По состоянию на 20:00 11 апреля в мире зафиксировано более 1 млн 713 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Более 105,5 тыс. человек скончались, почти 392 тыс. заболевших вылечились. Об этом свидетельствуют данные сайта coronavirus-monitor.com

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Критической остается ситуация в Испании — здесь коронавирус обнаружили у 161,8 тысяч человек, больше 16 тысяч умерли, более 59 тысяч выздоровели. На третьей позиции Италия: около 147,5 тысяч зараженных, 18,8 тысячи погибших, примерно 30,4 тысяч выздоровевших.

Большое количество заболевших также во Франции (более 124 тысяч), Германии (больше 122 тысяч), в Великобритании (более 78,9 тысячи) в Иране (более 70 тысяч), в Турции (более 47 тысяч), в Бельгии (почти 28 тысяч), в Швейцарии (25 тысяч), в Нидерландах (24,4 тысячи), в Канаде (22,5 тыс.) и в Бразилии (более 20 тыс).

Хотя распространение инфекции началось в Китае, сейчас страна находится на шестом месте (83, 4 тыс. заболевших), и эпидемиологическая ситуация там улучшается с каждым днём (77,9 тыс. поправившихся).

Ситуация на Украине. Поэтапный план снятия карантина

На Украине по состоянию на 11 апреля зафиксировано 2511 случаев заболевания, 73 заразившихся умерли (смертность 2,9%), 79 выздоровели. В стране введен общенациональный карантин.

Больше всего зараженных в Черновицкой области (409 человек), в Киеве (396 человек), Ивано-Франковской области (274), Тернопольской области (208), Винницкой (151), Киевской (149), Кировоградской (106), Ровенской (103) областях.

В Ровенской области при этом подтвердили подтвердили COVID-19 у главы Сарненской районной государственной организации Александра Кохана, который решил провериться после того, как у него появился сухой кашель.

Чиновник сообщил, что в данный момент находится на самоизоляции, чувствует себя хорошо и продолжает работать из дома. Он также подтвердил, что передал список своих контактов эпидемиологической службе для проведения тестов и принятия необходимых мер.

Если говорить о других резонансных случаях в регионах, то в Кривом Роге из-за контакта с женщиной, зараженной коронавирусом, изолировали более ста человек — врачей и пациентов больницы, где ее сначала лечили от ОРВИ, ее коллег, а также друзей и близких.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в свою очередь сообщил, что готовит серьезный план по выводу страны из состояния карантина, который состоит из трех этапов и предполагает завершение всенародного бедствия к началу июля 2020 года.

Первый этап должен стартовать еще в апреле, и включает в себя поддержку социально уязвимых слоев населения, помощь безработным и работникам, отправленным в отпуск «за свой счет», а также мобилизацию медицинских ресурсов и помощь медикам.

Второй этап запланирован на май ‒ начало июня, который предусматривает создание 500 тысяч новых рабочих мест, поддержать кредитами малый и средний бизнес, частично снять ограничения на работу общественного транспорта и разрешить выход на работу по смещенному графику.

Третий этап начнется в июне и продлится до июля. В это время завершат учебный год, возобновят работы общественного транспорта, разрешат посещать зоны отдыха при условии соблюдения мер безопасности и ослабят условия самоизоляции для граждан преклонного возраста.

Ситуация в России. Здоровье Путина и русское чудо

Количество заразившихся коронавирусом в России перевалило отметку в 13,5 тысяч человек (более 1,6 тыс. случаев заболевания за сутки), умерли 106 человек, а еще 1045 заболевших вылечились. При этом было проведено более 1,18 млн тестов на наличие COVID-19.

Больше всего заболевших было зафиксировано в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Республике Коми, Нижегородской области, Краснодарском крае, Брянской области и Дагестане.

Коронавирус и классики литературы. Кому на Киевской Руси жить хорошо © WAG9_bL0sypwYQ at Google Cultural Institute maximum zoom level / wikimedia.org

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что здоровье Владимира Путина отменное, в чем можно убедится по рабочему графику. По его словам, хотя все контакты проходят в режиме видеоконференций, самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время.

Врач и телеведущий Александр Мясников обратил внимание, что российская система здравоохранения, делающая упор не на первичную амбулаторную помощь, а на стационары, может оказаться более приспособлена к экстремальным условиям.

Медик также отметил, что все говорят о «германском чуде» и молчат про русское, хотя в Германии 2,8 тысячи умерших на 82 миллиона человек, а в России — меньше ста на 145 миллионов.

По прогнозу директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева, при самом оптимистичном сценарии пандемия коронавируса закончится в России в начале июня, если не случится серьёзных врачебных ошибок, а люди дисциплинированно сократят контакты друг с другом.

Остальной мир. Паника в Турции и ситуация в бывшем СССР

В Турции настоящую панику спровоцировал полный запрет выходить из дома в субботу и воскресенье под угрозой штрафа для жителей крупных городов. Правительство объявило об этой мере внезапно, за два часа до полуночи 10 апреля, не успев уточнить, что булочные и аптеки будут работать.

В сети появились десятки видеороликов с драками, спорами, огромными очередями у магазинов. При этом, как отметила живущая в Стамбуле украинка Татьяна Михчиоглу, ни о какой помощи от государства на время карантина, как в развитых странах, речи не идет.

Если говорить о ситуации в постсоветских странах за последние часы, то в Азербайджане число зараженных коронавирусом превысило тысячу человек, в Молдавии число заболевших выросло до 1560, а в Грузии — до 242х.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала власти Белоруссии усилить меры социального дистанцирования на фоне новой динамики роста инфицирования коронавирусом, а также готовиться к худшему сценарию.

Как отметил в интервью изданию Украина.ру белорусский политолог Алексей Дзермант, для успешного построения Союзного государства Москве и Минску нужно сделать выводы из ситуации с коронавирусом и выработать согласованную политику в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологической области, а также определить единую пограничную политику, чтобы не возникало ссор на тему, кто и когда закрыл границу.

Как борются с коронавирусом в некоторых странах мира — таблица