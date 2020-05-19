Эпидемия коронавируса породила огромное количество взаимопротиворечащих версий даже в научной и медицинской среде. Принимаемые в большинстве стран мира карантинные меры и протоколы лечения отнюдь не пользуются однозначной поддержкой в медицинском сообществе. Нет единого мнения и среди медиков в США

История этого материала несколько детективная. Интервью докторов Дэниэла Эриксона и Артина Масси появилось на ютубе в конце апреля. Перевод основных тезисов интервью выполнила пользовательница «Фейсбук» из Германии Maria Raduga (насколько мы можем судить — достаточно адекватно). Переводчик утверждает, что упоминание этого интервью было в «Твиттере» Илона Маска.

Однако потом эта запись с ютуба исчезла, исчезли также её репосты и повторения. Причина — «нарушение норм сообщества». Найти пользователя, который бы сохранил это видео, нам не удалось. Так что опираемся на текст перевода, опубликованный в «Фейсбуке».

Итак, своё мнение о развитии и методах борьбы с ней высказали доктор Дэниел В. Эриксон из Бейкерсфилда, штат Калифорния, и доктор А. Масси. Сейчас они владеют сетью центров Ускоренной неотложной помощи (Accelerated Urgent Care) в Бейкерсфилде.

Честно говоря, некоторые их суждения вызвали у нас живейшее недоумение, потому мы взяли на себя смелость их прокомментировать.

→ «Медицинская наука НИКОГДА не предписывала устраивать карантин для ЗДОРОВЫХ людей. Он необходим исключительно заболевшим».

В общем случае да, но есть понятие инкубационного периода, когда человек уже заражён, но признаков болезни ещё нет. Нынешние карантинные мероприятия, насколько мы понимаем, были ориентированы именно на эту группу населения в условиях, когда невозможно отследить, какая часть из них заражена. То, что первые заболевшие с симптомами, подобными коронавирусным, появились в разных странах ещё в декабре, только усиливает это обстоятельство.

Другое дело, что принятые меры, по мнению даже некоторых людей, их непосредственно принимавших (вроде главного санврача Украины Ляшко), были чрезмерными, но они основывались на панических прогнозах относительно скорости распространения и летальности вируса, которые на тот момент считались надёжными.

→ «Объёмы работы у врачей значительно сократились. Больницы стоят пустыми и даже вынуждены закрывать частично отделения и целые ЭТАЖИ. Врачей и медсестёр вынужденно отсылают по домам — в итоге из-за отсутствия работы персонал ТЕРЯЕТ доход. В основном сейчас врачи заняты бумажной работой, связанной с Covid».

Мы это наблюдали ещё в 2009 году во время эпидемии «свиного гриппа» на Украине. Сейчас, в общем, тоже — запуганные люди не идут в поликлиники, кроме совсем уж крайних случаев.

→ «Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, высоким давлением и прочими опасными состояниями здоровья перестали обращаться к врачам в страхе подцепить ковид, что, в свою очередь, повышает риски умереть от других болезней».

Именно так. После карантина мы получим волну запущенных случаев, просроченных операций и т.п.

→ «Массовое тестирование на репрезентативной выборке (свыше 5000 участников) в Калифорнии позволило выявить, что 12% населения уже столкнулось с вирусом. В Нью-Йорке 39% людей дали позитивный результат на тест. Чем больше тестирований проводится, тем НИЖЕ становится уровень летальности ковида. Изначальные сценарии, предсказывавшие миллионы смертей, даже при мерах социального дистанцирования оказались НЕВЕРНЫ».

Украина.ру об этом уже писала. Любопытно, что апрельские данные в Калифорнии даже выше, чем майские в Испании, где было обнаружено 5% людей, сталкивавшихся с вирусом и не заболевших.

→ «Сделав экстраполяцию данных в Калифорнии, уровень летальности (вероятности умереть, поймав ковид) оценили всего лишь в 0,03%. Что делает ковид значительно МЕНЕЕ ОПАСНЫМ, ЧЕМ ГРИПП, летальность которого в США составляет 0,13%. При этом прививки от гриппа ставит лишь малая часть людей».

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве около 300 тыс. человек, инфицированных коронавирусом. Если это предположение верно, то летальность вируса в Москве 0,5%. Но, скорее всего, она ещё ниже. Всё упирается в неопределённо большое число людей, перенесших вирус бессимптомно. Но в тяжёлой форме болезнь проходит значительно хуже гриппа и уровень смертности заметно выше. В общем, тут многое зависит от базы сравнения.

Замечена тенденция, что увеличение количества тестов ведёт к увеличению количества носителей вируса, но не случаев заболевания, требующих лечения в больницах. На настоящий момент лидеры по количеству выявленных вирусоносителей одновременно и лидеры по тестированию — США и Россия.

→ «92-96% столкнувшихся с вирусом выздоравливают без каких-либо серьёзных последствий для здоровья».

Примерно такие же данные в Германии и Испании. В России и Украине несколько ниже — от половины до двух третьих.

→ «Цифры по смертям в Норвегии (где был карантин) и Швеции, где карантина не было, очень схожие, что подтверждает идею того, что в карантине не было никакого смысла».

Мы сами приводили шведские данные, но они хороши, если проводить сравнение с предварительными прогнозами. Если же сравнивать ситуацию со странами, в которых карантин был, то ситуация окажется, естественным образом, не в пользу Швеции.

Если сравнивать с Норвегией, то ситуация выглядит так: в Швеции — 3,7 тыс. умерших при населении 10 млн чел. (т.е. один умерший на 2,7 тыс. чел.), в Норвегии — 230 на 5,4 млн (т.е. один умерший на 23,5 тыс.). Как видим, в Швеции на порядок больше умерших.

Для справки (если американские доктора что-то перепутали): в Финляндии один умерший на 19,1 тыс. человек, в Дании — на 10,6 тыс. Т.е. в этих странах тоже совершенно другой порядок жертв.

→ «Какие социальные последствия имеет карантин?

- Резко увеличились случаи насилия над детьми (child molestation) из-за постоянного нахождения детей и взрослых на одной территории.

- Участились случаи причинения вреда собственному здоровью (нанесение порезов и т.д.).

- Также выросли случаи алкоголизма, депрессии и суицидов».

Наверняка да, но статистику мы не встречали. Зато полицейские службы всех стран рапортуют о снижении уличной преступности и вообще преступности как таковой, что вполне объяснимо — люди сидят дома. Вместе с тем без статистики многие говорят о росте домашнего насилия.

→ «Самоизоляция и усиленная дезинфекция, когда человеческий организм не сталкивается ежедневно с вирусами, приводит к тому, что иммунная система ОСЛАБЕВАЕТ, не получая должной тренировки. Мы теряем нормальную микрофлору, присущую человеческому организму, которая помогает нам справляться с инфекциями. И чем дольше это тянется, тем слабее становится иммунитет. Сильной иммунная система становится при РЕГУЛЯРНЫХ контактах с бактериями и вирусами.

Поэтому скорее всего после выхода из карантина мы столкнёмся с резкой вспышкой самых различных заболеваний по причине ослабевшего иммунитета».

Украинские врачи говорят то же самое. Другое дело, что перед введением карантина были основания полагать, что потери от коронавируса сейчас будут больше, чем от ослабления иммунитета потом. Более того — мы и со временем не сможем сказать, как ослабление иммунитета от карантина повлияло на заболеваемость и смертность.

→ «Вирус уже распространился, избежать его невозможно — мы все равно сталкиваемся с курьерами, мы трогаем товары в магазинах. С точки зрения микробиологии такая избирательная «изоляция» не имеет никакого смысла — столкновения с вирусом так не избежать, если только полностью забаррикадироваться дома и не выходить вообще никуда».

Насколько мы помним, карантин вводился не для того, чтобы остановить эпидемию, а для того, чтобы растянуть её во времени, избежав перегрузки медицинской системы. В разных странах это удалось по-разному, в зависимости от доминирующего подхода к организации медицинского обслуживания населения.

В странах, медицина которых в основном частная и ориентирована на получение прибыли, а не на обеспечение здоровья людей (как в США), была получена высокая смертность на фоне перегруженности медицинских учреждений. В странах, где медицина преимущественно государственная, смертность оказалась в разы меньше.

→ «Маски и перчатки БЕСПОЛЕЗНЫ — они собирают на себе миллионы бактерий».

Мнения врачей относительно эффективности использования масок различаются, но в любом случае использование масок предполагает определённые правила, в первую очередь — их регулярную замену.

→ «Страны не закрывали ни от птичьего гриппа, ни от свиного».

И пандемию не объявляли… Кстати, практикующие врачи считают свиной грипп более тяжелым заболеванием, чем ОРВИ, вызванная коронавирусом.

→ «Если на момент смерти в организме присутствовал ковид, нельзя однозначно утверждать, что он стал причиной смерти. Медицинские работники жалуются, что их ЗАСТАВЛЯЮТ указывать ковид в свидетельствах о смерти».

Даже более того — в Москве любое ОРВИ по умолчанию считается вызванным коронавирусом. По идее, в случае отрицательного результата теста случай из статистики должен изыматься…

→ «Нет никакого смысла тестировать всех подряд, пытаясь выявить все до исключения случаи COVID. Этого не делают ни с гриппом, ни с каким-либо другим вирусом. Мы не можем держать закрытой экономику на протяжении двух лет и каждого провакцинировать».

Собственно, никто, кажется, таких целей не ставил. Возможно, у американских врачей какие-то другие сведения.

→ «К COVID нужно относиться так же, как к сезонному гриппу. Кроме того, вирус постоянно мутирует и становится все менее опасным. Именно его распространение среди населения делает вирус слабым».

Первоначальные прогнозы не позволяли относиться к коронавирусу как к гриппу. Даже и сейчас нет твёрдой уверенности в том, что к нему надо относиться именно так.

Кроме того, надо помнить, что у вызванного коронавирусом ОРВИ специфическая форма, и методы его лечения не отработаны. С гриппом как-то проще…

Такое вот неоднозначное интервью, отчасти позволяющее согласиться с врачами, отчасти — дискутировать с ними. И странно, почему оно исчезло.