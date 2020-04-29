Некомпетентный и неспособный к управлению страной Зеленский - демократический президент. Он не рассуждает о захвате Москвы или, на крайний случай, Кубани. В своих видеороликах он держится вполне в русле демократического и общечеловеческого дискурса. Но дьявол, как известно, спрятан в деталях

В видеороликах «от президента» точно не затрагиваются сомнительные темы про «москалей». Несколько напрягает то, что Зеленский повторяет план Порошенко, говоря о Донбассе, но это всего лишь слова, за которыми ничего не стоит. Это камуфляж.

Зеленский ведёт себя как зиц-председатель, а это уже тревожит. На самом деле, нынешняя Украина ведет себя как империя в отношении населяющих ее народов, независимо от того, русские они, венгры или русины.

Например, русский язык, на котором говорит половина страны, в школах отменён, языковой закон продолжает действовать, как и закон о «декоммунизации». Они ничего не забыли и ничему не научились.

В «Слуге народа» хотят пересмотреть закон о тотальной украинизации © Украина.ру

Местечковый империализм

Майдановцы, ворвавшиеся с палками, шинами и кастрюлями на головах во власть, не сделали никаких попыток вступить в диалог с Русской весной и найти компромисс. Начиная с событий в Крыму, Украина как государство заняла полностью империалистическую позицию: давить.

Там, где они и правда столкнулись с военной силой, сдались без боя. Капитуляция была полной и настолько в пух и прах, что это вызвало реальную панику в среде украинских контрактников с материка. Паника была полной: куда там воевать!

Но Киев под властью мятежников даже не рассматривал мирного решения. Напротив, было объявлено о том, что в Крым направят «поезда дружбы», битком набитые бандеровским отребьем вперемежку со спецназом МВД и СБУ.

Опыт усмирений Крыма у Украины на тот момент был. Тренировались в 90-е, тогда этим занималась Национальная гвардия. Но из другой истории: в 90-е президент Кучма добился от Рады согласия на создание «преторианской гвардии», подчиненной лично главе государства. Под названием «национальная гвардия» оно просуществовало до начала 2000-х.

Именно та «нацгвардия» и получала боевой опыт, проводя вполне империалистическую политику жесткого подавления любой национально-региональной дискуссии, выходящей за рамки проплаченных партийных митингов и шествий.

Получив в 2014-м по первое число в Крыму, Киев не понял своей изначальной ошибки. И когда запылало на всём Юго-Востоке, американские кураторы, которым было глубоко всё равно, сколько украинцев и русских лягут в гражданской войне, дали добро Турчинову-Порошенко на применение армии.

Это был былинный позор и новое поражение, куда хуже, чем в Крыму. Но пропасть им не дали.

Колониализм по-украински

Николай Скрипник и украинизация «Одесских известий» © realgazeta.com.ua

Коварство Киева было тотальным и тупым. Жители запомнили, как, договорившись с Москвой о статусе Черноморского флота, получив автономный Крым с конституцией, президентом и суверенитетом, Киев нагло обманул своих граждан.

Реальную автономию полуострова Кучма ликвидировал в первые же месяцы своего президентства. 17 марта 1995 года Верховная Рада приняла постановление, которым упразднялся институт президента Крыма.

«Это произошло вопреки всем международным нормам и сегодня может послужить одним из доказательств незаконности нахождения полуострова в составе Украины, грубого игнорирования прав крымчан со стороны Киева, — писал первый и последний президент республики Крым Юрий Мешков. — Захват Крыма силой оружия явился не чем иным, как фактом оккупации Крыма Украиной».

Мало кто помнит, но Киев тогда впервые применил свои вооружённые силы в реальной боевой операции. Украинский спецназ тогда захватил здание Верховного совета Крыма. Командовал операцией лично министр внутренних дел Украины Владимир Радченко.

Затем Крым стал совсем другой, фиктивной автономией, а фактически колонией с прямым управлением из Киева. Да, они и тогда вели себя как победители в войне.

Колония Крым

31 июля 1996 года украинский Кабмин направил правительству Крыма письмо № 14056/2 «О мерах, направленных на идеологическое обеспечение статуса Крыма как составной части Украины».

В соответствии с этим планом 27 августа 1997-го Совмин АРК, подчиняясь давлению, принял постановление «О программе развития сети общеобразовательных учреждений, классов с украинским, крымско-татарским языками обучения, школ и классов с двумя языками обучения».

Притом, что на украинские школы и «мову» в Крыму не было абсолютно никакого спроса.

Так же поступили и с высшим образованием. 15 декабря 1997 года замминистра культуры Украины Рожок, ссылаясь на поручение от 27.11.97, потребовал предоставить график перевода всех вузов АРК на украинский язык, что повлекло массовое сокращение преподавательского состава с постепенной заменой его на прибывших с материка.

На филологическом факультете Симферопольского университета из 25 сокращённых ставок 23 пришлось на отделение «Русский язык и литература». 20 августа 1997 года начальник главного управления юстиции автономии издал предписание № 1230/0112 всем нотариальным конторам в течение полутора месяцев перевести делопроизводство и оформление нотариальных документов на украинский язык.

Надо отдать должное: Верховный совет пытался сопротивляться, приняв 15 октября постановление №1337-1 «О функционировании русского языка на территории Автономной Республики Крым». Русский язык признавался официальным на территории полуострова, а язык обучения в АРК определялся «с учётом права граждан на свободный выбор».

Праздник Мазепы и блокада Крыма. Идеолог украинского национализма Дмитрий Донцов в 1918 году © Public domain

К началу 2000-х преподавание русского языка сократилось на 35%. А русская литература была включена в общую программу «зарубежной литературы», тогда как украинская стала «родной».

Соотношение часов на изучение русского и украинского языков составляло 1:3. На деньги Сороса были выпущены новые учебники, где история подавалась уже совсем не так, как раньше. В новой версии Москва была иностранным захватчиком.

Двадцать лет агрессивной украинизации дали бы свои плоды обязательно. И чёрт знает, чем бы всё кончилось, если бы не события 2014 года. Можно сказать, что все усилия Кравчука, Кучмы и Ющенко пошли насмарку: Турчинов, Парубий и Порошенко пришли и всё испортили.

Колония Закарпатье

Мало кто помнит, но в декабре 1991 года состоялся не только всеукраинский референдум о независимости, но и ещё один плебисцит, в Закарпатской области, где жители края решали вопрос об автономии. Последнее слово по просьбе Кравчука заменили на «особый статус».

Знакомое слово! Тогда оно избавляло первого президента «незалежной» от очень неприятного конфликта и было спасительным. Как изменилось всё! Сегодня слова «особый статус» запрещены к произнесению на Украине под угрозой тюрьмы.

78% закарпатцев выступили за восстановление статуса, предусмотренного ещё Сен-Жерменским договором 1919-го года и осуществлённого в составе Чехословакии до 1939 года. Но после войны Сталин, не очень хорошо понимавший, в чем соль, включил Закарпатье в состав Украины. Совсем не учитывая то, что население региона не украинцы, а русины.

Они во время войны сражались в армии Людвига Свободы, думая, что, изгнав немцев, вернутся в состав Чехословакии, в которой им жилось уж получше, чем в Венгрии. Но спорить с Кобой и его армией никто не стал, хотя и ничего не забыл.

Закарпатье в коронавирус. О чем думают и чего опасаются заробитчане, вернувшись домой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

И их тоже обманули, предательски не имплементировав референдум. Просто «кинули». Взамен, все последующие власти полностью подавили не то, что самостийников или даже автономистов — русины были насильственно записаны в украинцы.

Можно сказать, что Украина запретила русинов как отдельную нацию. И это притом, что почти полтора миллиона русинов живут в США, Канаде, Австралии, Югославии, Словакии, Польши, Чехии, Румынии, Венгрии, и везде они спокойно признаны самостоятельной национальностью, кроме Украины, где этот вопрос является табуированным не менее, чем слово «федерализация».

А уж варварская ненависть киевских чиновников к самому слову «русин» не объясняется ничем, кроме реликтового неандертализма. Запрещены книги на русинском языке, пресса, детям запрещено учиться на родном языке. И никакой «мовный» закон, которым так гордится Порошенко (он все же направлен конкретно против русских), не поможет. Потому что русины изначально не признаются отдельной нацией.

По киевским «святцам» они «украинцы» — значит и вопрос национального гнёта ставить нельзя.

Украинизация и русины

Во исполнение поручения правительства госкомитет Украины по делам национальностей разработал «План мероприятий по решению проблем украинцев-русинов».

Обратите внимание, как именно подаётся вопрос! А точки над і расставлялись уже в первом предложении документа: «Четко очертить и задекларировать, базируясь на положениях Конституции Украины, в частности ее статьи 2, позицию Украинского государства относительно бесперспективности идей обособления или автономизации Закарпатья на любой основе — культурной, этнической, административно-территориальной и т. п.».

Владимир Корнилов: Все годы независимости Украина продолжает репрессии против русин © Александр Натрускин

К тому же, в составе Украины находилась Автономная Республика Крым.

«Осуществить систему мероприятий, направленных на закрепление позиций «украинскости» Закарпатья (язык, культура, подбор кадров и пр.).

Предотвратить проведение локальных референдумов с целью определения «самоидентификации» украинцев Закарпатья (русины или украинцы), учитывая, во-первых, научную некорректность постановки такого вопроса в принципе и, во-вторых, живую традицию давнего самоназвания «русин», что может повлиять на результаты такого опроса и дальнейшую политическую интерпретацию его последствий (проведение в Восточной Словакии подобного опроса дало так называемые «законные основания» для признания русинов Словакии отдельной нацией)».

Это не бумагооборот канцелярии рейхскомиссариата Украина времен немецкой оккупации. И не план «Ост».

Это XXI век. Киев. Европа.