Нужна ли сакральная жертва для зачистки Нацкорпуса?

- Москалей на ножи! – агрессивно выкрикивает группа боевиков Нацкорпуса, шагающая по центру Запорожья в окружении полиции. Полиция не реагирует на публичный призыв к убийству людей по национальному признаку

Надо определиться

— Я вне политики, — дежурно отмахивается от меня дежурный в одном из участков на вопрос о том, как он оценивает такую ситуацию. Хотя за минуту до того он абсолютно искренне интересовался: ну как там у вас? Битва за улицы Украины. Блогера Анатолия Шария неонацисты пообещали убить

— Как у нас? Да хочется жить спокойно.

— Так живите.

— Так ведь нападают, угрожают убить.

— Кто?!

Интересный вопрос, когда посреди города звучит: «Москалей на ножи», т. е. ч. 2 ст. 129 УК Украины (угроза убийством, совершенная членом организованной группы) или хотя бы ст. 295 УК Украины (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку).

Недавно у меня брал интервью один активный участник Майдана и атошник, классический такой, с чубом. Правда, вежливый. Хотел собрать «объективную» информацию с обеих сторон. Очень удивился, когда узнал, что Антимайдан был не за Януковича, а за развитие Украины.

— Получается, Майдан и Антимайдан стояли за одно и то же! — в его округлившихся глазах блеснул чуть ли не катарсис.

— Нет, не за одно и то же, — пытаюсь объяснить я. — Мы хотели конституционного равенства для всех, а вы — унижать и дискриминировать по политическому и национальному признаку.

— Как это дискриминировать?! — возмущается интервьюер. — Как это по национальному?! Да я дам в морду любому, кто будет обижать тех же евреев!

— А русских?

Задумчивая пауза.

— Как вы относитесь к лозунгу «Москалей на ножи»?— пытаюсь помочь выйти на правильную мысль.

— Это сложно. У нас все-таки война.

— С государством Российская Федерация, — не стал усложнять я еще разговорами о липецкой фабрике и торговле углем, — или с русскими по национальности гражданами Украины?

Снова тяжелая пауза.

— Надо сначала определиться, что такое нация…

Надо, конечно, особенно человеку, который позиционирует себя как националист. А еще желательно, если ты такой отчаянный патриот Украины, заглянуть в ст. 24 украинской Конституции, где прямо сказано: «Граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом». Там ничего не написано про украинцев, русских, евреев… просто «граждане». Но это «просто» на самом деле очень «сложно», потому что для украинского национализма все граждане Украины — украинцы, а русские (россияне, поскольку в украинском языке нет слова «русские») живут в России.

Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать

— У меня нет позиции по этому вопросу, пусть разбирается следователь, — говорит полицейский, но что-то в его интонации подсказывает, что все у него есть. Краской и кровью: как националисты возвращали себе улицу в Харькове и Запорожье © Facebook, Немічев Костянтин

Пусть разбирается следователь. А пока штурмовики с рунами СС «Рейх» и «черными солнцами» на футболках идут по бывшему проспекту Ленина к бывшей площади Ленина, где находится бывший порт Ленина и бывший ДнепроГЭС им. Ленина. Да, с некоторых пор у нас все бывшее, в том числе и Конституция. Штурмовиков едва человек сорок, горожанам их и не заметно. Но для того, чтобы напасть ночью под подъездом, достаточно и трех. Втроем на одного 17 июня они накинулись на активиста партии Шария в киевском метро, но неожиданно получили отпор.

— Сегодняшний день шариевцы и вата должны запомнить как день, когда их партия и структуры перестали существовать. Я только что вернулся из полка и готов непосредственно убрать этот мусор с улицы, — громогласно заявил уголовник, который до Майдана сидел за разбой, а нынче главнацист, «Белый вождь» и командир полка «Азов» Андрей Билецкий.

Его «боль» понятна. Если штурмовикам начали давать отпор, скоро их перестанут бояться; если перестанут бояться, они станут бесполезными для заказчиков; если станут бесполезными, сначала лишатся денег, а потом и «головы».

— Если эти люди будут выходить на улицу, сознательные граждане будут их догонять, — в эфире одного из телеканалов объяснил нападение на участников мирного митинга член Нацкорпуса (политическое крыло полка «Азов») Сергей Тамарин. — Везде, где будут появляться антагонисты всего украинского, какими являются шариевцы, везде будут появляться украинские патриоты и будут такие ситуации.

— А можно ли решить проблему в законном русле, без уличного насилия?— поинтересовалась ведущая, в целом согласившаяся, что люди с альтернативным националистам мнением — враги Украины, но пытающаяся сохранить хорошую мину при плохой игре. — Что именно антиукраинского они требовали? Ведь они вроде бы выступили против насилия над журналистами?

— Таких сил, как партия Шария или ОПЗЖ, просто не должно существовать, — недолго думая отвечает Тамарин. — Это наши враги. Неважно, чего они требуют и против чего протестуют. Это пятая колонна. Важно, что они вообще существуют.

После таких заявлений в соцсетях националистов появляется запись: «Охота началась». «Сезон охоты на шизоидов открыт», — пишет у себя в Facebook и член запорожского Нацкорпуса Александр Солощенко под видео нападения штурмовиков на активистов Шария в метро. Объявляется т.н. «сафари на вату». В ночь с 17 на 18 июня совершено нападение на автобусы, возвращавшиеся с мирного митинга в Харьков и Запорожье. Палки, кирпичи, газовые баллончики. В результате — травмы и ожоги. Личности нападавших устанавливает полиция. 22 июня боевик из «Азова» Роман Боровик с позывным «Сатана» долго избивает руками и ногами поваленного им на пол прямо в коридоре офиса координатора партии Шария в Житомире.

— Люди по всей стране приходят в офисы партии Шария и показывают его идейным сторонникам то, чего они заслужили. Просто порка маленьких детей, — подписывает член расистской группировки White Boys Club (организатор музыкального фестиваля "SS-party") и один из руководителей Нацкорпуса Владислав Соболевский выложенное им видео житомирского избиения. По прайсу или убеждениям? Нацкорпус анонсировал в пятницу, 26 июня, неонацистский террор на улицах Украины © g.io.ua

— Мотивация — наше все! — добавляет праворадикал из той же группировки Александр Строкин.

23 июня четверо боевиков Нацкорпуса в Черкассах во главе с их лидером по фамилии Кухарчук жестоко избивают украинских военнослужащих, перепутав их с членами партии Шария. Бандитов задерживают, но вместо СИЗО отправляют под домашний арест.

— Всякий, кто имеет отношение к партии Шария, несет полную ответственность за пророссийские заявления руководства и свою антиукраинскую деятельность, — пишет экс-командир «Азова», а сейчас глава Нацкорпуса в Харькове Максим Жорин, который по результатам внутреннего расследования Нацгвардии Украины вместе с Соболевским признан организатором обстрела мирной демонстрации в селе Безымянном Новоазовского района Донецкой области 9 мая 2017 года.

24 июля координатор партии Шария в Харькове Никита Роженко пишет в полицию заявление на Жорина из-за угроз жизни и здоровью. Ночью того же дня у подъезда его дома Никиту зверски избивают битами по голове. Чудом выжив, парень попадает в реанимацию.

Праворадикалы в своих интернет-ресурсах прямо заявляют, что такая судьба постигнет и других деятелей оппозиции, обещают продолжить «отлавливать поодиночке» и объявляют денежную награду за видеосъемку подобных нападений.

«Гори, вата, гори!»

И вот 25 июня они идут по центральной улице Запорожья с криками «Москалей на ножи!». Подходят к офису партии Шария и приклеивают на дверь плакаты с надписью «Враги Украины» и фотографиями тех, кого они считают врагами. Среди других — фото меня с женой. Почему? Потому что как журналист освещал киевский митинг и давал не такую, как им надо, информацию о нападениях в Киеве, Запорожье и других городах. Приплетать сюда жену — низость не меньшей степени, чем нападение с битами со спины.

Затем сорок штурмовиков идут по проспекту, останавливаются в районе парка Маяковского и кричат: «Кива, Шарий, выходите!» Куда живущий в Киеве Илья Кива и живущий в Европе Анатолий Шарий могут выйти из запорожского парка, никому не известно. Но понятно, что это такой дешевый косплей киевского митинга против насилия над журналистами, где 1,5-2 тысячи человек под Офисом президента скандировали: «Вова, выходи!», надеясь, что Зеленский даст свою оценку происходящему. Добравшись до бывшей площади Ленина, националисты сжигают флаги партии Шария, ОПЗЖ и, почему-то, историко-культурной организации «Полк Победы», которая занимается сохранением памяти о героях Великой Отечественной войны. Все они объявляются врагами Украины.

— Трофейные тряпки за годы борьбы. Гори, вата, гори! — комментирует данный эпизод запорожский боевик Нацкорпуса Максим Зайченко. Именем Сатаны: «азовцы» начали «сафари» на сторонников Шария © will-live.com

И действительно, трофейные. Флаг «Полка Победы» погромщики вырвали из одной из машин автопробега, которая 9 мая этого года остановилась на светофоре у Аллеи Славы.

А дальше то, что не может быть простым совпадением. 26 июня к офису партии Шария приехала команда вызрывотехников с собакой якобы по вызову о заложенной бомбе. Бомбу, естественно, не нашли, зато изъяли тираж партийной газеты «за запрещенную коммунистическую символику». Те, кто хоть немного в теме, прекрасно понимают, что коммунистическая символика в газете Шария появится не раньше, чем флаг конфедератов на акциях Black lives matter в США. Поэтому даже не глядя на газету можно с уверенностью заявить, что ничего подобного там нет. 30 июня в этом убедится и судья.

А непростое совпадение состоит в том, что в ночь с 8 на 9 мая такие же взрывотехники с собакой приезжали искать бомбу у руководителя «Полка Победы» и организатора автопробега в День Победы Андрея Иванова и так же вместо бомбы изъяли тираж газеты «Полк Победы» «за коммунистическую символику». Трофейные тряпки за годы борьбы, говорите?

Преступление и наказание

Нападение на Никиту Роженко в Харькове полиция сначала квалифицировала как «хулиганку», но затем переквалифицировала на попытку умышленного убийства. Запорожские художества пока тоже квалифицированы как «хулиганка», но это пока.

В УК Украины есть замечательная статья 258. В ней написано, что действия, которые создали опасность для жизни и здоровья человека и другие тяжкие последствия, произведенные с целью нарушения общественной безопасности, запугивания населения, провокации военного конфликта, международного обострения, или с целью оказания влияния на объединения граждан, или привлечения внимания к определенным взглядам, а также угроза совершения таких действий называются террористическим актом. Если такие действия совершены группой лиц по предварительному сговору, то это до 12 лет тюрьмы, а если привели к гибели человека (Никита Роженко выжил чудом, его не «наказывали», а убивали) — до 15 лет или пожизненное.

Терроризм, а не «хулиганка» и даже не попытка убийства, — именно такой квалификации требуют действия украинских националистических группировок и по закону, и по совести. Именно на такую позицию должны сегодня стать международные правозащитные организации, системно доводя ее до сведения президента Украины, министра МВД и других ответственных лиц. Бюро по правам человека Госдепартамента США в одном из своих отчетов назвало Нацкорпус «группой ненависти», ежеквартальные отчеты УВПКЧ ООН постоянно описывают «художества» праворадикалов, в стенах Бундестага и Европарламента говорят о разгуле правого экстремизма в Украине, западное медиасообщество уже не стоит монолитно на позиции их поддержки, как это было при Порошенко. И вдруг штурмовики разворачивают открытый уличный террор в стиле 2014-2015 годов.

Что это значит? Ряд не самых глупых экспертов считает, что нацистские группировки отдают под зачистку. Это предполагалось еще в начале Майдана, а теперь пришло время. Мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Без них (а если еще вдруг через время отменят дискриминационные языковые и культурные законы) Украину можно будет продолжать распродавать международным «инвесторам», уничтожая под ноль промышленность, образование, медицину и социалку, но теперь без обвинений в фашистском терроре. Если такая схема существует, то она безупречна. Нужен ли для зачистки нацистов новый Олесь Бузина, должен ли был им стать Никита Роженко или такую сакральную жертву еще выбирают среди оппозиционных деятелей в Киеве, Харькове или Запорожье — это вопросы, которые мы должны поставить, а вот отвечать на них желательно следствию. Радикалы показали силу. Эксперты о протестах Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

2 июля в Киеве ожидается такой же перформанс — «шествие Нацкорпуса и дружественных патриотических организаций против российских диверсантов» с требованием запретить партию Шария и ОПЗЖ. Наверняка мы там снова услышим фирменное «москалей на ножи», и хотелось бы, чтобы на этот раз правоохранители были если и «вне политики», то хотя бы не «вне закона» и соответствующим образом отреагировали на публичные призывы к массовым убийствам граждан Украины.