Разводы, насилие и выпивка. Неочевидные опасности самоизоляции

В мае некоторые государства Европы начнут постепенно выходить из карантина ради спасения собственной экономики. При этом общество может столкнуться не только с экономическими последствиями самоизоляции

В разных государствах мира проходят акции протеста против карантина. Граждане призывают руководство своих стран отменить карантин или хотя бы ослабить карантинные меры. Люди боятся потерять работу. В то же время политики предупреждают: слишком быстрая полная отмена карантина может обернуться новой вспышкой заболевания COVID-19. Карантин глазами простых людей, Польша, Варшава. Все ждут, когда это закончится © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Мы ни на секунду не можем мнить себя в полной безопасности, а должны оставаться бдительными и дисциплинированными», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине в понедельник, 20 апреля, после антикризисного заседания правительства, передает DW.

По ее словам, в случае поспешного ослабления мер по ограничению контактов в Германии может вновь резко возрасти число заражений.

Но даже если всплеска заражений удастся избежать, мир уже никогда не будет таким, как до карантина. И причина тут не только в его экономических последствиях.

Когда вместе тесно

Одним из негативных последствий карантина, о котором заговорили еще в Китае, стало разрушение браков. 13 марта издание Daily Mail сообщило о волне разводов, которая накрыла Поднебесную после того, как карантин был снят или ослаблен. Как сообщил тогда изданию служащий по регистрации браков городского округа Дачжоу, провинции Сычуань на юго-западе Китая, Лю Шичжун, с 24 февраля к нему обратилось около 300 пар с заявлениями о разводе. По словам чиновника, эти показатели превышали докарантинные.

«Молодые люди проводят много времени дома. Они чаще ругаются из-за всяких мелочей, часто серьезно, из-за чего и подают на развод», — отметил служащий.

В другом городе — Сиань, что в провинции Шэньси, — количество желающих развестись привело к появлению очередей у загсов. При этом власти вынуждены были ограничить прием заявок — не более 14 день. А в городе Фучжоу, в провинции Фуцзянь, установили еще более жесткий лимит — 10 заявлений в день. Карантин: украинских мужчин мучает депрессия и бессонница © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Скептики заявили: волна разводов связана с тем, что желающие расстаться пары не могли подать заявления во время карантина. Однако позже такие же случаи начали наблюдать и в других странах.

«Новости эпидемии — три знакомые пары развелись», — написал в 21 апреля Facebook украинский экономический и политический эксперт Игорь Лавриненко.

Правда, официально на Украине количество разводов, наоборот, снизилось: за время карантина в стране развелись 2 тысячи пар, что значительно ниже обычного. Такие цифры привел глава Минюста Денис Малюська в эфире программы «Завтрак с 1+1» в среду, 15 апреля.

«Разводим мы значительно меньше, чем обычно. Только 2 тысячи с лишним пар за время карантина. Существенно меньше. Карантин помогает не разводиться. Хотя не знаю, что ожидается после карантина, но тренд нормальный. Семья должна быть сохранена», — отметил Малюська.

Возможно, такая динамика связана с ограничением приема граждан в загсах.

«С целью недопущения распространения коронавируса COVID-19 <…> прием граждан в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния ограничен <…> Непосредственный прием граждан также будет осуществляться исключительно по вопросам государственной регистрации рождения, смерти и выдачи архивных документов, необходимых для подтверждения при подзахоронении, а также государственной регистрации браков (на основании заявлений, поданных до 13.03.2020). Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих детей, назначенная на указанный период, будет проводиться на общих основаниях», — сообщила пресс-служба Минюста 14 марта — через два дня после того, как в стране ввели карантин.

Таким образом, загсы регистрировали лишь те разводы, заявления о которых подали до карантина. А поскольку его продлили, количество регистраций разводов сократилось — не все знают, что заявление можно подать удаленно, да и загсы по возможности переводят сотрудников на удаленную работу.

Причина развода банальна: оказавшись запертыми в одном, нередко небольшом, помещении муж и жена устают друг от друга. Положение может усугубляться родственниками, живущими вместе с супругами. Свою роль тут играют и отсутствие личного пространства, и гнетущая атмосфера из-за перспектив лишиться работы, и, как следствие, злоупотребление алкоголем. Названо реальное число украинцев, оставшихся без работы из-за карантина © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Демон-алкоголь

Одно дело, если в импровизированном «заточении» в квартире-однушке оказалась молодая пара. Ее быт вполне могут скрасить совместный просмотр сериалов или порно, секс или те же видеоигры, не говоря уже о старых добрых книгах. Другое дело, когда в тесной квартире заперты семьи с детьми и пожилыми родственниками. Невозможность отдохнуть друг от друга, а также тревога за будущее (новости о «победной поступи» COVID-19 и грядущем экономическом крахе, а также кульбиты фьючерсов на нефть напугают даже крепкого нервами) приводят к тому, что люди обращаются к испытанному, но в то же время порочному методу — алкоголю.

Как сообщало агентство Reuters со ссылкой на данные маркетинговой компании Nielsen, в России в последнюю неделю марта продажи виски, водки и пива выросли на 47%, 31% и 25% соответственно. В США продажи алкогольной продукции за тот же период подскочили на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Похожая тенденция наблюдалась в Великобритании и Франции.

Впрочем, в России свою роль в росте продаж алкоголя сыграла и информация о возможных ограничениях, касающихся продажи спиртного (в ряде регионов уже ужесточили режим продажи алкогольных напитков). Кроме того, сказались и новости о том, что алкоголь якобы понижает риск заражения коронавирусом.

«70% опрошенных уверены, что алкоголь спасает от нового вируса. Я считаю, что разъяснительную работу среди населения ответственные ведомства, такие как Минздрав и другие, провели не в полном объеме. Мы не можем не реагировать на происходящие события, мы обязаны продумать механизм конкретных действий. Мы видим, что сейчас активизировалось алкогольное лобби», — заявил 16 апреля во время онлайн-слушаний «О мерах антиалкогольной политики государства в период пандемии и всероссийского карантина и противодействия контрафактному алкоголю в регионах» член комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Султан Хамзаев.

Ранее — в конце марта — Хамзаев направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением ограничить продажу алкоголя до 1 мая — не более литра спиртного крепче девяти градусов в одни руки.

Производители алкоголя это предложение раскритиковали. Копатько: У большинства украинцев запаса прочности на карантине осталось на неделю-другую © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

«Все, что касается любых ограничений, мы прекрасно знаем и миллион раз проходили — когда государство за тебя решает, в чем-то тебя ограничивает, то это давно себя дискредитировало и доказало свою абсолютную никчемность», — отметил 27 марта в комментарии НСН президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарь.

И действительно, достаточно вспомнить, чем закончилась последняя антиалкогольная кампания СССР, чтобы понять, что новые запреты лишь усилят уровень напряжения в обществе. А позже — 21 апреля — СМИ сообщили, что россияне стали покупать меньше алкоголя — сказалось желание экономить, а также то, что в конце марта были сделаны существенные запасы спиртного.

Несмотря на это, обстановка в домах многих россиян оставляет желать лучшего. Как сообщило 21 апреля издание РБК, в России с введением режима самоизоляции для борьбы с коронавирусом в России увеличилось число обращений по поводу домашнего насилия. Об этом заявили авторы законопроекта о борьбе с домашним насилием, депутаты Госдумы Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова в письме вице-премьер-министру Татьяне Голиковой. Депутаты попросили вице-премьера помочь в утверждении мер по защите пострадавших от домашнего насилия.

В общем, с социальным напряжением что-то все же нужно делать. И как тут быть, неясно. Можно транслировать по телеканалам выступления психотерапевтов на тему, как справляться с эмоциями в столь непростой период, запустить федеральные программы по трудоустройству и поддержке потерявших работу, а также курсы повышения квалификации онлайн. Рецептов может быть сотни, главное — осознать проблему и начать ее решать. Ясно лишь то, что социальные последствия пандемии тоже будут довольно сильными и болезненными.