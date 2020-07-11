Ситуацию можно описать двумя шутками. К иронической фразе «Единственная страна, где невозможна цветная революция, — США, потому что там нет посольства США» добавилась еще одна: «В связи с коронавирусным карантином специалисты по цветным революциям работают дома»

Если серьёзно, то президентские выборы 3 ноября будут проходить практически в условиях холодной гражданской войны, хотя есть и горячие вспышки. Это будет происходить на фоне сразу нескольких острых конфликтов, которые потрясают американское общество.

Ожесточенное противостояние идёт по линиям «белые — черные», «республиканцы — демократы», «консерваторы — либералы», «бедные — богатые», «молчаливое большинство — радикальные меньшинства». И всё это происходит на фоне грандиозного экономического кризиса и роста безработицы.

Всю свою относительно недолгую историю (через 6 лет США исполнится 250 лет) страна воевала. Но следует помнить, что самой масштабной и кровавой из всех войн США была та, во время которой американцы убивали американцев в беспрецедентных масштабах и с ни с чем не сравнимой беспощадностью.

Количество павших в боях Гражданской войны (примерно 620 тысяч военных и неподсчитанное число гражданских) соответствовало 2% тогдашнего населения Америки. Это сопоставимо с количеством американцев, погибших во всех последующих войнах, включая две мировые, корейскую и вьетнамскую.

Гражданская война стала для США огромным историческим потрясением — примерно как Первая мировая война для Европы, которая оказалась цивилизационным шоком, приведшим к еще более разрушительной войне. А в США та же война продолжается и по сей день. Кедми рассказал, как протесты повлияют на авторитет США в мире © REUTERS, Kevin Lamarque

В преддверии выборов проблем у Дональда Трампа сейчас хватает. В стране не стихают беспорядки и акции против полицейского произвола. Активистов поддерживают демократы, которые хотят помешать избирательной кампании действующего президента.

Многие крупные американские города, где проходят протесты, контролируются мэрами-демократами, и они позволяют анархистам творить все что угодно, даже атаковать полицию.

Последним примером стала Атланта, столица штата Джорджия. Мэр-демократ там настолько потеряла контроль над ситуацией, что губернатору-республиканцу спешно пришлось вводить в город подразделения Национальной гвардии.

Раскачивать страну до выборов, чтобы максимально помешать Трампу и разогреть собственный электорат, прежде всего молодежь, — вот задача демократов. Принципы, на которых долгие годы держалась американская государственность, оказались фактически уничтожены. Страх перед обвинениями в расизме взял верх над законами, которые вроде как единые для всех. Погибший из-за действий полицейского афроамериканец Флойд был заражен COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Икона протестующих — Джордж Флойд. Рецидивист-наркоман, он ограбил беременную женщину с применением огнестрельного оружия, предъявлял поддельные платежные средства, совершал кражи. Десять доказанных преступлений, но чаще всего обвинялся в «хранении наркотиков с намерением сбыта». Мог бы получить по этой статье от 5 до 99 лет, но обычно приговаривался к весьма щадящим срокам.

Наблюдатели отмечают, что внутриполитическую ситуацию явно раскачивают, пытаются создать впечатление, что права темнокожих — главная проблема США сейчас. К темнокожим действительно существует предвзятое отношение, но подобным образом относятся и к представителям Латинской Америки, другим эмигрантам, живущим в США, да и к коренному населению — индейцам.

Происходящее сейчас больше напоминает какое-то массовое помешательство или театр абсурда. Выступая против расизма, представители черного цвета кожи сами же становятся расистами.

Высказался по этому поводу представитель Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден. «Системный расизм в Соединенных Штатах Америки существует более 200 лет, и все это время он оказывает разрушительное влияние на общество». По его мнению, принцип равенства в стране не был полностью воплощен никогда. Он отметил, что в США всегда шла борьба идей — "о том, что все созданы равными, и расизма, который нас разобщает". Запись была размещена на странице политика в Twitter. «Американская история — это не сказка», — добавил он. Байден не пройдет тест на интеллект, который я легко одолел — Трамп © AP,

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что «вся эта история будет продолжаться до выборов президента США — 3 ноября 2020 года, потому что все сделано явно под выборы».

Цветные революции проектируются под выборы. Другое дело, с чем выйдут США после этого. Остервенение, с которым оппоненты (демократы) желают свергнуть Дональда Трампа, не имеет границ. Они готовы разнести половину страны, чтобы добиться цели. Судя по всему, экономика их не интересует.

Выйти из этого внутреннего кризиса будет чрезвычайно сложно без какого-либо масштабного внешнего конфликта. Обычная история для англосаксонских политиков — нужна масштабная кровавая война, которая погасит все внутренние потрясения.

США такая страна, что любые подобные вещи серьезными последствиями аукнутся в мире. И не только в странах, подчиненных интересам США. Мировая кристаллическая решетка взаимоотношений погружается в хаос, США перестает быть точкой отсчета для многих международных связей.

Власти вполне могут справиться с этой ситуацией. В крайнем случае, свергнут Трампа. Но он человек упрямый и упертый и вряд ли с таким положением дел согласится.

Как показывает практика, там, где были попытки цветных переворотов и власти действовали жестко, в режиме чрезвычайной ситуации, временно отказываясь от разнообразных свобод, это позволяло сохранить государство. Выборы в США: Трамп объявил о своей победе, но схватка только начинается © AP,

Александр Домрин, доктор юридических наук и профессор ВШЭ, считает, что США вполне могут стать «разъединенными» штатами. Волна протестов и погромов в США создана на пустом месте, ведь полицейские в год убивают тысячи своих сограждан.

В данном случае убили одного чернокожего, и это использовали, чтобы создать волну протеста против действующего президента Дональда Трампа накануне выборов. Поэтому волнения раскачивают не только чернокожие, но и соперники Трампа — демократы.

Они не утихнут до 3 ноября, даты выборов. Противники президента готовы пойти на все, включая роспуск полиции в разных городах. «Назло отморозить уши» — только чтобы ослабить Трампа.

Но этот план не пройдет, потому что противники раскачивания лодки, сторонники Трампа (республиканцы) вооружаются, противостоят нападкам на стабильность. Консолидируются для того, чтобы 3 ноября проголосовать на выборах за Трампа.

В Америке гражданская война не закончилась с 1865 года, она продолжается, и в этом мы убеждаемся сегодня. В Штатах происходят самые интересные события за последние 200 лет. Американист сказал, отменят ли выборы в США, если Трамп введёт военное положение © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Америка — очень молодая страна, моложе Большого театра в Москве. Декларацию независимости приняли в 1776 году, через шесть лет будет только 250 лет с тех пор, как это произошло.

Нынешние события подчеркивают, что Америка крайне нестабильна и подвержена серьезным пертурбациям. Хотя и добилась крайне высокого положения в мире как в экономике, так и в том, что она первая сверхдержава в мире. Можно допустить в перспективе сценарий, что США станут не соединенными, а разъединенными штатами.

При этом, в США крайне тяжелая экономическая ситуация. За три года Трамп смог серьезно улучшить экономику страны, но из-за коронавируса эти достижения обнулились. Сейчас его оппоненты пытаются это использовать.

В ближайшей перспективе будут новые волнения и беспорядки. На август уже объявлен поход чернокожих (демократов) на Белый дом. Но одновременно это консолидирует сторонников Трампа. Эта консолидация куда более важная, чем нынешние волнения. Белые американцы — работящие, они устали от лозунгов типа только «черные жизни имеют значение». Эксперт сказал, похожи ли беспорядки в США на киевский Майдан © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк

На некоторое время манифестации и бунты в США могут поутихнуть. Многотысячные толпы разойдутся по домам. Но леворадикальные группировки накопили слишком много сил, а их спонсоры вложили в них слишком много средств, чтобы бросить дело на полпути.

Транснациональным корпорациям, международной финансовой олигархии и евроатлантическим чиновникам нужна «чистая победа». Они попытаются не только лишить Дональда Трампа второго президентского срока, подавить евроскептиков и залатать разошедшуюся по швам глобальную экономику, но и сделать так, чтобы в дальнейшем демократические процедуры не преподносили сюрпризов.

Это особенно важно сегодня, когда коронакризис подорвал доверие ко всем наднациональным институтам, как экономическим, так и политическим.

Во всяком случае было бы странно, если бы либеральные элиты не попытались этого сделать. Приз в случае победы фундаментален. А затраты и риски сочтены вполне приемлемыми. Марков рассказал, как протесты в США могут перерасти в гражданскую войну © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

«Революционные массы» тоже почувствовали свои силы и отказываться от достигнутого просто так не готовы. Левые ультрас поняли, что они могут поставить на колени политиков, стражей порядка и просто случайных людей на улице. У них появился шанс из никому не известных маргиналов превратиться в представителей весомой политической силы.

Постиндустриальный люмпен-пролетариат и транснациональные воротилы полны решимости «продолжить банкет».

При подготовке текста использованы материалы сайтов inosmi.ru, aif.ru и vz.ru