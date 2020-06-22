В понедельник, 22 июня, народный депутат Андрей Деркач на пресс-конференции в Киеве обнародовал очередную порцию записей переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом

За пресс-конференцией Деркача пристально следили. Порошенко назвал Байдена своим ангелом-хранителем © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Наш источник с ЕС-БПП сообщает, что сейчас в их офисе следят за пресс-конференцией Деркача и сразу готовят темники по разгону нужных месседжей. Главный месседж: ничего такого не было опубликовано на этих записях, а также это спецоперация ФСБ, которое хочет «поссорить» Украину и США, а Петр Порошенко делал всё, чтобы «спасти» Украину в тяжелое время», — сообщил Telegram-канал «Легитимный».

Сам Деркач заявил, что полные записи не публикуются, так как их «сотни часов». При этом он отметил, что у него есть и записи на грузинском языке.

Пресс-конференция длилась около часа. Сами же записи, обнародованные Деркачом, — и того меньше. Но они красноречиво свидетельствуют о том, насколько глубоко коррумпированные американские политики влияли на то, что происходило на Украине. И главную помощь в этом им оказывал Порошенко.

Примечательно, что под конец пресс-конференции Деркач рассказал о масштабной растрате связанными с Джорджем Соросом украинскими активистами американских денег. Кроме того, он рассказал о высоких зарплатах тех, кто состоит в наблюдательных советах государственных компаний, а зачастую это — иностранцы или украинские борцы с коррупцией. Так, в «Укрзализныце» она составляет около $15 тыс., а в «Нафтогазе» — $22 тыс. в месяц.

Но главное, Деркач рассказал о том, как США влияли на украинскую политику. Обходными путями: Порошенко через Байдена просил Яценюка повлиять на Авакова © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Тарифы в обмен на лояльность и кредиты

Пресс-конференцию Деркач начал с обнародования данных, которые касаются компании «Нафтогаз», возглавляемой Андреем Коболевым. Его не раз критиковали за роскошную жизнь и большие вознаграждения, но Порошенко, даже если бы и хотел его уволить, не посмел бы. Причина — высокие покровители Коболева.

«Другой вопрос — узнал об этом от Амоса — повышение стабильности и улучшение взаимосовместимости «Нафтогаза» с третьими сторонами стало подтверждением успешности экономических реформ. Моя команда тесно сотрудничает с руководством «Нафтогаза», которое считается командой преданных реформаторов и талантливых менеджеров. Надеемся, что нынешнее руководство останется на занимаемых должностях. Я уже об этом говорил. Знаю, что премьер-министр не очень рад по этому поводу, но беру во внимание мнение моей команды. Мы больше ни в чем не были такими едиными», — подчеркнул в декабре 2016 года Байден в разговоре с Порошенко.

Он настоял на том, чтобы Порошенко информировал его по поводу того, что будет происходить с командой в компании.

Амос, которого упомянул Байден, — это гражданин США Амос Хохштайн, который и сегодня состоит в наблюдательном совете «Нафтогаза».

Порошенко испуганно заверил Байдена, что у него нет никаких претензий к Коболеву. Более того, он обещал его вызвать и поговорить с ним.

Еще один разговор Байдена и Порошенко касался тарифов. И тут американец хвалил Порошенко, призывая при этом следить за тем, как новый премьер-министр — Владимир Гройсман — будет следовать рекомендациям Международного валютного фонда.

«Одна из причин, о которых думают люди, когда решают о том, как сделать правильный выбор, как на Украине, так и за ее пределами — это иметь смелость обращать внимание на то, что тяжело, даже тяжелее, чем иметь правительство, активизировать Раду и с вашей помощью заставить их двигаться, чтобы иметь коренные реформы, 11 главных изменений плюс тарифы на энергоносители», — заявил Байден. Байден просил Порошенко обеспечить Яценюку неприкосновенность после отставки © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Переводя на человеческий язык: Байден указывает Порошенко, что поддержка США в деле выделения кредита прямо зависит от того, примет ли Рада важные реформы и повысит ли она тарифы для населения.

Байден особенно подчеркнул, что он говорил с Гройсманом по этому поводу и предупредил его: если Рада пересмотрит реформы, Конгресс не поддержит выделение кредита Украине.

«Все, что вам нужно делать, это то, что вам говорили», — указал американец Порошенко во время разговора в апреле 2016 года.

Порошенко в свою очередь заверял, что он серьёзно относится к реформам, которых требовал от Украины Международный валютный фонд.

В тесном сотрудничестве с ЦРУ

Еще одной примечательной деталью в обнародованных Деркачом записях было упоминание Порошенко о сотрудничестве с американскими спецслужбами.

«Хотел бы поблагодарить вас, особенно вашим сотрудникам из ЦРУ за чрезвычайно важное сотрудничество с моими разведчиками, Кондратюком (при Порошенко — глава Главного управления разведки Минобороны Украины, при Зеленском — глава Службы внешней разведки. — Ред.), руководителем разведки, за противодействие российскому сценарию в использовании бывшего народного депутата Онищенко», — заявил Порошенко Байдену во время разговора в октябре 2016 года.

Порошенко отметил, что Онищенко якобы получил российское гражданство и хотел воплотить «сценарий ФСБ для дестабилизации Украины».

Само сотрудничество Порошенко охарактеризовал как «очень плодотворное».

«Удачи! Наши спецслужбы тоже отмечают высокий уровень сотрудничества с вашими сотрудниками», — ответил ему на это Байден.

Таким образом, становится понятным, почему обещанное Онищенко обращение в американские правоохранительные органы по поводу коррупции Порошенко не дало никаких результатов. Ответ содержится в трёх буквах — ЦРУ. Деркач представит аудиозаписи разговора Петра Порошенко и Джона Керри © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк

Кстати, после этих разоблачений Трамп может начать проверку спецслужбы. Ведь получается, что призванная защищать американские интересы разведка на деле потакала коррупционерам из Демократической партии.

А вот президенту Владимиру Зеленскому стоит крепко задуматься о том, правильный ли он сделал выбор, назначив в июне Валерия Кондратюка главой Службы внешней разведки Украины.

Остаётся лишь добавить, что Байден в разговоре с Порошенко давал ему указания, касающиеся других сфер жизни Украины. К примеру, по национализации «ПриватБанка». В ответ Порошенко заявил, что из последних сил прикрывает главу Нацбанка Валерию Гонтареву, на которую участились нападки после этой национализации.

В общем и целом, можно отметить, что Украина превратилась в государство, обслуживающее интересы коррумпированных американских политиков.

Впрочем, сами США на Украине тоже несут убытки. Так, Деркач озвучил стоимость гуманитарных программ, которые спонсируют США на Украине. К примеру, проект «Экономическая поддержка Восточной Украины» обошелся американцам в более чем в $61,8 млн. Нужно ли говорить, что этих денег на Восточной Украине не видели?

Плёнки Деркача свидетельствуют: при активном участии Порошенко Украина превратилась в крайне коррумпированное и управляемое извне государство. Впрочем, вряд ли пятый президент понесёт за это ответственность.