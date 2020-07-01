Ангела Меркель и Эммануэль Макрон впервые после начала пандемии встретились лично, и продемонстрировали решимость как можно скорее принять план перезапуска европейской экономики на полтриллиона евро

В понедельник, 29 июня, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон впервые встретились лично с начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Встреча прошла в резиденции германского правительства во дворце Мезеберг, расположенном в 70 километрах от Берлина. Эта встреча дала возможностью обсудить председательство Германии в Европейском союзе, начинающееся 1 июля, а также план экономического восстановления ЕС после «коронакризиса». «Между одобрительными кивками и заговорщическими улыбками у господина Макрона и госпожи Меркель, которые не виделись с начала эпидемии, был только один месседж: продемонстрировать собственную решимость в необходимости как можно скорее принять план перезапуска европейской экономики», — отметило французское издание Le Monde. Меркель - глупая, Мэй - дура: журналисты выяснили, как Трамп унижал мировых лидеров по телефону © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По окончании встречи Ангела Меркель заявила о важности единства позиций Германии и Франции при принятии общеевропейского плана финансовой помощи для преодоления последствий пандемии. Если Германия и Франция находятся в согласии, это еще не означает единства Европы, но если они не ладят друг с другом, с единством Европы будут проблемы, подчеркнула Меркель. По словам канцлера, Берлин и Париж при обсуждении программы восстановления экономики ЕС могут внести вклад в то, чтобы «задать положительный импульс движению в верном направлении для европейского будущего».

«Мы столкнулись с экономическими вызовами, с которыми не сталкивались на протяжении десятилетий, а, возможно, и никогда», — заявила Ангела Меркель. «Мы надеемся, что после саммита ЕС 17 и 18 июля найдем решение, несмотря на то, что нам предстоит ещё долгий путь», — подчеркнула канцлер в ходе совместной пресс-конференции после встречи со своим французским коллегой.

Со своей стороны, Макрон настаивал на скорейшем оказании денежной помощи в восстановлении экономики ЕС. По его мнению, в июле необходимо достичь единства относительно финансовых рамок этого плана. «Это наша первейшая задача», — сказал глава французского государства. «План восстановления должен быть эффективным», — подчеркнул Эммануэль Макрон, и обратился с призывом к европейским странам как можно скорее утвердить план Еврокомиссии по восстановлению европейской экономики после пандемии.

Напомним, в мае Меркель и Макрон выступили с инициативой, согласно которой Еврокомиссия должна взять на финансовом рынке займы на 500 миллиардов евро под гарантии ЕС и распределить их в виде субсидий между наиболее пострадавшими странами и отраслями экономики. Реализация этого плана возможна лишь при согласии всех 27 стран Евросоюза. С этим предложением не согласились сразу несколько стран ЕС. Так, Австрия, Нидерланды, Дания и Швеция выступают против увеличения бюджета Евросоюза и общих долговых обязательств, считая, что эти меры позволят менее дисциплинированным и более слабым экономически странам ЕС извлечь выгоду за счет своих более сильных партнеров. Геополитические игры. Меркель призвала задуматься о мире без лидерства США и сотрудничестве с Россией © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

А вот относительно списка третьих стран, гражданам которых с 1 июля будет разрешён въезд на территорию Евросоюза, в ЕС всё же удалось договориться. Рекомендацию Совета ЕС о постепенном снятии ограничений на путешествия вместе со списком стран во вторник, 30 июня, утвердили страны-члены ЕС путем голосования по письменной процедуре. Об этом сообщили в пресс-службе Совета ЕС. Список согласовали, по крайней мере, 55% стран ЕС, представляющих 65% населения Евросоюза, то есть квалифицированное большинство.

Границы планируют открыть пока только для 15 стран. Это Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея, Япония. В списке также есть и Китай, но с оговоркой, что он также должен разрешить въезд для резидентов ЕС. Список стран будут пересматривать каждые две недели, учитывая развитие эпидемии коронавируса в каждой конкретной стране. Туристические страны ЕС, такие как Греция и Португалия, выступали за расширение списка. В то же время Германия и Испания предложили составить короткий список стран с низким уровнем заболеваемости, хорошим медицинским обслуживанием и надёжными медицинскими данными.

Действие рекомендации распространяется на 30 стран так называемой «зоны ЕС+». Речь идет о 26 государствах ЕС (за исключением Ирландии) и четырёх ассоциированных с Шенгенской зоной странах: Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейне. Вопрос открытия границ — полномочия национальных государств, потому Совет ЕС принял свое решение в виде рекомендации. Впрочем, в Брюсселе подчеркивают, что снимать ограничения на путешествия страны «зоны ЕС+» должны скоординировано, ведь иначе существует высокий риск нового введение контроля на внутренних границах ЕС и Шенгенской зоны.

Нынешний запрет действует только на необязательные путешествия в «зону ЕС+». Это означает, что из стран, не попавших в список, и далее можно будет совершать обязательные поездки. Такими считают, в частности, поездки сезонных работников, медицинского персонала, работников транспорта. Нынешней рекомендацией этот перечень предлагают расширить на поездки для учёбы и для высококвалифицированных работников, если их работу невозможно выполнить удаленно или отложить. На практике же каждое государство самостоятельно будет решать, кого именно пускать в страну. Макрон поддержал идею сделать конституцию Франции более «экологичной» © РИА Новости, Ирина Калашникова | Перейти в фотобанк

Великобритания формально вышла из Евросоюза 31 января 2020 года, но она сохраняет с ЕС общую политику на время переходного периода, по меньшей мере, до 31 декабря. Поэтому британские граждане пока имеют те же права, что жители ЕС. Британия также ведёт отдельные переговоры о воздушных коридорах с несколькими странами Евросоюза. Правительства надеются согласовать их до конца лета, чтобы мировая туриндустрия не слишком пострадала от отсутствия британских туристов.

При этом Великобритания занимает первое место в Европе как по числу инфицированных коронавирусом (312 654 человек), так и по количеству летальных случаев от COVID-19 (43 730). А по данным агентства Reuters, количество умерших в Великобритании в связи с пандемией COVID-19 достигло 54 852 человек. Данные Reuters отличаются от тех, что приводит министерство здравоохранения, поскольку включают и умерших с подозрением на коронавирус. Речь идёт о летальных случаях в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии до 19 июня, где COVID-19 упоминается в свидетельствах о смерти, а также в Шотландии до 21 июня. Данные также включают недавние случаи смертей в больницах по всей Британии.

29 июня глава британского правительства Борис Джонсон назвал пандемию коронавируса «катастрофой» для Великобритании. «Это стало полным кошмаром для страны, которая испытала глубокий шок», заявил премьер в интервью радиостанции Times Radio. По его словам, с учетом большого числа умерших и пострадавших от коронавируса правительство обязано будет «провести точную проверку и выяснить, что пошло не так». В то же время премьер считает, что «время для изучения ошибок еще не настало». А на следующий день Борис Джонсон объявил о программе поддержки экономики страны, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, на сумму в 5 миллиардов фунтов (около 5,5 млрд. евро). Средства пойдут на модернизацию инфраструктуры, ремонт больниц, дорог, нужды школ, пояснил британский премьер. Он обещал также построить новые больницы, школы и колледжи, отметив, что это поможет созданию рабочих мест.

При этом Британский город Лестер с населением 329 тысяч человек снова оказался в локдауне. Жителям не рекомендуется покидать его, все открытые магазины снова закрыты, а бизнес не сможет вернуться к работе 4 июля вместе со всей остальной страной. Лестер стал первым британским городом, который полностью закрыли из-за эпидемии. Прямого запрета на выезд из города, как было в Китае, в Лестере нет, но есть рекомендация министра здравоохранения его не покидать. При этом в других частях страны и продолжается смягчение ограничений. Так, в Шотландии 29 июня открылись магазины, чья работа была отнесена властями к категории «не первостепенной важности». В соцсетях распространяются фотографии длинных очередей, которые выстроились, в частности, возле магазина Primark — бюджетного ритейлера одежды — в Эдинбурге. За порядком наблюдала полиция.

Средняя заражаемость за неделю в Лестере — 135 случаев на 100 тысяч человек, то есть почти на порядок выше, чем, к примеру, в Евросоюзе. На город приходится 10% от общего количества случаев в Соединенном Королевстве. Кроме того, по словам министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, в Лестере сравнительно много заражений среди детей. В больницы каждый день поступают около десяти человек с симптомами COVID-19, в других частях Великобритании госпитализируется в среднем один человек в день. «Он был героем»: Борис Джонсон вступился за обвиняемого в расизме Черчилля © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

В интервью ВВС во вторник Хэнкок сказал, что в правительстве пока не понимают, почему именно в Лестере произошла такая серьезная вспышка. Он добавил, что власти готовятся законодательным образом обеспечить более строгий локдаун в городе. Решение не открывать в Лестере вместе с остальной страной парикмахерские, кафе, кинотеатры и другие подобные учреждения разочаровало местный бизнес, и так уже многое потерявший из-за пандемии. Сколько времени будут в силе ограничительные меры, пока не известно. В правительстве говорят, что город откроют, когда будут позволять цифры по заражаемости и количеству госпитализаций.

Второе место среди европейских стран по числу зараженных коронавирусом занимает Испания — более 296 тысяч человек, от COVID-19 тут умерли более 28 тысяч людей. 29 июня в королевстве начали тестировать приложение Radar Covid для отслеживания контактов заразившихся коронавирусом. Испытывать приложение будут на небольшом канарском острове Гомера. Пилотная программа разделена на три этапа.

Первый подразумевает продвижение приложения и обучение работы с ним. Активная фаза теста — мониторинг — начнётся на втором этапе с 6 июля. Власти смоделируют ситуацию, при которой якобы будет зафиксировано 300 новых случаев заражения, чтобы отследить, насколько хорошо работает приложение. «Вспышка» будет проходить в три волны — 10, 13 и 17 июля. На последней стадии, с 20 июля, власти подведут итоги. Специалисты проанализируют, сколько пользователей скачали приложение, сколько пользователей реально им пользовались, как оно работало, сколько «положительных случаев» коронавируса было выявлено. Власти надеются, что мобильное приложение скачают около 3 тысяч из 22 тысяч жителей острова.

Приложение доступно для Android и iOS, оно работает с помощью Bluetooth. Приложение рассчитывает расстояние и время пребывания рядом с другими мобильными телефонами, на которых оно установлено. На телефон, который находился вблизи с заболевшим COVID-19, должно приходить уведомление о риске заражения, а также инструкции, как действовать дальше. Будет ли приложение обмениваться данными с аналогичными программами, запущенными в других странах Европы, не сообщается.

Испанские учёные также успешно осуществляют проект разработки вакцины от коронавируса, и уже можно говорить о вероятности через несколько месяцев начать применение вакцины для людей, заявил 30 июня испанский министр науки Педро Дуке. По его словам, в мире осуществляется около 180 проектов по разработке такой вакцины, 12 из которых реализуются в Испании при финансировании из государственного бюджета. «В пяти из 12 групп уже есть так называемые «вакцины-кандидаты», которых начинают испытывать на животных. Один из проектов завершил исследования на животных, и есть большая надежда на эту вакцину», — сказал министр. Он уточнил, что вакцинирование населения Испании может начаться через шесть-двенадцать месяцев. Кроме того, Дуке заявил о ведущихся с иностранными компаниями переговорах, касающихся вопроса продажи созданной в Испании вакцины. Испания планирует создать «коридоры безопасности» для туристов из-за рубежа © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Италия находится на третьей позиции в Европе по числу инфицированных коронавирусом — 240 578 человек, от COVID-19 в этой стране умерли 34 767 людей. При этом реальное число зараженных, которые перенесли болезнь бессимптомно, может быть значительно выше. Так, свыше 40% жителей общины Во в провинции Падуя, у которых был диагностирован COVID-19, переносили его без всяких симптомов, сообщили итальянские СМИ во вторник со ссылкой на исследование, проведенное итальянским университетом в Падуе и лондонским Имперским колледжем, и опубликованное в журнале Nature.

В общине Во с населением в 3,2 тысяч первые смерти инфицированных были зафиксированы в конце февраля, после чего в там на две недели ввели режим изоляции. В результате ученые смогли взять анализы у 85% жителей. Исследователи выяснили, что на момент начала карантина инфицированы были 2,3% жителей Во, а на момент его отмены — 1,2%, и более 40% заболевших являлись бессимптомными носителями. При этом бессимптомные носители имеют такую же концентрацию вируса, как и заболевшие: это заставило исследователей предположить, что и зараженные лица без симптомов могут передавать вирус. Кроме этого, ученые выяснили, что ни один из детей младше 10 лет, проживавших с инфицированными коронавирусом, не показал положительный результат на наличие вируса. Авторы работы полагают, что полученные результаты демонстрируют необходимость массового тестирования населения и изоляции очагов заболевания.

На четвёртом месте в Европе по числу выявленных случаев заражения коронавирусом находится Германия — 195 565, от его последствий тут умерли чуть более 9 тысяч человек. Хотя в целом распространение болезни в ФРГ замедляется, вспышка коронавируса произошла в городе Штарнберг (Бавария), неподалеку от Мюнхена. Там инфицированы 44 человека, все они имеют отношение к одной из компаний, отвечающих за организацию общественного питания. Фирма, в частности, снабжает больницы. Среди заболевших — десять соискателей убежища, которые совместно проживали в общежитии небольшого населенного пункта Хехендорф. Министр здравоохранения Баварии пообещала тестировать на коронавирус всех жителей этой федеральной земли — независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания COVID-19 и принадлежат ли они к группам риска. Расходы земельные власти намерены взять на себя, если их не будут покрывать больничные кассы.

А в немецком округе Гютерсло, где произошла вспышка коронавируса на мясокомбинате Tönnies, действие локдауна продлено на одну неделю. Об этом сообщил премьер-министр федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет. В то же время в соседнем округе Варендорф ужесточение карантинных мер отменено. При этом соседняя Австрия отозвала общее предупреждение для путешествующих, касающееся ситуации с вирусом нового типа в земле Северный Рейн — Вестфалия. Теперь действие постановление распространяется только на округ Гютерсло, ставший эпицентром вспышки, сообщила австрийский министр туризма Элизабет Кестингер. В то же время те путешественники из указанного района, которые предъявят тест с отрицательными результатами, «смогут провести отпуск в Австрии», добавила она. Слободчук: Порошенко ждёт солнечная Австрия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме прочего, в Австрии с 1 июля снова разрешена работа борделей и домов свиданий. В стране официально зарегистрировано около 8 тысяч работников в сфере сексуальных услуг. В финансовом отношении они сильно пострадали от пандемии коронавирусной инфекции но, как самозанятые, имели право на получение помощи из специального фонда, созданного австрийским правительством. Также с 1 июля возобновил работу «квартал красных фонарей» в Амстердаме. Согласно решению правительства, секс-работники в Нидерландах снова смогут работать без ограничений. Представители профсоюза секс-работников Red Light United в комментарии медиа рассказали, что за месяцы карантина деньги у них закончились, и на быстрое возвращение клиентов они не надеются. В силу специфики этой сферы, меры безопасности, такие как маски или дистанция невозможны, но в заведениях обещают установить антисептики и дезинфицировать поверхности.

В отличие от Австрии, в Нидерландах многие работники секс-индустрии не могли рассчитывать на государственную поддержку. «Квартал красных фонарей» является всемирно известной туристической достопримечательностью Амстердама. До пандемии его посещали около 35 тысяч туристов в день. С середины марта заведения в квартале закрыли. Многие женщины из Восточной Европы, которые работали в сфере секс-индустрии, вынуждены были вернуться домой.

Во Франции бордели официально запрещены, однако проститутки под присмотром сутенёров традиционно работали на улице и в парках. Теперь же парки и улицы пусты, и даже те жрицы любви, которые работали через интернет, отмечают резкое сокращение числа клиентов. Но самое главное — поскольку во Франции проститутки нигде не зарегистрированы, они не могут рассчитывать на компенсацию в полторы тысячи евро, которую получают все самозанятые работники, и помочь им могут только общественные и гуманитарные организации.

А вот французским медикам правительство пообещало выплачивать премии «за риск»: 100 евро в месяц для работников скорой помощи, 100 евро в месяц сиделкам и санитарам, ухаживающим за престарелыми больными, 800 евро в год медсестрам и младшему медицинскому персоналу, живущим в Париже и других крупных городах, где цены на жилье и продукты питания выше, чем в провинции. Во время эпидемии коронавируса правительство также решило выплатить специальную премию всем медикам, которая составила от 500 до 1500 евро.

Несмотря на это, французские медработники во вторник, 30 июня, вновь вышли на акции протеста с требованием масштабных инвестиций в здравоохранение, улучшения условий труда и увеличения зарплат. После многотысячной забастовки 16 июня медики рассчитывают усилить давление на власти за несколько дней до завершения консультаций по реформе здравоохранения. Правда, в отличие от предыдущей акции, в которой, по разным данным, приняли участие от 100 до 180 тысяч медработников, сегодняшние манифестации были менее масштабными.

Однако, как и две недели назад, медики массово вышли протестовать в разных городах страны: несколько тысяч человек в Париже, около 1200 в Лионе, от 1600 до 3000 в Нанте, от 700 до 1500 в Монпелье, 500 в Гренобле, от 200 до 500 в Клермон-Ферране, 200 в Страсбурге, несколько сот человек в Дижоне. Большинство акций протеста состоялись перед зданиями больниц, а в Париже колонна из нескольких тысяч человек прошла от бывшего военного госпиталя Валь-де-Грас до министерства здравоохранения. На плакатах участников шествия можно было прочитать: «Вчера — герои, сегодня забыты», «Кредиты больницам, а не капиталу». Франция занимает пятое место в Европе по числу заразившихся коронавирусом — почти 165 тысяч человек, причём более 50 тысяч из них — это врачи и другие сотрудники сферы здравоохранения. От COVID-19 во Франции умерли почти 30 тысяч человек.

В Польше, где с начала эпидемии коронавирусом заразились 34,4 тысячи человек (десятый показатель в Европе), а умерли от COVID-19 1463 человека, наконец полностью открыли границу с соседней Чехией. Формально граница между двумя государствами была открыта ещё в середине июня, однако на участке между Силезским воеводством Польши и Моравско-Силезским краем Чехии она оставалась на замке — в связи со вспышкой заболеваемости среди польских шахтёров. И вот в ночь с понедельника на вторник контрольные посты с обеих сторон границы были сняты, и жители польского Цешина и чешского Тешина (во времена Австро-Венгрии — единого города) наконец смогли пересечь речку Олза. Все они очень рады, что это произошло накануне 1 июля, ведь среда в обоих городах — традиционный «базарный день».