Депутаты Верховной Рады Украины от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук (председатель политсовета партии) и Ренат Кузьмин обратились в ООН с жалобой на незаконное функционирование в Украине американских бактериологических лабораторий

Пятнадцать созданных при участии США бактериологических лабораторий действуют на территории Украины с 2005 года — с перерывом на период правления Виктора Януковича. О том, чем занимаются в этих лабораториях, украинцам ничего неизвестно, кроме того, что курирует их работу Пентагон.



Ранее Ренат Кузьмин и Виктор Медведчук направляли запрос относительно деятельности этих лабораторий президенту Украины Владимиру Зеленскому. Авторы запроса утверждают, что за время работы этих лабораторий на Украине не раз происходили вспышки разнообразных вирусов, которые сопровождались смертями, и что украинские власти уже находили в работе лабораторий нарушения, которые могли быть причиной утечки штаммов. Политолог Безпалько: Американские биолаборатории у границ России могут нанести непоправимый ущерб нашей стране © РИА Новости, Нина Зотина



Так, в январе 2016 года в Харькове не менее 20 военнослужащих погибли от похожего на грипп вируса, ещё более 200 человек были госпитализированы; двумя месяцами позднее на Украине 364 человека умерли от свиного гриппа A (H1N1) pdm09 — «то есть тот же штамм, что привёл к мировой пандемии в 2009 году». В 2017 году был всплеск гепатита А в Николаеве…



Виктор Янукович в 2013 году отказался от сотрудничества с США в сфере биологических экспериментов, но после прихода к власти Петра Порошенко работа биолабораторий была возобновлена. «…Вполне вероятно, что власти В.Янукович лишился при активном участии правительства США именно из-за отказа от сотрудничества с Пентагоном», — предполагают авторы запроса.



Депутаты также отмечают, что «неожиданные и очевидно беспричинные вспышки тяжёлых инфекционных заболеваний в Украине происходят на фоне прекращения действия санитарных норм и правил, устанавливавших стандарты обеспечения биологической безопасности человека, и сокращения финансирования производства вакцин».



В целом «не исключено, что тайная и непрозрачная деятельность небезопасных иностранных биологических объектов на территории Украины имеет своим заданием скрытое тестирование действия вирусов и бактерий на организмах украинцев».



Кузьмин и Медведчук в связи с этим просили президента предоставить обоснованную информацию, в частности, о том, какие международные соглашения с США и международными организациями заключались в период 2005-2020 годов, что стало основанием продолжения работы этих лабораторий после 2014 года, сколько американских биолабораторий действуют на территории страны, где они находятся и на основании каких нормативных документов работают.



Кроме того, депутатов интересует, проводились ли какие-либо (противоэпидемиологические, ведомственные, досудебные и т.п.) расследования причин вспышек в Украине опасных болезней в течение 2009-2018 годов (свиной грипп, гепатит А, холера)? Если проводились, то каковы результаты? Если не проводились, то почему?



Ответ последовал из посольства США. В сообщении, в частности, говорится, что "Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины».



При этом заверили: «наши совместные усилия помогают гарантировать, что опасные возбудители не попадут в чужие руки».



Из этого можно понять, что в лабораториях таки хранятся возбудители болезней и угрожающие токсины и проводятся некие «мирные исследования». Насколько это хранение можно считать «защищённым», сказать сложно, равно как и не вполне ясно, чьи именно руки следует считать «чужими». Возможно, все эти «угрожающие токсины» уже в чужих руках.



Виктор Медведчук обратил внимание на тот факт, что первым на запрос ответило посольство США: получается, что вопрос размещения этих опасных объектов на территории Украины в большей степени волнует американцев, чем украинскую власть.



Запрос о деятельности 15 американских биолабораторий на территории Украины ОПЗЖ направила и в ООН. Как сообщил Медведчук в эфире телеканала «112 Украина», сделано это было потому, что «…речь идет о выполнении международной конвенции по запрету и биологических, и бактериологических исследований, создания оружия, применения и запрета оружия биологического и бактериологического». И именно ООН может это контролировать. Олейник: США размещают биолаборатории в зависимых странах, таких как Украина © Владимир Трефилов



Политик напомнил, что украинская власть не имеет доступа к иностранным лабораториям. В 2010 году тогдашний премьер-министр Николай Азаров обратился по поводу лабораторий к американцам, была отправлена соответствующая нота о том, чтобы провести инспекцию.



«Потому что, по данным, которые существовали официально, они занимаются бактериологическими исследованиями 3-5-го уровня опасности. То есть это работа с патогенами, это разработка генотипов человеческого здоровья, конституции организма, то есть это воздействие различных штаммов и разработка штаммов очень опасных, вирусных эпидемиологических заболеваний», — пояснил Медведчук. Однако, по его словам, «в течение года была пустая переписка, которая фактически ничем не закончилась».



В 2011 году американцы согласились создать совместную комиссию для проверки, чем занимаются лаборатории.

«Создали такую комиссию — эту комиссию никуда и ни к чему не допустили. Комиссия не получила ни одного ответа на вопросы, которые были поставлены. И в 2011 — начале 2012 года правительство Украины заявляет ноту правительству США о расторжении соглашения и прекращении деятельности лабораторий. Идет переписка, когда на Украину давили на правительство в этой части и по этому вопросу со стороны всех западных центров, в том числе и Вашингтона, и эта переписка продолжалась до конца 2013 года, а в начале 2014 года, когда поменялась власть, то пришел господин Порошенко и под аплодисменты сказал: «Надо работать, продолжайте, вы молодцы. Тем более финансируются со Штатов, исследования проводятся, и говорят, что они на пользу Украины». А на пользу или во вред — этого никто не знает, потому что таких лабораторий по миру создано четыреста, и двести из них почему-то созданы и работают, занимаясь исследованиями биологическими и бактериологическими, на границах вблизи двух государств. Одно называется Российская Федерация, а другое — КНР. И ведь это не напрасно», — рассказал политик.



Он добавил, что такие лаборатории есть и в бывших советских республиках — в Грузии, Азербайджане, Армении, Казахстане и Украине.



«И вот те вспышки заболеваний, которые имеют место в мире и которые имели место даже в Украине, — они вызывают ряд подозрений, — подчеркнул Медведчук. — И мы своими запросами, своим вниманием, привлечением внимания общественности, в данном случае уже международной общественности, хотим сказать, что власть должна взять контроль и действительно выяснить, что там происходит в этих лабораториях, какие исследования проводятся, насколько они могут быть вредны для здоровья людей или для интересов экономики».



В конце апреля ОПЗЖ потребовала опечатать все записи и биологические препараты в американских биолабораториях на территории Украины.



«У украинцев, как и жителей стран Европы, которые могут оказаться заложниками биологических экспериментов, в том числе и над людьми, особую тревогу вызывают неоднократно фиксировавшиеся вспышки тяжелых заболеваний как раз в тех местах, где действовали биолаборатории США», — говорится в заявлении ОПЗЖ, обнародованном на партийном сайте.



«Речь идет о геморрагической пневмонии, холере и ряде других крайне заразных заболеваний, возбудители некоторых из которых точно не установлены до сих пор», — говорится в документе.



Авторы заявления указывают, что пандемия коронавируса как никогда остро поставила вопрос о биологической защите украинского народа и государства: «очевидно, что в такой ситуации власть не должна быть просто статистом, фиксирующим число заболевших и умерших, она обязана принять самые решительные меры».



Напомним, ранее (8 мая) СБУ заявила в своём телеграм-канале, что «на территории Украины не действуют никакие иностранные биологические лаборатории». А те, что действуют, «финансируются из госбюджета, подчинены Минздраву и Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей».

Таким образом, получается, что при президенте Зеленском и под руководством назначенного им руководителем СБУ Баканова СБУ лжет общественности, косвенно покрывая деятельность американских секретных биолабораторий.