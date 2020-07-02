США как мировой гегемон теряют власть в мире, а демократия переживает жесткий кризис — меньшинства диктуют свою волю большинству, говорит политэксперты

Разные страны мира одна за другой выходят из коронавирусного карантина. При этом учёные аккуратно пугают возможной второй волной, а экономисты говорят о глобальной рецессии — крупнейшей за 80 лет.

Больше половины граждан Евросоюза уже столкнулись с финансовыми проблемами из-за пандемии коронавируса, почти четверть потеряли работу или были вынуждены перейти на неполный рабочий день.

Однако не только экономика оказалась под угрозой. Прежние экономические кризисы нередко заканчивались вооруженными конфликтами, позволявшими перераспределить ресурсы, изменять политическое и экономическое устройство мировой системы.

Покой нам только снится. Эксперты о конфликтах в мире и отношениях Россия-Украина © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

По мнению украинского политолога, директора Института глобальных стратегий Вадима Карасёва, общий знаменатель, а также причина всех этих конфликтов — упадок американской гегемонии и в целом упадок США.

«Поэтому чем слабее становится "мировой управляющий", тем больше неуправляемости, и начинается поиск бывшими управляемыми своих способов защиты. Никто ведь не хочет, чтобы соседи, геополитическое окружение погружалось в хаос неуправляемости, тотальную нестабильность», — заявил эксперт.

Он также отметил, что США сконцентрировали свой идеологический и стратегический удар на России, а в Юго-Восточной Азии промахнулись, поэтому придётся уходить из региона: «там безусловный гегемон — это Китай».

«Третьей мировой не будет, но кризис есть»

Сегодня мир мир меняется от монополярного к многополярному, уверен немецкий политолог Александр Рар. Мир, который хотел выстроить Запад в своих либеральных моделях фактически на своей власти, после падения Берлинской стены, после окончания Холодной войны, Западный мир продолжался 30 лет. Сейчас этот мир меняется, подчеркнул Рар.

«Сравнение страшно, но сейчас можно припомнить Версальский мир, который был шатким, но который был построен абсолютно в интересах Англии и Франции. Сколько он продержался? Но меньше, чем 20 лет.

Я не хочу, не дай Бог, проводить каких-то параллелей с гитлеровской Германией, но время тогда тоже начало быстро меняться. Всё проходило хаотично», — напомнил эксперт.

Он не считает, что будет Третья Мировая война, «но кризис как в 1939-м году есть. Это видно невооруженным глазом, а коронавирусная пандемия только усиливает эти конфликты». Старое умерло, новое еще не родилось. Эксперты о новом мировом порядке © REUTERS, Alyson McClaran

«Меньшинство диктует волю большинству»

В кризисе в современном мире оказалась и демократия как форма управления государством. По мнению Вадима Карасёва, проблема в том, что меньшинства начинают управлять большинством, «потому что в современном мире медиаблогов и интернет-сферы меньшинства получают доступ к дискурсу, могут навязывать свой дискурс».

«Большинство — молчаливое и пассивное, а меньшинства имеют свой голос, свой дискурс и интеллектуальную гегемонию. Посмотрите на историю ЛГБТ, меньшинство управляет потребительским капитализмом», — заявил политолог.

Кризис демократии, продолжил он, в том, что демократия, голос большинства, тонет в голосах меньшинств. То есть большинство имеет выборный голос, но не имеет голоса управления, голоса интеллектуальной гегемонии.

«Кризис демократии, конечно, ничего хорошего не несёт. Это не значит, что нужно уходить обратно в авторитаризм, тоталитаризм, но нужно находить баланс между правом большинства на управление страной в ходе демократических выборов, но при этом не забывать и права меньшинств. А не так, как сегодня, когда право меньшинств подавляет голос большинства», — сказал Карасёв. Вадим Карасёв о кризисе демократии: Голос большинства тонет в голосах меньшинств © actual.today

«Пандемия возвращает европейцев к национальным интересам»

То, что сейчас происходит в Европе и США, это последствия извращенного понятия демократии, говорит израильский политолог Александр Цинкер. Да, в основе протестов были реальные причины (существующее расовое и этническое неравенство, трагическая смерть афроамериканца Джорджа Флойда, неустроенность африканских беженцев в странах Европы), но кризис состоит в другом.

«Почти за всеми массовыми протестами, погромами и гражданским террором стоят кукловоды, планирующие с использованием принятых демократических правил и свобод, добиться своих целей.

Беспорядки в США — это наглядный пример, когда демократы выстраивают ловушку Дональду Трампу, все больше раздувая огонь антирасистских выступлений. Джо Байден пиарится на похоронах Флойда, а Трампу приходится искать выход из создавшегося положения и при этом не растерять поддержку своего электората», — сообщил эксперт.

В то же время старая демократическая Европа утратила какие-то ориентиры, добавляет Цинкер: создавая Единую Европу, страны стали порой утрачивать свою национальную идентификацию.

«В свое время все войны в Европе носили национальный характер, они велись за территорию, родной язык, свою историю. Сегодня главные в Европе — это чиновники, сидящие в Брюсселе, забывшие свою национальную принадлежность и определяющие, что хорошо, а что плохо. К ним хорошо подойдет известная ленинская фраза — «Страшно далеки они от народа», — считает политолог. Александр Цинкер: За всеми массовыми протестами в мире стоят кукловоды, извратившие демократию © Facebook, Александр Цинкер

По его мнению, пандемия коронавируса, «которая унесла сотни тысяч жизней, начинает возвращать европейцев к своим национальным интересам».

«Люди стали задумываться, кто они, какие их жизненные ценности, кто их руководители, какую пользу они могут принести своей стране и что собой представляет их родная страна», — заявил Цинкер.

Что делать с миллионами «ненужных» людей?

Также сегодня перед человечеством остро стоит социальный вопрос, уверен Александр Рар: а что делать с людьми, которые станут ненужными? Миллионы людей станут ненужными, потому что примитивная работа, которая давала им заработок, исчезнет, потому что все будет автоматизировано. Александр Рар: Умные государства должны анализировать новые технологии в интернете и политике © РИА Новости, Михаил Климентьев

И это еще мягкий вызов, по сравнению с теми жесткими, с которыми мы столкнемся в будущем, отмечает Рар, и их нужно сейчас решать.

«Я не вижу, как они решаются. Потому что сейчас ЕС планирует передел своей экономики — переходит на возобновляемые источники питания, на зелёную экономику. На это потребуется колоссальное количество средств и сколько рабочих мест будет и социальных потрясений как результат этой революции.

Не знаю, как Европа будет с этим справляться. Но она решилась на этот революционный путь. Поэтому нас ждут и очень большие потрясения и очень интересное развитие. Но наших предков сто лет назад тоже ждали серьезные потрясения. И, к сожалению, наши предки в 20-е 30-е годы с этим не справилась и началась Вторая мировая война. Нынешнее поколение должно извлечь из этого урок, чтобы это не повторилось», — сказал политолог.