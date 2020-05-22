«Плёнки Деркача» могут сыграть роль в предвыборной кампании в США, но для Украины они не стали откровением. А Зеленский за первый год президентства сумел быстро сконцентрировать власть у себя, сменив по сути в госуправления людей из Roshen на выходцев из «95 квартала»

Политические эксперты прокомментировали для издания Украина.ру главные события недели.

«Плёнки Деркача»: шанс для республиканцев и парадоксальное повышение роли Порошенко

Во вторник, 19 мая, на Украине разразился очередной скандал: народный депутат Андрей Деркач опубликовал записи телефонных переговоров экс-президента Петра Порошенко и фактического куратора Украины в США — вице-президента Джо Байдена.

Пленки Деркача. Скандальное дело Бурисмы может стать политической бомбой для Байдена © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

С политической точки зрения «плёнки Деркача» могут нанести существенный ущерб американской Демократической партии, если республиканцы в США это подхватят и раскрутят, считает директор Украинского Института политики Руслан Бортник.

На Украине же, считает эксперт, это вряд ли сработает: «если только в США будет запущен соответствующий политический и юридический маховик, и тогда в Украине эти пленки тоже могут иметь последствия для Петра Порошенко».

«Кроме того, надо понимать, что эти пленки в некотором роде повышают роль самого Петра Порошенко, как ни парадоксально. Поскольку если Петр Порошенко даст свидетельские показания против Байдена, то избирательная кампания Байдена завершена.

Поэтому в полной мере исключить такой вариант, что республиканцы предложат Порошенко что-то такое, на что он согласится, нельзя. И это, конечно, повышает ценность Петра Порошенко даже для американской политической системы», — заявил политолог.

Бортник также подчеркнул, что ситуацией может воспользоваться олигарх Игорь Коломойский.

«Исходя из этих плёнок, национализация «Приватбанка» была незаконной. Я думаю, что Коломойский — один из главных бенефициаров этих записей, что делает возможным его участие в их подготовке. И я не исключаю, что Коломойский использует эти записи и в украинских, и в международных судах», — сказал эксперт.

Порошенко: лакейство, а не государственная измена

Кардинальных, сногсшибательных и революционных последствий «плёнок Деркача» для Украины не будет, прогнозирует глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Госизмена и другие тяжёлые преступления. Посадят ли Петра Порошенко © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«То, что Порошенко лебезил перед Байденом и обещал что-то сделать? Да какая это измена? Это лакейское поведение, но юридически государственной измены там нет», — сообщил эксперт.

По словам Фесенко, люди, «которые хотят посадки Порошенко, хотят посадить его за экономические преступления, коррупцию и воровство, а не за то, как он разговаривал с Байденом».

Что касается США, политолог сообщил: скорее всего, при помощи этого скандала хотят запустить расследование в Украине, потом, возможно, и в США, «и через эти расследования найти какой-то компромат на Байдена (а его еще надо нарыть), чтобы использовать его в избирательной кампании в США».

А может, на плёнках не только Байден?

Скандал с «плёнками Деркача» не означает, что украинская сторона займет какую-то однозначную позицию, хотя ее к этому всячески подталкивает и та, и другая стороны. Об этом говорит политический эксперт Руслан Бизяев.

В то же время он считает, что Порошенко есть о чем побеспокоиться.

«Для Петра Алексеевича это серьёзно. Никто же не знает, все ли это пленки? Только Байдена? А если, не дай Бог, всплывет информация о его переговорах с Путиным или Меркель? Вы представляете, как теперь будут разговаривать с украинскими президентами? Только в присутствии свидетелей», — сказал политолог.

Говоря об уголовных делах, в которых фигурирует Порошенко, Бизяев отметил, что не видит предпосылок, чтобы хотя бы по одному делу пятого президента Украины привлекли к ответу.

Год Зеленского: «95 квартал просто сменил Roshen»

Шутить и обещать. Что за год показал Зеленский Украине © AFP, Fabrice COFFRINI Владимира Зеленского. По данным майского соцопроса от социологической группы «Рейтинг», президентский рейтинг Зеленского на Украине составил около 39%.

Феноменальная победа Зеленского и на парламентских, и на президентских выборах в 2019 году не привела к политической революции, констатирует Руслан Бортник. Зеленский по сути возглавил систему, которая ему досталась от предшественников, начиная еще от второго президента Украины Леонида Кучмы.

«Какой-то электоральной революции в части смены отношений между властью и олигархами, между властью и обществом, между властью и внешними игроками не произошло. И то, что Зеленский возглавил эту систему и заполнил ее своими людьми, опять-таки по корпоративному принципу — «95 Квартал» просто сменил Roshen, — показало, что Зеленский пока не готов к открытым конфликтам с ключевым поясом украинской власти», — заявил политолог.

С одной стороны, это позволило Зеленскому стабильно прожить этот год без особых кризисов, а с другой — сделало невозможным выполнение трех ключевых его обещаний: в части мира, повышения благосостояния и борьбы с коррупцией.

«Поэтому этот год, по большому счету, Зеленский учился быть президентом. Страна перестала куда-то двигаться, хотя стоит в направлении курса Петра Порошенко. Ситуация в политической системе развивалась по полуинерционному сценарию», — сообщил эксперт.

Плохие чиновники и «хороший парень» Зеленский

Капитан «Титаника». Год Зеленского в зеркале социологии © president.gov.ua

«Зеленский демонстрирует личную активность, стремление и желание решать проблемы, накопившиеся в стране. Он лично старается, и его сторонники это ценят. Не все получается, есть проблемы, есть ошибки, но его личное отношение отмечают.

Тут наблюдается интересный феномен, который присутствует и в России. «Хороший царь — плохие бояре». То есть ответственность возлагают на плохих министров, чиновников, депутатов, а сам он — хороший парень», — сказал политолог.

Кроме того, к Зеленскому у украинцев хорошее личное отношение, потому что с ним лично, в отличие от министров, чиновников и депутатов, не связано каких-либо скандалов: ни коррупционных, ни политических, добавил эксперт.

«Выполнил главную задачу президента на первом году правления»

Главным достижением Зеленского за год Фесенко назвал «импульс к кардинальному обновлению политической элиты: почти на 80% изменился состав Верховной Рады, она у нас самая молодая».

«Оказалось, правда, что мало быть новым. Надо быть еще и эффективным. И Зеленский сейчас ищет более опытных и эффективных администраторов. Но тем не менее, импульс к обновлению был самым большим с начала 90-х годов», — подчеркнул политолог.

В мирном процессе, по его словам, главное достижение Зеленского состоит в том, что он «сумел разблокировать переговорный процесс, который три года фактически был заморожен».

«Да, здесь нет главной задачи — мира пока нет. Но мир невозможно установить усилиями одной стороны. Без подвижек со стороны Путина, без готовности России к компромиссам мира не будет. Тут должно быть движение с двух сторон», — заявил Фесенко.

Есть также целый ряд важных решений, которые не могли принять десятилетиями, сказал эксперт: например, отменена депутатская неприкосновенность, что украинцам обещали 20 лет.

Год Зеленского, экономика. Украина — бедная страна с умирающей промышленностью © president.gov.ua

Кроме того, Зеленский быстро сумел сконцентрировать власть у себя: в этом плане он «выполнил главную задачу любого президента Украины на первом году правления», уверен Фесенко.

Пресс-конференция Зеленского: анализа прошлого и видения будущего не прозвучало

В честь годовщины президентства 20 мая Зеленский дал пресс-конференцию. Самым ярким его заявлением стало допущение, что он пойдёт на второй срок. Он также рассказал о возможных «приключениях Порошенко» и заявил, что проблемы языка на Украине нет.

На пресс-конференции было много эмоциональных ответов, но практически отсутствовали новая информация и видение будущего. Такое мнение у Руслана Бортника.

«Нет ни анализа прошлого, ни видения будущего. Я ожидал, что президент после года своего правления должен был бы оценить, в каком состоянии — политическом, экономическом, социальном — находится его страна. То есть дать какой-то итог. Этого не было.

Видно, что президент гордится своими высокими еще рейтингами, успешной борьбой с коронавирусом, но в то же время его волнует критика, волнуют «плёнки Деркача». Президент взял на себя всю ответственность за кадровую политику, кто бы её ни проводил», — сообщил политолог.

Бортник также сказал, что ключевой тезис президента — «я собираюсь идти на второй срок», и этот тезис «сугубо психологический»: Зеленскому рано принимать такое решение, и он его не принял.

«Это попытка стабилизировать власть на фоне многочисленных кризисов, сказав олигархам, местным элитам, бизнес-элитам, внешним игрокам, что я пришел всерьёз и надолго. Не игнорируйте меня», — заявил эксперт.

Первый год не комом? Президент Зеленский очень доволен собой © AP, Sergey Dolzhenko/Pool Photo via AP

«Мне он сейчас напоминает канатоходца, который идёт по очень тонкой леске, натянутой между двумя небоскребами. Одно неаккуратное движение — и ты полетел вниз», — сказал политолог.

Нетерпеливый, с амбициями

На пресс-конференции было заметно, что Зеленский уже стал политиком, говорит Владимир Фесенко: глава государства набрался определенного опыта, более осторожен в обещаниях.

«Хотя амбиции у него остаются. Он хочет остаться в истории президентом-миротворцем, хотя ему уже понятно, что быстрого мира быть не может. Он хочет остаться президентом, при котором было построено больше всего дорог, посмотрим, получится ли», — отметил эксперт.

Он считает, что Зеленский достаточно успешно учится: в частности, «очень успешно» прошел путь борьбы с пандемией.

«Первый год он прошел с большими проблемами, но вполне достойно.

Думаю, в его пользу может сыграть черта, которая проявилась за этот год. Он решителен. В отличие от большинства украинских политиков, он не колеблется в принятии тех или иных решений. Иногда его подводит нетерпеливость, он хочет быстрых изменений. Но то, что он решителен, пойдёт ему на пользу», — спрогнозировал Фесенко.