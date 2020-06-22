По состоянию на 19:00 22 июня в мире зафиксировано более 9 млн 123 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 472 тыс. человек скончались, свыше 4,8 млн заболевших вылечились, свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако теперь страна не попадает в топ-10 по количеству зараженных.

На десятом месте — Иран с 207,5 тыс. заболевших, следом идет Чили (231,3 тыс.).

На восьмом месте Италия (238,4 тыс.), потом Чили (242,3 тыс.), Перу (247,9 тыс.), затем Испания (293,3 тыс.), Великобритания (305,2 тыс.), Индия (430,7 тыс.), Россия (593 тыс.) и Бразилия (1 млн 86 тыс.).

При этом в мире по числу выявленных заражённых США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено почти 2 млн 363 тыс. больных.

США также впереди по количеству умерших от коронавируса — 122,2 тыс. человек, смертность 5,18%. Самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, в Италии — 14,53%, более 34,6 тыс. человек.

В Великобритании — 42,6 тыс. (14,06%), в Бразилии — 50,6 тыс. (4,67%), в Испании — 28,7 тыс. (9,81%).

Россия

В России по состоянию на 22 июня зафиксировано 593 088 случаев заболевания, 8240 заразившихся умерли, 345 137 человек выздоровело.

Смертность составляет 1,39%, что примерно в 10 раз ниже чем во Франции, Великобритании или Бельгии и в 4 раза ниже, чем в США или Бразилии.

Данные России о прохождении эпидемии подкреплены одним из самых больших в мире количеством проведенных тестов — более 17,2 млн. Это второй результат в мире, впереди только США с 28,5 млн проверок на COVID — 19.

В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

Так, после трехмесячного перерыва откроются кафе и рестораны. Помимо этого, заработают фитнес-клубы, бассейны и спортзалы. По Москве-реке начнут ходить речные трамваи.

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Можно будет использовать всю общественную инфраструктуру — лавочки, уличные тренажеры, качели и многое другое.

Также возобновят работу турагентства, но экскурсии по Москве пока организовывать нельзя.

Собянин пояснил, что власти продолжают убирать ограничения, так как заболеваемость COVID-19 идет на убыль, результаты минувшей недели «очень позитивные».

По сравнению с предыдущей неделей среднее количество выявленных случаев уменьшилось на десять процентов. В субботу впервые за два месяца зафиксировали менее тысячи новых случаев.

«Среднее число госпитализаций снизилось еще примерно на 15 процентов — до 501 случая в день. Снижается и количество случаев внебольничной пневмонии — основной причины тяжелого течения болезни», — добавил мэр.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев с 25 июня разрешил использование уличных детских игровых площадок, работу заведений общепита при соблюдении мер безопасности, а также спортобъектов и фитнес-залов, сообщается в Telegram-канале главы региона.

«С 25 июня разрешается: использование детских игровых площадок на открытом воздухе при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Работа ресторанов, кафе и иных организаций общепита, кроме расположенных в ТРЦ, при соблюдении определенных условий: количество посетителей не более 50% от общего количества посадочных мест; обеспечение контроля температуры тела работников; обеспечение возможности обработки рук работников; обеспечение работников масками или респираторами и перчатками; обеспечение проведения влажной уборки; обеспечение проветривания помещений каждые 2 часа и обеззараживание воздуха; использование одноразового меню; размещение столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра друг от друга, обеспечение рассадки за стол не более 1-2 человек (исключение для членов одной семьи либо сопровождающих)», — говорится в сообщении.

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Как следует из прикрепленного текста распоряжения, исключается в предприятиях общепита проведение массовых мероприятий: банкетов, дискотек, иных торжеств и поминок.

Также возобновляется работа спортивных объектов, фитнес-центров на 100% от единовременной пропускной способности (вместо 50% ранее).

Кроме этого разрешаются групповые тренировки на спортивных объектах с максимальной загрузкой до 100% от пропускной способности (ранее были разрешены только индивидуальные тренировки с загрузкой не выше 50%).

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 22 июня зафиксировано 37 421 случай заболевания, 1012 заразившихся умерли (смертность 2.72%), 16 642 выздоровели.

При этом на Украине проведено всего около 569 тыс. тестов на COVID-19, что примерно в 30 раз меньше, чем в России.

Однако министр здравоохранения Максим Степанов во всем винит «предшественников», которые оставили ему плохую систему здравоохранения.

Так он прокомментировал тот факт, что за время эпидемии в Украине коронавирус обнаружили почти у шести тысяч медицинских работников, что составляет 17 процентов от всех зафиксированных случаев заболевания.

«К сожалению, за все время пандемии в Украине заболели 5998 медицинских работников. 17 процентов от всех больных коронавирусом в Украине — именно медицинские работники», — сказал он.

Глава Минздрава отметил, что в Украине группы риска определяются не только возрастом, но и профессией из-за системы здравоохранения, «которую мы унаследовали».

Степанов сообщил, что за минувшие сутки с 735 выявленных случаев коронавируса 54 диагностировали у детей и сорок восемь у медработников. Госпитализированы 149 человек.

А в Закарпатье инфекционные больницы переполнены больными с COVID-19, медики обеспокоены. Об ухудшении эпидситуации сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк.

«Ухудшение эпидситуации на Закарпатье привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели количество больных коронавирусом выросло в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации», — сказал он.

Поляк добавил, что лечение в стационаре пациентов с новой инфекцией длится около трех недель.

«Мы очень мало принимаем больных, потому что ежедневно выписываем очень малое количество. Лечение в среднем длится три недели», — отметил главврач.

В мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал увеличить производство дексаметазона для лечения тяжелых пациентов с COVID-19, отметив, что лекарство показало свою эффективность.

«Хотя данные еще предварительные, недавние исследования, показывающие, что стероидный препарат дексаметазон имеет потенциал для спасения жизней критически больных пациентов с COVID-19, дают нам причину для празднования. Следующий вызов будет заключаться в наращивании производства и быстрого и равного распределения дексаметазона по всему миру, с фокусом на те места, где он больше всего нужен», — сказал Гебрейесус.

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«К счастью, это недорогое лекарство и существует множество производителей дексаметазона по всему миру, которые уверены, что смогут увеличить производство», — добавил гендиректор ВОЗ.

Тем временем в Германии новая вспышка коронавируса.

Представитель канцлера Германии Ангелы Меркель заявил, что «нужно сделать все», чтобы сдержать вспышку коронавируса на территории мясокомбината, где более 1300 человек дали положительный результат на «COVID-19».

Штеффен Зайберт сообщил, что 20 рабочих на мясокомбинате «Toennies» в западном регионе Гютерсло были госпитализированы, а некоторые находятся в реанимации. Власти приложили все усилия, чтобы остановить распространение вспышки, проведя массовое тестирование на коронавирус всех работников и поместив тысячи людей в карантин. Вспышка на мясокомбинате, где многие рабочие являются мигрантами из Восточной Европы, подтолкнула вверх показатель суточного заражения в Германии.

Власти мобилизовали вирусологов и эпидемиологов, а также немецкую армию, чтобы помочь сдержать вспышку. Немецкий центр по борьбе с болезнями сообщает, что в стране на данный момент зарегистрировано 190359 подтвержденных случаев и 8885 смертей, это примерно в пять раз меньше, чем в Великобритании.