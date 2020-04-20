Есть премия Нобелевская, а есть Шнобелевская – её вручают за открытия, которых лучше было не делать, или «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом – задуматься». Вот, например, в прошлом году учёные из нескольких стран доказали, что намагниченные мёртвые тараканы ведут себя иначе, чем живые, даже если они намагничены

В связи с эпидемией коронавируса власти целого ряда стран сделали несколько научных открытий, которых, вообще-то, лучше было бы не делать. Во всяком случае, мы бы без них вполне обошлись.

Итак, топ-10 открытий, которые подарила нам эпидемия.

1. Если ввести в город армию, вирус испугается и убежит.

Опробовано в Париже и не только. Почему-то не помогло. Ну что ж — премию можно дать за то, что установлена обратная зависимость.

2. Если отслеживать все перемещения по городу здоровых людей, то количество больных сократится.

Эксперимент продолжается. Но есть основания полагать, что карантин закончится, а отрабатываемая сейчас система слежки останется. «1984» ближе, чем вы думаете…

3. Проще и быстрее поместить на карантин несколько десятков миллионов жителей страны, чем несколько десятков тысяч людей, прибывших из стран, где уже началась эпидемия.

Для Украины точно проще — ресурсов государства банально не хватает для обеспечения карантина потока заробитчан. Тем более, что их не десятки, а сотни тысяч.

4. Вирус можно обнаружить рентгеном.

Вильгельм Конрад Рёнтген нервно ворочается в гробу…

5. Свежий воздух является источником вирусов, а вот сидение в пыльной квартире резко повышает иммунитет. Оставайтесь дома!

Раньше почему-то считалось иначе…

6. Вообще эпидемический порог составляет от 1 до 5% населения, но в случае с коронавирусом для введения карантина в стране достаточно одного человека (так было на Украине).

Отсюда следствие — эпидемия прекращается по команде «отбой карантина».

7. Если записывать в жертвы коронавируса всех больных ОРВИ, то статистика выглядит намного убедительнее.

Нет. Опыт показывает, что даже в этом случае приходится воздерживаться от того, чтобы приводить число заболевших в процентах от количества населения.

8. Заражаемость и смертность связаны не с эффективностью работы системы охраны здоровья, а с жёсткостью карантина.

Просто верьте. Хотя опыт намекает, что всё обстоит с точностью до наоборот.

9. Карантин позволяет безболезненно принимать решения, которые в иных условиях привели бы к массовым протестам.

Опять же — опыт Украины, где ожидались массовые протесты в связи с принятием закона об открытии земельного рынка. Ничего, все послушно сидят на карантине. Очень удобно — это не людей загнали в дома, это они сами попрятались…

10. Лучше пусть старики умрут от голода, чем от коронавируса.

Голода опасаются даже в отнюдь не бедных Италии и США. Чего уж говорить об Украине?

***

Справедливости ради надо сказать, что ряд из этих «открытий» не такие глупые, как кажется.

Например, рентген, безусловно, определить вирус не может, но известно, что при заражении этим вирусом пневмония у определённых групп пациентов (прежде всего — у гипертоников) развивается атипично и это как раз рентгеном фиксируется. Другое дело, что в общем случае это не работает.

Теоретически можно понять, почему рекомендуется записывать в коронавирусные все ОРВИ — тесты ненадёжны, а коронавирусным больным нужна изоляция и особый уход. Другое дело, что буквального следования этим рекомендациям никакая медицинская система не выдержит. Потому, собственно, эти рекомендации на практике не выполняются. Но в статистику попадает всё.

Так или иначе, разумная мысль, высказанная врачом, в устах чиновника превращается в свою противоположность.