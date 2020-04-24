По состоянию на 21:00 24 апреля в мире зафиксировано более двух миллионов 778,4 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19. Более 193,2 тыс. человек скончались, свыше 765,2 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Распространение инфекции началось в Китае, однако сейчас страна оказалась на девятом месте с результатом немногим более 84,2 тыс. заболевших, пропустив вперед Иран с 88,1 тыс. обнаруженных случаев COVID-19, Турцию со 101,7 тыс. больных, Великобританию, где 143,4 тыс. пораженных, Германию со 153,5 тыс. зараженных, Францию с 161 тыс. инфицированных, Италию, где выявлено 189,9 тыс. больных коронавирусом, Испанию, вышедшую на первое место в Европе с 219,3 тыс.

В мире по числу выявленных зараженных США лидируют с большим отрывом — у них обнаружено более 890,1 тыс. больных.

США также лидируют по количеству умерших от коронавируса — 50,4 тыс. человек, или 5,67%, однако самая высокая смертность среди стран, входящих в топ-10, во Франции (13,54%, 21,8 тыс. человек), которая обогнала Италию (13,45%, 25,5 тыс. человек), долго лидировавшую по этому показателю.

В Испании пока около 22,5 тыс. смертей от COVID-19, в Великобритании — 19,5 тыс. человек, в Бельгии — 6,6 тыс., в Иране — почти 5,6 тыс., в Германии — 5,5 тыс., в Китае — более 4,6 тыс., в Голландии — 4,2 тыс.

Россия

В России по состоянию на 24 апреля зафиксировано 68 724 случая заболевания, 614 заразившихся умерло, 5581 выздоровело. Смертность составляет 0,9%, что сопоставимо со средней смертностью от сезонного гриппа.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова встретилась с ведущими вирусологами и вирусологами страны, которые изложили ей свои идеи о продлении ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Так, директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев считает, что ограничительные меры необходимо продлить как минимум до 12 мая.

«Мне хотелось бы подчеркнуть, что это мнение, которое у нас, у специалистов, складывается, а мы обсуждали и с академическим сообществом этот вопрос, что эти меры необходимо продолжить… которые сейчас введены фактически во всей стране, на этот период, до 12 мая, как минимум. Это даст продолжение позитивных трендов», — сказал Кутырев.

Внеочередное заседание Верховной Рады: против коррупции и без коронавируса © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк Анна Попова заявила на встрече, что в обозримом периоде нельзя говорить об отказе от самоизоляции в связи с коронавирусом.

«Абсолютно точно сегодня понятно, что в обозримом периоде сказать, что мы от всего откажемся, от всех ограничений, сегодня нельзя, и к этому надо быть готовым», — сказала она.

Голикова в свою очередь заявила, что успех снятия ограничений в связи с коронавирусом зависит от людей, от того, насколько хорошо выполняются указания эпидемиологов.

«Успех снятия ограничений зависит от нас с вами, от того, насколько качественно и эффективно мы выполняем рекомендации эпидемиологов, насколько качественно мы профилактируем сами себя», — заявила она на совещании.

Она рассказала, что доложит президенту и премьер-министру страны об их идеях о продлении ограничительных мер в связи с коронавирусом.

Тем временем на Украине

На Украине по состоянию на 31 марта зафиксировано 7647 случаев заболевания, 193 заразившихся умерли (смертность 2.52%), 601 выздоровел.

Остается пугающей ситуация в Киево-Печерской лавре, охваченную коронавирусом.

Россия хочет доставить священнослужителям гуманитарную помощь, однако в украинском правительстве игнорируют призывы Москвы, рассказала уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова.

«Денисова сообщила, что об этом ее попросила российская коллега Татьяна Москалькова. В России уже собрали две тонны лекарств, дезинфекторов и защитных средств. Однако украинское Минсоцполитики не реагирует на запросы», — говорится в сообщении ТСН.

Денисова заявила Москальковой, что такие вопросы не решает, и предложила обратиться в то самое министерство, которое отказывается пропускать помощь для православных.

Ну а пока священнослужители страдают, украинские народные избранники развлекаются. Например, депутат Верховной Рады от партии «Голос» Соломия Бобровская пришла на заседание парламента в маске с изображением морды лисицы.

Фотографию парламентария 24 апреля разместил на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов. «Красивая маска», — подписал он снимок.

В комментариях пользователи соцсети раскритиковали вид депутата, отметив, что вид Бобровской напоминает «Маски-шоу» и должен быть определенный дресс-код.

«Хорошая. Но в Раде должен быть дресс-код и уважение к парламентаризму. Как серьёзно воспринимать такую лисичку-сестричку? Или парня в майке Playboy?», «А им все смешно», — говорится в комментариях.

Ситуация в мире

Распространение коронавируса в США происходит удивительным для столь, казалось бы, развитой страны, образом.

Как стало известно, почти 90% тяжелых пациентов, зараженных COVID-19, которых перевели на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в крупнейшей сети медучреждений Нью-Йорка и его окрестностей Northwell Health, умерли. Об этом говорится в публикации в журнале Американской медицинской ассоциации.

Ученые изучили истории болезней пациентов, которых госпитализировали в 12 больниц Northwell Health с 1 марта по 4 апреля. Таких всего было 5,7 тыс. человек, 21% больных (1,2 тыс. человек) умерли.

При этом смертность среди тех, кого перевели на ИВЛ, составила 88%.

Всего в США на текущий момент умерло от COVID-19 более 50 тыс. человек, смертность в среднем составляет 5,67%, что в 6,3 раза выше, чем в России.

Закарпатье в коронавирус. О чем думают и чего опасаются заробитчане, вернувшись домой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Футболисты и фанаты футбольного клуба «Валенсия» завезли китайский штамм коронавируса в Испанию из Италии, наиболее вероятно, что это произошло во время матча с «Аталантой» в Бергамо в феврале. Об этом сообщают Вести.ру со ссылкой на испанскую прессу 24 апреля.

Первая вспышка заболевания произошла в Валенсии, выяснили ученые. Испанские газеты уже окрестили провинцию «воротами коронавируса».

«Результаты исследования указывают на то, что новый коронавирус уже циркулировал по стране в середине февраля, и исключают наличие нулевого пациента», — отметили исследователи.

При этом в Валенсию попал именно китайский штамм коронавируса. Им заразились 35% футболистов клуба, а в регионе рост заболеваемости стал развиваться в геометрической прогрессии.

Что характерно, мэр итальянского Бергамо Джорджио Гори также называл источником заразы матч Лиги чемпионов «Аталанты» против «Валенсии», который прошел на местном стадионе 19 февраля.

Тогда на стадионе присутствовали около 40 тыс. болельщиков, и все они могли быть заражены.