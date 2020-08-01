Шпионо-диверсантская история с задержанными гражданами России подняла градус неадеквата Выборов-2020 на вершины политтехнологического дна. И хотя история пока даже не понята, эмоции возгорелись, вспыхнули и Белоруссию охватил пожар некомпетентности

Кандидатов в президенты, как и прогнозировала Украина Ру, собрали на политинформацию и предупредили о том, что враг не дремлет. И не зря.

Светлана Тихановская от «жены блогера» быстро поднялась до уровня Жанны д`Арк. Ее трансформация в глазах народных пугает своей карикатурностью. А вот штаб кандидата от администрации президента это похоже не тревожит. Но обо всем по порядку

Белорусская Юля

Не место тут для перечисления всего, что принесла Юлия Тимошенко Украине. Но победа Януковича в 2010 году была с минимальным преимуществом и скорее всего только потому, что мужская половина причастных не хотела и боялась прихода к власти на Украине конкретно этой женщины. Для нашей темы более важны последствия «эффекта Юли»: по ее схеме создавались и другие образы, которые вполне могли послужить рабочим материалом для создания нового президента Украины. К примеру «летчица» Надежда Савченко, из которой на глазах у почтеннейшей публики сотворили «Надю д`Арк». Но она оказалась отнюдь не «Галатеей», а скорее «Франкенштейном», немедленно пожрав своих создателей и чуть не уничтожив пресловутую «хунту» 2014 года. После чего Надя растворилась в украинской ночи. Самосвержение Лукашенко. На кону больше чем президентство © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Теперь это шоу в Белоруссии. Тем, кто не желает говорить всерьез о Светлане Тихановской стоит изменить свою позицию. Потому что ее предвыборные митинги постепенно превращаются из унылой предвыборщины в «Майдан», огоньки которого разжигают по всей Белоруссии, а значит хотят, чтобы они слились и спалили дотла 25 лет Лукашенко. И если присмотреться к событиям в Белоруссии внимательнее, легко понять, что это удается. Общество достигло такой концентрации протестных настроений, что достаточно искры, чтобы… Разумеется, штаб Лукашенко это прекрасно знает, не спит, действует. История умалчивает, зачем в такой замкнутой и отлично контролируемой лабораторной экосистеме зарегистрировали кандидатом в президенты явно случайного человека, не готового ни теоретически, ни практически к этому посту. Может в силу именно этих соображений: мол, никто к ней всерьез не отнесется. А потом поняли, что ошиблись, но было поздно? Возможно так, возможно нет. Это стоит изучить подробнее.

Феномен домохозяйки

Популярность Тихановской не измерить в системе «Си». В Белоруссии социология — крайне закрытая отрасль. Есть БИСИ, но как всем показал сам Лукашенко — их исследования проходят под грифом «Секретно». Целая армия пропагандистов, о которой не раз писала Украина Ру, считает, что у Лукашенко — 3%, а у Тихановской 97%. Это пропаганда, не имеющая ничего общего с реальностью. Подобных замеров никогда не проводилось, ни одно рейтинговое агентство такие цифры не публиковало. Зато по замерам некоего Ecoom (Второй национальный телеканал) за Лукашенко готовы проголосовать 72,3% белорусов. А за Тихановскую от 2,2% до 7,5% максимум.

Этому опросу можно верить, а можно не верить, но этот опрос официальный, так как речь о государственном СМИ. Впрочем, телеканал ведь не социологическая служба, так что тот, кто отнесет его к предвыборной пропаганде не сильно ошибется. В общем, не стоит искать истину в ненадежных опросах и взятых неизвестно откуда цифрах. Мужу соперницы Лукашенко продлили арест © Benjamin Hahn / flickr

Зато у наблюдателей есть источник данных о популярности, который куда надежнее социологии. Это то, что можно увидеть своими глазами. События, по которым можно отслеживать динамику Светланы Тихановской — ее предвыборные митинги. Они законны, им никто не препятствует, не имеет права препятствовать — это конституционный ритуал, который практиковался на каждых президентских выборах в РБ. И вот, от митинга к митингу, от города к городу, митинги Тихановской, даже в самых провинциальных локациях собирают максимальное число участников. И если до Гомеля можно было спорить, после него сомнения отпали. Тихановская, после того, как за отсутствием ее мужа, банкира Бабарико и айтишника Цепкало, альтернативы не осталось, стала единым кандидатом от оппозиции. И значит — хабом, куда гарантированно будут стекаться все протестные силы и персоналии.

Они разные: от профессиональных «змагаров» до действующих политиков. Но социальная основа электората Тихановской — молодежь, рожденная после 1991 года, кто не видал иного президента, кроме Лукашенко. Это целые поколения. И они, кто родился и вырос при Бацьке, сейчас ведут себя подобно подросшим детям из любой семьи. Оперившись, они стараются всеми силами освободиться от родительской опеки. И хорошо если их отношение к Бацьке именно, как к «батьке». Но есть и те, кто относится к нему совсем иначе. Все они на сегодня — электорат Светланы Тихановской. Простой домохозяйки, которую история вынесла на самый верх политической жизни Белоруссии. «Не обменяю мужа на семь миллионов белорусов»: соперница Лукашенко о снятии кандидатуры с выборов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Темная сторона Жанны д`Арк

По всем признакам Тихановская обязана своему успеху не себе, а своему месту под путеводными звездами. Трудно поверить, что люди неглупые и практические согласны за нее голосовать, «лишь бы не Бацька». Это чисто украинский подход, где родился «Феномен Зеленского», который выражается в поговорке: «Хоч гірше — або інше» (Хоть худое — да иное). Так оно и есть, именно этими словами правильно обозначать вспыхнувший, как сверхновая, эффект Тихановской.

Но украинский опыт — это не положительный пример. И люди помнят, как всякий раз голосуя за «иное», украинцам становилось все «гірше и гірше». Все мрачнее и мрачнее, а со временем — страшнее. Сначала был «народный президент» Ющенко. Потом условный «Евромайдан», родивший Порошенко и войну. Ну а год назад пришел Зеленский, о котором уже не скрывали, что выбрали его, лишь бы только не Порошенко. Как результат, вместо качественных изменений персонального состава политиков, пришли исключительно количественные. Украина погружается все глубже в трясину некомпетентной власти, тотальной необразованности и элементарной массовой безграмотности. Мало кто знает уже, на какой мове общается и пишет программы, а про запятые и орфографию стыдно спрашивать.Этот «Титаник» медленно, но неуклонно опускается на дно. Может опускаться еще долго, но это, как со смертельно больным в коме — пациент-то жив, но как-то не очень. Говорить с ним бесполезно, в любой момент может наступить конец.

Зловещим знамением этого же самого кошмара служит домохозяйка Светлана Тихановская. Почитав ее интервью Ленте Ру, наблюдатели впадают в состояние безнадежной апатии. Единый кандидат от всех оппозиционно настроенных людей не знает слова «декоммунизация» и обещает изучить его значение. Не секрет, что историческая Жанная д`Арк была политическим проектом, который укладывается во все современные лекала. Ее создателем был «олигарх» Жиль де Рэ, легендарный «Синяя Борода», которого в конечном итоге сожгли на костре. Жанна, в отличие от Светланы совсем не умела читать и писать. Но незнание элементарных понятий известных каждому школьнику, для кандидата в президенты, на митинги которой ходят тысячи — как-то слишком. И это возбуждает подозрения, но не к ее закулисной команде. А к Бацьке…

О чем молчит КГБ

Никакой программы у Тихановской нет и быть не могло. Сама она, как выяснилось, не читатель, не писатель, а только вывеска — яркая реклама, слепленная из того, что было у кукловодов. Даже по поведению Светланы и стоящих одесную и ошую от нее координатора штаба Бабарико Марии Колесниковой и жены Цепкало, Вероники видно, как неуклюже они выполняют ритуальные сценические действия. Все, что делают «три девицы», срежиссировано политтехнологами, которые профессионально, оперативно реагируют на вызовы и смену ситуации. Но то, что они написали для малограмотной Тихановской ужасает. Кроме традиционного, оппозицонного, рвущегося к власти по головам простаков «за все хорошее против всего плохого», сквозит одно очень тревожное обещание. Светлана Тихановская официально заявила, что когда она победит на выборах, то… эти выборы отменит и назначит новые — честные. Это очень странное обещание. По Конституции, если выборы признаны ЦИК состоявшимися, никто не имеет права их отменить. Трудно представить себе ту реальность, планету или измерение, в которой глава ЦИК, Лидия Ермошина, гипотетическую победу Тихановской сначала признает состоявшейся, а затем отменит ее. Российский социолог рассказал, насколько Лукашенко на самом деле популярен на Украине © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Дальше — больше. Если будут отменены законные, состоявшиеся выборы, в которых победила Тихановская, значит ее победа была незаконна. И в президенты вернется «проигравший» Лукашенко. Тихановская малограмотна, а ее политтехнологи не читали законы и Конституцию РБ, если предполагают, что победившая Светлана сможет президентской властью отменить состоявшиеся выборы и назначить новые. Просто потому, что даже в условиях «диктатуры» Лукашенко он, согласно основного закона, не имеет никакого отношения к отмене или назначению выборов президента. Представьте: это право, которого у Лукашенко нет! Но Тихановская, не зная этого, обещает сделать то, чего не имеет права делать даже Бацька, а с каждым днем растущая аудитория ее митингов ей одобрительно хлопает. Но есть еще нюансы.

Все, что обещает сделать Светлана Тихановская на посту президента Белоруссии — это «немножко» преступление. Навскидку, подобное нарушение Конституции РБ может потянуть на государственную измену и насильственное свержение конституционного строя. Мерой наказания согласно действующему УК служит расстрел. Это страшное преступление. И Светлана Тихановская предлагает его совершить. И раз это все так, то закрадываются страшные подозрения.

Во-первых, кто ее пустил? Во-вторых, почему молчит КГБ, Генеральная прокуратура, МВД? Как так получилось, что призывы к покушению на Конституционный строй прошли мимо крайне подозрительного «ока государева»? А Сам что? Почему этого явного косяка опасной соперницы не заметил сам Лукашенко? Это странно, если не сказать больше. Сам призыв уже уголовно наказуем. Очень странно. В Белоруссии так не бывает.

Значит так задумано! Общество явно стремятся отвлечь от предвыборных, внутренних дел на поиски внешнего врага. Кто так решил поступать — не вопрос. Есть только один человек, которому дозволено это решать. Но зачем?