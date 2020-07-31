Украина теряет независимость и суверенитет, этот процесс уже возведён в ранг государственной политики. Меморандум с МВФ стал заключительным аккордом в передаче Западу всей полноты управления Украиной. С таким заявлением выступил глава Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук

Обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, глава ОПЗЖ задал вопрос: «С кем вы, Владимир Александрович? С международными кукловодами, использующими нашу страну в своих целях? Или с Украиной, независимость и суверенитет которой бессовестно попрали и отдали на заклание горе-реформаторам, продолжающим проводить над страной смертельно опасные эксперименты? Пришло время определиться, кто вы — президент Украины или просто начальник колониальной администрации». Признания Жвании: кто устроил Евромайдан © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Ранее Медведчук, выступая по случаю Дня Конституции Украины, отметил, что праздновать нечего: «последние шесть лет в стране введено внешнее управление».

«Последний ход для этого внешнего управления был осуществлен господином Зеленским, подписавшим меморандум с МВФ, согласно которому Украина полностью переходит под внешнее управление ‒ в руки так называемых внешних хозяев «слуг народа», находящихся при власти», — считает глава ОПЗЖ.

Медведчук в открытом письме Зеленскому перечислил три вызова, стоящие перед страной: прекращение вооруженного конфликта в Донбассе, остановка роста тарифов ЖКХ и прекращение насильственной украинизации.

Зеленский на публичные обращения Медведчука пока не ответил. Между тем о внешнем управлении Украиной говорят многие. Известный политик Давид Жвания сделал ряд громких заявлений, на которые странным образом не реагирует Генпрокуратура Украины. По словам Жвании, Евромайданом управляла организованная преступная группировка (членом которой он сам и являлся), которая воспользовалась массовыми протестами, чтобы захватить власть силовым путем.

«Я входил в ОПГ, которая захватила власть в четырнадцатом году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ, сорвали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами «Партии регионов», вели переговоры с иностранными посольствами. В ОПГ входили Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку», — сообщил Жвания. По его словам, он лично передал через дипломатов пять миллионов евро в офис некоего высокопоставленного еврочиновника для того, чтобы Евросоюз поддержал Порошенко как кандидата в президенты Украины. А когда Порошенко стал президентом, то он «за время пребывания у власти получил коррупционным путем примерно 3 миллиарда 400 миллионов долларов, эти деньги выведены в офшоры», — заявил Жвания.

Словом, получается такая картинка: ОПГ от олигархов и части украинского политикума при внешней поддержке воспользовалась массовыми протестами для того, чтобы совершить госпереворот и в дальнейшем грабить разваливающуюся страну. Жвания объяснил, почему он назвал Евромайдан госпереворотом: люди, которые вышли на Майдан, просто были использованы как массовка. Расстрельный список. Кто первым пострадает после смены власти на Украине © Андрей Лубенский

«Если в начале Майдана мы просто хотели, чтобы Янукович поделился с нами властью, то уже январе 2014 года мы почувствовали слабость власти и взяли курс на полное устранение избранного президента», — рассказал Жвания. По его словам, добившись отставки премьер-министра Николая Азарова, члены ОПГ перестали считаться с Януковичем и вести с ним переговоры.

«Мы хотели уже получить всё, совершить государственный переворот. И у нас это получилось», — заявил политик. В общем, ничего нового, но Жвания говорит, обращаясь к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, что готов дать показания, если получит гарантии безопасности. Генпрокурор молчит…

Если всё так и есть, если юридически будет установлено, что «революция достоинства» была на самом деле просто госпереворотом? Тогда война на Востоке может быть закончена, а вся новейшая история Украины будет полностью переоценена, считает депутат Верховной Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. Но возможно ли это в нынешней ситуации?

«Нужно понимать, что Украина — это страна, которая захвачена, фактически оккупирована, международными мошенниками, которые в сговоре с украинскими олигархами захватили власть в стране, — сказал политик в эфире телеканала NewsOne. — Они захватили все государственные посты, они оседлали все финансовые потоки страны, направили их в собственные карманы, вывели в офшоры и украли».

По словам Рената Кузьмина, такая модель действует на протяжении шести последних лет, и об этом говорят многие: «Об этом говорит адвокат президента Трампа Джулиани, об этом говорит член организованной преступной группировки Давид Жвания, об этом говорит народный депутат Деркач, об этом многие говорят…»

«Фактически все они говорят об одном: что в 2014 году Порошенко в составе организованной преступной группы, в которую входят международные аферисты и мошенники, совершил в Киеве государственный переворот, силовой государственный переворот под прикрытием массовых акций протеста», — подчеркнул политик. Танковая, а не Банковая. Где в Киеве находится настоящий центр управления Украиной © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Какова цена? «По мнению американских специалистов, за пять лет правления Порошенко из Украины вывели более ста миллиардов долларов и расхитили их», — отметил Ренат Кузьмин. И страну продолжают грабить: «грабят, не гнушаясь при этом грабежами, разбоями и развязыванием войны».

Война на востоке Украины, по официальным данным, унесла 20 тысяч жизней, а по неофициальным — сто тысяч, сообщил политик.

Зеленский обещал прекратить войну, но своего обещания не выполнил, украинцы продолжают гибнуть. Но если Евромайдан был госпереворотом, то сама эта война, её причины будут выглядеть совершенно в другом свете, отметил Кузьмин.

«Для того чтобы сохранить свою власть, они убили десятки тысяч украинцев. Война на Донбассе — это один из элементов программы по сохранению власти этих международных преступников», — констатировал Кузьмин, добавив, что в этом контексте очень важно то, что говорит Жвания и что говорит Джулиани: по сути «они призывают украинскую власть, а именно президента Зеленского, дать правовую оценку как событиям в Киеве на Майдане в 2014 году, так и событиям в Донбассе в 2014 году».

«Здесь всё просто. Если будет доказано, что под прикрытием массовых законных акций протеста группа заговорщиков во главе с Турчиновым, Порошенко, Луценко, Парубиём, Пашинским и прочими… Если будет доказано, что эта группа переговорщиков совершила государственный переворот, тяжкое государственное преступление, и для удержания своей власти развязала террор в стране, то за это они все должны отправиться за решётку», — сказал политик. И продолжил: «Но это же откроет путь и для правового анализа событий на Донбассе. Если будет доказано, что образование этих квазигосударственных структур под названием ДНР и ЛНР было не сепаратистским проявлением, желанием создать независимые государства, оторваться от Украины… Если это было не так, а это было отчаянной попыткой Донбасса защититься от кровожадных преступников, захвативших в Киеве власть, то меняется полностью концепция развития страны, меняется история новейшая». Сырье и люди. На чём зарабатывает Украина © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

«Тогда мы можем говорить о том, что эти территории действовали в состоянии необходимой обороны, защищаясь от государственных преступников, не подчиняясь их воле. Тогда люди, развязавшие антитеррористическую операцию, АТО так называемую, совершили ещё и военное преступление, и геноцид против собственного народа — они использовали армию против людей, которые им не подчинились», — подчеркнул Кузьмин, добавив, что «тогда вся эта бойня на Донбассе является результатом государственного переворота, произошедшего в Киеве». И тогда возникает вопрос: «мы седьмой год воюем с кем?» Выход из конфликта будет найден, «эти территории вернутся в состав Украины без всяких условий…». Точнее, условие одно: устранение причин этого конфликта и правовая оценка событий (на Майдане. — Ред.).

По мнению политика, именно об этом должны подумать высшие государственные чиновники — генпрокурор, руководители СБУ, МВД и, конечно, сам президент Зеленский, который является гарантом исполнения Конституции. Кузьмин добавил: это всё — не пустые разговоры, «расследование по этому поводу уже открыто в США, и сейчас американские следователи работают над этим».

Политик выразил надежду на то, что и украинская Генпрокуратура зарегистрирует по заявлениям Жвании уголовное производство, начнёт расследование.