Во многих городах Соединенных Штатов с 25 мая 2020 года практически непрерывно проходят массовые демонстрации и беспорядки, причиной которых митингующие называют расизм и полицейский произвол

В некоторых штатах протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В результате беспорядков в американском Сиэтле (штат Вашингтон) пострадали 59 сотрудников полиции. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции.

Участники беспорядков кидались камнями, бутылками и палками. После того как кто-то из них бросил заряд взрывчатки в местный полицейский участок, сотрудники правоохранительных органов начали выдавливать протестующих от здания.

Ранее протестующие подожгли строительные конструкции на территории возводимого центра содержания несовершеннолетних преступников. Полиция Сиэтла назвала происходящее в городе мятежом.

Полицейские получили ссадины, ожоги, травмы ног. Один из них был госпитализирован. 47 человек были задержаны, эксперты выясняют, кто именно бросил взрывное устройство, которое повредило стену полицейского участка.

В Портленде (штат Орегон) сотрудники федеральных силовых ведомств США на протяжении недели обеспечивали порядок на улицах, где каждый вечер происходили беспорядки. Сергей Григоров: Конец США наступит когда армия окажется на стороне BLM © Facebook, Общественное движение "Русские демократы"

Городские чиновники, в основном принадлежащие к демократам, осуждали действия федеральных властей. В среду стало известно, что федералы после консультаций Белого дома с местными властями покинули Портленд.

В начале июля опрос NBC News / The Wall Street Journal зафиксировал, что 80% полагают, что ситуация «выходит из-под контроля». Однако в настоящее время эксперты считают, что насильственные акции затрагивают лишь небольшое число крупных городов. Предпосылок к их разрастанию на другие штаты пока не просматривается.

При этом наблюдатели отмечают, что бунтующие афроамериканцы активно запасаются оружием и готовы к продолжению демонстраций. Как сказал американскому изданию Politico президент Национальной афроамериканской ассоциации владельцев оружия Филип Смит, в этом году его организация выросла на 30 тысяч человек, хотя обычно в организацию вступало по две тысячи человек в год.

«Прошли дни, когда афроамериканцы сидели и пели «Kumbaya», надеясь и молясь, чтобы кто-нибудь пришел и спас их. Мы спасем себя сами. И любой политик США, который хочет, чтобы наше голосование продвигалось вперед, им лучше быть на стороне нашего мышления, иначе вы не получите наш голос. Мы больше не будем овцами», — подчеркнул Смит.

Рост спроса на огнестрельное оружие со стороны афроамериканцев подтверждает статистика Национального фонда стрелкового спорта. Продажи оружия в США в первом полугодии 2020 года выросли на 95%, а продажи боеприпасов — на 139% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Оружие, роспуск полиции и гнев Трампа. США захлестнула новая волна протестов © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Самый большой прирост продаж пришелся на долю афроамериканских мужчин и женщин — 58% по сравнению с первым полугодием 2019 года. На втором месте белые мужчины и женщины — 51,9%, затем испаноязычные — 49,4% и замыкают четверку американцы азиатского происхождения — 42,9%.

При этом указанные цифры касаются лишь законных способов приобретения огнестрельного оружия. ФБР зафиксировало резкий всплеск попыток нелегального приобретения американцами пистолетов и винтовок. По данным ведомства, только в марте были заблокированы более 23 тысяч попыток купить оружие без соответствующего разрешения.

Кроме того, сообщает USA Today, столкновения происходят не только между демонстрантами и полицией, но и между вооруженными группировками. В Луисвилле (штат Кентукки) полиции с трудом удалось мирно разрешить противостояние между 300 членами афроамериканского ополчения NFAC и 50 представителями ультраправого движения. Обе стороны были хорошо вооружены.

Проходят и митинги сторонников власти: в Чикаго (штат Иллинойс) состоялась демонстрация противников инициативы по урезанию бюджетов полиции под названием «Поддержи синих» (Back the Blue), то есть полицейских. Почему бы это не использовать. Стариков о том, почему протесты в США похожи на Майдан © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Стало известно, что более сотни полицейских ведомств отказываются обеспечивать безопасность предвыборного съезда Демократической партии США. Как выяснилось, правоохранители недовольны последними директивами властей, которые запрещают им применять слезоточивый газ для разгона протестующих.

Съезд пройдет 17-18 августа в Милуоки (штат Висконсин) в сильно урезанном формате: тысячи делегатов будут участвовать удаленно, а в городе соберутся около 300 ключевых участников, включая планируемого кандидата в президенты Джо Байдена.

Глава полиции Милуоки Альфонсо Моралес рассказал, что его подчиненные будут готовы на случай масштабных акций протеста. Для обеспечения безопасности съезда демократов планировалось привлечь на подмогу тысячи полицейских из других регионов, но те с подозрением отнеслись к последним указаниям.

«Наши опасения в том, что, если вдруг протесты перестанут быть мирными, эти директивы лишат полицию инструментов, применение которых в специфических ситуациях законно и оправданно», — посетовал замглавы одного из участков Роберт Флетчер в комментарии для издания Journal Sentinel.

Теперь в объединении глав полицейских департаментов опасаются новых отказов. Власти не исключают, что им придется обратиться за помощью к Национальной гвардии или запросить поддержку у силовых подразделений федеральных ведомств. Антон Розенвайн: Победит Трамп — протесты в США продолжатся, а если демократы — их жестко подавят © kp.ru

В США сейчас активно обсуждают результаты опросов общественного мнения, указывающих на то, что демократ Джо Байден опережает президента Дональда Трампа с растущим перевесом. Однако данные, предоставленные центром по изучению общественного мнения, который правильно определил результаты выборов 2016 года, свидетельствуют о том, что основные участники президентской кампании 2020 года идут практически вровень.

Через неделю после того, как Трамп сократил отставание от Байдена с 10 процентных пунктов до трёх, центр по изучению общественного мнения «Расмуссен Репортс» сообщил, что рейтинг одобрения Трампа повысился еще на один пункт, тогда как рейтинг Байдена достиг «потолка».

В среду результаты предвыборного состязания кандидатов составили: 45% у Трампа и 47% у Байдена, то есть в пределах погрешности выборки в опросе. Результаты были опубликованы в White House Watch, еженедельном информационном бюллетене.

Отдельно центр «Расмуссен Репортс» отметил, что Трамп повысил свой рейтинг одобрения до 49%, при этом 50% респондентов его не одобряют. Более того, на этом этапе своего президентства у бывшего президента-демократа Барака Обамы рейтинг одобрения также был 49%, и он был избран на второй срок, набрав 51% голосов. Эксперт рассказал, во что обойдутся США массовые протесты цветного населения © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Опыт прошлых выборов 2016 года показал всю относительность американской социологии и ненадежность таких инструментов прогнозирования исхода выборов. Причина — в общественной атмосфере, которая царит сейчас в Соединенных Штатах и которая все менее способствует получению объективных результатов.

Опрос, проведенный Институтом Катона с 1 по 5 июля, показал, что почти две трети, 62% американцев, считают, что нынешний политический климат в США не позволяет им высказываться откровенно, поскольку окружающие могут счесть их мнение оскорбительным.

При этом среди тех, кто симпатизирует демократам, таких 52%, а среди сторонников республиканцев — 77%. 38% американцев консервативных взглядов обеспокоены тем, что потеряют работу, если их политические взгляды станут известны.

При подготовке материала использованы тексты сайтов inosmi.ru и rg.ru