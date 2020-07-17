В Чернигове запланированные на осень местные выборы предсказуемо должны принести победу ныне действующему мэру и его региональной политической силе. И произойдет это в первую очередь потому, что «Слуги народа» за каких-то полгода растеряли свой рекордный рейтинг

Согласно данным опроса социологической службы «Рейтинг» от декабря прошлого года, на выборах в горсовет за «Слугу народа» готовы были отдать свой голос 50% черниговчан, 7% поддержали бы «Оппозиционную платформу» и 6% — «Батькивщину». В январе президентскую партию готовы были поддержать уже вдвое меньше — только 24%. Чернигов: древнерусская столица и украинский военный Лас-Вегас © commons.wikimedia.org, Test-off

И уже в апреле, по данным той же социологической службы, на первое место вырвалась партия «Родной дом» (22,1%), недавно созданная действующим мэром, а партия «Слуга народа» откатилась на почетное второе место с 10,8%.

На 2% просели и рейтинги «Батькивщины» и ОПЗЖ в городе. В региональный проект «Родной дом» вошли мэры практически всех городов Черниговской области.

Если сохранятся такие же темпы падения поддержки «Слуг народа», к осени они могут даже не преодолеть 5%-ный барьер в Чернигове. Политолог Николай Волгов видит в подходе «Слуг народа» к местным выборам системный просчет — им просто некого противопоставить местным элитам. «Скажу, что это местные выборы и «Слуга народа» (СН) по сравнению с местными элитами не то что не власть, они вообще никто. Посмотрите, что происходит в областных центрах. Хоть где-то вырастили кандидата из СН, даже из действующих депутатов, который мог бы претендовать реально на какой-то мандат или на пост мэра? И тут просьба не путать формальное участие в избирательной гонке и реального претендента на мандат депутата местной власти или на должность городского головы. Среди «слуг народа» таких, которые могут претендовать на пост мэра или на пост местного депутата, нет», — считает политолог.

Поддержать действующего мэра Владислав Атрошенко готово подавляющее большинство жителей Чернигова — 76,1%. Поддержка всех остальных предложенных социологами кандидатур колеблется на уровне лишь 1% и менее.

Чернигов также лидирует, по данным опроса «Рейтинга», по количеству жителей, положительно оценивающих направление развития своего города. В сентябре 2019 года таковых было 79% (10% оценивали негативно и 11% затруднились с ответом). В феврале текущего года ситуация не намного изменилась: 77% оценивали развитие ситуации в Чернигове положительно, 13% — отрицательно, 11% — затруднились с ответом. Согласно июньскому опросу «Рейтинга», в Чернигове тоже больше всех довольных деятельностью городских властей.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко в политике — тёртый калач и один из самых богатых экс-депутатов Верховной Рады. Сначала — депутат партии Виктора Ющенко «Наша Украина», ставший после «оранжевой революции» губернатором Черниговской области. Однако в 2005 ушел в отставку после обвинений со стороны парламентского комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Его обвиняли в рейдерских захватах ряда черниговских предприятий и в организации убийства бывших владельцев черниговского рынка «Нива». Партия Зеленского пытается вернуть симпатии русскоговорящих граждан Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В 2006 году он переизбрался депутатом от «Нашей Украины». Но в 2012 году вступил в «Партию регионов». В ходе Евромайдана голосовал за «диктаторские законы» Виктора Януковича, но вышел из «Партии регионов» аккурат 19 февраля 2014 года. И в том же году баллотировался в парламент от «Блока Петра Порошенко», а в 2015-м при поддержке экс-президента Порошенко был избран городским главой Чернигова.

Тем не менее, уже в 2017 году Атрошенко начал свою игру. «Региональные лидеры, похоже, начали сливать Порошенко: первый — черниговский Атрошенко», — писал в 2017 политолог Андрей Золотарев. Формировал свою региональную команду Атрошенко по принципу лояльности к себе, набирая ее из «Батькивщины» и ОПЗЖ, «Блока Петра Порошенко» и Радикальной партии.

Хотя более 15 лет Атрошенко и был политическим флюгером, но в 2019 году он не перебежал к «Слугам народа», а сосредоточился на формировании своего Черниговского «удельного княжества».

Черниговский политолог Олег Картун утверждает, что в новую партию мэра Чернигова приглашают и берут всех без разбора. «Как правило, туда попадают люди, которые не смогли либо договориться с действующей властью, чтобы идти под их брендом, либо те, у которых уже есть какая-то не активная история и они имеют некую политическую токсичность. Поэтому весь этот контингент собирается и приглашается в партию действующего мэра», — говорит Картун. Харьковские выборы: продолжение преследует © paul-itk.livejournal.com

По его словам, новая партия сейчас проводит активную и агрессивную предвыборную кампанию, несмотря на карантинные ограничения. «В Черниговской области активно работает партия действующего мэра города. Он активно принимает участие в этом процессе, расширяет свое влияние уже не только на город, но и на всю территорию области. Ездит с поддержкой этой партии, проводит массу встреч, переговоров касательно дальнейшей избирательной кампании. Сама партия проводит классическую и предсказуемую кампанию, проводится масса концертов по представлению данной политической силы. Причем в одном из городов области организаторы получили административный штраф за нарушение карантинных мер. Поэтому нарушения есть, но что касается данной политической силы, данные ограничения ее не останавливают и они продолжают агрессивную методику ведения избирательной кампании. Кроме этого, ведутся активные переговоры с действующими мэрами и главами ОТО [объединенных территориальных общин], приглашаются и вовлекаются в партию с целью увеличения рейтинга данной партии», — рассказывает черниговский политолог.

Мэр Атрошенко сейчас активно критикует концепцию управления «Слуг народа». «Государство в смартфоне. Какой смартфон? Это в чьей-то больной голове смартфон. Этого нет в жизни. Мы ведь даже не знаем, сколько на селения в стране и городах», — говорит мэр Чернигова. Он критикует нынешние власти за введенный карантин, равно как и концепцию экс-президента Порошенко. «Веру, армию, язык люди есть не захотели. Не захотят есть и коронавирус», — говорил в июле Атрошенко. Ранее он поддержал местных предпринимателей, протестовавших против карантина.

Хотя Атрошенко идет на выборы и без поддержки «партии мэров», у него есть все основания надеяться на свои силы, а вернее, на силы своей региональной партии и местных элит, которым реформа децентрализации дает больше прав и ресурсов. Нынешний мэр Чернигова, скорее всего, упрочит свое положение в регионе после выборов, а сама Черниговская область станет его «княжеством», в котором он будет править при минимальном сопротивлении местной оппозиции, если не станет затрагивать краеугольных внешнеполитических вопросов.