Рузвельт не помог. Что на самом деле остановило Великую депрессию

Миру предрекают тяжелейший экономический кризис со времен Великой депрессии. Но как тогда — в 30-х годах — человечество переживало кризис и каковы были его причины и последствия для всего мира?

Итоги пандемии COVID-19 мир будет переживать не один год. Среди прочих бед и несчастий, вызванных пришедшим из Уханя коронавирусом, называют и глобальный финансово-экономический кризис. Сума, чума и изменения климата, или Всё это уже было 700 лет назад © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В четверг, 23 апреля, Министерство труда США опубликовало очередной отчет по количеству заявок на получения пособия по безработице. За последнюю отчетную неделю, которая завершилась 18 апреля, за пособием по безработице обратилось 4,4 млн граждан США. Всего же с начала карантина общее число заявок на пособие уже превысило 26 млн.

С учетом уже существовавших безработных (а на 13 марта их в США было уже более 7,1 млн) общее количество людей без работы превысило 33 млн, что составляет 20,6% и является самым высоким показателем с 1934 года — разгара Великой депрессии. Американские аналитики уже не раз и не два сравнивали нынешний кризис в США с тем, что бушевал в их стране в 30-х годах ХХ века.

Опасаться, впрочем, стоит не одним лишь США.

«Нынешний кризис имеет поистине планетарные масштабы, ни одна страна не избежит его. Впервые со времен Великой депрессии в рецессии окажутся и развитые, и развивающиеся экономики», — заявила 14 апреля главный экономист МВФ Гита Гопинат, представляя прогноз последствий нового кризиса.

В общем, как Великая депрессия, начавшись в США, затронула весь мир, так и новый кризис не будет избирателен в своем действии.

Сегодня, в дни карантина, перед многими стоит вопрос не только заработка, но и того, как провести время в самоизоляции без вреда для себя и окружающих (а о негативных последствиях самоизоляции издание Украина.ру писало недавно). И тут на помощь придут книги. Об одной из них — посвященной Великой депрессии — стоило бы рассказать поподробнее.

В декабре 2015 года российским и украинским историкам сообщили скорбную весть: умер их коллега — писатель и историк из Славянска Михаил Шевляков. В «Живом журнале» он был известен под псевдонимом panzer_papa. Шевляков отказался покидать Славянск во время обстрелов, а его дневник стал своеобразной летописью тех страшных дней.

В следующем году после смерти писателя — 2016-м — вышла его книга «Великая депрессия: закономерность катастрофы». В ней рассказывается не только о причинах и следствиях творившегося в 30-е годы ХХ века, но и развенчиваются некоторые мифы, связанные с тем временем. В наши дни эта книга приобрела пугающую актуальность.

«Новый курс»: не очень уж новый и не рузвельтовский

«Чи діждемося Вашингтона

З новим і праведним законом?» — вопрошал в своем стихотворении украинский поэт Тарас Шевченко.

Несмотря на то, что Шевченко — классик №1 украинской литературы, на современной Украине гораздо популярнее другой американский президент — Франклин Делано Рузвельт. Его охотно цитируют украинские политики, включая и президента Владимира Зеленского, вспоминавшего слова Рузвельта на встрече с госсекретарем США Майком Помпео в январе 2020 года. О нем грезят и грезили украинские журналисты. Один из организаторов Майдана, Мустафа Найем, в бытность журналистом «Украинской правды» в 2008 году приводил Рузвельта в пример украинским политикам и цитировал его речь. Что там и говорить, если даже первая леди — Елена Зеленская — сравнивала себя с женой Рузвельта. «Хохлы» против «мяса»: чья фанатская книга лучше — «Динамо» или «Спартака» © Украина.ру

«Я представляла себя Элеонорой Рузвельт, например. И у меня был своего рода когнитивный диссонанс в отношении себя, да и сейчас он есть», — заявила она в декабре 2019 года в интервью «ТСН Тиждень», рассказывая о том, как вживалась в роль жены президента.

Одним из выдающихся достижений Рузвельта считают его программу по выводу США из кризиса «Новый курс». Собственно, Рузвельт в массовом сознании — это победитель Великой депрессии. Но был ли «Новый курс» в полной мере рузвельтовским и был ли он новым для американцев? Шевляков утверждает: нет.

Он цитирует одного из соратников Рузвельта, экономиста Рексфорда Тагуэлла, который говорил: «Тогда мы в этом не признавались, но практически весь Новый курс был экстраполяцией программ, начатых Гувером».

«Но почему же Франклину Делано удалось войти в историю победителем, а его предшественник, лучший администратор, когда-либо становившийся президентом, обосновался в десятке худших обитателей Белого дома — ведь они делали одно и то же?» — задается в своей книге вопросом Шевляков.

И дает ответ на этот вопрос, заодно приводя оценки эффективности мер Рузвельта со стороны экономистов как той, так и нынешней эпохи. При этом Шевляков описывает и политическую борьбу в США, которая подчас была довольно кровавой. Достаточно вспомнить, что одного из противников Рузвельта — сенатора Хью Лонга и вовсе застрелили. Кстати, что-то из идей своих противников Рузвельт не стеснялся и использовать. Так, радиовыступления перед американцами для донесения своих идей задолго до рузвельтовских «бесед у камина» использовал католический проповедник Чарльз Кофлин.

Несмотря на то, что США посвящено более половины книги Шевлякова, нашлось в ней место и для других государств мира.

И Европа, и Азия

Могла ли французская политика 1931 года способствовать тому, что к власти в Германии пришел Адольф Гитлер? Могла и способствовала. И тут нужно вспомнить об инициаторе европейского банковского кризиса того года. Им был премьер-министр Франции Пьер Лаваль.

«Главным результатом жесткого французского давления на австрийцев стал отнюдь не сам банковский обвал 1931-1932 годов — последствия оказались куда более весомыми, чем просто экономические потери в результате многочисленных банкротств. Да, экономическое здоровье Австрии и Германии значительно ухудшилось, да, используя деньги вместо танков и бомбардировщиков, французское правительство нанесло сильный удар по противнику, которого так ненавидело и боялось, — и именно этот экономический спад создал для Франции противника куда как более сильного, чем прежде. Выборы в Рейхстаг в июле 1932 года дали нацистам 230 депутатских мест, а Герману Герингу — должность председателя Рейхстага, 30 января 1933 года Гитлер стал рейхсканцлером», — указывает Шевляков.

А вот как именно Франция надавила на Австрию, и что случилось с австрийскими банками, а также что творилось в экономиках самой Германии, Франции и Великобритании, рассказывается в книге. Эксперт рассказал, в чем разница между последствиями коронавируса и Великой депрессией © CC0, Pixabay

Кстати, по иронии судьбы Лаваль оказался в первых рядах коллаборантов, войдя в правительство Виши, а затем и возглавив его. В 1945 году Лаваля расстреляли.

Не обошел своим вниманием Шевляков и Азию. Оказывается, Великая депрессия и во многом действия британцев и американцев в регионе привели к тому, что война здесь стала неизбежна. Шевляков описывает связь инцидента на мосту Лугоу, с которого в 1937 году началась вторая японо-китайская война (она закончилась лишь в 1945 с капитуляцией Японии во Второй мировой войне) с действиями бизнесменов из Великобритании и политиков из США в Китае. В свою очередь эти действия как раз отчасти были вызваны Великой депрессией. В конечном итоге для региона все это завершилось голодом, а затем и войной.

Кризис, о котором знали

Завершающие части книги Шевлякова посвящены США в последние предвоенные годы, а также тому, к чему в итоге привела политика Рузвельта. Оказывается, «Новый курс» не сумел решить экономические проблемы страны в мирное время. Вместо этого он создал экономические проблемы для детей и внуков тех, кто застал Великую депрессию.

Более того, по итогам Второй мировой войны была создана система, тоже «запрограммированная» на кризис.

«Закрепляя свой статус мощнейшей экономической державы мира на международной конференции в Бреттон-Вудс, Соединенные Штаты, сосредоточившие у себя 70% мирового золотого запаса, добились возникновения новой мировой валютной системы — золотодолларовой. Так же, как французский франк после кризиса 1930-х был вынужденно привязан к фунту стерлингов, теперь и франк, и фунт стерлингов привязывались к доллару: Британия не выдержала бремени военных расходов. Эта система отлично работала, пока в середине 1960-х долларовые резервы центральных банков не достигли размера золотого запаса США: наследство рузвельтовской эпохи, государственный долг съел золотой «жировой запас» американской экономики. Лишь новые международные соглашения позволили вновь отсрочить ту полночь, когда карета американской Золушки вновь превратится в тыкву, — все понимают, что обрушение экономики США вызовет новую Великую депрессию, — хотя и не забывают понемногу использовать американские слабости — так же, как и в 1930-х», — пишет Шевляков на последних страницах книги.

Его книга вышла четыре года тому назад, когда Шевлякова уже не было среди нас. Через четыре года после его смерти — в декабре 2019 года — Китай заявил о новом патогене, вызывающем пневмонию. Первоначально его назвали 2019-nCoV. Позже этот коронавирус получил название SARS-CoV-2, а вызываемое им заболевание — COVID-19. Мир охватила пандемия, итогом которой, как ожидают, будет новая Великая депрессия.