решили, будут ли выполнять все пункты «Минска-2». Во всяком случае экс-президент и новый полпред Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук считает, что «договорённости могут быть пересмотрены или подвержены сомнению».

Не совсем понятно, о чём в таком случае Кравчук собирается вести переговоры. Но стоит отметить, что относительно реальных возможностей выполнения «Минска-2» не только у экс-президента Украины возникает много вопросов. Минские соглашения предусматривают возвращение Донбасса в состав Украины, но могут ли жители непризнанных республик вернуться в состав Украины в её нынешнем состоянии? Вернуться в страну, где «хозяевами улицы» являются национал-радикалы, крышуемые правоохранителями, где русский язык фактически под запретом?

Чтобы вернуть людей Донбасса, в самой Украине должно многое измениться. Прежде всего необходимо прекратить продолжающуюся «культурную войну», считает экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев.

«…Конфликт, который разжигали на Донбассе, начинался не с колбаски и не с копеечки, он начинался с закона об отмене статуса русского языка. Есть причины и есть следствия», — напомнил политик, выступая 3 августа в эфире телеканала «Наш».

Он отметил, что «сначала надо решить те вопросы, которые эту войну породили». Господин соврамши в очередной раз выступил перед публикой. Президент Зеленский получил ответ из Москвы © пресс-служба президента Украины

«В первую очередь надо закончить культурную войну, нужно перестать делить людей на сорта, и нужно дать им гарантии того, что это больше никогда не повторится», — заявил Мураев.

Политик добавил, что и на подконтрольных территориях не всё гладко: «у нас Харьков не понимает Львов, очень много искусственно привнесённого, и причём в основном это связано с культурными особенностями или с копанием в прошлом».

«Нас сталкивают по этому принципу. Нужно убрать этот фактор. Нужно закончить культурную войну, нужно провести культурную децентрализацию. А затем объяснить (жителям ЛДНР. — Ред.), зачем и кому назад возвращаться», — подчеркнул политик, добавив, что жители неподконтрольных территорий должны увидеть и желание Украины принять их, и гарантии нормального жизненного уровня.

Что касается нового полпреда в ТКГ, то Мураев считает, что ни у Леонида Кучмы (прежнего полпреда Киева. — Ред.), ни у Леонида Кравчука никакой субъектности на самом деле не было и нет, они «просто легитимизируют участие Украины в этом процессе». Настоящие переговоры «ведутся за кадром». Однако является ли целью Киева на самом деле возвращение неподконтрольных территорий и живущих там людей?

«Все намерения и так очевидны. Ни прошлой, ни этой власти возвращение Донбасса не нужно… Эта власть несамостоятельна так же, как и власть Порошенко. И Штаты не намерены заканчивать этот конфликт, им нужно, чтобы санкционное давление на Россию продолжалось», — констатировал Мураев.

Другими словами, о реальном возвращении Донбасса можно будет говорить лишь после смены власти в Киеве. Что до разговоров о возможном пересмотре Минских соглашений, то политик признал: «Украина действительно их подписывала не в лучшее для себя время, когда украинские вооружённые силы несли поражения по всем фронтам и сдавали город за городом».

«Буквально, на кону стоял Мариуполь. И тогда Украина подписала Минские (соглашения. — Ред.), чтобы не потерять больше. А сейчас их пересматривать — в глазах мира это шулерство. Потому что в обмен именно на такие условия для Донбасса был остановлен захват Мариуполя, а возможно, и других населённых пунктов, и не только Донецкой области», — считает Мураев.

Об острой необходимости внутренних перемен в стране и о пересмотре подходов говорит и депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин. Комментируя участившиеся теракты, политик напомнил, что действующая украинская власть является последовательницей прежнего режима, «который объявил антитеррористическую операцию на Юго-Востоке».

«И вот уже второй год президент Зеленский продолжает эту политику борьбы с терроризмом на юго-востоке Украины. И мы же знаем, с чего всё началось. И мы знаем, что бывают и террористические государства, когда государственная власть применяет террор к собственному населению. И вот тут было бы неплохо разобраться, а что же происходит на Донбассе сегодня, что происходило на протяжении пяти лет, и что произошло в 2014 году в Киеве, и не связаны ли эти события между собой», — сказал Кузьмин в эфире телеканала News One.

Политик отметил, что тогда возникнет вопрос, который оппозиция задаёт уже не в первый раз: «о том, что террористы или лица, которые привлекаются к уголовной ответственности за терроризм на территории Украины, вполне возможно, таковыми не являются». Зеленский пошёл дальше Порошенко: Украина отказывается от Минских соглашений © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кузьмин считает, что действующая украинская власть должна дать правовую оценку действиям «группы заговорщиков, захвативших власть в Киеве в 2014 году». Тогда картина мира кардинально изменится, изменится и оценка событий на востоке страны…

Политик подчеркнул, что власть просто обязана отреагировать на заявления экс-депутата Рады Давида Жвании, (заявившем, что в 2014 году в Киеве при его участии был совершён госпереворот. — Ред.), Зеленский как гарант Конституции обязан дать поручения генпрокурору провести расследование.

«Если всё, что говорит Жвания, подтвердится, это будет означать только одно — что в стране в 2014 году под прикрытием абсолютно законных массовых акций протеста группа заговорщиков захватила власть, оседлала финансовые потоки и направила их в собственные карманы, после чего вывела их за границу и присвоила», — сказал Кузьмин.

По его словам, «от того, какая правовая оценка будет дана этим действиям, зависит вся новейшая история Украины».

«Почему я так говорю? Да потому, что от оценки этих событий зависит и оценка событий на Донбассе», — подчеркнул Кузьмин, добавив, что создание ДНР и ЛНР могло быть не проявлением сепаратизма, а было продиктовано необходимостью защиты «от государственных преступников, захвативших власть в Киеве».

«И назвать их (людей, создавших республики Донбасса. — Ред.) террористами или пиратами нельзя, наоборот, нужно назвать преступниками и террористами тех, кто захватил власть в Киеве, а потом применил армию, боевые самолёты против мирного населения», — сказал политик.

По его словам, продолжение и при Зеленском политики разделения может привести к тому, что «страна будет разорвана на части».

Кузьмин подчеркнул, что в 2014 году Украину захватили международные мошенники и аферисты, вступившие в сговор с украинскими олигархами, и они продолжают грабить страну, развязав террор: «они уничтожали всех, кто сопротивлялся».

Что делать?

«Нужно освободиться от внешнего управления», — отметил политик.

Отвечая на вопрос ведущего Вячеслава Пиховшека, разве можно теперь уже «отмотать всё назад», Кузьмин напомнил про Нюрнбергский трибунал, который «отмотал назад», признав внутреннюю и внешнюю политику Третьего рейха преступной, признав преступлением уничтожение стран и народов, признав преступными нацистские организации. Международный трибунал показал, по словам политика, что «отмотать назад очень даже можно и очень даже нужно». Признания Жвании: кто устроил Евромайдан © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«И я надеюсь, что мы в Украине отмотаем это назад. Придёт время, и вы увидите это», — сказал в завершение Кузьмин.

Напомним, на состоявшейся 22 июля встрече Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске представители Украины и ЛДНР приняли решение о прекращении огня на Донбассе с 27 июля, которое бы гарантировало соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия.

Утверждены дополнительные меры контроля действующего перемирия: в частности, это запрет наступательных и разведывательно-диверсионных действий, запрет на использование любых видов летательных аппаратов, отказ от применения огня, включая снайперский, запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях. Все эти меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе секретными.