На фоне нового «кассетного скандала», в котором фигурирует Петр Порошенко, в Украине развивается «картинный скандал». Центральной фигурой в нем тоже является Петр Порошенко. Эксперты считают, что экс-президент стал более "хайповым" и успешным

Надо сказать, что бывший президент Украины прошел качественный апгрейд. Он не только похудел, но и освоил новую тактику информационного хайпа. И уже по количеству информационных поводов и упоминаний в прессе затмил своего политического конкурента — действующего президента Владимира Зеленского.

26 мая Порошенко устроил выставку картин из собственной коллекции. Той самой, которая фигурирует в деле о незаконном перемещении через границу культурных ценностей, которое расследует Госбюро расследований (ГБР). А вместо того чтобы явиться на допрос, подозреваемый пришел в картинную галерею в Киеве. Вот как это прокомментировали эксперты в соцсетях.

Перемена защиты

Бывший народный депутат Сергей Лещенко написал, что это шоу устроили сами пиарщики Порошенко. А еще поделился собственным инсайдом: «Дорогие друзья, хочу немного расставить акценты в "деле картин Порошенко". Я лично считаю это производство малоубедительным. Намного перспективнее доказать роль Порошенко в делах похищения Саакашвили, спасения судьи-взяточника Чауса или захвата канала Януковича "Тонис" и превращения его в канал "Прямой". Наши инсайдеры сообщают, что события со штурмом музея Гончара — это результат успешной пиар-защиты Порошенко. Экс-президент получил утечку о готовящемся обыске у него во дворце. Как вы помните, он построил его в Козине на месте базы отдыха "Чайка", которая была на балансе фабрики Карла Маркса (сейчас "Рошен"). И, чтобы сыграть на опережение, Порошенко вывез часть своих картин в музей Гончара, чтобы отвадить ГБР от обыска дома. Этого Порошенко опасался больше всего, потому что тогда был высокий риск утечки видеофиксации обыска в прессу. И все бы увидели, что бывший президент окружил себя "пшонка-стилем", а на стенах у него висят, кроме Шишкина и Репина, еще и оригиналы работ Рубенса и даже Сандро Боттичелли, за которую он выложил восьмизначную сумму в долларах на мировом аукционе.

Сам музей Гончара с 17 марта находится на карантине. Более того, сайт музея сообщает, что они закрыты на реконструкцию и работает только один зал временных экспозиций. В авральном порядке за несколько дней там была организована так называемая "выставка из коллекции Порошенко". Таким образом, Порошенко решил при помощи музея прикрыться от проблем, которые у него возникли с ГБР.

Поэтому, оценивая адекватность поведения ГБР, не мешает также дать оценку и второму участнику конфликта. Все это подняло дискуссию в культурологической среде о том, насколько адекватно повел себя музей Гончара, который втянулся в пиар-стратегию Порошенко. Эти вопросы, в частности, уже публично задали арт-критик Константин Дорошенко и бывшая замминистра культуры Ирина Подоляк.

ГБР в этой ситуации попало в ловушку, которую им расставил умелый политический иезуит Порошенко. Надо добавить, что это не первый раз, когда Порошенко выкручивается из истории с обысками таким образом. На память приходит история, как следователи Генпрокуратуры в 2004 году нагрянули в офис Давида Жвании, и его приехал спасать Порошенко вместе с 5 каналом. Как позже делились между собой участники обыска (а это известные сейчас люди!), Порошенко отводил в сторону следователей Генпрокуратуры и просил их устроить заворуху и даже немного потолкаться с депутатами, чтобы на камеру это выглядело максимально эффектно и он мог накрутить на этом политический пиар.

Проблема ГБР состоит в том, что они находятся в разных весовых категориях с Порошенко по части информационной пропаганды. На сегодняшний день Порошенко умело перевернул дискуссию и вместо того, чтобы обороняться, он поставил ГБР в позу самозащиты».

Бандиты с удостоверением

Бывший народный депутат Борислав Береза не иначе, как шоу, произошедшее тоже не комментировал: «Все высказались по эпикфейл шоу, которое устроило ГБР в музее Гончара? Тогда и я вставлю свои пять копеек. И я не буду скатываться в разбирательство виновен Порошенко или нет. Ведь я не следствие и не суд, как и вы. Я напишу о том, что вчера мы увидели, что в Украине верховенство права отсутствует, а правоохранители и бандиты по факту отличаются лишь наличием у них удостоверений. Бандит с удостоверением — это уже правоохранитель. А сегодня утром мне написал еще один сотрудник музея. И я процитирую его полностью:

— У меня в музее пост вооруженной охраны. Возникает оправданный вопрос, а каков алгоритм их действий в такой ситуации? Любой из предметов находящихся у меня в музее стоит минимум сотню тысяч долларов. За сохранность этих предметов я несу уголовную ответственность. Я, а не какой-то залетный штурмовик ГБР, который может повредить или банально украсть один из экспонатов. Я не идеализирую этих людей. Они далеко не ангелы. Но ведь вся ответственность на мне! Не моральная, не этическая, а уголовная. Очень хочется знать, ответ министра внутренних дел Авакова, как должны действовать подчиненные ему бойцы ДСО в ситуации когда неустановленные вооружённые лица проникают в охраняемое ими помещение, в котором находятся большие ценности? Должны ли они стрелять? Хотя бы в воздух! Или надо брать частную охранную компанию, что не предусмотрено нормами. Ведь государственные музеи должны быть под охраной ДСО с огнестрельным оружием. А у нас нет частных охранных компаний с огнестрелом. И что нам делать в подобной ситуации? Просить посетителей, чтоб они задержали этих черных человечков до приезда полиции и КОРДа?

В общем, то что вчера произошло не могло произойти в Прадо, Лувре, Уффици или Орсе. А вот в Третьяковке или Эрмитаже могло бы. И то не факт. Но мы все вчера в очередной раз увидели, что в Украине отсутствует верховенство право, но есть право силы и право Банковой. Понятно, что абсолютная власть пьянит и дурманит голову. Только похмелье может быть крайне неприятным. И даже болезненным».

Это специальное кино

Бывший министр юстиции Елена Лукаш подробно описала все дела, по которым фигурирует Петр Порошенко и ни одно из которых не доведено до суда: «Посмотрите, пожалуйста, список производств в которых фигурирует Порошенко и которые находятся в производстве Государственного бюро расследований. Тяжкие и особо тяжкие преступления уже давно должны были быть раскрыты, или дела должны были быть закрыты с извинениями, если преступлений там нет. Внимательно просмотрите список дел и подумайте: зачем перед нами разыгрывают кино про картины-корзины-картонки.

Перечень уголовных производств:

— Пленки Деркача. Государственная измена, злоупотребление служебным положением, вмешательства в работу правоохранительных органов;

— Переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекший эскалацию конфликта с РФ, введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти;

— Захват государственной власти и подделка при этом официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины;

— Потеря материальных носителей секретной информации, содержащих гостайну (ситуационная комната);

— Незаконная переправка через госграницу Украины с использованием поддельных документов (Мальдивы);

— Незаконное задержание М.Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы Украины в Польшу;

— Организация и незаконная переправка судьи Николая Чауса через госграницу Украины в Молдавию;

— Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности;

— Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже "Кузни на Рыбальском";

— Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой";

— Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест";

— Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019, проведение конкурса в короткие сроки и принятие незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса в ВСП;

— Злоупотребление служебным положением и вмешательства в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Госбюджета Украины на выплату им заработной платы;

— Противоправное вмешательство в деятельность судей Окружного админсуда г.Киева со стороны президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приват Банка".

***

Ну, так зачем силовикам нужны картины? Где подозрения по реальным тяжким составам? Вы понимаете, что «операция-вернисаж» — сговор партнеров и розыгрыш, камуфлирующий отсутствие реальной работы Венедиктовой и Соколова по раскрытию преступлений? Это очередная серия дешёвого сериала про весну (до которой осталось 5 дней). Не обольщайтесь. Ничего не будет».

Зачем так сложно?

Блогер Евгений Хурсин удивлен, почему бывший президент упорно избегает посещения следователей ГБР, если уверен в своей невиновности:

"Порошенко, картины, выставка, люди и кони. Сегодня Порошенко вызывали в ГБР по делу перемещения через границу предметов искусства, а именно картин на более чем солидную сумму. Но вместо того чтобы просто сходить на допрос — Петр Алексеевич внезапно открыл выставку тех самых картин в музее Гончара и на камеру пригласил всех желающих полюбоваться картинами и какими-то документами по их приобретению после окончания карантина.

А ведь можно было просто прийти на допрос, дать показания. Тем более если как утверждает сам Порошенко это все политически мотивированно и нет никакого криминала. Зачем постоянно избегать и игнорировать приглашения на допрос? Если все чисто и нечего боятся?

Причем тут политика вообще, если речь о картинах, их приобретении, перемещении и налогах?

Если все приобретено честно, заплачены налоги, без всяких оффшоров и нет никакой отмывки грязных или краденных денег?

И во всех этих телеграмм-каналах пишут бред и неправду про схемы, офшоры и совместный бизнес со Свинарчуками-Гладковскими?

Просто приди и все расскажи.

В чем проблема? Коллекция конечно очень дорогая. Примерно 10 000 000 долларов рыночная стоимость. Айвазовский, Левитан, Глазунов и другие лучшие художники.

Русская классика. Очень ликвидное вложение».

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;Политолог Олеся Яхно назвала происходящее &amp;amp;amp;amp;amp;amp;laquo;Самозашквар власти&amp;amp;amp;amp;amp;amp;raquo;: &amp;amp;amp;amp;amp;amp;laquo;Итак, давайте по&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;порядку. В ГБР в&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;стремлении во&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;что бы то ни&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;стало завести дело на&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;пятого президента взялись за&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;43 картины. Последовательность такая:&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;1. В ГБР утверждали, будто бы картины из&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;коллекции Порошенко вывезены за&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;границу. Порошенко организовал выставку, и&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;доказал, что в&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;ГБР врут.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;2. Затем в&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;ГБР начали утверждать, что при&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;ввозе картин не&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;была уплачена пошлина. Порошенко продемонстрировал квитанции об&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;уплате таможенных пошлин, чем опять доказал, что в&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;ГБР врут.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;3. Дальше в&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;ГБР и&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;отдельных СМИ стали утверждать, что картины оплачены непрозрачно. Порошенко показал платежки, которые свидетельствуют, что деньги за&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;картины уплаченные из&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;его личных счетов и&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;средствами, из&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;которых были уплачены все налоги, и&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;опять доказал, что в&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;ГБР врут.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;И вот после всех этих зашкваров власть, вместо того, чтобы извиниться и&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;закрыть это псевдодело, прислала спецназ ГБР штурмовать Музей Гончара, где выставлена ​​экспозиция. Директору музея соответствующие документы, объясняющие штурм, не&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;были предоставлены. Это и&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;есть верховенство права в&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;понимании ГБР, ГПУ и&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;Офиса президента? Да это позорище! Когда несостоятельность в&amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;выполнении своих предвыборных обещаний власть решила компенсировать политически предвзятыми преследованиями&amp;amp;amp;amp;amp;amp;raquo;.&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Folesya.yakhnobelkovskaya%2Fposts%2F2807855419312858&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;width=500" mce_src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Folesya.yakhnobelkovskaya%2Fposts%2F2807855419312858&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;width=500" width="500" height="281" style="border:none;overflow:hidden" mce_style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"&amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Политтехнолог Тарас Березовец ударился в исторические метафоры: «У Гитлера как бывшего художника-неудачника отношения с коллегами-художниками не складывались всю жизнь. Поэтому для более удачливых коллег он придумал термин «дегенеративное искусство», а их полотна нацисты изымали из музеев и сжигали на кострах. У Хрущева отношения с искусством авангардистов не сложились. Поэтому выставку новой волны он заклеймил позором и показывать в дальнейшем запретил. У всех маленьких (во всех смыслах) диктаторов отношения с искусством почему-то не складывались. Впрочем, нападки только сделали творчество гонимых художников только более популярным, а их произведения более дорогими. Морали не будет. Параллели с происходящим на наших глазах в Украине очевидны. А искусство в конечном итоге всё равно всегда побеждает убогость».

Юрист Андрей Портнов тоже обратил внимание, что на фоне реальных дел Порошенко правоохранители занимаются спланированной комедией: «Вообще, это конечно прекрасно, что на фоне дела о государственной измене и конкретных доказательств подрыва суверенитета и фактов внешнего управления, главного государственного и военного преступника вызывают по какому-то странному и спорному эпизоду о каких-то картинах. Очевидно, что такое смещение информационных акцентов выгодно одновременно и Порошенко и властям — никто уже не помнит вчерашней большой сенсации, потому что обсуждает маленькую, но сегодняшнюю.

Ну и как-то чересчур странно, что фигурант всего за несколько дней, прямо посреди карантина, смог внезапно собрать выставку картин, арендовать музей, достать таможенные декларации, обеспечить страхование работ и совершить десяток других логистических и бюрократических процедур.

Немного похоже на совместную распланированную в ролях комедию. Думаю, нужно было очень постараться, чтобы без согласования совместных действий обеспечить такое шоу с виртуозным и быстрым открытием выставки аккурат в тот день, когда как раз о картинах тебя и вызвали на допрос.

Результат для обеих сторон прекрасен — на задний план ушла государственная измена, мародёрство, хищения, офшоры и воровское кубло главного государственного преступника.

Так бывает, когда на главное правоохранительное ведомство страны назначаешь игрока одного хода, некомпетентного функционера или легкомысленную и восхищённую собой амебу».