По состоянию на 16:00 20 апреля в мире выявлено более 2,4 млн случаев заражения коронавирусом. Более 166 тысяч человек умерли от осложнений, вызванных инфекцией, 632,9 тысяч выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса

На первом месте по числу зараженных по-прежнему находятся Соединённые Штаты: 759,7 выявленных случаев COVID-19; 40,6 тысяч пациентов скончались, 70,9 тысяч выздоровели.

Вторую позицию занимает Испания — здесь зафиксировано 220,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Более 20,8 тысяч человек скончались, 80,5 тысяч выздоровели.

На третьем месте Италия: 178,9 тысяч случаев заражения, 23,6 тысяч погибших, более 47 тысяч выздоровевших.

Критической остаётся ситуация во Франции (154 тысячи заражений), Германии (145,7 тысяч), Великобритании (121,1 тысяча) и Турции (86,3 тысячи).

Ситуация на Украине

По данным Минздрава, на Украине зафиксировано 5 710 случаев заражения коронавирусом, 151 человек скончался, 359 выздоровели. За последние сутки заболевание выявили у 261 пациента.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк Виталий Кличко. Кроме того, заболевание выявили у двух медработников. От осложнений, вызванных COVID-19, в Киеве за последние 24 часа умерли два человека.

Стало известно, что глава раскольнической УПЦ КП Филарет на Пасху принимал прихожан во Владимирском соборе. Свидетели сообщают, что люди, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, по очереди целовали Библию, а Филарет причастил около 50 человек из одной ложки.

Полиция открыла пять уголовных дел и выписала пять административных протоколов в отношении представителей канонической Украинской православной церкви Московского патриархата за нарушение карантина на Пасху. Ранее стало известно, что прихожане Почаевской Свято-Успенской лавры, несмотря на предупреждения, не соблюдали необходимой социальной дистанции во время пасхальной службы.

Ситуация в России

В России, по данным на 20 апреля, зафиксировано 47 121 случаев заражения коронавирусом, 405 человек скончались, 3 446 выздоровели. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 4 268 человек.

Рост числа заразившихся коронавирусом в регионах (кроме Москвы и Подмосковья) за последние сутки составил 12%. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в 54 регионах России этот показатель выше, чем в среднем по стране.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 12:00 20 апреля Сергея Собянина, количество заболевших коронавирусом пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, в течение 10 дней стабилизировалось на уровне 1-1,3 тысяч человек в сутки. Такая ситуация, по словам Собянина, позволяет медучреждениям работать в плановом режиме.

Как заявил президент России Владимир Путин, распространения коронавируса в стране продолжается, но его удалось замедлить. В частности, это касается проникновения заболевания в другие регионы.

При этом, по словам главы государства, пик заболеваемости ещё впереди. Президент поручил обеспечить медработников надежной защитой от заражения, так как «каждый из них сейчас на счету».

Ситуация в мире

В Германии из-за пандемии коронавируса на апрель 2021 года перенесли памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения лагеря Заксенхаузен. На территории лагеря, где с 1936 по 1945 годы были уничтожены более сотни тысяч людей, обустроен мемориал, который ежегодно посещают до 700 тысяч посетителей.

Франция, Чехия, Германия, Польша и Норвегия 20 апреля ослабили некоторые ограничения, введенные в связи с пандемией. Так, в Германии открылись веломагазины, автосалоны, а также коммерческие предприятия, площадью менее 800 кв.м.

Чехия (6 787 заражений) запустила план восстановления жизни общества: сначала планируется возобновить работу рынков и разрешить учебные мероприятия под открытым небом, затем планируется разрешить гражданам выезд за границу при условии прохождения двухнедельного карантина по прибытию.

Коронавирус в Европе: усиление антикитайской риторики, в Италии и Испании — минимумы смертности, континент выходит из карантина © AP, Manu Fernandez

Польша (9 453 заражения) же открыла для посещения леса и парки, а также увеличила максимальное число покупателей, которые могут одновременно находиться в магазине.

В Казахстане (1 757 заражений) 500 рабочих-вахтовиков на Тенгизском нефтяном месторождении отказались выходить на работу из-за коллеги, у которого недавно выявили коронавирус. Руководство поручило провести экспресс-тесты на COVID-19 всем сотрудникам. При отрицательных результатах все они выйдут на работу 22 апреля.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица