На сегодняшний день на Украине от коронавируса, по данным Минздрава, умерли более 260 человек. По неофициальной же статистике умерших намного больше. Дело в том, что не всегда и не всех умерших от вирусной инфекции тестируют на COVID-19. Примечательно, что вирус уже внёс коррективы в похоронные услуги и работу моргов на Украине

Живые и здоровые украинцы буквально шарахаются от умерших и отказываются провожать их в последний пусть. А ритуальные конторы заламывают астрономические суммы за похороны.

Покойного выставили в коридор в мешке, а хоронили ночью

Первых жертв коронавируса на Украине хоронили, как бездомных. В конце марта в Тернополе умер 58-летний Павел Боднарчук из села Ковалёвка Монастырисского района. Его родные рассказали, что им позвонили из больницы и сказали забрать тело отца. Родственники купили гроб, сели в свой грузовой микроавтобус и приехали к больнице.

Медики просто вынесли умершего в мешке и бросили в коридоре. Дочери и ее мужу пришлось самим волочь 100-килограммовое тело к машине. Мешок порвался. Покойный выпал. Они кое-как уложили тело в гроб, но поднять его и погрузить в микроавтобус не смогли. Просили помощи у главврача, но он отказал: сказал, что у него только три медсестры на всю больницу и никто себя не будет подвергать опасности — у них нет элементарных средств самозащиты. С горем пополам удалось найти и уговорить за деньги одного из подсобных рабочих больницы поднять гроб.

Карантинные мошенники: с киевлян собирают деньги на похороны несуществующих соседей © CC0, Pixabay

«Мы посмотрели, что нет желающих хоронить. Не похоронить человека — не по-христиански. Гроб был засыпан хлоркой, закрыт. Перед тем как гроб брать, ручки протерли раствором», — рассказывал о тех похоронах мэр города Монастыриски Андрей Старух.

К слову, у мэра Монастыриски, дочери умершего и ее детей после похорон Павла Боднарчука тоже выявили коронавирус. Но где именно они заразились, до или после контакта с умершим — неизвестно.

А в начале апреля в Херсонской области всем селом хоронили умершую 67-летнюю медсестру, по всем канонам и правилам. Много людей пришло на кладбище, каждый простился с женщиной, поцеловав на прощание. Потом немного помянули. А на следующие сутки стало известно, что умерла медсестра от коронавируса.

Тут же подключилась полиция и установила, что в Олешковской центральной районной больнице допустили нарушение санитарных правил и норм.

«Массовые похороны умершей от коронавируса заведомо могло поспособствовать распространению опасного заболевания. Умершую похоронили при массовом стечении народа, в открытом гробу, так, что присутствующие могли поцеловать покойницу в лоб, что противоречит правилам захоронения погибших от коронавируса. По факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений», — сообщила пресс-секретарь главного управления Национальной полиции Херсонской области Татьяна Пшено.

Погребение по новым правилам

Азаров рассказал, что киевский режим делает с украинцами под предлогом коронавируса © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

— проводить кремацию тел погибших от коронавируса не обязательно;

— захоронение или кремация должны проходить в плотно закрытом гробу;

— родственникам и присутствующим на похоронах запрещено целовать умершего;

— на ритуальном обряде могут присутствовать не более 10 человек;

— присутствующие должны соблюдать безопасную дистанцию в 1,5 метра друг от друга;

— тело перед похоронами должны обработать дезинфицирующим раствором и поместить в герметичный пакет-мешок.

«Главная цель прописанных мероприятий — это избежание контакта с телом больного, поскольку именно через контакт, именно из-за наличия биологических жидкостей, которые выделяются из тела умершего, мы можем передать возбудителя коронавирусной болезни», — пояснил замминистра охраны здоровья Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Впрочем, серьезно подготовились к возможным похоронам умерших от коронавируса больных и похоронные конторы. С соблюдением всех правил в селе Сальник Калиновского района Винницкой области хоронили погибшую от коронавируса 79-летнюю пенсионерку, первую умершую в области от этой болезни. На похоронах присутствовали несколько родственников, священник и председатель сельсовета, работники ритуальной службы, которые привезли гроб с телом покойной в защитных костюмах, масках, перчатках и щитках.

Всего не более 10 человек, все соблюдали дистанцию, у всех были индивидуальные средства защиты.

За коронавирусом в Украину придет новая эпидемия © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И люди из морга сразу везут покойных на кладбище. Где, к слову, даже таких умерших, на всякий случай, сотрудники ритуальной службы хоронят в защитных костюмах.

Тысяча долларов за перевозку гроба

А в Киеве уже разразился скандал: родственники двух умерших от коронавируса пенсионеров обвинили одну из киевских похоронных контор, фактически монополиста на рынке ритуальных услуг, в завышении расценок. За перевозку умершего от COVID-19 киевлянина из морга больницы в киевский крематорий в фирме затребовали 23 000 гривен (около 63000 рублей). Но когда через неделю от того же недуга умерла его супруга, на горизонте появилась эта же контора с той же суммой, притом что сын усопших в данное время сам в больнице лечится от этого же вируса вместе со своим ребенком.

Только благодаря тому, что вмешалась общественность, контора сбила стоимость перевозки тела до 8000 гривен (22000 рублей).

«По закону и по правилам, хоронить больных коронавирусом может любая фирма по оказанию ритуальных услуг, которая будет соблюдать рекомендации МОЗ. Им даже не обязательно иметь спецкостюмы, но некоторые их покупают и надевают. Это не повредит, так как на похоронах среди живых может присутствовать носитель. Но в Киеве и некоторых городах в округе, за другие регионы не берусь отвечать, уже давно успешно процветает ритуальная мафия. Одна фирма арендует комнату для продажи гробов и прочей атрибутики и составления договоров о похоронах во всех больницах рядом с прозекторскими и моргами. И, соответственно, первые подкатывают к родственниками усопшего.

Коронавирус. Украинские СИЗО переполнены из-за запрета на этапирование © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Юрий.

Более того, глядя на такие расценки на погребение умерших от коронавируса, среди которых огромная часть — люди малоимущие (к примеру, медики или же пенсионеры, одинокие граждане), столичные волонтеры решили бесплатно доставлять покойных на захоронение. Но когда они привезли первую погибшую, причём не от коронавируса, а от болезни сердца — 38-летнюю медсестру, умершую прямо на рабочем месте, принимать гроб с телом в крематории отказались. Даже несмотря на наличие правильно оформленных документов и то, что волонтеры были в защитных костюмах.

Причина отказа — тело привезла не похоронная контора-монополист, а волонтёры.