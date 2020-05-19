По состоянию на 12:00 вторника, 19 мая, в мире зафиксировано свыше 4,8 млн случаев заражения коронавирусом COVID-19. Заболевание отняло жизни 318,5 тыс. человек, более 1,7 млн выздоровели. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом Джона Хопкинса

Лидерство по количеству зараженных сохраняют Соединённые Штаты — здесь коронавирус диагностировали у 1,5 млн человек. От осложнений, вызванных заболеванием, скончались 90,3 тыс. пациентов, 283,1 тыс. выздоровели.

На втором месте разместилась Россия, где коронавирусом заразились 299,9 тыс. граждан. Заболевание забрало жизни 2,8 тыс. человек, 76,1 тыс. выздоровели.

На третью позицию поднялась Бразилия: 255,3 тыс. случаев заражения, 16,8 тыс. погибших, 100,4 тыс. выздоровевших.

Сложной остаётся ситуация в Великобритании (247,7 тыс.), Испании (231,6 тыс.) и Италии (225,8 тыс.)

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 18 876 случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончались 548 человек, 5632 выздоровели.

За последние сутки в стране зафиксирован самый низкий прирост заболевших с 9 апреля — 260 новых случаев.

Лидерами по числу случаев инфицирования остаются Черновицкая область (2742), Киев (2359) и Киевская область (1245).

На Украине к 22 мая может возобновить работу общественный транспорт, а к 25 мая — детские сады и метро, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Действие карантина будет продлено, но мы переходим, как и обещали, к адаптивному карантину. Уже с 22 числа будет принят ряд смягчений относительно карантина. Мы разрешим движение городского и пригородного наземного транспорта, мы разрешим проведение спортивных соревнований, мы также откроем отели, кроме хостелов, разрешим работу отелей без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах», — заявил премьер.

При этом некоторые правила украинцам всё же придется соблюдать, в частности, держать дистанцию.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Также стало известно о дальнейшем смягчении карантина: по словам главы Минздрава Максима Степанова, карантинные меры будут снимать в несколько этапов, которые стартуют 22 мая, 1 июня, 10 июня и 21 июня.

Критериями для смягчения карантинных мер являются заболеваемость на 100 тысяч человек в конкретном регионе в течение 7 дней, заполненность больниц, а также количество тестирований, проводимых в области.

Кроме того, если заболеваемость продолжит падать, на Украине уже в июне могут возобновить внутреннее и международное авиасообщение, отметил премьер-министр. Однако вернуть перелеты ранее 15 июня не получится, так как в Европе была обозначена именно эта дата.

Ситуация в России

В России, согласно последним данным, официально зарегистрировано 299 941 случай заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 2837 человек, 76 130 выздоровели.

Стоит отметить, что уже 10-й день подряд суточная статистика по заражению COVID-19 не превышает 10 тысяч случаев — за последние 24 часа заболевание диагностировали у 9263 человек.

Из-за эпидемии коронавируса Минздрав приостановил плановую вакцинацию. По словам замглавы ведомства Олега Гриднева, все прививки и так являются нагрузкой на организм, поэтому их опасно делать в период распространения коронавируса.

Клинические испытания вакцины от коронавируса планируется начать уже через месяц, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Если исследования на приматах, а затем на добровольцах пройдут успешно, то производство вакцины в России может начаться уже в августе. При этом обеспечить ею всех жителей страны сразу не получится.

Коронавирус: мнение врачей из США. Тайна исчезнувшего исследования © REUTERS, Brian Snyder

А вот в Саратовской области из-за внезапного скачка заболеваемости вернулись к старым ограничительным мерам. Местным жителям запретили разрешенные с 12 мая прогулки и занятия спортом на улице. Согласно последним данным, в регионе подтверждено 1980 случаев заражения коронавирусом, 11 человек скончались, 438 выздоровели.

Ситуация в мире

Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), финансирование которой он ранее заморозил. Американский лидер заявил, что Штаты полностью прекратят финансирование организации и пересмотрят свое членство в ней, если она в течение 30 дней не выполнит необходимых требований и не проведёт реформ.

В то же время американская биотехнологическая компания Modern заявила об успешном тестировании вакцины против коронавируса на людях. Завершающую стадию клинических испытаний планируется провести в июле.

Что будет после? Эксперты о "коронакризисе", мире и войне между Китаем и США © AP, Markus Schreiber Дании власти позволили возобновить работу кафе и ресторанов, а также отменили распоряжение об обязательном ношении масок в общественных местах.

Также стало известно, что в каналы Венеции 18 мая вернулись гондолы, которые будут перевозить местных жителей. Каждое судно проходит дезинфекцию, прежде чем принимать пассажиров.

А вот в Китае, который, казалось, поборол эпидемию, снова ужесточают карантин: новая вспышка заболеваемости была зарегистрирована на северо-востоке страны. По примерным оценкам, под действие карантинных мер попали около 100 млн человек.