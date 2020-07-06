В украинском правительстве будет восстановлена должность вице-премьер-министра по промышленной политике. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 4 июля на встрече с представителями бизнеса Одесской области на территории Одесского припортового завода

По словам президента, сейчас выбирают кандидатуру на этот пост.

«Потому что для нас и промышленность страны, и ОПК, и космическая индустрия, и все наши предприятия, как сказал один из лучших кандидатов на эту должность, — это и есть стратегия развития страны. Чтобы страна действительно была промышленной, космической страной», — пояснил Зеленский, чьи слова цитирует Интерфакс-Украина.

Глава государства при этом отметил, что в Украине есть полный цикл на многих предприятиях, чтобы построить промышленно мощную страну. Сырье и люди. На чём зарабатывает Украина © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Однако даже робкие попытки спасти промышленность в Украине вызывают противодействие европейских партнёров Киева. Так, Евросоюз предупредил, по сути, о недопустимости поддержки развития украинского машиностроения. Европейские банки могут прекратить предоставление кредитов украинским компаниям и организациям в случае принятия закона с требованием локализации производства.

Обеспокоились в Евросоюзе проектом постановления Кабмина, который предусматривает требование обеспечивать при закупках машиностроительной техники 15-30% производства частей для нее в Украине. Некоторые вопросы реализации этого проекта противоречат обязательствам Украины о госзакупках в рамках соглашения об ассоциации Украина-ЕС, заявил посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас в письме, адресованном спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Денису Шмыгалю. Неофициальный перевод текста обнародовало издание «Наши гроши».

Посол сообщает, что ЕС обеспокоен также регистрацией в Раде 24 июня законопроекта №3937 о внесении изменений в закон о публичных закупках по созданию предпосылок для устойчивого развития и модернизации украинской промышленности.

«Этот законопроект вводит требования локализации производства для значительного перечня промышленных товаров и транспортных средств сроком на 10 лет, который по нашей оценке также нарушит ст. IV соглашения ВТО и ст. 151 (1) соглашения об ассоциации. Это не только подрывает основополагающие принципы равного отношения и недискриминации, но и, учитывая степень локализации, которая требуется законопроектом (до 60%), de facto лишает зарубежную продукцию возможности участия в закупках в этих областях, полагает официальный представитель ЕС», — говорится в письме.

Посол предупредил: намерение ввести такой же уровень локализации в закупках, связанных с проектами, которые финансируются международными финансовыми учреждениями, может оказать серьезное негативное влияние на будущую деятельность таких институтов в Украине и на соответствующую поддержку ЕС. Полумёртвый сезон: гроздья гнева в украинских полях © REUTERS, Gleb Garanich

«Посол Евросоюза на Украине Маасикас грозно одернул украинские власти в связи с их попытками спасти свое машиностроение. Все правильно, не для того Украина соглашение об ассоциации с ЕС подписывала, чтобы свои трактора производить», — с иронией комментирует эту информацию политолог Владимир Корнилов на своей странице в Facebook.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne отмечал, что в результате длительного процесса упрощения в стране производственных отношений происходит и вполне очевидная деградация производительных сил, вследствие чего большое количество рабочей силы просто становится лишней.

Все эти процессы, по мнению Суслова, ведут в конечном итоге к разрушению государства.

Понятно, что разрушение (или «упрощение») экономики само по себе ухудшает социальную ситуацию. Не стоит забывать и о негативных последствиях коронавирусного карантина. В результате каждая вторая семья в Украине может вскоре столкнуться с серьёзными проблемами, считает депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Наталья Королевская. Она ссылается на прогноз Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), согласно которому сложная социально-экономическая ситуация в Украине, спровоцированная пандемией коронавируса и экономическим кризисом, может привести к тому, что за чертой бедности окажутся более 6 миллионов человек, из них 1,4 миллиона — дети.

Ранее глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, оценивая принятый парламентом госбюджет на 2020 год, заявлял, что этот бюджет переносит страну «из эпохи бедности в эпоху нищеты».

Народ это чувствует, и… реагирует, голосуя ногами. Нет точных цифр, сколько украинцев работают за границей, но о масштабах явления могут свидетельствовать размеры денежных поступлений в страну от трудовых мигрантов: по данным Нацбанка Украины, в прошлом 2019 году объём частых переводов составил почти 12 млрд долларов. «Тот, кто нам мешает, тот нас и погубит». Куда ведут Украину структурные маячки МВФ © euractiv.com

Эти поступления помогают балансировать платёжный баланс, но в перспективе мигранты могут просто осесть на новых местах, забрать свои семьи, и денежный поток пересохнет. Если этот процесс будет иметь массовый характер, последствия для Украины могут быть катастрофическими: даже просто поддерживать инфраструктуру в государстве, которое было рассчитано на проживание 50 миллионов человек, станет почти невозможно, предостерегает директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

«Если новая команда продолжит или нарастит действия по разрушению промышленности, то, наверное, конец будет ближе, потому что рабочие места начнут сокращаться еще стремительнее», — отметил экономист в эфире канала PolitWera.

Что ж, как мы видим, если команда Зеленского и начинает предпринимать какие-то робкие попытки спасти остатки промышленности, Европа выступает однозначно против. Что касается рабочих мест, то количество только официально зарегистрированных безработных в Украине выросло в мае 2020 года на 48% (по сравнению с маем прошлого года) — таковы данные Государственного центра занятости. При этом количество вакансий в условиях экономического спада уменьшилось по равнению с аналогичным периодом прошлого года на 63%.

По состоянию на 1 июля 2020 года в Украине официально зарегистрировано 510 тысяч безработных. Однако, по оценкам экспертов, скрытая безработица охватывает более двух миллионов человек. Нужно учитывать и «фактор коронавируса»: вследствие карантина в Европе тоже массово сокращают украинских трудовых мигрантов. Но и дома для них работы нет.

Как отмечает историк Александр Каревин, «то, что происходит на Украине сегодня, и то, что предусматривалось генеральным планом «Ост», составленном гитлеровцами в 1941 году, во многом похоже».

«Генеральный план «Ост» предусматривал уничтожение примерно 25-30% коренного населения Украины (…), и ещё 30-40% должны были быть выселены в восточные районы СССР. Но если мы посмотрим, что происходит сегодня — население Украины за годы независимости сократилось уже более чем на 20%, то есть, до цифры, предусмотренной планом «Ост», осталось не так уж и много», — сказал историк в эфире телеканала «Первый казацкий».

Он напомнил, что «очень многие жители были вынуждены выехать либо на Запад, либо на Восток — точно так же, как во время Второй мировой войны — тогда примерно 2,5 миллиона населения было вывезено в Германию на работы, и сегодня примерно такое же количество, может быть, даже большее, вынуждено работать там, в Европе».

«Точно так же 3,5 миллионов населения во время Великой Отечественной Войны было эвакуировано в восточные районы СССР. И сегодня количество тех, кто после переворота 2014 года был вынужден перебраться в РФ, тоже исчисляется миллионами», — добавил Каревин. Украина после коронавируса: бедность, роботизация и «удалёнка» © Украина.ру

Что же касается всех остальных, подчеркнул историк, то «и в 1941 году, и сегодня для них создаются неимоверно тяжёлые условия жизни: это и дороговизна, и безработица, и бесчинства бандеровцев — они были и тогда, есть и сейчас».

Такое положение вещей не может радовать никого из тех, кто действительно любит Украину, а не только её «европейский выбор». Украинскую экономику ещё можно спасти, но для этого необходимы кардинальные изменения как во внутренней (нужен мир), так и во внешней (нужны рынки) политике.