Нет более неблагодарной почвы для аналитиков, чем состояние российско-белорусских отношений. На первый взгляд всё просто. Ясны конфликтные точки, позиции сторон, наконец красные линии, за которые участники не согласны заходить. Абсолютно все знают, где спрятан ключ: прорыв зависит от двух человек, и всем прекрасно известны их имена

Несмотря на это, ситуация представляет собой неоткрываемую шкатулку. Потому что результата нет, участники явно не могут прийти ни к чему, а почему — неизвестно. Обычно ответы доносят сплетники, они же — инсайдеры. Но с белорусской стороны их просто нет по причине обскурантного устройства элит. Российская сторона точно такая же. Но есть нюанс: неизвестно, кто и зачем под видом «инсайдов» распространяет целый водопад замаскированной дезинформации. Вся она негативна в отношении Лукашенко. Война закончилась, не начавшись. Лукашенко продолжает и выигрывает © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

Распространение в настоящее время практически монополизировано созвездием телеграмм-каналов. Что-то там может быть правдой. Но большая часть — откровенная чушь. Остается надеяться на личный опыт, здравый смысл и видимые факты.

Ржевский прорыв

На параде в Москве вокруг Лукашенко каналами нагнеталась картина полной изоляции и нерукопожатности. Так трактовали буквально все: взгляд, походку, выражение лица, слова, а также измеряли расстояние от Владимира Путина.

Выводы были однозначны: президент Беларуси заигрался, его накажут. При этом авторы каналов прекрасно понимали, что само наличие Лукашенко на Красной площади сметало всю эту чепуху в мусорное ведро. Все они четко показывают, что заангажированы и ведут агрессивную пропаганду. Им не нужна истина, им нужно очернять Лукашенко любым способом. Особенно, если факты противоречат их теориям.

Так, несмотря на то что Лукашенко пригласили на парад, он принял приглашение и присутствовал на Красной площади, все равно каналы упорно твердили, что все наоборот — это и есть главный признак того, что Кремль больше с ним не дружит. Не гнушались и прямой дезинформации: сообщили, что никто с президентом Белоруссии не разговаривал, все его игнорировали, обсуждать дела даже не собирались, так что он в ярости улетел в Минск, подняв самолет прямо с Красной площади.

Говорят, что одна ложь, повторенная тысячу раз, заменяет собой правду. Так оно и было бы, если бы батальон каналов читали массы. Но увы, суммарное число подписчиков у всех каналов, специализирующихся на Белоруссии, не добирает даже ста тысяч. Это ничтожная аудитория, так что скорее всего работа авторов — мартышкин труд.

Расчёт лишь на то, что каналы читаются журналистами, аналитиками и экспертами. А вот они работают в СМИ, которые имеют несколько более широкую аудиторию. Но это искушенная публика, на мякине их не проведешь, нестыковки и признаки джинсы они видят за километры. И четко ощущают запах денег за окучиваемую каналами тему. Ни один уважающий себя журналист с толикой опыта никогда не станет распространять чужую джинсу. Возмутители спокойствия. Кто они, независимые кандидаты в президенты Белоруссии? © AP, Sergei Grits

К чему такое пространное предисловие? А к тому, что в разрезе анализа белорусско-российского кейса нестыковки телеграмм-каналов с реальностью очевидны. Они буквально лезут, как вата из старого, советского матраца. И если кто-то говорит, что Лукашенко нерукопожатен, хотя его приглашают на самые важные и знаковые события, даже человек неискушенный поймет, что что-то тут не так.

Возвращаясь на землю, вспомним, что Лукашенко совсем не улетел после парада в ярости. Но даже несмотря на то что дезинформацию опроверг Дмитрий Песков, каналы все равно повторяли это, присовокупляя, что больше Лукашенко в Россию ни ногой. Кто в это поверил, сел в лужу: Лукашенко был тут же приглашен в РФ, причем уже в индивидуальном порядке, специально, лично. И на открытии мемориала Великой Отечественной войне, накануне наиважнейшего дня голосования за изменения в Конституцию России, когда Владимир Путин в последний раз призвал россиян участвовать, рядом с ним находился Александр Лукашенко.

Этот факт не то чтоб не признак «нерукопожатности». Это четкий знак высочайшего доверия, даже не партнерства — дружбы. Событие во Ржеве дает понять, что за каналами в мессенджере стоит не Кремль и не Администрация президента. Потому что вопреки тому, что пел хор каналов, визит Лукашенко был обозначен как рабочий. А это значит, что после торжеств главы государств провели рабочую встречу, о которой анонимы писали, что ее не будет больше никогда.

Так что же — фокус разоблачен, покровы сорваны, все хорошо, а не плохо? Почти. Это ведь российско-белорусский кейс. Так что тех друзей Союзного государства, кто вздохнул с облегчением, ждало «но»: о чем говорили Путин и Лукашенко, осталось за закрытыми дверями. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт написала следующее: «Учитывая ситуацию, президенты в рабочем порядке обсудили все вопросы, которые нужно было обсудить».

Переговоры, которых не было

Так что же было во вторник во Ржеве? Ломая всю картину «инсайдеров», Путин и Лукашенко были на мемориале вдвоем. Лукашенко был единственный гость, больше никого такого уровня не было. Это третий приезд президента Белоруссии в Россию в этом году и второй за последнюю неделю, что статистически дает рост количества визитов в два раза.

Последняя информация — ирония над нагнетанием ситуации «инсайдерами», но она на 100% достоверна. Как и то, что визит был рабочим, то есть саммитом. А темой разговора на высшем уровне стало не только общее прошлое двух стран, но и будущее. Бесспорно, никаких официальных заявлений по итогам беседы не последовало. Но есть эксклюзивные детали.

Во-первых, никакой социальной дистанции и дружеские объятия на глазах тех, кто пишет в мессенджер про «нерукопожатность». Во-вторых, совместная работа по высаживанию елей. Это старт всероссийской акции — по всей стране в память о погибших в войне было высажено 27 миллионов деревьев. Теперь эта акция станет общей для РФ и РБ. В-третьих — встреча президентов состоялась, все ее видели, она завершилась быстро, но только съемочная группа телеканала «Россия-1» стала свидетелем, как именно она завершилась. Отлично завершилась — крепкими объятиями.

Отмечен курьез: несмотря на то что Лукашенко считает пандемию «психозом» и публично иронизирует над карантином в России, его личный водитель работает в медицинской маске. Москитная атака на президента. Лукашенко о заговоре, фейках и телеграм-каналах © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

А что же по поводу политической дистанции? Неужели это и есть переговоры? Каналы, для которых очевидные факты — «божья роса», написали, что Лукашенко просил денег и ему в них отказали. Откуда они это знают — тайна «золотого ключика». Не будем верить каналам.

Лукашенко немного раньше сам сказал, о чьем поведении хочет поговорить. Его волнуют те самые «каналы». Он считает, что против него ведется пропаганда, то, что каналы пишут, задевает его за сокровенное, он не просто нервничает, а публично нервничает. Это, может, и правильно психологически (Лукашенко тоже человек), но это совершенно неправильно политически.

Не ошибётся тот, кто увяжет реакцию президента Белоруссии на «каналы» и последовавшие недавно публичные обвинения «российских олигархов» во вмешательстве в выборы. Но президентам двух стран и без «каналов» есть о чем поговорить друг с другом. Тем много, все они экономические. Из актуальных — цена на газ, открытие границ после карантина, кредит.

Вряд ли Путин и Лукашенко могли уделять время «вмешательству в выборы», арестованному банкиру Бабарико, Белгазпромбанку и тем более «каналам». Не тот уровень, да и место неподходящее. Ну и совсем неформатно выглядят темы 31-й «дорожной карты» в обмен на компенсацию налогового маневра. Они, судя по всему, отложены до лучших времен. Скорее всего так и было.

Косвенно это подтвердил посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, интервью которого было опубликовано белорусскими СМИ аккурат 1 июля. Дипломат отметил все, как изложено выше. По его словам, вопрос цены на газ решен, стороны достигли понимания. Значит, скоро узнаем. «Вмешательства в выборы» нет и не будет. Россия пришлет своих наблюдателей на выборы президента РБ 9 августа сего года («каналы» писали, что нет), претензий к кампании у Москвы нет, предвыборный процесс Кремль видит в рамках Конституции РБ. «Помогу, лет через пять». Арест соперника Лукашенко и протесты в Минске © REUTERS, Vasily Fedosenko

Приказано спать спокойно

Обычно Лукашенко, если ведет разговоры о деле в ходе визитов в Россию и что-то не по нему, возвращаясь в Минск, разражается знаковыми заявлениями в своей авторской стилистике. Они, как правило, резкие и неприятные. Так случается в последние годы и, не побоимся этого слова, всегда.

На этот раз все пошло не так. Лукашенко воздержался не только от итогов разговора, но и вообще от каких-либо слов, в которых содержится даже намек на что-то. Причина очевидна: в России 1 июля состоялось важнейшее историческое голосование «за» и «против» изменений в Конституцию. Любое заявление, чего бы оно ни касалось в широкой палитре российско-белорусского кейса, любой негатив, о чем бы ни шла речь, рассматривалось бы как вмешательство в волеизъявление россиян, попытка повлиять.

Лукашенко сохранял «режим тишины» — это, безусловно, дружественная позиция. И она взаимна: встреча во Ржеве — знак глубочайшей поддержки лично хозяином Кремля кандидата в президенты Белоруссии. Переговоры и разговоры при всей важности всех тем для них абсолютно не существенны в данный конкретный момент времени. Важен знак: Москва поддерживает кандидатуру Лукашенко на президентских выборах 2020 года, рассчитывает на его победу и будет работать с ним в следующий срок, если он победит.

Факт встречи Лукашенко с Путиным — жест поддержки президента РБ, продемонстрированный его базовому электорату. Иначе читать этот визит не стоит даже пытаться. Именно это и хотел сказать автор единственного канала, являющегося достоверным «инсайдером», — «Пул первого», который связывают с пресс-секретарем Лукашенко Натальей Эйсмонт. Оценивая Ржевский саммит, после приведенной выше цитаты следует фраза: «Так что спите спокойно». Попытаемся.