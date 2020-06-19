На Украине в пятницу, 19 июня, зафиксирован новый антирекорд по количеству выявленных заболеваний COVID-19 за сутки. По данным системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совбеза Украины, на утро пятницы зафиксирован 921 случай инфицирования. Из ранее заболевших 19 человек умерли, 586 выздоровели

Наибольшее количество больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве, соответственно, 4211 и 4176 человек. Более трёх тысяч человек болеют в Львовской области и около двух тысяч — в Киевской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около тысячи и меньше.

По состоянию на утро 19 июня в центральную лабораторию поступило 1192 обращения. Всего с начала 2020 года поступило 76946 сообщений о подозрении на COVID-19. «Это еще первая волна». Эксперт о том, почему Украина, Армения и Молдавия не справятся с пандемией © РИА Новости, Александр Натрускин

Всего с начала эпидемии зафиксировано 34 984 случая коронавируса, 985 летальных, 16033 пациента выздоровели. Об этом 19 июня сообщает Минздрав Украины в Telegram.

В связи со сложной ситуацией на фронте борьбы с пандемией, правительство продлило адаптивный карантин до 31 июля. Режим адаптивного карантина предусматривает возможность ослабления противоэпидемических мероприятий на территории областей с благоприятной эпидемической ситуацией. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации будет принята методика ужесточения карантина, заявляют в Минздраве.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил большое количество выявленных случаев инфицирования тем, что «ослабление карантинных мер многие восприняли как отмену карантина», отсюда и «грустные результаты».

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что украинцы во время эпидемии ведут себя анархично.

«Иногда анархия полная, с точки зрения соблюдения правил, которые мы рекомендуем. Стоит взглянуть, что происходит на улице, в ресторанах, клубах, барах, на пляжах в Одессе. Поэтому, конечно, трудно сдерживать таким образом коронавирусную болезнь», — сказал Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

Карантинные меры бьют по карману граждан. В апреле и мае в Киеве предприниматели уже требовали смягчения ограничений, выступая под лозунгом «Карантин убивает!». Представители малого и среднего бизнеса требовали, в частности, дать им возможность возобновить работу при условии строгого соблюдения санитарных норм или же предусмотреть оказание финансовой помощи со стороны государства. О губительности ограничений для экономики страны многие говорят и сейчас. Апокалипсис не состоялся. Три урока эпидемии © REUTERS, Antonio Parrinello

Как бы отвечая критикам, Минздрав Украины обнародовал графики, дающие представление о том, сколько граждан страны могли бы умереть от коронавируса, если бы в марте не был введён карантин. В ведомстве подсчитали, что в таком случае к концу текущего года количество умерших от осложнений коронавируса могло достичь в среднем 125 тысяч человек.

В настоящее время, не будь карантинных мер, Украина проходила бы пик заболеваемости коронавирусом со смертностью от тысячи до трех тысяч человек в сутки, отмечает издание «Страна» со ссылкой на данные пресс-службы ведомства.

Ранее Министерство здравоохранения Украины составило список, ранжировав государства в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Те страны, где ситуация сложная, т.е. количество заболевших превышает 50 на 100 тыс. человек, отнесены к «красной зоне», граждане этих стран при приезде на Украину подлежат обязательной (впрочем, с некоторыми исключениями) обсервации.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.