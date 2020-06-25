Западные регионы Украины продолжают борьбу с наводнением, которое охватило сразу несколько областей и может оказаться наиболее масштабным стихийным бедствием со времен аналогичных событий 2008 года, когда жертвами паводков стали почти сорок человек

Украина во мгле. Огонь уничтожает тысячи гектаров леса под Киевом и Житомиром © РИА Новости, Кирилл Брага | Перейти в фотобанк

Запад уходит под воду

Продолжающиеся уже не первую неделю проливные дожди привели к росту уровня рек в ряде регионов Украины, пострадавшими на сегодняшний день являются Ивано-Франковская, Черновицкая, Тернопольская, Львовская и Закарпатская области.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Ивано-Франковской области, где уровень воды в Днестре вырос на семь метров. Как утверждают официальные лица, в Верховинском, Косовском и Рожнятовском районах выпало уже более 70% месячной нормы осадков. Сухие цифры передают масштаб бедствия: по состоянию на утро 25 июня в регионе затоплено 234 населенных пункта, 9157 жилых строений оказались под водой, 116 км дорог и 64 моста полностью разрушены, кроме того, пострадало множество объектов социальной инфраструктуры.

Также в Ивано-Франковской области вышла из берегов река Черный Черемош. Один из местных жителей опубликовал у себя в Facebook видео бурных потоков разбушевавшейся реки.

В других регионах ситуация несколько лучше, однако существенный ущерб вода нанесла и там: во Львовской области затоплено 72 дома, в Тернопольской — 37. В Черновицкой области этот показатель еще выше — 728 домов, кроме этого там прорвало три дамбы. Уровень реки Прут в окрестностях Черновцов поднялся на 6 метров, часть одного из крупнейших украинских рынков — Калиновского — ушла под воду, существует угроза подтопления еще нескольких населенных пунктов.

Накануне наводнение дошло до Тернопольской области, там эвакуированы жители трех сел.

Несмотря на эвакуацию, многие оказались отрезаны от большой земли и пережидают бедствие в своих полузатопленных домах. К таким людям на выручку приходят вертолеты, которые доставляют им продукты и обеспечивают транспортировку больных и беременных женщин.

На Закарпатье тоже столкнулись с разрушительным влиянием стихии, местные СМИ опубликовали видео, на котором потоки воды уносят торговый павильон.

Сеть также полна не менее апокалиптических кадров. Вот, например, видео из города Яремче Ивано-Франковской области, на котором женщина с детьми в последний момент спасается при попытке перейти по частично разрушенной из-за оползня дороге, которая в буквальном смысле уходит у них из-под ног.

В Яремче зсув мало не потягнув дітей.

Сталося це в той час, коли родина йшла по дорозі вздовж схилу, і буквально під ногами у дітей грунт почав провалюватися. 😮 pic.twitter.com/4JW75bMkth — Highlander Freeman (@highlander_free) June 24, 2020

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Ситуация с паводками осложняется продолжающийся пандемией коронавируса. Так, в той же Ивано-Франковской области, в городе Галич, затопило больницу, где были размещены пациенты с диагнозом COVID-19. Эвакуировать больных пришлось с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических норм, чтобы не подвергать опасности здоровье спасателей, что значительно затруднило операцию.

Не пощадила непогода и популярный фешенебельный горнолыжный курорт «Буковель» у подножия одноименной горы на Ивано-Франковщине. Кататься там теперь можно разве что на водных лыжах.

Оценки ущерба и реакция властей

Происходящее на западе Украины вызвало жесткую реакцию президента страны Владимира Зеленского, который поставил госорганам задачу сделать в будущем невозможным повторение нынешних событий.

«Время найти системное решение, заняться укреплением берегов рек. Чтобы укрепить берега Днестра, Тисы, чтобы решить этот вопрос раз и навсегда. Надо разработать настоящую большую программу с привлечением иностранного опыта, а не ежегодно терять людей и деньги», — сказал президент.

«Ну и год выдался». Аваков прокомментировал наводнение на Западной Украине © kmu.gov.ua

Для контроля за спасательными работами на место ЧП отправились премьер Денис Шмыгаль и министр внутренних дел Арсен Аваков, в ведении которого находится Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Они облетели затопленные территории на вертолёте и признали огромный масштаб бедствия.

Причины наводнений

На сегодняшний день погибшими от паводков числятся три жителя Закарпатья, еще один пропал без вести. В этой связи у экспертов и представителей властей популярны аналогии с событиями 2008 года, когда наводнение унесло жизни почти сорока человек, в том числе детей.

Тогда непогода также обрушилась на западные области Украины и привела к тому, что убытки от стихийного бедствия оценивались в 3-4 млрд гривен. По признанию премьера Шмыгаля, нынешнее наводнение является еще более страшным, чем 12 лет назад.

Одна из самых ходовых версий возникновения «водного» ЧП в интернете и среди независимых экспертов — варварская вырубка карпатских лесов, к которой причастны местные жители в спайке с правоохранителями и властями. Если в случае апрельских пожаров в центре страны причиной были умышленные поджоги лесов для сокрытия их вырубки, то на Карпатах вырубка лесов принесла другую стихию — наводнение. После нас хоть потоп: как IKEA могла стать причиной наводнений на Западной Украине © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Это всё последствия лысых гор, скоро начнет сносить целые деревни, которые расположены в долинах гор. Только одна взрослая тридцатилетняя ель сдерживает собой пять тонн воды, а что будет сдерживать воду, когда этих елей нет, а горы полностью лысые?» — приводит издание «Страна.ua» слова одного из жителей Ивано-Франковской области.

Отмечается, что нелегальная заготовка древесины с последующим ее вывозом была живуча все последнее время, некоторые полагают также, что в связи с «ковид-кризисом» местным только и остается, что добывать себе деньги на пропитание, работая на «чёрных» лесозаготовках.

Учитывая, что со времен страшного наводнения 2008 года сменилось уже три президента, украинская власть не торопится бороться с основополагающей проблемой. Нынешний глава правительства Денис Шмыгаль уже поспешил заявить, что не считает незаконную вырубку леса причиной продолжающегося бедствия.

«Та норма осадков, которая выпала здесь за последние три дня, была в разы больше, чем может потребить целый карпатский лес, который не сдержал образовавшиеся водные потоки. Это, наверное, вопрос больше к науке — как происходят эти трагедии, из чего они берутся», — сказал глава правительства.

Действительно, вряд ли вырубка Карпат является пусть и основной, но единственной проблемой. Налицо полный коллапс всей инфраструктуры, построенной еще в советские годы и со временем пришедшей в негодность. Так, глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Виталий Федоров отметил, что система водоотводов в населенных пунктах находится в ненадлежащем состоянии.

Пока власти пытаются скинуть с себя ответственность за наводнения и огромный ущерб, жителям запада Украины расслабляться рано. По прогнозам синоптиков, полного прекращения осадков и устойчивого сухого периода в регионе в ближайшее время не предвидится. При этом потоки воды вскоре могут дойти и до других частей Украины: в Одесской области жителей и туристов призвали в выходные дни не приходить на реки или на лиман из-за смертельной опасности, угрожающая ситуация складывается на юге и севере области.