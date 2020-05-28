Надо сказать, что бывший президент Украины прошел качественный апгрейд. Он не только похудел, но и освоил новую тактику информационного хайпа. И уже по количеству информационных поводов и упоминаний в прессе затмил своего политического конкурента — действующего президента Владимира Зеленского.
26 мая Порошенко устроил выставку картин из собственной коллекции. Той самой, которая фигурирует в деле о незаконном перемещении через границу культурных ценностей, которое расследует Госбюро расследований (ГБР). А вместо того чтобы явиться на допрос, подозреваемый пришел в картинную галерею в Киеве. Вот как это прокомментировали эксперты в соцсетях.
Перемена защиты
Бывший народный депутат Сергей Лещенко написал, что это шоу устроили сами пиарщики Порошенко. А еще поделился собственным инсайдом: «Дорогие друзья, хочу немного расставить акценты в "деле картин Порошенко". Я лично считаю это производство малоубедительным. Намного перспективнее доказать роль Порошенко в делах похищения Саакашвили, спасения судьи-взяточника Чауса или захвата канала Януковича "Тонис" и превращения его в канал "Прямой". Наши инсайдеры сообщают, что события со штурмом музея Гончара — это результат успешной пиар-защиты Порошенко. Экс-президент получил утечку о готовящемся обыске у него во дворце. Как вы помните, он построил его в Козине на месте базы отдыха "Чайка", которая была на балансе фабрики Карла Маркса (сейчас "Рошен"). И, чтобы сыграть на опережение, Порошенко вывез часть своих картин в музей Гончара, чтобы отвадить ГБР от обыска дома. Этого Порошенко опасался больше всего, потому что тогда был высокий риск утечки видеофиксации обыска в прессу. И все бы увидели, что бывший президент окружил себя "пшонка-стилем", а на стенах у него висят, кроме Шишкина и Репина, еще и оригиналы работ Рубенса и даже Сандро Боттичелли, за которую он выложил восьмизначную сумму в долларах на мировом аукционе.
Сам музей Гончара с 17 марта находится на карантине. Более того, сайт музея сообщает, что они закрыты на реконструкцию и работает только один зал временных экспозиций. В авральном порядке за несколько дней там была организована так называемая "выставка из коллекции Порошенко". Таким образом, Порошенко решил при помощи музея прикрыться от проблем, которые у него возникли с ГБР.
Поэтому, оценивая адекватность поведения ГБР, не мешает также дать оценку и второму участнику конфликта. Все это подняло дискуссию в культурологической среде о том, насколько адекватно повел себя музей Гончара, который втянулся в пиар-стратегию Порошенко. Эти вопросы, в частности, уже публично задали арт-критик Константин Дорошенко и бывшая замминистра культуры Ирина Подоляк.
ГБР в этой ситуации попало в ловушку, которую им расставил умелый политический иезуит Порошенко. Надо добавить, что это не первый раз, когда Порошенко выкручивается из истории с обысками таким образом. На память приходит история, как следователи Генпрокуратуры в 2004 году нагрянули в офис Давида Жвании, и его приехал спасать Порошенко вместе с 5 каналом. Как позже делились между собой участники обыска (а это известные сейчас люди!), Порошенко отводил в сторону следователей Генпрокуратуры и просил их устроить заворуху и даже немного потолкаться с депутатами, чтобы на камеру это выглядело максимально эффектно и он мог накрутить на этом политический пиар.
Проблема ГБР состоит в том, что они находятся в разных весовых категориях с Порошенко по части информационной пропаганды. На сегодняшний день Порошенко умело перевернул дискуссию и вместо того, чтобы обороняться, он поставил ГБР в позу самозащиты».
Бандиты с удостоверением
Бывший народный депутат Борислав Береза не иначе, как шоу, произошедшее тоже не комментировал: «Все высказались по эпикфейл шоу, которое устроило ГБР в музее Гончара? Тогда и я вставлю свои пять копеек. И я не буду скатываться в разбирательство виновен Порошенко или нет. Ведь я не следствие и не суд, как и вы. Я напишу о том, что вчера мы увидели, что в Украине верховенство права отсутствует, а правоохранители и бандиты по факту отличаются лишь наличием у них удостоверений. Бандит с удостоверением — это уже правоохранитель. А сегодня утром мне написал еще один сотрудник музея. И я процитирую его полностью:
— У меня в музее пост вооруженной охраны. Возникает оправданный вопрос, а каков алгоритм их действий в такой ситуации? Любой из предметов находящихся у меня в музее стоит минимум сотню тысяч долларов. За сохранность этих предметов я несу уголовную ответственность. Я, а не какой-то залетный штурмовик ГБР, который может повредить или банально украсть один из экспонатов. Я не идеализирую этих людей. Они далеко не ангелы. Но ведь вся ответственность на мне! Не моральная, не этическая, а уголовная. Очень хочется знать, ответ министра внутренних дел Авакова, как должны действовать подчиненные ему бойцы ДСО в ситуации когда неустановленные вооружённые лица проникают в охраняемое ими помещение, в котором находятся большие ценности? Должны ли они стрелять? Хотя бы в воздух! Или надо брать частную охранную компанию, что не предусмотрено нормами. Ведь государственные музеи должны быть под охраной ДСО с огнестрельным оружием. А у нас нет частных охранных компаний с огнестрелом. И что нам делать в подобной ситуации? Просить посетителей, чтоб они задержали этих черных человечков до приезда полиции и КОРДа?
В общем, то что вчера произошло не могло произойти в Прадо, Лувре, Уффици или Орсе. А вот в Третьяковке или Эрмитаже могло бы. И то не факт. Но мы все вчера в очередной раз увидели, что в Украине отсутствует верховенство право, но есть право силы и право Банковой. Понятно, что абсолютная власть пьянит и дурманит голову. Только похмелье может быть крайне неприятным. И даже болезненным».
Это специальное кино
Бывший министр юстиции Елена Лукаш подробно описала все дела, по которым фигурирует Петр Порошенко и ни одно из которых не доведено до суда: «Посмотрите, пожалуйста, список производств в которых фигурирует Порошенко и которые находятся в производстве Государственного бюро расследований. Тяжкие и особо тяжкие преступления уже давно должны были быть раскрыты, или дела должны были быть закрыты с извинениями, если преступлений там нет. Внимательно просмотрите список дел и подумайте: зачем перед нами разыгрывают кино про картины-корзины-картонки.
Перечень уголовных производств:
— Пленки Деркача. Государственная измена, злоупотребление служебным положением, вмешательства в работу правоохранительных органов;
— Переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекший эскалацию конфликта с РФ, введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти;
— Захват государственной власти и подделка при этом официальных документов при внесении представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины;
— Потеря материальных носителей секретной информации, содержащих гостайну (ситуационная комната);
— Незаконная переправка через госграницу Украины с использованием поддельных документов (Мальдивы);
— Незаконное задержание М.Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы Украины в Польшу;
— Организация и незаконная переправка судьи Николая Чауса через госграницу Украины в Молдавию;
— Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области по зачислению земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности;
— Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже "Кузни на Рыбальском";
— Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой";
— Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест";
— Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019, проведение конкурса в короткие сроки и принятие незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса в ВСП;
— Злоупотребление служебным положением и вмешательства в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Госбюджета Украины на выплату им заработной платы;
— Противоправное вмешательство в деятельность судей Окружного админсуда г.Киева со стороны президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приват Банка".
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Ну, так зачем силовикам нужны картины? Где подозрения по реальным тяжким составам? Вы понимаете, что «операция-вернисаж» — сговор партнеров и розыгрыш, камуфлирующий отсутствие реальной работы Венедиктовой и Соколова по раскрытию преступлений? Это очередная серия дешёвого сериала про весну (до которой осталось 5 дней). Не обольщайтесь. Ничего не будет».
Зачем так сложно?
Блогер Евгений Хурсин удивлен, почему бывший президент упорно избегает посещения следователей ГБР, если уверен в своей невиновности:
"Порошенко, картины, выставка, люди и кони. Сегодня Порошенко вызывали в ГБР по делу перемещения через границу предметов искусства, а именно картин на более чем солидную сумму. Но вместо того чтобы просто сходить на допрос — Петр Алексеевич внезапно открыл выставку тех самых картин в музее Гончара и на камеру пригласил всех желающих полюбоваться картинами и какими-то документами по их приобретению после окончания карантина.
А ведь можно было просто прийти на допрос, дать показания. Тем более если как утверждает сам Порошенко это все политически мотивированно и нет никакого криминала. Зачем постоянно избегать и игнорировать приглашения на допрос? Если все чисто и нечего боятся?
Причем тут политика вообще, если речь о картинах, их приобретении, перемещении и налогах?
Если все приобретено честно, заплачены налоги, без всяких оффшоров и нет никакой отмывки грязных или краденных денег?
И во всех этих телеграмм-каналах пишут бред и неправду про схемы, офшоры и совместный бизнес со Свинарчуками-Гладковскими?
Просто приди и все расскажи.
В чем проблема? Коллекция конечно очень дорогая. Примерно 10 000 000 долларов рыночная стоимость. Айвазовский, Левитан, Глазунов и другие лучшие художники.
Русская классика. Очень ликвидное вложение».
Политтехнолог Тарас Березовец ударился в исторические метафоры: «У Гитлера как бывшего художника-неудачника отношения с коллегами-художниками не складывались всю жизнь. Поэтому для более удачливых коллег он придумал термин «дегенеративное искусство», а их полотна нацисты изымали из музеев и сжигали на кострах. У Хрущева отношения с искусством авангардистов не сложились. Поэтому выставку новой волны он заклеймил позором и показывать в дальнейшем запретил. У всех маленьких (во всех смыслах) диктаторов отношения с искусством почему-то не складывались. Впрочем, нападки только сделали творчество гонимых художников только более популярным, а их произведения более дорогими. Морали не будет. Параллели с происходящим на наших глазах в Украине очевидны. А искусство в конечном итоге всё равно всегда побеждает убогость».
Юрист Андрей Портнов тоже обратил внимание, что на фоне реальных дел Порошенко правоохранители занимаются спланированной комедией: «Вообще, это конечно прекрасно, что на фоне дела о государственной измене и конкретных доказательств подрыва суверенитета и фактов внешнего управления, главного государственного и военного преступника вызывают по какому-то странному и спорному эпизоду о каких-то картинах. Очевидно, что такое смещение информационных акцентов выгодно одновременно и Порошенко и властям — никто уже не помнит вчерашней большой сенсации, потому что обсуждает маленькую, но сегодняшнюю.
Ну и как-то чересчур странно, что фигурант всего за несколько дней, прямо посреди карантина, смог внезапно собрать выставку картин, арендовать музей, достать таможенные декларации, обеспечить страхование работ и совершить десяток других логистических и бюрократических процедур.
Немного похоже на совместную распланированную в ролях комедию. Думаю, нужно было очень постараться, чтобы без согласования совместных действий обеспечить такое шоу с виртуозным и быстрым открытием выставки аккурат в тот день, когда как раз о картинах тебя и вызвали на допрос.
Результат для обеих сторон прекрасен — на задний план ушла государственная измена, мародёрство, хищения, офшоры и воровское кубло главного государственного преступника.
Так бывает, когда на главное правоохранительное ведомство страны назначаешь игрока одного хода, некомпетентного функционера или легкомысленную и восхищённую собой амебу».