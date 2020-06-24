Центральной темой председательства ФРГ в Совете ЕС станет борьба с пандемией коронавируса, чтобы «вновь сделать Европу сильной». При этом граждан США та территорию Евросоюза пока впускать не собираются

Партии, составляющие правящую в Германии коалицию, приняли решение посвятить начинающееся 1 июля председательство Германии в Совете Европейского Союза борьбе с пандемией коронавируса. Соответствующая договоренность была достигнута в понедельник, 22 июня, в Берлине между представителями Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

«Пандемия COVID-19 ставит Евросоюз перед судьбоносным вызовом», — говорится в совместном заявлении по итогам заседания. Германия, согласно документу, исполняя роль председателя Совета ЕС, будет «прикладывать все силы для того, чтобы сообща и, думая о будущем, справиться с этой задачей и вновь сделать Европу сильной».

Ожидается, что немецкий кабинет министров представит утвержденную программу председательства в Совете ЕС 24 июня. Государство-председатель Совета Евросоюза избирается на шесть месяцев. Германия, в последний раз занимавшая этот пост в 2007 году, 1 июля по ротации сменит на нем Хорватию. А с 1 января 2021 года председателем Совета ЕС станет Португалия. Германия преткновения: отношения между Трампом и Пентагоном ухудшаются — Washington Post © U.S. Navy photo/Public Domain

При этом в отдельных регионах Германии и Португалии усилены карантинные ограничения в связи с новыми вспышками коронавируса. Так, власти немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин вокруг города Гютерсло из-за вспышки коронавируса на скотобойне (около 1500 работников бойни Tönnies были заражены вирусом, более 7000 сотрудников компании находятся на карантине). Впервые с момента ослабления в Германии ограничений, введённых в марте, региональная власть решилась прибегнуть к локальному карантину. По словам премьера Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета, речь идёт о мерах, которые смогут взять ситуацию под контроль.

Карантин продлится минимум до конца июня. 365 000 жителей района, охваченного карантином, в течение следующей недели будут иметь право находиться на публике только с членами своей собственной семьи или одним посторонним человеком. Кинотеатры, спортзалы и кафе должны быть закрыты. Рестораны могут оставаться открытыми, но туда приглашаются только люди из одной семьи. При этом жители могут пройти тестирование на вирус бесплатно.

Эксперты германского Института имени Роберта Коха (RKI) считают, что в ближайшее время эпидемиологическая ситуация в ФРГ принципиально не изменится. «Я с трудом могу представить, что у нас не будет выявлено ни одного случая заражения», — сказал 23 июня на пресс-конференции в Берлине глава RKI Лотар Вилер. По его словам, вирус в ближайшее время никуда не исчезнет, и поэтому нужно постоянно проявлять бдительность. К тому же число тяжелобольных, по его словам, по последним сводкам, не уменьшается. «В следующие недели и месяцы это будет нашей «новой нормальностью», — подчеркнул доктор Вилер. Ныне Германия занимает четвёртое место в Европе по числу инфицированных коронавирусом с начала пандемии — 192 665 человек, от COVID-19 тут умерли почти 9 тысяч пациентов.

А в Португалии вернут часть карантинных ограничений в Лиссабоне — в связи с высоким количеством новых заражений. Правительство Португалии решило сделать шаг назад в карантинных ограничениях для Большого Лиссабона — столицы страны и городов-спутников, чтобы замедлить скорость распространения коронавируса. Такое решение было принято во вторник на встрече премьера Антониу Кошты и мэров городов.

Уже с 23 июня возобновлён запрет на собрания группами на улице более 10 человек, тогда как до сих пор разрешалось встречаться компаниями до 20 человек. Магазины обязали работать только до 20:00, ресторанам с этого времени запрещено продавать алкогольные напитки, а распивать алкоголь в общественных местах запрещено. Кроме того, с воскресенья за нарушение ограничений на собрание грозит штраф до 350 евро. Власти пошли на этот шаг после сообщений полиции о массовых нелегальных вечеринках с участием большого количества людей. Германия, Италия, Франция и Голландия «скинулись» на вакцину от COVID-19 © РИА Новости, Алехандро Мартинез Велез | Перейти в фотобанк

В городской агломерации Лиссабона фиксируют абсолютное большинство всех новых заражений коронавирусом в стране. Например, из 345 новых больных за последние сутки, 87% обнаружены в Лиссабоне. Как сообщают органы здравоохранения Португалии, в основном речь идет о вспышках среди рабочих коллективов или в отдельных кварталах. Общее количество заражений в стране с начала эпидемии приближается к 40 тысячам (девятая позиция в Европе), из них активные случаи — около 12 400, от COVID-19 тут умерло 1540 человек.

Первое место среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом и смертей от его последствий удерживает Великобритания — соответственно, более 306 тысяч и почти 43 тысячи человек. Хотя в понедельник появилось сообщение, что за последние сутки зафиксировали только 15 летальных случаев среди инфицированных коронавирусом, и это самый низкий показатель с середины марта, однако уже во вторник показатели суточной смертности выросли до 280. Несмотря на это, 23 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новом этапе ослабление карантина в Англии с 4 июля.

С этого дня позволят открыть пабы и рестораны, также откроются парикмахерские, спортивные залы и игровые площадки, кинотеатры, музеи, библиотеки и галереи. Места богослужений снова откроются для молитвы и служб, а проведение свадеб разрешено в присутствии максимум 30 гостей. Джонсон также заявил, что будет изменено правило социального дистанцирования, которое предусматривало расстояние в 2 метра между людьми в общественных местах. С июля будет действовать правило «метр плюс», при котором людям рекомендуют держаться расстояние на расстоянии два метра, где это возможно, но если это невозможно, они должны держаться на расстоянии не менее метра. Другие части Соединённого Королевства — Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия — пока не заявляют о планах по изменению правила социального дистанцирования для индустрии гостеприимства. Великобритания грозится раздать британские паспорта миллионам гонконгцев © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

На второй позиции в Европе по числу инфицированных коронавирусом находится Испания — почти 294 тысячи человек. Хотя эта страна 22 июня открыла границы для большинства стран Шенгенской зоны, в тот же день испанский муниципалитет Уэска вынужден был вернуться к более строгому карантину из-за нескольких вспышек коронавируса. Власти провинции Арагон, в которую входит Уэска, приняли решение о возвращении к «фазе 2» в трех местностях, граничащих с каталонской провинцией Лерида. Это, в частности, предполагает ограниченную пропускную способность до 50% в ресторанах (без использования бара), и до трети в бассейнах.

Ограничения коснутся примерно 67 тысяч человек. Новые вспышки инфекции произошли, прежде всего, среди работников ферм по сбору фруктов, но вспышки были также обнаружены в семьях. Выявлено уже около 50 случаев за последние три дня, и ожидается значительное увеличение числа новых диагнозов. Это первый подобный случай в Испании, которая только в минувшее воскресенье вошла в так называемую «новую нормальность», отменив чрезвычайное положение и жёсткие карантинные ограничения.

В Италии, которая занимает третье место по числу инфицированных коронавирусом в Европе (почти 239 тысяч человек), за последние 24 часа подтверждено 18 летальных случаев от COVID-19, что является самым низким уровнем с начала марта. При этом суточная смертность, в отличие от Великобритании, тут постоянно снижается: в понедельник было зафиксировано 23 летальных случая, в воскресенье — 24. Всего от COVID-19 в Италии умерло 34,6 тысяч пациентов.

Вследствие эпидемии коронавируса в Италии дефицит бюджета в текущем году будет выше, чем считалось до сих пор, сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте. До настоящего времени правительство исходило из бюджетного дефицита в 10,4%. Несмотря на это, по словам Конте, власти намерены принять меры для предотвращения массовых увольнений и поддержки наиболее пострадавших отраслей, в частности, сферы туризма.

Однако 23 июня внезапно вспыхнул конфликт, который может уменьшить число британских туристов на Апеннинах этим летом. Британская лоукост-авиакомпания easyJet столкнулась с критикой в Италии после того, как в ее онлайн-путеводителе обнаружили пренебрежительное описание южного итальянского региона Калабрия. В путеводителе сказано, что в Калабрии мало туристов, «из-за истории мафиозной деятельности и землетрясения — и отсутствия знаковых городов, таких как Рим и Венеция, способных привлечь поклонников Instagram».

Информация от easyJet вызвала гневные реакции в социальных сетях, а хэштег #easyjet вышел в топ-тренды Twitter в Италии во вторник. «#EasyJet должна извиниться перед Калабрией и Италией. Добавить больше нечего», — написала министр южных регионов Италии Пеппе Провенцано. Лидер националистической партии «Лига» Маттео Сальвини также призвал к извинениям, назвав описание easyJet «невероятным и неприемлемым». Реакция калабрийского мафиозного клана Ндрангета неизвестна. Италия выступила против «автопродления» антироссийских санкций ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Пятую позицию среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом занимает Франция — тут с начала эпидемии выявлено более 160 тысяч случаев заболевания, умерло от COVID-19 почти 30 тысяч человек. 22 июня депутаты Сената, верхней палаты французского парламента, согласовали проект закона, согласно которому страна будет выходить из чрезвычайного положения в здравоохранении после 10 июля. Согласно изменениям к исходному документу, уменьшено количество ограничений, которые сможет снова ввести правительство. Кроме того, для министра здравоохранения частично ограничили возможность вмешиваться в организацию медицинской системы и помещения лиц на карантин.

Депутаты Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) и Сената еще должны будут вместе согласовать документ на заседании совместной комиссии, которое запланировано на 25 июня. После этого в обеих палатах состоится ещё одно голосование, последнее слово будет за Нацасамблеей. Чрезвычайное положение в здравоохранении было введено во Франции в связи с пандемией коронавируса 24 марта, и стало основанием для ограничения определённых прав граждан. В мае его продлили до 10 июля, за исключением заморских территорий Гвианы и Майотты, где оно продлится до 30 октября включительно — из-за значительного ухудшения ситуации с заболеваемостью. При этом ношение маски в общественном транспорте во Франции будет оставаться обязательным, по крайней мере, до ноября или до появления вакцины, заявила министр транспорта страны Элизабет Борне. Во Франции ношение маски во всех видах общественного транспорта, включая такси, обязательно, за нарушение правила грозит штраф 135 евро.

Число смертей, связанных с коронавирусом, а также количество пациентов в отделениях интенсивной терапии в Бельгии за прошедшую неделю в среднем сократилось почти вдвое, сообщили во вторник в кризисном штабе Минздрава страны. В министерстве пояснили, что в связи с устойчивым сокращением эпидемии в стране, со вторника данные будут предоставляться в измененной форме: не в абсолютных цифрах за каждый день, а в процентах и в средних значениях за прошедший семидневный период. «Таким образом, мы сможем сравнить ситуацию за прошедшие семь дней с предшествовавшей этому периоду неделей и лучше оценить тенденции», — указали в штабе. Экс-участница «Виа Гры» рассказала, как привезла из Куршевеля коронавирус © Facebook, Santa Dimopulos

Так, согласно данным за последние семь дней (с 16 по 22 июня) в сравнении с периодом с 13 по 19 июня, бельгийские власти констатировали сокращение числа смертей на 46%, числа пациентов в реанимации — на 45%. Общее количество заболевших снизилось, соответственно, на 17%, число новых госпитализаций — на 11%. На настоящий момент число заболевших с середины марта составляет 60 810 человек — это шестой показатель в Европе, от COVID-19 в этой стране умерло 9 696 пациентов.

На седьмой позиции среди европейских стран по числу инфицированных коронавирусом находится Швеция — почти 60 тысяч случаев, от COVID-19 тут умерли чуть более 5 тысяч человек. Ныне, когда европейские страны переходят к послаблению многих ограничений и открытию границ, напряжения между Швецией и её соседями только нарастают. Главная причина заключается в стратегии властей Швеции по борьбе с коронавирусом, которая превратила страну в «изгоя», написала 22 июня газета The New York Times.

В материале американского издания отмечается, что за последние 13 лет ещё ни разу не было такой ситуации, когда бы любители скандинавской культуры не приехали бы в Швецию на фестиваль Allsang på Grensen. Однако теперь от Швеции отвернулась не только Норвегия, власти которой запрещают своим гражданам ехать на территорию восточного соседа, но также соседние Дания и Финляндия, правительства которых продолжают держать границы со Швецией на замке. Примечательно, что, к примеру, в Испании прирост новых заражений коронавирусом и смертность от COVID-19 в расчёте на миллион жителей выше, чем в Швеции, но к этой стране ни у кого в Европе и мире претензий нет.

The New York Times также информирует, что страны ЕС, открывая свои границы, вероятно, исключат граждан США из числа лиц, которым будет разрешен въезд. Причина в том, что власти Соединенных Штатов пока не смогли взять эпидемию коронавируса под свой контроль, пишет издание, ссылаясь на подготовленный в Брюсселе проект соответствующего списка стран. США причислены в нём к одной категории с Россией и Бразилией.

А медики Нидерландов в понедельник, 22 июня, впервые с марта текущего года не зафиксировали за 24 часа ни одной смерти от последствий коронавируса, сообщил Национальный институт здравоохранения страны (RIVM). Во вторник от COVID-19 тут умерло 5 человек, общее число летальных случаев превышает 6 тысяч. С начала пандемии в Нидерландах заразились коронавирусом 49,6 тысяч человек — это восьмой показатель в Европе.

Замыкает «европейскую десятку» по числу инфицированных коронавирусом соседняя с Украиной Польша — более 32,5 тысяч случаев (300 новых за последние сутки), от COVID-19 тут умерли 1375 человек. В этой стране 28 июня состоится первый тур президентских выборов — это вторые общенациональные выборы в Европе после смягчения карантинных ограничений. Первые состоялись в минувшее воскресенье, 21 июня, когда граждане Сербии выбирали Народную Скупщину — парламент. Через два дня после этих парламентских выборов Национальный штаб Сербии по борьбе с COVID-19 вернул меру обязательного ношения масок в закрытых помещениях на всей территории страны «из-за осложнения эпидемической обстановки», хотя прирост новых заражений составил 102 — по сравнению с 91-96 на протяжении предыдущей недели. Ранее о возможности возвращения повсеместного «масочного режима» предупредил и глава Минздрава Польши Лукаш Шумовский.