Живые и здоровые украинцы буквально шарахаются от умерших и отказываются провожать их в последний пусть. А ритуальные конторы заламывают астрономические суммы за похороны.
Покойного выставили в коридор в мешке, а хоронили ночью
Первых жертв коронавируса на Украине хоронили, как бездомных. В конце марта в Тернополе умер 58-летний Павел Боднарчук из села Ковалёвка Монастырисского района. Его родные рассказали, что им позвонили из больницы и сказали забрать тело отца. Родственники купили гроб, сели в свой грузовой микроавтобус и приехали к больнице.
Медики просто вынесли умершего в мешке и бросили в коридоре. Дочери и ее мужу пришлось самим волочь 100-килограммовое тело к машине. Мешок порвался. Покойный выпал. Они кое-как уложили тело в гроб, но поднять его и погрузить в микроавтобус не смогли. Просили помощи у главврача, но он отказал: сказал, что у него только три медсестры на всю больницу и никто себя не будет подвергать опасности — у них нет элементарных средств самозащиты. С горем пополам удалось найти и уговорить за деньги одного из подсобных рабочих больницы поднять гроб.
Односельчане от страха перед коронавирусом отказались даже копать могилу Павлу, хотя обычно именно они помогали во всем семьям усопших, так как никакой похоронной конторы в селе нет и никогда не было. Чтобы похоронить мужчину, сельсовет нанял трактор, а опускали тело в могилу мэр райцентра, его заместитель, глава сельсовета и зять умершего. Гроб негде было оставить и никто из односельчан прощаться с покойным не хотел, поэтому хоронили поздно вечером — под фонарик с мобильного телефона дочери покойника.
«Мы посмотрели, что нет желающих хоронить. Не похоронить человека — не по-христиански. Гроб был засыпан хлоркой, закрыт. Перед тем как гроб брать, ручки протерли раствором», — рассказывал о тех похоронах мэр города Монастыриски Андрей Старух.
К слову, у мэра Монастыриски, дочери умершего и ее детей после похорон Павла Боднарчука тоже выявили коронавирус. Но где именно они заразились, до или после контакта с умершим — неизвестно.
А в начале апреля в Херсонской области всем селом хоронили умершую 67-летнюю медсестру, по всем канонам и правилам. Много людей пришло на кладбище, каждый простился с женщиной, поцеловав на прощание. Потом немного помянули. А на следующие сутки стало известно, что умерла медсестра от коронавируса.
Тут же подключилась полиция и установила, что в Олешковской центральной районной больнице допустили нарушение санитарных правил и норм.
«Массовые похороны умершей от коронавируса заведомо могло поспособствовать распространению опасного заболевания. Умершую похоронили при массовом стечении народа, в открытом гробу, так, что присутствующие могли поцеловать покойницу в лоб, что противоречит правилам захоронения погибших от коронавируса. По факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений», — сообщила пресс-секретарь главного управления Национальной полиции Херсонской области Татьяна Пшено.
Погребение по новым правилам
Впрочем, только после этого инцидента Минздрав Украины сообщил, как надо правильно хоронить умерших от коронавируса:
— проводить кремацию тел погибших от коронавируса не обязательно;
— захоронение или кремация должны проходить в плотно закрытом гробу;
— родственникам и присутствующим на похоронах запрещено целовать умершего;
— на ритуальном обряде могут присутствовать не более 10 человек;
— присутствующие должны соблюдать безопасную дистанцию в 1,5 метра друг от друга;
— тело перед похоронами должны обработать дезинфицирующим раствором и поместить в герметичный пакет-мешок.
«Главная цель прописанных мероприятий — это избежание контакта с телом больного, поскольку именно через контакт, именно из-за наличия биологических жидкостей, которые выделяются из тела умершего, мы можем передать возбудителя коронавирусной болезни», — пояснил замминистра охраны здоровья Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
Впрочем, серьезно подготовились к возможным похоронам умерших от коронавируса больных и похоронные конторы. С соблюдением всех правил в селе Сальник Калиновского района Винницкой области хоронили погибшую от коронавируса 79-летнюю пенсионерку, первую умершую в области от этой болезни. На похоронах присутствовали несколько родственников, священник и председатель сельсовета, работники ритуальной службы, которые привезли гроб с телом покойной в защитных костюмах, масках, перчатках и щитках.
Всего не более 10 человек, все соблюдали дистанцию, у всех были индивидуальные средства защиты.
Но всё равно похороны на Украине сейчас не обходятся без перегибов. В той же Калиновке, несмотря на то, что местная похоронная служба серьезно подошла к соблюдению противоэпидемиологических мероприятий, местные жители настолько напуганы, что запрещают привозить, как повелось по старой традиции, даже тела умерших не от коронавируса людей к многоквартирным домам, где они жили. Потому что, как считают жильцы, никто не даст гарантии, что покойный до смерти не болел коронавирусом, а данным лабораторий они не доверяют.
И люди из морга сразу везут покойных на кладбище. Где, к слову, даже таких умерших, на всякий случай, сотрудники ритуальной службы хоронят в защитных костюмах.
Тысяча долларов за перевозку гроба
А в Киеве уже разразился скандал: родственники двух умерших от коронавируса пенсионеров обвинили одну из киевских похоронных контор, фактически монополиста на рынке ритуальных услуг, в завышении расценок. За перевозку умершего от COVID-19 киевлянина из морга больницы в киевский крематорий в фирме затребовали 23 000 гривен (около 63000 рублей). Но когда через неделю от того же недуга умерла его супруга, на горизонте появилась эта же контора с той же суммой, притом что сын усопших в данное время сам в больнице лечится от этого же вируса вместе со своим ребенком.
Только благодаря тому, что вмешалась общественность, контора сбила стоимость перевозки тела до 8000 гривен (22000 рублей).
«По закону и по правилам, хоронить больных коронавирусом может любая фирма по оказанию ритуальных услуг, которая будет соблюдать рекомендации МОЗ. Им даже не обязательно иметь спецкостюмы, но некоторые их покупают и надевают. Это не повредит, так как на похоронах среди живых может присутствовать носитель. Но в Киеве и некоторых городах в округе, за другие регионы не берусь отвечать, уже давно успешно процветает ритуальная мафия. Одна фирма арендует комнату для продажи гробов и прочей атрибутики и составления договоров о похоронах во всех больницах рядом с прозекторскими и моргами. И, соответственно, первые подкатывают к родственниками усопшего.
А сегодня одной этой фирме, в руках которой и так был весь похоронный бизнес, еще и дали преференцию на захоронение умерших от коронавируса. Точнее, они ее сами взяли, ни у кого не спросив. Главврачи сами уговаривают родственников обращаться именно в эту ритуальную контору, так как они с ними уже давно знакомы. Ну а те, пользуясь случаем, сегодня загнули цену — за риск. В районе 1000 долларов берется только за транспортировку покойника, притом что ранее обычные похороны или кремация обходились в среднем в 4000 гривен [около 11000 рублей]», — рассказывает врач Александровской больницы Киева Юрий.
Более того, глядя на такие расценки на погребение умерших от коронавируса, среди которых огромная часть — люди малоимущие (к примеру, медики или же пенсионеры, одинокие граждане), столичные волонтеры решили бесплатно доставлять покойных на захоронение. Но когда они привезли первую погибшую, причём не от коронавируса, а от болезни сердца — 38-летнюю медсестру, умершую прямо на рабочем месте, принимать гроб с телом в крематории отказались. Даже несмотря на наличие правильно оформленных документов и то, что волонтеры были в защитных костюмах.
Причина отказа — тело привезла не похоронная контора-монополист, а волонтёры.