Украина после трехмесячного перерыва возобновила регулярное авиасообщение. От карантина на Украине пострадали многие отрасли, но с наибольшим ущербом столкнулись аэропорты. Международный аэропорт «Борисполь» заявляет о масштабном сокращении персонала, а международный аэропорт «Киев» - об угрозе банкротства

Украина с 5 июня возобновила внутренние регулярные пассажирские авиаперевозки, с 15 июня — зарубежные.

Первый, после того как приостановил обслуживание пассажиров из-за объявленного в стране карантина, регулярный пассажирский рейс аэропорт «Киев» имени Сикорского (Жуляны) принял 15 июня. Перелет выполнила авиакомпания "Мотор Сич" по маршруту Запорожье-Киев. Но международные авиаперевозки в Жулянах так и не стартовали. Администрация аэропорта объявила, что в связи с продлением карантинных ограничений в Киеве начнет обслуживание международных рейсов не ранее 17 июня. В аэропорту «Борисполь» зафиксировали новый случай Covid-19 © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Первый международный рейс в Жуляны вечером 15 июня должна была выполнить из Минска авиакомпания "Белавиа". На 16 июня в расписании на онлайн-табло аэропорта значились рейсы WizzAir из Берлина, Биллунда, Афин, Риги, Нюрнберга, Бремена. Также был запланирован рейс "Белавиа" Минск-Киев.

17 июня в Жуляны, если верить расписанию аэропорта, должны быть выполнены рейсы WizzAir из Варшавы, Кракова, Лондона, Дортмунда, Будапешта, Меммингена, Таллинна. Также все еще запланированы рейсы "Белавиа" из Минска.

Пока Жуляны отложили обслуживание регулярных международных рейсов, другой столичный аэропорт этого делать не стал. Так, нидерландская авиакомпания КLM выполнила 15 июня первый за три месяца рейс Амстердам — Киев (Борисполь).

Как уточнил министр инфраструктуры Владислав Криклий, украинские авиакомпании начнут выполнять международные рейсы с 22 июня.

Борисполь увольняет персонал и берет кредит

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим украинским аэропортом с общей площадью около 1 тыс. га. Инфраструктура аэропорта включает в себя две взлетно-посадочные полосы (длиной 4 км и 3,5 км), что позволяет принимать воздушные суда любого типа, без ограничений по погодным и световыми условиям. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

Аэропорт «Борисполь» в 2019 году обслужил 15,26 млн пассажиров.

Аэропорт «Борисполь» — государственное коммерческое предприятие гражданской авиации, которое входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины. В мае прошлого года Кабмин утвердил членов Наблюдательного совета госпредприятия, куда вошли три независимых члена, среди которых два иностранных гражданина, а также два представителя государства.

Вынужденный простой дорого обошелся главному аэропорту страны. Так, в период карантина аэропорт мог заниматься только грузовыми перевозками, бизнес- и спецрейсами. Это существенно снизило прибыль предприятия и заставило отправить на простой тысячи сотрудников. Пассажиров нет. Экспрессы в аэропорт «Борисполь» временно прекращают курсирование © пресс-служба президента Украины/Михайло Палінчак

При этом количество грузовых рейсов, которые принимал «Борисполь» увеличилось, а количество груза — сократилось, поскольку 85% грузов привозилось в багажных отделениях на регулярных рейсах. Таким образом, грузооборот аэропорта во время карантина составил 30% от уровня прошлого года.

По результатам апреля количество пассажиров составило менее чем половину процента, по сравнению с апрелем прошлого года, а количество рейсов, с учетом того, что грузовые и специальные рейсы все же выполнялись, — около 3%.

В мае 2020 года пассажиропоток аэропорта «Борисполь» сократился до 28,2 тыс. человек — это лишь 2% от пассажиропотока мая прошлого года. Все пассажиры были перевезены нерегулярными рейсами. С января по май включительно количество обслуженных аэропортом пассажиров составило 2 470 543 пассажира, что на 52% меньше, чем за тот же период прошлого года.

В апреле 2019 года доходы аэропорта составили 380 млн грн, в апреле 2020-го — 50 млн грн. Таким образом, аэропорт терял около 330 млн грн ежемесячно.

В качестве поддержки, правительство Украины в три раза снизило размер дивидендов, которые аэропорт Борисполь должен выплачивать в государственный бюджет — с 90% до 30% от чистой прибыли. По мнению Кабмина, благодаря этому предприятие сможет не выплачивать в бюджет большую часть чистой прибыли, которую получило в первом квартале до введения ограничений на полеты. Льготная политика в отношении государственных аэропортов будет действовать в течение всего 2020 года.

Однако в самом «Борисполе» такую помощь государства не оценили. По словам гендиректора аэропорта Павла Рябикина, это выглядит как издевательство.

«Мы получили в качестве поддержки снижение дивидендов на этот год до 30%. В условиях убытков могли бы оставить и 100% — что 100%, что 30% — все равно будет ноль», — сказал он в интервью украинскому профильному изданию.

В качестве примера полноценной государственной поддержки Рябикин привел аэропорт Риги. В Латвии правительство позволило ему не платить в бюджет 4,51 млн евро в качестве дивидендов за работу в 2019 году, и намеревается выделить государственному предприятию 49,91 млн евро в виде вливаний в уставной капитал.

«Пока слышим, что наше правительство таких возможностей не имеет. Поэтому мы с пониманием и готовимся из этого кризиса выбираться самостоятельно», — отметил глава Борисполя.

Как оказалось, самостоятельно выбираться из кризиса «Борисполь» собирается за счет сокращения персонала. В этом году из-за прекращения регулярного авиасообщения и падения доходов будет уволено 700 работников, а это 20% персонала.

«…В кризис мы вошли с количественным составом 3700 человек, на вчерашний день численность составляла 3350 человек, если я не ошибаюсь. Примерно 350 — это вакансии, те, у кого закончились соглашение, пенсионеры. Это была первая волна. Сейчас мы готовим изменение структуры, которая повлечет за собой сокращение численности, и планируем в этом году выйти на показатель около 3 тыс. работников. Это то, что в наших планах и то, что соответствует ожиданиям рынка», — заявил Павел Рябикин во время пресс-конференции 13 июня.

После запрета авиаперевозок в середине марта в течение этих трех месяцев аэропорт «Борисполь» сократил постоянные расходы за время карантина с 300 млн грн в месяц до 120 млн грн в месяц. МАУ открыла продажи на первые регулярные рейсы за границу, а аэропорт «Киев» отменил все рейсы на ближайшее время © пресс-служба Министерства инфраструктуры

Из-за карантина и падения доходов более чем на 90% аэропорт был вынужден обратиться за помощью не только к государству, но и к финансовым партнерам. В мае Альфа-Банк Украина открыл аэропорту «Борисполь» кредитную линию на $10 млн. Средства нужны для постепенного восстановления деятельности.

Стоит напомнить, что аэропорт «Борисполь» намеревался к 2020 году стать лучшим хабовым центром Восточной Европы. Как известно, хаб — это взаимодействие аэропорта и компании, которая осуществляет транзитную политику с использованием инфраструктуры аэропорта. Основным перевозчиком «Борисполя» на данный момент является компания «Международные авиалинии Украины». МАУ сейчас начала процесс вынужденного сокращения 900 сотрудников, а это 35,2% штата компании по данным на начало 2020 года. Кроме того, объявлено, что дальнемагистральный флот МАУ также будет сокращен.

«Проблемы у МАУ, если быть предельно честными, возникли не из-за коронакризиса. Еще до пандемии и связанных с ней ограничений компания находилась в очень сложном финансовом положении, с огромными долгами. Долги только перед «Украэрорухум» — более миллиарда гривен, сопоставимый долгу МАУ и перед аэропортом «Борисполь», и, возможно, есть еще долги и перед иностранными контрагентами. Потому здесь были попытки менеджмента под шумок кризиса как-то попытаться получить финансовую помощь от государства. Хотя, авиакомпания частная, и ее финансовое положение — это исключительно результат работы ее менеджмента. Более того, МАУ не раскрывает полностью финансовую отчетность по международным стандартам, и в этой ситуации вполне возможно, что из компании просто выводились деньги. Если они свернут свою деятельность, это никак не отразится на работе аэропорта «Борисполь» — свято место пусто не бывает. О создании хаба говорила именно МАУ, она же и продвигала эту идею, получая от «Борисполя» значительные скидки. Для аэропорта количество пассажиров не всегда трансформировалось в увеличение доходов», — пояснил в комментарии Украина.ру экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава.

Минус 92% дохода. В аэропорту "Киев" говорят, что могут не пережить кризис

Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) расположен в 7 км от центра столицы, его площадь — 265 га. Он имеет одну взлетно-посадочную полосу длиной 2310 м и шириной 45 м, что позволяет ему принимать воздушные суда типа Boeing 737-800 и Airbus A320. По количеству рейсов и пассажиропотоку «Киев» занимает 2-е место на Украине. В аэропорту расположены три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м.

«Жуляны» только номинально являются коммунальным предприятием и принадлежат громаде Киева. Сейчас в международном аэропорту хозяйничают два субъекта предпринимательской деятельности — Коммунальное предприятие Киевской городской государственной администрации «МА «Киев» и ООО «Мастер-Авиа», которое принадлежит украинскому олигарху Василию Хмельницкому и бывшему гендиректору «Жулян» Денису Костржевскому. В феврале 2011 года Киевсовет по итогам инвестиционного тендера передал имущество коммунального предприятия "Международный аэропорт Киев" (Жуляны) в аренду на 49 лет компании "Мастер-Авиа", которая и управляет аэропортом. До 2060 года аэропорт кроме земли, взлетной полосы и нескольких второстепенных зданий находится в аренде у ООО «Мастер-Авіа», которое платит арендную плату 5% от стоимости имущественного комплекса. "Мастер-Авиа" указывала, что владеет терминалами и перроном, а на балансе коммунального предприятия МА "Киев" (Жуляны) находятся аэродром и взлетная полоса.

По данным «Мастер-Авиа», она инвестировала более $50 млн в создание новой инфраструктуры аэропорта и до сих пор направляет все имеющиеся ресурсы на погашение кредита. К чемпионату Евро-2012 в "Жулянах" построили новый пассажирский терминал, в аэропорт зашло несколько авиакомпаний. Последняя реконструкция в аэропорту проводилась в мае 2019-го. Тогда площадь терминала "А" увеличилась на 9,5 тыс кв. м — до 23,7 тыс кв. м. Также рядом с терминалом обновили и на 40% увеличили паркинг — до 135 паркомест.

В прошлом году глава совета директоров аэропорта "Киев" Денис Костржевский говорил о планах вложить в реконструкцию «Жулян» до 100 млн евро. Планировалось увеличить длину взлетно-посадочной полосы на 550 м, а также улучшить характеристики систем захода на посадку. Это позволило бы обслуживать самолеты типа Airbus A321 или Boeing 737-900.

Международный аэропорт "Киев", которым управляет «Мастер-Авиа», сотрудничает с более чем 40 авиакомпаниями, выполняя рейсы в 140 городов 48 стран мира. Согласно статистике аэропорта, за 2019 год количество рейсов сократилось на 8,4% и составило 27 697. В начале 2020 года аэропорт вышел на пассажиропоток 100 тыс. пассажиров в месяц; количество рейсов в день было около 50. Аэропорт «Киев» является вторым по величине налогоплательщиком среди столичных коммунальных предприятий.

Исключение было сделано для специальных эвакуационных рейсов с пассажирами и рейсов только с грузами. С началом карантина МА «Киев» потерял весь пассажиропоток и лишился 92% доходов. Во время вынужденного простоя из аэропорта осуществлялись только почтовый и несколько бизнес-рейсов в месяц.

Поскольку были закрыты пункты пропуска, а сам аэропорт «Киев» продолжал работать, ему приходилось содержать инфраструктуру, терминалы, обеспечивать безопасность полетов. Потеряв весь доход, аэропорт смог сократить расходы только на 40%. Кроме того, «Киев» не получил снижения отчислений в бюджеты на 60%. При этом, как утверждают в управляющей компании, он несет большую налоговую нагрузку: с апреля аэропорт должен заплатить 3,5 млн грн налога на землю и недвижимость. «А размер земельного налога для пригородного «Борисполя» и МА «Киев», расположенного в 7 км от центра города, отличается кратно», — сетовали в компании.

В начале мая аэропорт "Киев" попросил у государства 22 млн грн ежемесячно на зарплаты сотрудникам, субсидии и помощь в рефинансировании кредита на $28 млн.

В интервью LB.ua гендиректор компании «Мастер-Авиа», управляющей аэропортом, Олег Левченко заявил, что без финансовой и регуляторной помощи государства аэропорт «Киев» обанкротится в ближайшие месяцы. Предприятие дважды обращалось в Офис президента и Кабмин за финансовой помощью, а также с призывами создать равные условия для всех аэропортов и гарантировать экономическую конкуренцию. Реакции на обращения не последовало.

Оказавшись на грани банкротства, Международный аэропорт «Киев» заявил о неравных условиях в киевском авиаузле: аэропорт не может конкурировать с «Борисполем». Сразу две авиакомпании Pegasus Airlines и SkyUp ушли из МА «Киев» в «Борисполь», в результате чего пассажиропоток за первые два месяца 2020 года снизился на 17,4%. «Борисполь» традиционно предложил перевозчикам более низкие ставки обслуживания.

Аэропорт «Киев» уже несколько лет настаивает на равных для всех аэропортов минимальных ставках на авиационное обслуживание. Чтобы авиакомпании выполняли рейсы из какого-то конкретного аэропорта, он предоставляет скидки. До пандемии большие аэропорты могли позволить себе демпинг. В МА «Киев» призывают зафиксировать ставки не ниже 10 долларов за взлет/посадку за 1 тонну взлетной массы, 10 долларов пассажирского сбора и 3 доллара за авиационную безопасность за одного вылетевшего пассажира.

В «Мастер-Авиа» утверждают, что если государство не поможет финансово и регуляторно, аэропорт не выживет.

Проблемы несколько преувеличены

Экс-замминистра инфраструктуры Александр Кава считает, что с возобновлением авиасообщения перспективы у двух крупнейших украинских аэропортов вполне нормальные.

««У «Борисполя» еще до кризиса был избыток персонала. Они приведут количество работников в соответствие с реальными потребностями аэропорта, это никак не скажется на функциональности его работы.

Просто мы видим, что менеджмент государственного аэропорта «Борисполь» пытается немного спекулировать на теме кризиса с целью получения госпомощи. А менеджмент арендатора и оператора аэропорта «Жуляны», принадлежащего Киеву и переданного в долгосрочную аренду частному оператору, тоже пытается спекулировать на этой теме и использовать этот повод для попытки получения финансовой помощи от государства. Потому как какого-либо риска для работы обоих аэропортов нет.

Если арендатор аэропорта «Жуляны» выявит желание расторгнуть договор аренды с городскими властями и прекратит свою деятельность, то власти столицы смогут эксплуатировать аэропорт и без них. Что касается капиталовложений арендатора, то все они сделаны на территории принадлежащей арендатору и, по сути, в коммунальную инфраструктуру они не вложили ничего. Они все сделали очень хитро, поскольку все новые терминалы были построены не на территории арендуемого ими аэропорта, а на собственной земле, которая прилегает к территории аэропорта. Очень надеюсь, что наше правительство не пойдет на поводу у компании-арендатора коммунального аэропорта. Просто у украинских олигархов нынче очень велик соблазн хотя бы попытаться получить деньги от государства», — подытожил Александр Кава.