Пандемия постепенно затихает, но расслабляться рано. Весь мир ждёт второй волны и изучает опыт стран, куда она уже пришла. Но у многих другие заботы. Итальянцы, например, задумываются о выходе из ЕС, а климатологи — о глобальном потеплении

Вторая волна может не прийти

Французское издание Atlantico поговорило с врачом Стефаном Гайе о том, стоит ли ждать второй волны эпидемии в мире. Гайе считает, что начало второй волны обусловлено двумя причинами: «должны быть настоящая первая волна и её настоящее окончание». Мир после пандемии: западные СМИ строят планы и надеются на лучшее © REUTERS, Yves Herman

В других странах ситуация развивалась по-разному. Сингапур, например, предпринял очень жесткие меры в самом начале эпидемии. Они оказались настолько эффективными, что первая волна там так и не пришла. В результате то, что сейчас называют в Сингапуре второй волной, является первой, только отсроченной. Важно понимать, утверждает врач, «эпидемия меняет население, оно уже не то, что было до первой волны: самые слабые умирают, а у многих появляется иммунитет».

В Иране ситуация другая. Там была мощная первая волна и довольно слабые меры противодействия. Когда строгие меры все же решено было ввести, экономика отреагировала на них очень болезненно. Их срочно пришлось отменять, и особой противоэпидемиологической роли они не сыграли.

«Поэтому так называемая вторая волна в Иране на самом деле является продолжением первой волны, которая еще не успела закончиться», — считает эксперт.

Во Франции, говорит Гайе, действительно была мощная первая волна, которая сейчас подходит к концу, поэтому можно с полным на то основанием задуматься о второй волне.

«Пора прекратить рассуждать о второй волне, а принять меры для того, чтобы она не произошла, — говорит Гайе. — Это возможно. В отличие от цунами, второй волны эпидемии может и не быть. В теории она может быть связана с мутацией вируса (как в 1918 году), но коронавирус отличается стабильным геномом и защитой от ошибок репликации. Иначе говоря, появление или предотвращение второй волны зависит практически только от нас. Именно мы можем не допустить ее, и, вполне вероятно, во Франции не будет второй волны, по меньшей мере серьезной». Западные СМИ о том, как американские медиа делают США великими, Россию – агрессивной, а Китай – источником зла © AP, Kathy Willens

Кто закрутит гайки?

Французское издание Le Figaro посвятило большой материал постпандемической судьбе Италии. Эпидемия далась этой стране очень тяжело. Погибли 33 600 человек. Самые тяжелые жертвы понесла самая развитая часть страны — Ломбардия (48% погибших). Это вызвало сильный прилив солидарности и гражданской гордости, а также укрепление позиций премьера Джузеппе Конте, главы неустойчивого и непопулярного до эпидемии правительства. Он руководил страной с помощью декретов, задвинув в сторону парламент. Сейчас он пользуется очень большим доверием населения.

Однако уже сейчас понятно, что старые проблемы возвращаются. Италия и до вируса не обладала сильной экономикой. Сегодняшние прогнозы неутешительны: «сейчас прогнозы пророчат сильную рецессию, долг в 160% ВВП, банкротство предприятий, рост безработицы, углубление всевозможного неравенства и усиление бедности».

Впрочем, главный вопрос, который сейчас интересует итальянцев, очевиден — останется ли Италия в Европе? Многие жители уже не понимают, зачем ЕС нужен стране, ведь они почти ничего не получили от вступления в еврозону.

«Начавшийся в 2008 году финансовый и экономический кризис стал для них тяжелым ударом, — пишет издание. — Несколько лет спустя, когда на их берегах случился наплыв мигрантов, у них сложилось справедливое ощущение того, что их бросили на произвол судьбы. Они стали первыми жертвами covid-19 в Европе и столкнулись с начальным безразличием Германии, Франции, ЕЦБ и Еврокомиссии».

По данным опросов, в апреле этого года 61% итальянцев не доверяли ЕС. 44% считали, что Италии следует остаться в Евросоюзе, 23% выступали за выход из него, а 33% затруднились с ответом. 53% высказались за сохранение евро, но этот показатель упал на 12% по сравнению с 2018 годом. Западные СМИ: опасная для Штатов Украина, слишком сильная Германия и молодежь, которая хочет веселиться © REUTERS, Borja Suarez

«Сейчас история отношений Италии и Европы напоминает обманутую любовь», — говорится в статье.

В какую сторону повернет Италия, зависит от самих итальянцев. Похоже, что они склоняются в сторону, противоположную европейским ценностям: «Опросы отражают стремление к судьбоносному сильному лидеру и авторитету государства, что вовсе не равно авторитаризму. Covid-19 усилил эту тенденцию. Обнародованный на прошлой неделе соцопрос показал, что 41% итальянцев принимают приостановку ряда демократических правил в чрезвычайной ситуации. Демократии в Италии необходимо обновление».

Вирус, жара, июнь

Британская газета The Times опубликовала статью о рекордной волне потепления, которая накрыла чуть ли не весь мир, начиная с холодной Сибири, в которой теперь можно позагорать.

«Недавно на эту холодную территорию, покрытую березовыми лесами и тюремными лагерями, — пишет издание, имеющее, видимо, весьма смутное представление о Сибири, — обрушилась беспрецедентная тепловая волна, и люди стали поглощать солнечные лучи, в том числе на крышах своих домов. «Я родился в Сибири и живу здесь уже 60 лет. Но я не помню ни одной весны, которая была бы похожа на эту», — сказал журналист Сергей Зубчук».

В Хатанге, российском селе, расположенном за Северным полярным кругом, 23 мая была зафиксирована температура в 25 градусов Цельсия. Это на 13 градусов выше показателей мая прошлого года. В других регионах Сибири температура в мае доходила до 35 градусов Цельсия, что примерно в два раза выше обычных значений. Яблони и вишни здесь зацвели на четыре недели раньше обычного. Снег, который в этом регионе постепенно тает в течение апреля, а в этом году его было больше, чем обычно, растаял почти за один день после прихода жары. Западные СМИ: Чего ждут на Западе от Трампа, Китая и России © REUTERS, Lucas Jackson

Кроме покрытой лагерями Сибири аномальное тепло пришло во множество регионов. Рекордные температуры были зафиксированы по всей территории Канады, а также в Арктике и Средиземноморье. Южное полушарие, где надвигается зима, тоже не хочет холодеть. На острове Южный в Новой Зеландии температура в мае доходила до 26 градусов Цельсия, что на 10 градусов выше средней дневной температуры.

В пригороде Лас-Вегаса жизнь стала больше похожей на борьбу за выживание, когда в конце апреля температура поднялась до 37 градусов Цельсия. В мае в разных частях Калифорнии были побиты температурные рекорды, а губернатор штата Гэвин Ньюсом разозлил местных жителей тем, что закрыл пляжи как раз в тот момент, когда толпы людей пытались где-то охладиться.

То же самое творится и в Средиземноморье. Израиль раньше времени ослабил режим самоизоляции и открыл приморские части городов. Однако пляжи оставались закрытыми в соседнем Ливане, что заставило страдающих от жары жителей Бейрута устанавливать надувные бассейны на балконах и крышах домов. Кипр превратился в настоящее пекло, и там был зафиксирован в мае самый жаркий день за всю историю наблюдений — 42,5 градуса Цельсия.

В конце мая в Дели установилась необычайная жара — 47,6 градуса Цельсия, и тем самым был установлен рекорд для этого месяца.

«Возможно, с помощью вакцины будет найдет выход из пандемии коронавируса, однако не существует возврата к нормальной погоде», — отметил Даг Парр, главный специалист британского отделения организации «Гринпис».

«По мнению специалистов, — утверждает издание, — 2020 год может стать одним из пяти самых жарких за всю историю метеонаблюдений, и вполне возможно, что необычно жаркая весна представляет собой лишь прелюдию к еще более жаркому лету. Возможно, в Сибири еще наступит приятная и жаркая погода, однако в других местах высокая температура может стать проблемой».