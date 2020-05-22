Бывший вице-премьер-министр Украины Арсений Яценюк может вернуться в украинскую политику. В четверг 21 мая он вместе с одним из влиятельнейших людей страны - главой МВД Арсеном Аваковым - прибыл в Черновицкую область, где наихудшая ситуация с COVID-19

Вечером в четверг 21 мая бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк неожиданно объявился в Черновицкой области, да не один, а с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, который наравне с главой государства является самым влиятельным украинским политиком.

«Еще с нами приехал Арсений Яценюк. Он приехал как частное лицо, как основатель соответствующего фонда с помощью для черновицких больниц, и я думаю, что это важно, чтобы каждый помогал в меру своих возможностей», — пригласил Аваков лично Яценюка к выступлению. Киевляне оценивают год президентства Зеленского - видео © Скриншот из видео Украина.ру

Бывший глава украинского правительства, надевший к классическому костюму черную сорочку с вышивкой (сегодня на Украине отмечается День вышиванки) обратился к собравшимся с речью.

«Как ни удивительно, но я начну со слов благодарности правительству, которое обратило внимание на мою родную Черновицкую область, которая больше всех страдает от коронавируса. И это должны быть не просто слова поддержки, а и конкретные действия, необходимые для помощи медицинской системе, конкретным людями — как пережить коронавирус. Коронавирус мы переживем, и следующим вирусом будет экономический вирус. Ослабление карантина с одной стороны граничит с сохранением жизни людей, но с другой стороны — это сохранение экономики Украины. Сейчас для правительства самое сложное задание — сохранить людей и сохранить рабочие места и зарплаты для украинцев», — заявил Яценюк.

Он отметил, что не сомневается в том, что коронавирус украинцы переживут, и предупредил о том, что в мире говорят о возможной второй и третьей волне пандемии.

«То, что правительство протянуло руку Черновцам, и я благодарю персонально и министра внутренних дел, и министра здравоохранения, и министра Кабинета министров — это, по крайней мере, протянули руку помощи родной Черновицкой области», — поблагодарил Яценюк стоящих рядом Авакова, а также главу Минздрава Максима Степанова и министра Кабмина Олега Немчинова.

Уже отходя от импровизированной трибуны на реплику одного из собравшихся по поводу денег, Яценюк по-простецки ответил: «Они уже перечислили! Вчера!».

Такое появление одного из, казалось бы позабытых украинских политиков, вряд ли можно объяснить просто тем, что для Яценюка Черновцы — малая Родина. Не исключено, что Яценюк, за стремительность карьеры в молодости прозванный украинским политическим киндер-сюрпризом, готовится к возвращению в политику. И у него, как ни странно, есть для этого ряд оснований.

Как однопартиец однопартийцу

Еще одной причиной, по которой Яценюк появился с Аваковым рядом, может быть не только то, что бывший премьер-министр родился в Черновцах, но и то, что они с Аваковым — однопартийцы, члены партии «Народный фронт». Яценюк неожиданно выступил на брифинге вместе с Аваковым в Черновицкой области © скриншот ТВ

Однако вряд ли выступление Яценюка и Авакова на летном поле в Черновцах можно считать агитацией за их партию, которая и вовсе не принимала участия в выборах в парламент в 2019 году. И это немудрено: официально в мае 2019 года Яценюк ссылался на то, что партия не успела подготовиться к досрочным выборам, но реально рейтинг партий на момент роспуска Верховной Рады составлял около 0,2%.

«Народный фронт» был рекордсменом по падению рейтинга. И основной причиной этого был сам Яценюк, а точнее — реформы его правительства. Что характерно, еще в 2014 году Яценюк, назначенный после Майдана на пост премьер-министра, признал: Кабмин под его началом — это «правительство камикадзе». Именно это правительство начало внедрение поддерживаемых Западом реформ, что не замедлило сказаться на благосостоянии рядовых украинцев и на курсе национальной валюты.

Тогда — в 2014 году — Яценюк бок-о-бок с Порошенко принялись за перекраивание Украины по западным лекалам. Но спустя пять лет былые союзники по Майдану относились друг к дружке более, чем прохладно. В феврале 2019 года в интервью изданию «Зеркало недели» Аваков рассказал, что Яценюк грозился уйти со съезда «Народного фронта», если его посетил бы бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко.

«Я считаю, это неправильно. Человек, который организовал кампанию по дискредитации «Народного фронта» и Арсения Яценюка, придет к нам на съезд? Турчинов мягко спрашивал, как мы к этому отнесемся. Парубий рассуждал, что можно было бы подобную возможность рассмотреть. Мы выступили против. Это — наша партия. Чего ему приходить? Мы что, заявляем о его поддержке? Нет», — рассказывал Аваков. «Строй забор»: украинцы раскритиковали экс-премьера Яценюка, просящего помощи для больных коронавирусом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Спустя год с небольшим после этих слов Авакова — в начале марта 2020 года — украинские СМИ сообщили о возможном возвращении Яценюка в украинскую политику. Как сообщил изданию «Страна» источник в Офисе президента Украины Яценюк вместе с другим однопартийцем — бывшим секретарем СНБО Александром Турчиновым — вел переговоры о возвращении во власть.

«Яценюк и Турчинов уже давно пытаются примкнуть к новой власти», — отметил источник.

Более того, Яценюк якобы намекал на то, что может быть хорошим главой Нацбанка Украины.

«Он упирает на то, что власти нужны кадры, которые умеют вести переговоры с МВФ. К тому же, дескать, его назначение развеет все слухи, что Зеленский развернулся к России», — передавал источник аргументы Яценюка.

При этом, по словам источника из Офиса президента, у Зеленского старались держаться от Яценюка подальше, так как понимали, что рейтинг президентской партии «Слуга народа» и Зеленского лично «будет на уровне Яценюка и «Народного фронта».

Об этом писал у себя в Telegram-канале и такой политик, как бывший нардеп Игорь Мосийчук.

«Появилась информация, что сейчас рассматривается возможность назначения Арсения Яценюка на должность первого вице-премьера — министра экономики. На самом деле кандидатура Арсения Яценюка действительно рассматривается, но на другую должность — главы НБУ», — указывал он в начале марта.

Теперь же Яценюк снова засветился на центральных телеканалах. Да еще и в компании самого влиятельного, практически наравне с Зеленским, политика Украины — министра внутренних дел Авакова.

Очень короткая скамейка запасных

Причина, по которой Яценюк снова стоит бок-о-бок с членами правительства, а в будущем и вовсе может вернуться во власть, может состоять, как это ни странно, в недавнем скандале с Порошенко. Аудиозаписи разговоров последнего с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом свидетельствуют: реформы правительства Яценюка были по нраву американцам. Корнилов: Как СМИ в США отреагировали на записи разговоров Порошенко и Байдена? - видео © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Последние же кадровые назначения Зеленского свидетельствуют: у него крайне короткая скамейка запасных. И сегодня он все чаще обращает внимание на людей из окружения предыдущего президента, а также тех чиновников, которые успели поработать в правительстве Яценюка.

«Может, Зеленский уволил кого-то? Абромавичюса обсуждают Байден и Порошенко — Абромавичюс работает у Зеленского. Есть такая работа: Родиной торговать», — охарактеризовала экс-министр юстиции Елена Лукаш кадровую политику Зеленского.

По ее словам, Зеленский во внутренней политике — это «Порошенко-лайт», а в экономике — это «Порошенко-хард».

«Он пошел на то, что Порошенко бы никогда не одобрил: каждая третья гривна из бюджета — в МВФ, людям вместо социальных гарантий — верифкацию, т.е. проверка и лишение социальных льгот, земля и так далее, проекты Трудового кодекса, вспомните и все эти инициативы», — отметила Лукаш.

И тут Яценюк, при котором и начались ураганные реформы по западным лекалам, будет как нельзя кстати. Вряд ли его назначат в правительство, а вот банковской сфере стоит приготовиться: с 2003 по 2005 годы Яценюк был первым замглавы Нацбанка Украины (некоторое время он и вовсе был и.о. главы НБУ). Не исключено, что в этом здании на улице Институтской еще раздастся голос «политического киндер-сюрприза».

В любом случае, будет Яценюк продолжать попытки въехать в Нацбанк или на любую другую госдолжность, или нет, оставаясь на периферии украинской политики, его появление в Черновцах вместе с министром Аваковым весьма симптоматично.

Во-первых, оно показывает, что у Зеленского есть определенная внепарламентская оппозиция, которая готова прийти на смену "Слуге народа".

Во-вторых, появление токсичного для нынешней украинской власти (прежде всего президентской вертикали) Яценюка в группе министров правительства говорит о том, что у Зеленского есть и внутренняя оппозиция — в самом правительстве, которая к бывшему премьеру и "киндер-сюропризу" благоволит, в отличие от самого Зеленского.

В-третьих, появление Яценюка в компании с Аваковым, про которого буквально накануне, 20 мая, на своей годовой пресс-конференции президент Зеленский сказал, что тот будет министром ровно до того момента, как раскроет убийство Шеремета (а потом что, отправит его в отставку?), говорит о том, что Аваков готов к открытому конфликту с Зеленским и имеет поддержку в лице Яценюка и его близкого окружения — Турчинова, Парубия и многих политиков и экс-министров, бывших в кабмине "киндер-сюрприза". Так что для президента Зеленского возвращение блудного Яценюка — это только начало внутриполитических интриг и никому из внешних наблюдателей не видных политических баталий, до которых Яценюк с Аваковым большие мастера.