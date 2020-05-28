Новая реальность, формирующаяся в международной политике в последние десятилетия, является объектом разработки многих интеллектуальных центров. Причём их подходы к глобальной проблематике существенно разнятся. В этом материале мы рассматриваем позицию интеллектуалов, близких к Республиканской партии США и к нынешней администрации Трампа

В журнале «The National Interest» появилась любопытная статья «Создание постпандемического мира», авторами которой являются Джеймс Карафано и Курт Волкер. Последнего мы знаем хорошо (он бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины), а первый является сотрудником одного из самых влиятельные американских интеллектуальных центров — «Тhe Heritage Foundation». Кстати, в США его считают близким к администрации Трампа, хотя он это и отрицает.

Что такое «ловушка Фукидида»: проиграет ли США Китаю как швед под Полтавой © AP, Ahn Young-joon, File

Они сразу же берут быка за рога и констатируют: «Пандемия коронавируса подготовила почву для самых масштабных изменений в мировом порядке со времен Второй мировой войны. Китай, Россия, Иран и другие противники Америки готовятся к тому, чтобы использовать в своих интересах постпандемическую обстановку, и могут добиться в этом отношении значительных преимуществ».

Итак, сразу несколько важных моментов, которые авторам кажутся самоочевидными:

Во-первых, нынешний мировой порядок доживает последние дни. Ниже уточняется, что имеется в виду постъялтинский мировой порядок, а не временная, как оказалось, конструкция, сооружённая после победы Запада в холодной войне.

Во-вторых, Россия, Иран и Китай — противники США. Заметим, что Китай — основной внешнеэкономический партнёр США, Россия — перспективный политический партнёр, а Иран — вообще «левый пассажир», все претензии которого к США являются зеркальным отображением претензий к нему США.

В-третьих, Россия, Китай и Иран — союзники. По принципу «враг моего врага». Это утверждение не то чтобы ошибочное, но очень смелое.

Впрочем, ниже в тексте даётся объяснение такого подхода: «"Запад" — не место, а идейная концепция — остаётся для человечества самой прогрессивной, большой, продуктивной, вдохновляющей и постоянной надеждой». Из этой констатации также следуют два вывода.

Во-первых, «врагами» США являются не враги США, а любая альтернатива глобальному Западу.

Во-вторых, Запад находится в глубоком кризисе, раз уж Китай, Россия и Иран, вовсе не отрицающие западную экономическую модель и значительную часть западных ценностей, оказываются его врагами.

Вопросы о причинах кризиса и о том, можно ли из него выйти, не ставятся. Более того, кажется, самого понимания кризиса нет. Просто как-то так получилось, что «со всех концов блокады кольцо и пушки смотрят в лицо».

Авторы предлагают комплекс организационных мер для противостояния угрозе.

«1. Организовать серию саммитов демократических стран-единомышленниц».

Смысл этого мероприятия объясняется так: «в годы, предшествовавшие вспышке коронавируса, более целесообразным считалось не отстаивание ценностей и принципов, а заключение сделок с противниками — будь то "лихорадочные" закупки российского газа, покупка дешевых китайских промышленных товаров или сокращение иранской ядерной программы».

В общем — с врагом не договариваются, врага уничтожают. Ну и, понятно, ничего у врагов покупать нельзя. Кстати, не можем не напомнить, что примат идеологии над экономикой — именно то, за что критиковали советскую систему. Кажется, «прорабы перестройки» не там «совок» искали…

«2. Заключить трансатлантическое соглашение об инвестициях, развитии и обеспечении стабильности (TIGRE)».

Задач тут две.

Во-первых, не допустить в «демократическую зону свободного рынка» Китай. А также Россию с её газом и Иран с его нефтью, хотя в статье это и не говорится.

Во-вторых, не допустить укрепления национального суверенитета входящих в ЕС государств.

То есть, сохранить и приумножить контроль США над Европой. В частности, заставить её покупать американскую продукцию. И всё это — под причитания о необходимости демократии и свободного рынка.

США эпохи «украинского глобализма» © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

Тут тоже прямым текстом расписаны две задачи.

Во-первых, все члены НАТО должны платить.

Во-вторых, нельзя покупать что-либо у врагов. Это специальная напоминалочка: если для вас идеалы демократии и прав человека ничего не стоят, то вспомните хотя бы о безопасности — ведь каждая молекула российского газа является актом агрессии!

«4. Расширить зону свободы, открытой экономики и безопасности».

Прямым текстом — принять в НАТО Грузию и Украину. И плевать на «территориальную целостность». «НАТО и страна-претендент могли бы договориться не применять силу первыми в попытке восстановить территориальную целостность и взять на себя обязательства только в отношении мирной реинтеграции». Расчёт, видимо, на то, что в конце концов Россия рухнет.

«5. Восстановить стратегический союз с Германией».

Немцы стали слишком самостоятельными. И французы тоже.

«6. Укрепить особые отношения между США и Великобританией»

И англичане.

«7. Координировать западную политику с целью реформирования слабеющих глобальных институтов».

Выгнать врагов из всех этих ООН, ВОЗ, ВТО и т.п. Глобальные институты — только для белых. Простите, только для США.

Общие выводы из представленного текста не слишком оптимистичные.

Во-первых, для создания нового мирового порядка США должны начать войну против всех. Собственно, риторика и методы в отношении Китая и Германии отличаются, конечно, но суть одна и та же — все должны подчиниться.

Во-вторых, авторы, очевидно, считают, что нынешняя ситуация в мире связана с тем, что США отказались от практики прямого управления всем на свете. Вариант с сохранением хоть какого-то суверенитета «союзников» (как это выглядит, мы видели на примере общения Байдена и Порошенко) им кажется уже недостаточно эффективным. Начать «закручивание гаек» предлагается с Европы.

Два полюса после вируса. Противостояние США и Китая меняет мироустройство © AP, Andy Wong, File

В-четвёртых, коммунизм тут ни при чём. Россия, Иран и Китай виноваты не в том, что они коммунистические, и даже не в том, что они иные, а просто в том, что США хотят получить контроль над всей планетой. Потому никакая декоммунизация «врагам» не поможет — только самоликвидация.

В целом всё это — политика американских республиканцев. У демократов линия несколько отличается. Они против прямого противостояния и делают ставку на втягивание «врагов» в транснациональные структуры с последующим их там удушением. Ну и сами по себе США демократов не особенно интересуют: это для них только «база мировой революции».