Пандемия COVID-19 не могла не отметиться массовыми психозами. Один из таких связан с новым стандартом связи — 5G. Конспирологи считают, что вышки, обеспечивающие этот стандарт связи, вызывают заражение коронавирусом. Кроме того, они уверяют: пандемию придумало государство, чтобы всех контролировать

В начале апреля СМИ сообщили, что в Великобритании жгут мобильные вышки связи 5G. Как отмечалось в публикации издания The Guardian, речь шла минимум о 20 вышках. Причиной же, по которой британцы ополчились на эти сооружения, был слух, что вышки способствуют заражению COVID-19.

Примечательно, что среди сторонников данной версии оказались даже звезды — американский киноактер Вуди Харрельсон и певица M.I.A.

Нюансы теорий о влиянии вышек 5G на заражение коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19, разнятся. Кто-то считает, что новый стандарт связи снижает иммунитет, а кто-то и вовсе уверен, что коронавирус «отслеживает» своих жертв с помощью 5G. В любом случае новый стандарт связи — зло, а значит, вышки должны быть уничтожены, уверены сторонники подобных теорий. Эксперт Мамырайымов рассказал, что думают в Казахстане о теориях происхождения коронавируса © Platon.asia

Дело приобрело настолько серьезный оборот, что в ситуацию вмешался директор по медицинским вопросам Национальной службы здравоохранения Великобритании Стивен Повис.

«История про 5G — это полный бред. Чушь несусветная. Худший вариант фейк-ньюс. В действительности мобильные сети важны для каждого из нас, в особенности когда все вынуждены сидеть дома и не могут навестить близких. Мне отвратительны те, кто уничтожает ту самую инфраструктуру, которую используют медицинские службы и которая необходима нам для противостояния этой угрозе», — заявил он.

Международные корпорации пошли на беспрецедентные меры. 7 апреля компания Google предупредила, что удалит c YouTube любые ролики, авторы которых поддерживают теорию о связи 5G с заболеваемостью COVID-19. На такой шаг корпорация вынуждена пойти после того, как прямой эфир интервью с английским конспирологом Дэвидом Айком собрал 65 тыс. человек. Некоторые из зрителей прямо призвали сжигать вышки мобильной связи. И это несмотря на то что Айк среди прочего автор теории, что миром правят рептилоиды.

В итоге Google то интервью удалил. После его удалил и сервис Vimeo, но к тому времени оно успело набрать много сотен просмотров. Да и наверняка оно доступно на каком-либо из альтернативных видеохостингов и сегодня.

Почему люди на Западе оказались падкими на такие теории, и какие их аналоги существуют в России и на Украине, разбиралось издание Украина.ру.

При чем здесь пираты

Сторонники теории заговора уверены: 5G — это далеко не первый формат связи, от которого страдает человечество. Они утверждают: внедренные ранее стандарты тоже сопровождались эпидемиями. Внедрение 4G якобы привело к эпидемии Η1Ν1 в 2009 году, 3G — гриппа в 1998, 2G — холеры в 1991 году, 1G — гриппа в 1979 году. А внедрение радио якобы и вовсе привело к пандемии «испанки» в 1918 году.

«Каждый раз, когда мир получает апгрейд электромагнитного поля, это стоит нам дыхания», — утверждают конспирологи.

It’s not corona virus… it’s cell death from 5g radiation ☠️☠️☠️ pic.twitter.com/H8Z3DrHN0Q — Kimberley 🤗😘❤️ (@kimberley82h) April 6, 2020

​При этом знающий историю может поставить ряд вопросов к хронологической таблице (так, регулярная трансляция фонологических записей началась в 1912 году, а первая радиостанция в той же Европе была основана в 1919 году) и к фактам (технология 2G действительно начала внедряться в 1991 году, но первой по внедрению была Финляндия, где никакой эпидемии холеры тогда не было).

Тут можно вспомнить о знаменитом примере, иллюстрирующем ложные связи. В 2005 году американский физик Бобби Хендерсон в шутку основал пародийную религию пастафарианство. О новой религии, божеством которой был Летающий Макаронный Монстр, он провозгласил в письме Совету штата Канзас по вопросам образования. Таким образом Хендерсон протестовал против решения департамента образования штата Канзас, требовавшего ввести в школьный курс концепцию «Разумного замысла» как альтернативу эволюционному учению. В том же письме Хендерсон заявил, что первыми адептами пастафарианства были пираты, которые, по его мнению, были благочестивыми исследователями морей. «Демиург капитализма». Корейба предположил, кто организовал пандемию коронавируса © из архива Якуба Корейбы

Чтобы показать всю ошибочность утверждения, что корреляция означает причинно-следственную связь, Хендерсон прибег к абсурдному утверждению: сравнив уменьшение численности пиратов с увеличением глобальной температуры, физик заявил — глобальное потепление настало из-за того, что пиратов стало меньше. Так Хендерсон высмеивал утверждение некоторых религиозных групп, что бедствия, голод и войны происходят из-за того, что человечество отвернулось от их божества.

Точно так же можно относиться и к утверждениям тех, кто усматривает не просто совпадение, а закономерность в появлении новых стандартов связи и новых эпидемий и пандемий.

Впрочем, конспирологи глухи к доводу разума. И не только в США, но и в России.

Электронный концлагерь от властей

Многие побывавшие за рубежом, в том числе и в странах Запада, позже с удивлением признают, что в России, по крайней мере в городах, одна из лучших ситуаций в мире со связью и доступностью интернета. Поэтому неудивительно, что идея о распространении коронавируса с помощью 5G в РФ не нашла многих сторонников. Тем более, несмотря на постыдное прошлое с «заряжанием» банок с водой у телевизора в конце 80-х годов, у значительной части населения неплохое среднее и высшее образование. Историк Александр Князев объяснил, почему бесполезна ООН © Александр Князев

Однако в РФ получила распространение другая конспирологическая теория, согласно которой никакого коронавируса нет, а правящие элиты придумали COVID-19, чтобы обнулить перегретую экономику. Но российские элиты решили не просто обнулить экономику, а и поставить население страны под свой полный контроль, введя QR-коды как механизмы по слежению за передвижением граждан. Мол, пандемия пройдет, а механизм-то останется.

При этом к QR-кодам существовали и другие претензии. Но если претензии к первоначальному программному коду, его качеству, а также расположенным за границей иностранным серверам, о чем писали в СМИ и соцсетях, можно назвать справедливым, то слова об «электронном концлагере» и «электронном ГУЛАГе» — вряд ли. Всё дело в том, что новых мер для слежки за людьми и вводить не надо.

«Так что скоро москвичам выпишут электронный цак для ношения в носу». Да все уже и так давно носят его в кармане, причём мечтают о новых моделях и меряются друг с другом. Это же удобно — привязать банковский счёт к симке смартфона, который всегда с собой, да ещё и с клиент-банком.

Обратная сторона удобства — 100% идентификация человека с работающим смартфоном. Когда мне встречается формулировка, родившаяся в эти дни, — «надвигается электронный концлагерь», — я уже даже не улыбаюсь. Человеческая глупость уже не забавляет», — прокомментировал эти слухи ополченец ЛНР Андрей Морозов. Апокалипсис через интернет. Если бы я был миллиардером © REUTERS, Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Морозов — россиянин, который к действующим властям РФ относится довольно прохладно, так что в «охранительстве» его вряд ли уличишь. Зато он — связист с соответствующим профильным образованием.

Чтобы понять, что он прав, достаточно вспомнить, как штрафовали тех, кто нарушил режим самоизоляции в те дни, когда количество заболевших в РФ не достигло даже сотни человек. Людей, покинувших квартиру, выдавали видеозаписи, сделанные домофонами в их домах.

Кроме того, достаточно внимательно присмотреться к общественному транспорту, в котором едешь, к домам на перекрестках, к помещению магазинов, да в конце концов к новым турникетам в метро и увидеть там видеокамеры.

«Безопасность в городе тоже во многом основывается на информационных технологиях, на цифре. Сегодня в Москве камер больше, чем в большинстве других мегаполисов мира. Впереди нас, может быть, только Лондон и еще 1-2 города. И сегодня большинство преступлений фиксируется за счет видеокамер, видеонаблюдения», — заявлял год тому назад, в апреле 2019 года, мэр Москвы Сергей Собянин.

В таких условиях говорить о том, что «карантин придумали, чтобы за нами было легче наблюдать», — довольно странно.

Кроме того, в теории вселенского заговора неотвеченным остается еще главный вопрос: «зачем?» или, как сейчас модно говорить, «для того чтобы что?». Зачем рушить экономику целого мира, тем самым делая угрозу революций неиллюзорной? Ради того, чтобы лучше следить за человеком? Но что даст эта слежка? И как это поможет государству, которое столкнется с миллионами безработных, которые гораздо меньше потребляют, а значит, и поступления в казну от налогов гораздо меньше, не говоря уже о том, что налоги не платят и разорившиеся бизнесмены и предприятия?

А что же Украина? А вот здесь парадокс: это государство настолько бедное, а его правящая элита настолько неорганизованна, что ни версия о 5G, ни версия о тотальном контроле, ни многие другие конспирологические версии не стали здесь популярными. Украинцы больше думают о том, как выжить в условиях тотальной безработицы и полуобморочной экономики. Да и зная всю «эффективность» украинских политиков, многие из граждан Украины согласны с крылатым выражением «Миром правит не тайная ложа, а явная лажа».