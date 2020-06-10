Владимир Зеленский выступил с замечательной инициативой: разработать «закон о первой леди». Заявил, что хочет разработать его с женой и её помощниками. При этом цели, декларирует Зеленский, самые благие: «люди, выбирая президента, будут понимать, что будет делать первая леди»

Нам, однако, кажется, что мысль президента несколько недодумана. Возникает сразу несколько важных вопросов.

1. Нужно ли это первой леди?

Нет, действительно. Сейчас у жены президента есть высокая степень узнаваемости; популярность (кстати — не самое радостное обстоятельство), почётный, пусть и бессодержательный, титул.

В случае принятия закон у неё появятся обязанности. Но при этом не возникнет никаких удобств в виде хоть какого-то собственного аппарата и государственного финансирования. Охраной она и так обеспечена.

Зеленский вместе с женой взялись за новый закон © Facebook, ETNODIM

С другой стороны, мы догадываемся, зачем это нужно. Скорее всего Елена Владимировна столкнулась с реальными проблемами, связанными с попытками через неё что-то пролоббировать или как-то помочь. И попросила защитить себя законодательно.

Раньше такие проблемы тоже возникали, но жёны президентов обычно были женщинами с опытом, морально подготовленными (в этом случае опыта и моральной подготовки нет и у самого президента), им как-то удавалось решать возникшие проблемы «в рабочем порядке». К тому же они понимали — никакой закон от подобного давления первую леди не спасёт.

2. А что если первая леди — сам президент?

Действительно — ведь до появления на политическом небосклоне Владимира Александровича главным претендентом на пост президента Украины была Юлия Тимошенко. У неё даже муж есть (где-то там — в теории, но есть). И она не единственная женщина в украинской политике.

И вообще, Украина — европейская страна. Мало ли как там может пойти дальше…

В общем, мужчина на посту первой леди будет смотреться несколько экстравагантно. Что за дискриминация по половому признаку?

Опять же, а если, например, президент не женат официально? Или женат, но не хочет, чтобы общественность обращала внимание на его жену (как это было с Виктором Януковичем)? В общем, вариантов тут очень много и все их надо предусмотреть.

Или не надо? Какая бы ни была рациональная основа принятия такого законодательного акта, попытка учесть все возможные варианты неминуемо приведёт нас к архисложной проблеме статуса любимого мячика кошки президента. Ведь мячик можно выкрасть и, используя влияние на психическое состояние кошки, оказывать влияние на политику одной европейской державы.

Абсурд, скажете вы? Может быть…

3. О чём предпочёл забыть президент

Владимир Александрович предпочёл забыть о том, что на Украине нет закона о президенте. О каком, простите, статусе первой леди можно говорить, если сам президент у нас не узаконен?

Между тем, когда речь идёт о законе о президенте, то это момент более чем серьёзный.

Во-первых, в этом законе должна быть описана процедура импичмента. Собственно, она, как считается, и сейчас прописана в ряде законодательных актов, но в законе о президенте она должна быть в сборе.

Во-вторых, уточняет процедуру формирования и полномочия «консультативных, совещательных и иных вспомогательных органов и служб», предусмотренных п. 28 ст. 106 Конституции (собственно говоря, того, что сейчас называется «Офис президента»).

Офис президента рассказал, чем занималась первая леди Украины, пока Зеленский общался с Трампом © Facebook, president.gov.ua

Но Владимир Александрович о такой возможности не подумал. По той простой причине, что принятие такого закона будет означать ограничение его собственных полномочий. В частности тех, которые реализуются через Офис президента (который может многое, но ответственности ни за что не несёт). Лучше уж обременить дополнительными полномочиями жену…

P.S.: В порядке рекомендации приведём фрагмент из известного политического памфлета «Проект виводу основних прав (Конституції), що його колись підготував такий авторський колектив: д-р Б. Кобза, д-р Петро Гоблін (голова), д-р Ярема Гремлін» (его написал ещё в первой половине 90-х годов киевский политолог Антон Финько):

«Поправка 7. Женщина по определению не может быть ни Гетманом Генеральным, ни гетманичем. Однако она может быть по определению Гетьманчихою, хорошей помощницей, которая, не вмешиваясь в дела мужа, может заниматься делами благотворительными, заботиться об имидже Гетьмана и др.».