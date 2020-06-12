То, что в первый раз воспринимается как трагедия, во второй — уже как фарс. Эту старую истину подтвердил очередной выпуск студии "Квартал-95", для которого избрание фронтмена комеди-шоу президентом Украины стало своеобразной трагедией, ибо незаменимого человека на сцене нет, если только это не Зеленский

В какой сервильный фарс превратилась политическая сатира «квартальцев» сейчас — уже всем ясно и понятно. В самом деле, наступать на горло собственной песне, не убирая ноги с других ранимых частей тела, могут только «слуги двух господ», то есть приближенные к правящей партии «Слуга народа». Именно правящей, потому что властной ее назвать тяжело. Это как ямщик на облучке: тоже правит, но кони-то не его. Вот и приходится владельцам развлекательного холдинга лавировать, чтобы вылавировать между всеми центрами влияния. «Теряем былую легкость!» — говорил один известный персонаж.

Конечно, ключевой темой очередного телешоу был коронавирус и связанный с ним карантин. На сцену вышли политфигуры в масках и защитных комбинезонах, напоминающих скафандры. Поэтому и сами они напоминали космонавтов. Не тех старых добрых советских космонавтов, а этих, молодых и злых, которые радуются успехам Илона Маска и развалу собственной космической отрасли. Среди них Михаил Саакашвили напоминал не космонавта, а парашютиста, потому что его упорно сбрасывают на украинский политический батут. И шутка из уст актера-Михо про то, что он будет разбавлять местные зашквары своими, естественно, не обрадовала — и своих хватает. Здравый смысл или личный бизнес? Почему министр культуры Ткаченко выступил против запрета российских фильмов © commons.wikimedia.org, V.lyaschenko

Какое-то оживление у пустого во время съемок по случаю карантина зала должна была вызвать реприза с принятием «антиколомойских законов». Телережиссеры старались как могли: в предполагаемо смешных местах по ходу всего шоу вставляли фрагменты старых записей со смеющимися и аплодирующими зрителями. Могло создаться впечатление, что всем так же весело, как и прежде. Однако самой заметной шуткой в этом эпизоде можно считать ответ Юлии Владимировны на вопрос: за что ей перечислили 150 млн гривен компенсации из-за рубежа? «Насидела», — кратко, емко и назидательно ответила «наседка» украинской политики последнего двадцатилетия.

Надо признать, что принять эти самые законы на сцене оказалось проще, чем в сессионном зале. К тому же, аллюзия на старый прикол Коломойского про три гражданства, которые (в отличие от двух) в Украине не запрещены, была подкреплена демонстрацией паспортов Дубинского, Бужанского и Ткаченко. С акцентом на то, что эта троица — «птенцы гнезда Игорева». Ладно бы Дубинский, говоря о внешнем управлении Украины, врал, или Бужанский, защищая право на празднование 9 Мая, лицемерил. Нет, все по делу — так при чем здесь И.В.? Видно, «темники» такие сценаристам поступили — отстраивать президента от фигуры этого олиграрха. Или убеждать телезрителя, что президент отстраивается.

А вот убедить зрителя в том, что Кличко не достоин быть мэром столицы европейского государства (то еще утверждение, но ладно уж), — этого уже не получится. Налицо сговор о пролонгации Виталия Владимировича, несмотря на его явно выдающиеся достижения (в кавычках). Поэтому показывать Кличко, который читает нормальную температуру в 36,6 градусов как «Зе-Бе и Бе» и сам себе английский на карантине преподает, а еще предлагает для борьбы с коронавирусом против летучих мышей пустить летучих котов, но при этом шутит на тему того, что мэр Черкасс ненавидит Черкассы, поэтому и отменил в этом городе карантин — это пускать перед сговором дымовую завесу. Дым рассеется, а Виталик останется. Как осадочек после ложечки. Без пророка в своем отечестве. Зеленскому-президенту — год © REUTERS, AP/Stringer

Надо пару слов сказать про дублера Володи: хрипотца «под Зеленского» у этого актера вполне сносная, мимические приемы тоже напоминают прототип. Меньше бы достоинства лицедею, больше пресмыкательства и готовности на все, ради аплодисментов — и был бы вылитый. А так просто слизанный.

Неотъемлемым элементом шоу (выросшим еще с традиционного КВН) является песенка на известный мотив с подтанцовкой группой поддержки. В этот раз было спето про кино и положено на знаковые кадры украинской политики: драка в парламенте, вынос Арсения Яценюка из-за трибуны, Юлия Тимошенко на коляске на сцене Майдана, бросок яйцом в Виктора Януковича и падение венка на него же, плюс еще пара-тройка незабываемых эпизодов и удачно вплетенные киношные сцены Василия Голобородько с автоматами в Верховной Раде и реальные — Владимира Зеленского с Петром Порошенко в том же зале. О чем была эта песня? Да ни о чем, если честно. Все пропетое давно неоднократно пережевано и питательность свою потеряло. На индульгенцию в жанре «ну не смогла я!» не тянет, для извинений слишком затратно.

По ходу действия неплохо по дням комментировался карантин. Как всегда, номер вытянули кадры с котами. Но зачем было пинать чемпионат Белоруссии по футболу? Видно, и тут в «темнике» есть к чему прислушаться: не дружны ныне Украина и Белоруссия, так пусть и сябры кожаного мяча отгребают. Да и Кличко потом тоже. В следующем номере про школьные уроки его персонаж с персонажем Ильи Кивы были показаны круглыми двоечниками с неадекватным мышлением. Кажется, что сами украинские учителя во время онлайн-уроков по украинским телеканалам иногда выглядели не лучше. Как говорил классик: «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!»

Репризу с вызовом на дом женщины с пониженной социальной ответственностью в униформе медсестры следует пропустить. Не потому, что она смешна до неприличия. А потому что до неприличия не смешна. Анекдоты на эту тему на сцене под софитами никогда не удавались так, как за праздничным столом под вкусную закуску. Но вкус «квартальцам» в последнее время изменяет с кем ни попадя. В этот день еще и с Еленой Малышевой, которую зачем-то тоже решили пародировать. Закрадывается подозрение, что это номер, рассчитанный на гастроли в России, проверенный временем, но теперь неизвестно когда будет нужен. Вот и решили продюсеры заполнить время. «Тот, кто нам мешает, тот нас и погубит». Куда ведут Украину структурные маячки МВФ © euractiv.com

А остаток этого времени отдали для сцены в VIP-комнате Верховной Рады с участием Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Конечно, никакой комнаты для этих олигархов там нет, но постановочный прием обрисовал глубокую степень зависимости всего и вся от этих двух игроков в украинскую государственность. Прямо указывалось на то, кто кого пофамильно содержит, кто за кого голосует и по чьей указке. Даже видеомонтаж вызывает некоторые комплименты — со звонком Ахметова Петру Порошенко, например. Но все это ограничивалось сатирой на нынешний состав украинского парламента. Где, как известно, с каждым составом самостоятельных фигур все меньше и меньше. И это как-то грустно.

А вот те, кто над этим всем смеются, остались за кадром. Почему-то не в эпицентре высмеивания сейчас Яценюк (поговаривают, что его возвращают в большую политику), Арсен Аваков (утверждают, что он влияет на Зеленского сейчас больше остальных, а где не влияет — там запугивает при помощи парамилитарных образований), нет шуток по поводу персонажей большой мировой политики Ангелы Меркель и Дональда Трампа, например. Выходит, что политики молоком обжигаются, а комики на воду дуют, котиками страхуются и над IQ отдельных безответных персонажей смеются. И оставляют самые благожелательные аплодисменты для последней песни о неких благих людях, «не ворах, не политиках, не мажорах», которые отдают всех себя служению человечеству. Подразумевая, наверное, и своего бывшего фронтмена. Но мы-то знаем, что аплодисменты здесь тоже видеорежиссеры подкладывают — в зале Зеленского давно пусто.