Астрологические аспекты и эротические зоны президента Зеленского

После недавней пресс-конференции президента Зеленского, которую он дал в Мариинском парке Киева, одна украинская журналистка сказала, смеясь: «У него эрогенные зоны расположены слишком близко к поверхности»

Речь шла о нескольких нервных и скомканных ответах президента на вопросы журналистов. Наблюдательные "акулы пера" заметили, что президент отвечал с раздражением и не заканчивал логические конструкции. Было заметно, что он совсем не спокоен. Даже иногда взвинчен. Ему не нравится, что его не все любят. А некоторые даже смеют задавать неприятные вопросы. Вымуштрованный президент и его контролеры © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Зачем-то назвал мэра Черкасс Бондаренко бандитом (иск Бондаренко о защите чести и достоинства уже подан в суд). Потом сообщил, что ему есть чем думать (видимо, имелся в виду мозг, но президент не уточнил, что имел в виду и дал новый повод для шуток). В общем, интересно проанализировать не только, что говорил Зе на пресс-конференции, но и как он говорил, почему. Насколько это поведение характерно для него в принципе, и чего от него ждать в будущем.

Посмотрим на натальную карту Зеленского. В ней присутствует квадрат Луна-Уран. Человек с таким аспектом испытывает постоянное ощущение внутреннего дискомфорта. Ему сложно оставаться спокойным. По Зеленскому прошлых лет это тоже можно было увидеть. Но в неблагоприятной внешней ситуации его нервозность стала особенно заметной.

Надо сказать, что до этого дня в Мариинском парке президент не проводил сложных "прессух". Не было неудобных интервью. Не подходили "близко к телу" неприятные ему лично люди. Он вообще не давал пресс-конференций. Кроме той, что проходила на киевском фудкорте, в более приятном для него формате, когда возле президента собирались пять-шесть журналистов. Когда рейтинг ещё был очень высоким. Когда Зеленский был на волне эйфории и подпитывался этой эйфорией.

Но вот кто-то из его команды решил провести настоящую, "взрослую" пресс-конференцию. Надо отметить, что многим журналистам, "неудобным" или неугодным, места в Мариинском парке не нашлось под предлогом коронавируса. А тем, кого пустили, не дали слова (например, автору меткого замечания про эрогенные зоны Светлане Крюковой). Первый год не комом? Президент Зеленский очень доволен собой © AP, Sergey Dolzhenko/Pool Photo via AP

Но даже в таком лояльном формате было заметно, что эта ситуация для нервной системы президента чрезмерна. А то, как он "играл лицом" и шевелил всеми его частями, стало источником мемов на Украине.

Человеку с Луной, пораженной Ураном, сложно оставаться неподвижным даже несколько минут. Он все время должен чем-то двигать и даже немного подергиваться. Это было заметно по "прошлому" Зеленскому, который двигался по сцене как на шарнирах. Теперь двигаться было особо нельзя. Это плохо для него, неуютно, неудобно. Ему бы ходить перед зрителями. А ещё лучше прыгать.

Беспокойный, капризный, раздражительный, импульсивный. Он сам может впоследствии думать — как мне пришло в голову это сказать? Но поздно. В качестве примера можно привести его ответ "мэни е, чым думаты". Никто его за язык не тянул! Это была лишняя, ненужная фраза. Она просто вырвалась. Может быть, он на долю секунды забылся, и ему показалось, что он опять на сцене, играет президента страны. Вот, удачно пошутил.

Он слишком независим, чрезмерно. Такой человек с трудом терпит необходимость подчиняться, даже просто учитывать чужое мнение для него некомфортно.

Он может что-то "сморозить" внезапно. И для сцены это прекрасно. Возможно, он сможет адаптироваться и для роли президента? Но ему очень трудно сдерживать естественную для него нервозность и капризность.

И всё же дружелюбие, искренность и потрясающая интуиция — такова другая сторона этого аспекта. Это часто с лихвой перекрывает раздражительность и быструю смену мнений у человека. Но не у президента страны. Это прекрасный аспект, например, для актера, который играет президента. Но не для самого президента.

Луна у президента находится во Льве. Это говорит о некоторой "мании величия". Нет, в одежде и в поведении он будет чрезвычайно демократичен. Кеды и свитер для него — одежда на все случаи жизни. Как для любого Льва, который жаждет быть неформальным лидером, презирает внешние атрибуты "успеха" и воспринимает дорогие вещи как унижение. Да, это унижение и "некомильфо" для поистине великого Льва, которому не нужны золотые побрякушки для подтверждения своей ценности. Для лунного Льва, как Зеленский, тем более.

Тут мы подходим к следующей "загадке" Зеленского. Это очень гордый человек, который искренне считает себя выше других. Он действительно простодушно думает о себе, как о поистине великом человеке. Это тот момент, который может заставить его искренне поступить так, как герой его сериала Голобородько. Для блага страны. И если бы не внешнее управление, Зеленский теоретически был бы способен на такой шаг.

Но поскольку он в большой степени управляемая марионетка, и он сам не может этого не понимать, это только добавляет ему раздражения и желания хоть как-то проявить свое величие, даже в такой унизительной ситуации. Это проявляется как гордыня. Неприятие чужого мнения. Самолюбивое возвеличивание себя. Мы можем увидеть вскоре и "культ личности". И некоторые предпосылки к этому есть. Украина под опекой Вселенского разума. Что нашаманили стране астрологи в 2019 году © CC0, Pixabay

Фраза "мне есть чем думать" отсылает нас к фразе другого президента Украины Виктора Ющенко. Он сказал во время первой поездки в качестве президента в Донецк: "Перед тобой президент, а не коровий пастух". Это тоже была неуместная реплика, которая тоже "вырвалась". Она показала не только степень бескультурья Ющенко, но и степень его раздражения. Как можно не кланяться такому великому человеку? Холопы должны.

У Зеленского и уровень культуры, и уровень саморефлексии значительно выше, чем у Ющенко. Но раздражение и гордыня их в чем-то уравняли.

Ну а что же бытовые и эротические предпочтения? Придется разочаровать тех, кто, может быть, ждёт компромата. Нет, эта лёгкая и быстрая возбудимость имеет мало отношения к эротике. Больше к общему состоянию нервной системы.

Любого человека с таким аспектом можно легко "завести". И в эротическом смысле тоже. Но так же легко и быстро он остынет. Не говоря уже о том, что к предполагаемому объекту "страсти" он будет испытывать в основном дружеские чувства, не более того.

Никаких романтических историй за ним, скорее всего, нет. А если что и было, так это не стоит того, чтобы об этом рассуждать. Никаких роковых страстей. А вот юмор — может быть. Не зря Зеленский — продюсер романтических комедий.

Аспект с Ураном относится не к чувствам, а к уму. Человек будет легко фантазировать, смеяться на эротические темы. Может быть, экспериментировать. Может быть, не всегда удачно. Но что он на самом деле чувствует, мы никогда не узнаем. Вряд ли он кого-то допускает вообще в свой внутренний мир. Логика, независимость, свобода. Это не великий любовник или ловелас, а мастер технологий.

Да, легко можно представить, что этот человек отчебучит что-то вроде игры на рояле без помощи рук. И другие "искромётные" эротические шутки на грани фола. Внутри же это может быть "грустный клоун". И даже очень грустный.