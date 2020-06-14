Дональд Трамп: «Вы все дерьмо, а я ухожу»

Дональду Трампу сегодня, 14 июня, исполнилось 74 года. А фраза, вынесенная в заголовок, так характерна для Дональда Трампа. И прозвучала она во время его первого бракоразводного процесса. Он произнес ее сразу после того, как адвокаты первой жены, Иваны, озвучили сумму, которую она хотела получить

Дональд, кстати, умудрился сделать из этого развода очередное шоу. Бывшие муж и жена не скрывали своих чувств и поливали друг друга грязью. Все происходило публично, эксцентрично и неприлично. Все, как любит Дональд Трамп. Закрытие Америки. Сколько надо сделать шагов от любви до ненависти и наоборот © REUTERS, Lindsey Wasson

Но кроме публичного шоу произошло ещё кое-что. Трамп тщательно проследил, чтобы Ивана не смогла опубликовать никаких воспоминаний. Он обеспечил своих детей. А то, что он уплатил ей огромную, рекордную для тех лет сумму, можно рассматривать как часть пиара. Как демонстрацию собственного богатства.

В итоге это был не убыточный развод, а хорошее шоу и отличное вложение в рекламную кампанию. Как все, что делает Трамп.

В гороскопе Трампа, конечно же, записана эксцентричность. Солнце в соединении с Ураном. Это "сумасшедший профессор", "странный изобретатель". Удивительный и необычный человек. Крайне независимый, всегда имеющий свое мнение. Но если бы только это, он был бы странным чудаком, одним из многих.

Уран в его гороскопе расположен в трине к Юпитеру, а это уже не просто чудак и независимая личность. Это эпатажный царь. Первосвященник. Неожиданно, "как гром среди ясного неба", Уран станет царем (Юпитером).

Он не соблюдает нормы приличий, но это приносит ему деньги. Авантюры тоже приносят ему деньги. Он поступает не то что как не надо, а как просто невозможно поступать. И это снова приносит ему деньги и популярность.

В то же время этот "эпатажный царь" — трудолюбивый и очень умный человек. Юпитер даёт ему тягу к роскоши и богатству. Но чтобы заполучить то, что ему хочется, он применяет ловкость и расчет (Уран и Сатурн тоже выделены в его гороскопе). Чем неожиданнее он поступает, тем лучше в итоге результаты.

Чего стоит история с покупкой особняка в Мар-о-Лаго у правительства США. Это знаменитый дом, за который Трамп поначалу честно предложил 28 миллионов, но получил отказ. Тогда он выкупил участок земли перед этим домом и пригрозил построить на этом участке уродливое здание, которое закроет вид на море. В итоге особняк он купил за 5 миллионов. Таких историй в его биографии много.

Два лица Трампа



Его личные Марс и Венера находятся в интересных аспектах. Марс гармонично аспектирует Солнце и Луну. Он крайне энергичен. Это настоящий перпетуум мобиле, который никогда не останавливается. Это и есть основной секрет его богатства и достижений. Конечно, ему помогли Юпитер и папа-миллионер.

Но самый могущественный человек в мире, Дональд Трамп, — трудоголик. Он встаёт в пять утра и начинает работать. На обед он тратит, по его признанию, 5 или 10 минут, не больше. Он страстно любит работать. Как говорил его адвокат, романтически Дональд Трамп отзывался только о работе и никогда — о женщинах. Армия раздора. Использует ли Трамп силовой приём для разгона митингующих? © РИА Новости, Михаил Тургиев | Перейти в фотобанк

Это второй секрет Трампа. Он на самом деле должен быть очень сдержан в любви. Даже, можно сказать, консервативен. Все рассказы о его эротических приключениях очень преувеличены.

А кстати, были ли рассказы? Какие-то циничные намеки, скабрезные шутки были. Бахвальство было. Романтические истории? Нет, не было. Его настоящая романтическая история — это Мелания, которая воплощает его мелкобуржуазные представления об идеальной матери и хозяйке дома. Хотя начиналась эта история, как обычно у Трампа, как бизнес-проект.

А шуточки — это для публики. Они совершенно невозможны даже в пересказе. Уран делает людей чудаками, преступающими все нормы приличий.



Чего стоят хотя бы беседы Трампа со знаменитым радиоведущим Говардом Стерном.

— Важен ли для тебя оральный секс, Дональд?

— Мне это по фигу!

— Как тебе Мэрайя Кэрри, Дональд?

— Я бы переспал с ней, не задумываясь.

— А как ты считаешь, у Ким Кардашьян толстая задница, Дональд?

— Абсолютно толстая!

— А вот если бы Мелания попала в катастрофу, сломала конечности и у нее было бы 100 шрамов на лице, вы бы смогли с ней быть вместе?

— А грудь пострадала бы?— спросил Дональд.

— Допустим, с грудью ничего не случилось.

— Тогда не важно, — ответил Дональд.

Можно только представить степень бешенства феминисток разного пола…

Неизвестно, что сказала на это Мелания. Но за несколько лет до этого с подачи Дональда она вышла в эфир радиошоу по телефону и подтвердила, что Дональд занимается с ней любовью каждую ночь, а иногда и не один раз! Похоже, они оба получили удовольствие от этого спектакля.

Да, Мелания тоже "та ещё штучка". В ее гороскопе тоже проявлен Уран. У нее очень твердый, хотя и гармоничный характер. Но доля неожиданной "сумасшедшинки" в ней определенно есть. Хотя и не выходит за рамки приличий. Что означает Металлическая Крыса и кто еще придёт в 2020 году © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

А как же съёмки в голом виде, о которых столько шумели? Это тоже бизнес-проект, и ещё больший, чем все остальное. Мелания в голом виде откровенно рекламировала бриллианты, а съёмки происходили на борту самолёта Трампа.

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Весь этот эпатаж, хвастовство, золото везде где только можно. Неуместные высказывания, фотомодели рядом, желательно несколько. Рассказы о том, как женщины прыгают на него, что он "нуждается в антивиагре", — это для публики. Это часть игры, которую так любит Трамп. Это тоже его настоящее лицо, но публичное.

Дома, в семье, в личном общении это достаточно консервативный человек. Работает с документами, разговаривает, не повышая голоса.

По рассказам его постоянного адвоката Гольдберга, он вежливый в общении со всеми подчинёнными, спокойный человек, который очень много работает. Вечером, после трудового дня, Трамп обычно уходит домой с мешочком конфет. Иногда с женщинами (до Мелании). Но всегда с конфетами.

«Дайте ему шоколадный батончик и разрешите смотреть телевизор», — с юмором говорил адвокат, характеризуя Трампа как домоседа и трудоголика.

Впрочем, он не просто трудоголик. Под личиной эпатажного богача скрывается серьезный, настойчивый ум. Трамп способен к максимальной концентрации и вдумчивости. Дональд сам писал об этом в своей книге "Трамп: думай как миллиардер": «Короткая концентрация внимания — вот суть работы», «Планируй и осуществляй свой план в одиночку».

Трудоголизм у него не только от Марса, но и от соединения Сатурна с Венерой. Такой человек больше всего любит работать, ограничивая себя в удовольствиях (Трамп сам об этом говорил не раз). Речь идет о простых удовольствиях, за которые "отвечает" Венера. В царских он будет демонстрировать царский размах (Юпитер).

Да, он должен быть аскетом в личной жизни. Но, к счастью для Трампа, у него есть и другие аспекты в гороскопе. Выделить на обед 5 минут — это про людей с аспектом Сатурна к Венере. Америка в огне: Трамп и демократы могут, но не хотят прекратить беспорядки © AP, Alex Brandon

Из-за влияния Сатурна на Венеру ему сложно говорить о своих чувствах. И чувства у него сдержанные, серьезные. Но говорить о них он ни в коем случае не будет. Отсюда вся эта напускная бравада — "она прыгнула на меня", "мне нужна антивиагра". Лучше обсудить в очередной раз Кардашьян и ее фигуру.

На самом деле ему нужна спокойная, сдержанная женщина. Та, у которой есть принципы. Идеальная жена и мать (Мелания, например, категорически отказалась переезжать в Белый дом, пока сын не закончит учебный год в Нью-Йорке). Жена будет его деловым партнёром (Ивана настолько занялась бизнесом, что Трамп указывал это как основную причину их развода).

Обязательно будут разочарования в любви. Женщины будут выходить за него "по расчету". И он прекрасно это понимает. В момент заключения второго брака, как впоследствии с ужасающей прямотой написал Трамп, "когда она шла к алтарю, я поймал себя на мысли — что я вообще здесь делаю?"



Рекорды Трампа, "качели" в его жизни и при чем тут полнолуние

Интересно, что Трампу принадлежит рекорд — самое большое количество твитов в «Твиттере» за сутки. Солнце Трампа в Близнецах. Это знак писателей и журналистов. В позитивном аспекте с Марсом. Очень энергичный журналист.

У Трампа много рекордов. Он самый пожилой впервые избранный президент (избран в 70 лет). Он самый богатый глава государства в мире. Он третий по росту президент за всю историю Америки (самый высокий — Авраам Линкольн, 193 см, у Трампа 191 см). Кстати, именно Линкольн — тот президент, которым он восхищается.

У него есть и антирекорд. Трамп был внесён в Книгу рекордов Гиннесса как человек, переживший самый большой финансовый крах. В 1991 году его долг составлял несколько миллиардов долларов. Но он справился.

Родившись ровно в полнолуние (и не просто в полнолуние — в затмение!), Трамп просто обязан был пережить взлеты и падения с размахом гораздо большим, чем у людей, родившихся вдали от полнолуния. «Люди полнолуния» часто имеют необычную судьбу. Они находятся в поисках себя всю первую половину жизни. Редко ограничиваются одним браком и одной профессией.

Трамп безукоризненно выполнил программу затмения и полнолуния. Трижды был женат. Строил небоскребы, снимался в кино (в молодости хотел изучать кино), владел и лично вел телешоу, владел конкурсом красоты, писал книги. Пережил взлет, грандиозный крах, опять взлет. Стал, в конце концов, президентом. И может потерять власть. И потом опять вернуться.

Тайна Мелании

Мелания, конечно, более закрытая женщина, чем предыдущие жены Трампа. Немыслимо представить себе, что Мелания начнет выступать с публичной демонстрацией чувств. И эта холодность, закрытость тоже очень привлекает Трампа. Для человека с Венерой в соединении с Сатурном холодная, «спящая красавица» — идеал женщины. Римские «каникулы» Зеленского. Зачем украинский президент летал в Италию © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

После того как была подтверждена измена Трампа (которая произошла уже в то время, как они были женаты), она всего лишь перестала на людях брать его за руку. Но мы же не знаем, что происходит за закрытыми дверями. И что для него значит вот это «всего лишь» отсутствие дружеской руки Мелании.

Мелания — образцовая мать, которая при таких невероятных деньгах и возможностях отказалась от любых нянек для ребенка. Мелания, про которую рассказывают, что она «говорит только в ответ», — это человек, который является фундаментом, опорой.

Когда Трамп сказал (после обнародования его измены) на людях в Белом доме:

— Кто-то хочет покинуть Белый дом, пусть идёт (речь шла о персонале). Надеюсь, это не Мелания. Милая, ты же не покинешь меня? Ты же знаешь, что я без тебя не могу?

Журналисты представили это как шутку. Пошутил? Вы серьезно? Он публично умолял ее не уходить. Он знал, что она на это способна. Он выбрал максимально приемлемую для этого публичную форму.

Почему публичную? Видимо, наедине он с ней договориться не смог. Это было извинение. Это была просьба о снисхождении от человека, который категорически не в состоянии выдавить из себя хоть слово о чувствах. Да, он нашел шутливую форму. Но все равно сделал это публично. Она это оценила, скорее всего.

Он действительно ее любит. Более того, он действительно не может без нее. И быть президентом тоже. Мелания играет в жизни и судьбе Трампа невероятную роль. Трамп с его потрясающей интуицией бизнесмена не может не понимать, что его счастье и удача заключаются в молчаливой Мелании.

Поэтому, если мы хотим увидеть, выиграет Трамп эти выборы или нет, надо изучать не гороскоп Трампа, а оба их гороскопа вместе. Чтобы увидеть, насколько вероятна победа Трампа, можно просто посмотреть, держит ли Мелания за руку 45-го президента США.

Династия Северов и Мишель Обама

Был такой римский император Септимий Север. Он знаменит тем, что искал себе в жены женщину, у которой Юпитер будет в соединении со звездой Кохаб-Эль-Шемали. Потому что женщина с Юпитером в соединении с Кохаб — это жена императора. Тот, кто на ней женится, получает огромный шанс стать королем.

Он нашел такую женщину! Юлия Домна из Сирии стала его женой. А он через некоторое время — императором.

Нет, у Мелании нет соединения Юпитера со звездой Кохаб (бета Малой Медведицы). Но это настолько основательный и спокойный человек. Пять планет в знаках земли!

У Меланьи Луна в Козероге, Солнце в Тельце, Меркурий и Венера в Тельце. Это чрезвычайно устойчивый, спокойный, даже замедленный в чем-то человек. Именно что нужно импульсивному, энергичному Трампу.

Марс у Мелании в Близнецах в трине к Урану. Мужчина, который ей должен понравиться, — Близнец с непредсказуемым влиянием Урана (Трамп собственной персоной).

Она и сама непредсказуемая (Луна квадрат Уран), но и основательна в то же время.

После Иваны, про которую журнал «Вэнити фэйр» писал, что она «так и не научилась искусству сдержанности», которая щеголяла в немыслимых нарядах и причёсках. После второй жены, которая была одновременно веганом, любительницей йоги и каббалы, а еще будучи любовницей, умудрилась сказать при встрече его первой жене (при детях!): «Я люблю вашего мужа. А вы?» Так вот после всего этого спокойная Мелания, которая "говорит только в ответ", — это счастье для Трампа.

Победят ли Трамп и его Мелания 3 ноября 2020-го? Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, кого возьмёт вице-президентом Джо Байден. Он уже пообещал, что это будет женщина. Надо будет тщательно рассмотреть гороскоп этой женщины. Если это, по слухам, будет Мишель Обама, мы увидим "битву двух королев".

Байден и Трамп постоят в сторонке и тоже понаблюдают.