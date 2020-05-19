«Коронакризис» нанёс серьёзнейший удар по мировой экономике, показал слабость Евросоюза и обнулил достижения Трампа в США, говорят политэксперты. На этом фоне в мире возможны вооружённые конфликты и обострение войн за ресурсы

Пандемия коронавируса стала не только тяжелым испытанием для медицины разных стран мира, но и тяжелейшим ударом по мировой экономике. Можно спорить, пришёл бы финансовый кризис без пандемии или нет, но факт налицо: антивирусные ограничения стали усиливающим фактором и запустили маховик «коронакризиса».

По оценкам Азиатского банка развития, мировая экономика может потерять от 5,8 до 8,8 миллиарда долларов. Важно, что это почти вдвое больше, чем цифры из апрельского прогноза.

Это будет другой мир. Эксперты об экономике и быте после «коронакризиса» © REUTERS, cnsphoto

В свою очередь эксперты агентства Bloomberg подсчитали, что экономика может потерять астрономические 2,7 триллиона долларов. Такой вариант возможен, если вирус поразит все страны, а рост экономики сведётся к нулю.

Для понимания: 2,7 триллиона долларов — это ВВП Великобритании.

Раньше глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявлял, что экономика Штатов столкнулась с кризисом, по масштабам сравнимым с Великой депрессией. Большие проблемы ожидают и другие страны.

Удар по Трампу и «фикция Евросоюза»

Карантинные ограничения стали тяжелейшим ударом по мировой экономике, отмечает политолог, директор Фонда «Украинская политика» Кость Бондаренко.

В одних только Соединённых Штатах, поясняет он, дополнительно возникло 36 миллионов новых безработных. При этом пошло насмарку всё то, что делал Трамп на протяжении четырех лет.

«Поскольку главный козырь Трампа состоял в том, что он решил вопрос безработицы и при нём было создано 15 миллионов рабочих мест. Сейчас вместо +15 получаем –36.

Это только один показатель, а что уж говорить о других государствах: серьёзнейший уровень безработицы во Франции, в Великобритании, серьёзнейший уровень недоверия граждан к своим правительствам, большие претензии к тому, что правительства не смогли нормально обеспечить своих граждан», — перечислил эксперт.

Бондаренко подчёркивает, что «Евросоюз вообще превратился в фикцию», поскольку нивелирован главный принцип свободного перемещения людей, капитала, рабочей силы и услуг между странами объединения. Кость Бондаренко: После пандемии глобалисты будут скрываться под маской антиглобалистов © РИА Новости, Нина Зотина

«Я уже не говорю о транспорте, об авиасообщении, которое несет большие убытки, о туризме, о сфере услуг, ресторанах, малом/среднем бизнесе, сфере быта. Реальные убытки еще предстоит посчитать, но в мировом масштабе они уже измеряются триллионами долларов», — сказал политолог.

Отдельно он отметил, что эпидемия коронавируса — это еще и серьёзный удар по природе и экологии: никто не задумывается об утилизации масок, перчаток и прочих средств защиты. А какое количество антибиотиков и дезинфицирующих средств было вылито и оказалось в мировом океане, задаётся вопросом Бондаренко.

«То есть реально можно говорить о том, что в связи с коронавирусом мировая экономика понесла триллионные убытки. Думаю, что в ближайшее время люди начнут задавать вопросы «Зачем?», «Почему?» и «Ради чего?». Особенно когда появятся статистические сравнения между уровнем смертности в прошлом году и уровнем смертности во время пандемии», — прогнозирует эксперт.

Меньше людей будет заниматься «перекладыванием бумажек»

Сейчас очень многие производственные цепочки проходят через несколько городов или даже через несколько стран, и всё это производство испытало очень серьёзный удар именно в связи с карантином. Об этом говорит публицист и политконсультант Анатолий Вассерман.

По его словам, сейчас эти цепочки начинают восстанавливаться, но еще далеко не все, «поэтому прогнозы на год в целом по миру — падение производства где-то в пределах от 0,1 до 0,5% от уровня предыдущего года — это очень много».

«Напомню, что население мира растёт со скоростью от 0,01 до 0,05% в год. То есть даже если производство остаётся на прежнем уровне, это все равно оборачивается снижением уровня каждой отдельной жизни. А уж такое падение — это страшный удар», — заявил Вассерман.

Публицист считает, что в связи с последствиями пандемии «значительно больше народа будет занято в реальном производстве, а не в перекладывании бумажек с места на место». Вассерман о выходе из карантина: Война возможна, но разрушения будут исключительными © РИА Новости, Александр Натрускин

«Именно потому, что опыт пандемии подталкивает к восстановлению промышленных производств в самых разных странах. Вывод рабочих мест в регионы с дешевой рабочей силой — дело опасное во многих отношениях. И вот одну из таких опасностей как раз-таки показала нынешняя пандемия», — подчеркнул политконсультант.

Мы уже могли в исторической ретроспективе видеть подобные кризисы, когда один кризис наслаивается на другой, говорит политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Сейчас проблемы, связанные с коронавирусом, с пандемией, наложились на начало экономического кризиса, его усугубили. Теперь, сообщает политолог, мы наблюдаем параллельно два этих процесса: завершение, как все надеются, эпидемии, и, как следствие, начало преодоления экономического кризиса.

«Мир в очередной раз попал во время перемен, в интересное время, которое тяжело будет пережить без тех или иных потерь», — заявил Денисов.

Возможны войны и конфликты

Из собственной истории человечество знает, что за экономическими кризисами нередко приходили вооруженные конфликты. Они позволяли перераспределить ресурсы, изменить политическое и экономическое устройство мировой системы.

По мнению политолога, обозревателя МИА «Россия сегодня» Владимира Корнилова войны и конфликты будут и на этот раз.

«Конфликты были, есть, продолжаются, но, как мы видим по Украине и Донбассу, они даже притормозились на время пандемии. Все они будут продолжены после завершения пандемии, просто одно с другим никак не связано», — сказал Корнилов. Политолог Корнилов: Пандемия на Украине несет риски для всех ее соседей, включая Россию © РИА Новости, Владимир Трефилов

Масштабные вооружённые конфликты не всегда являются следствием мировых кризисов, напомнил Кость Бондаренко. Например, Первая мировая война началась на фоне достаточно благополучного роста мировой экономики, в то время как Второй мировой войне предшествовал серьёзный экономический кризис.

«Не всегда кризис мировой экономики приводит к мировым войнам. Но взрывоопасность ситуации сегодня выглядит достаточно серьёзной, особенно учитывая противостояние между Соединенными Штатами и Китаем», — заявил политолог.

Трамп: «замах на рубль — удар на копейку»

Действительно, мировой опыт показывает, что войны зачастую способствуют выходу из больших спадов в производстве. Но сейчас война может оказаться слишком уж разрушительной, уверен Анатолий Вассерман.

«Если не ошибаюсь, [британский государственный деятель] Уинстон Черчилль сказал: «Война — слишком серьёзное дело, чтобы доверять ее военным» (также это выказывание приписывают премьер-министру Франции времен Первой мировой войны Жоржу Клемансо. — Ред.)», — сказал публицист.

Вассерман прогнозирует, в конфликте США и Китая «всё идет по традиционному для Трампа сценарию: «замах на рубль — удар на копейку», поскольку Трамп всё-таки в первую очередь бизнесмен и опытный переговорщик».

«Он знает, что если выдвинуть заведомо невыполнимые требования, то в дальнейшем на переговорах можно выторговать всё возможное», — отметил политконсультант.

Но в целом, по его словам, для Трампа всё это очень выгодно: он ставит своей главной целью демонтаж узкой специализации стран и максимальное восстановление промышленного производства внутри США.

«Нынешний его наезд на Китай — одно из средств к достижению этой цели», — подчеркнул Вассерман.

«Человечество будет работать на «золотой миллиард»

На протяжении последних десятилетий в мире наблюдается целый ряд войн, связанных с торговлей, экономическим преобладанием в тех или иных регионах, контролем за месторождениями углеводородов. Об этом напомнил Денис Денисов. Денис Денисов: «Коронакризис» привел мир в состояние неоколониализма XXI века © РИА Новости, Нина Зотина

«Ожидать, что сейчас может возникнуть глобальная война всех против всех или же война конкретных государств или групп государств с другими группами, пока не приходится. Дело в том, что с момента открытия эры атомного оружия подобного рода конфликты могут приобрести фатальные последствия для всего человечества.

Соответственно, подобного рода конфликт — это конфликт с нулевой суммой, в рамках которого не выигрывает ни один из участников. Такой конфликт может привести к полному уничтожению даже самых крупных и мощных государств в мире», — заявил эксперт.

Он считает, что именно в этой парадигме будет развиваться человечество в ближайшие десять лет. Вполне возможно, что сильно ожесточится конкуренция, конфликты и противостояния по поводу ресурсных баз. В частности, это касается углеводородов, других полезных ископаемых. На территории, условно говоря, стран третьего мира, эти конфликты и будут всё чаще и всё рельефнее проявляться.

«Сейчас мир поделен между глобальными игроками. Они оказывают влияние на территории, очень от них отдалённые. Влияние это заключается формально, да и фактически, в своеобразной модификации колониализма. Это колониализм XXI века, неоколониализм.

[] Глобальные игроки в первую очередь нацелены на достижение своих целей и получение максимальных прибылей. Их совершенно не волнуют миллионы людей в государствах, где они устраивают госперевороты, в которых они добывают сырьё, и т.д.», — рассказал Денисов.

По его прогнозам, человечество и дальше будет значительно расслаиваться, будет оставаться, возможно, в модифицированной форме, «золотой миллиард», а всё остальное человечество фактически будет на него работать.