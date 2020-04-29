Карантин располагает всеми возможностями вернуться к забытому и забыть то, к чему не стоило возвращаться. Обозреватель издания Украина.ру Али Серенадин решил вспомнить классику русской и советской литературы на фоне непрекращающихся коронавирусных будней. Мы уже прошли с ним Пушкина, Некрасова и Чехова. Само собой наступило время Бабеля

Автор далёк от мысли, что жизнь состоит из совпадений. На самом деле она состоит из повторов через такие промежутки времени, что мы попадаем только в один из них и думаем, что заново открыли любовь. Или коварство. Или кто такой тот еще Беня. И кто ему был Исаак Бабель со своими «Одесскими рассказами».



Само собой разумеется, что тот Беня — не этот. Но надо принять во внимание, сколько раз с тех пор менялся курс рубля, партии и акций «Укрнафты». Одно остается неизменным: на каждую хитрую «Укнафту» найдется свой Беня.



Пушкин таки АС: Евген Онегинко и комплекс большевартости © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк



В новейшей истории Украины было много «грачей» и еще больше хаимов, но то, что Игорь Валерьевич Коломойский таки взошёл без мыла на вершину веревочной лестницы — это заслуживает хотя бы несколько строк, если не статей УК.



«Почему он? Почему не они, хотите вы знать?.. Он — Бенчик — пошел к Фроиму Грачу, который тогда уже смотрел на мир одним только глазом и был тем, что он есть. Он сказал Фроиму: